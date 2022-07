–

De parte de CGT-LKN Araba July 11, 2022

En los 煤ltimos meses, el aumento de la inflaci贸n ha atacado con dureza las condiciones de vida de la clase trabajadora, mientras los beneficios de la clase empresarial no cesaban de aumentar. Esta tendencia ha ido acompa帽ada de un aumento de luchas obreras, muchas veces invisibilizadas por al prensa oficial. De C谩diz a Santander, pasando por Sevilla, Valencia, Lugo, A Coru帽a y Bizkaia se suceden los conflictos en el sector industrial. No es casualidad: si bien el conjunto de la clase trabajadora sufre el ataque a los salarios, en un periodo de reflujo pol铆tico es normal que la resistencia comience en los sectores con mayor recorrido hist贸rico de organizaci贸n sindical, como sucede en el sector industrial. Para nada, es este uno de los sectores donde m谩s intenso se hace el dominio del capital y por lo tanto m谩s profunda se hace la posibilidad de respuesta obrera ante una inflaci贸n que supera por primera vez el 10% desde 1985. Estos conflictos forman la avanzadilla del profundo conflicto que se esconde tras la inflaci贸n, que no es otro que el reparto de rentas entre el capital y trabajo.

El aumento de la inflaci贸n es sin duda un acontecimiento global, que atraviesa al conjunto de las sociedades, batiendo los r茅cords de las 煤ltimas d茅cadas. Una situaci贸n que, como apuntan todos los an谩lisis serios, viene determinada por una acumulaci贸n desmedida por parte de las rentas del capital, a causa principalmente del ascenso del coste de la energ铆a, de determinadas materias primas y la especulaci贸n. Por lo tanto, lejos de tratarse de un fen贸meno natural como 鈥渓a lluvia鈥, deber铆amos reconocerlo como un mecanismo del capital para exprimir al m谩ximo potenciales beneficios. Los empresarios no dudan en trasladar a los precios en el mercado para recuperar beneficios, es decir, la inflaci贸n no es un accidente sino parte esencial del desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, para combatir la inflaci贸n debemos poner sobre la mesa el punto de vista de la clase trabajadora.

Y es precisamente en ese punto de vista donde la clase trabajadora debe dar un golpe encima de la mesa, al igual que se est谩 haciendo en el sector industrial de diferentes provincias, y no dejarse encauzar por donde el Gobierno y las direcciones de los sindicatos mayoritarios nos quieren llevar, que no es otra que una subida m铆nima de los salarios, muy alejada del aumento de la inflaci贸n, algo que tanto Calvi帽o como sus antecesores llevar amasando desde hace a帽os, llegando a construir un escenario en el que el mero hecho de que sectores o plantillas que pidan algo tan simple, l贸gico y b谩sico como es la subida de su salario en base al aumento del IPC, hace ver, gracias a la complicidad de ciertos medios de comunicaci贸n, a estas plantillas y sectores como desfasados o hasta alejados de la realidad.

驴De d贸nde venimos?

El capitalismo hispano arrastra un declive claro de la tasa de rentabilidad. Los empresarios han respondido a esta situaci贸n aumentado la explotaci贸n del trabajo y el aumento de sus ganancias mediante la devaluaci贸n salarial. Los datos son claros. El pasado a帽o el incremento salarial pactado apenas alcanz贸 el 1,47% y afect贸 煤nicamente a 8,3 millones de trabajadoras y trabajadores. El problema es de fondo: si en 2008 el 70% de los asalariados formaba parte de un convenio colectivo que contaba con cl谩usula de garant铆a salarial, revisando anualmente el salario el funci贸n del IPC, a d铆a de hoy los convenios sectoriales apenas cubren a 3,5 millones de personas asalariadas, de los cuales solamente 1,2 millones cuentan con estas clausulas de actualizaci贸n salarial. Esto es resultado directo de las reformas laborales aprobadas por el PP y el PSOE. Un aspecto que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha mantenido intacto, con su 鈥渘o derogaci贸n鈥 de la reforma laboral.

Un ejemplo claro de lo que puede llegar a afectar la clase trabajado esta 鈥渘o derogaci贸n鈥 de la reforma laboral, es la situaci贸n del sector del auto, en la que empresas como Renault, eje fundamental de la econom铆a de ciudades como Valladolid y Palencia, ejecuto a sus plantillas una congelaci贸n salarial durante 2021 y 2022, afectando, solo en 2022 en un 700 euros anuales de media a cada trabajador. Permitir este tipo de medida afecta a la econom铆a circular de cientos de peque帽os negocios de esas localidades, cuyo futuro, entre el aumento de precios de las materias primas y el menos consumo de la ciudadan铆a al tener esta menos poder adquisitivo, est谩 abocado el cierre.

La clase empresarial busca una devaluaci贸n salarial que le permita lograr, aunque sea parcialmente, restaurar la tasa de beneficio. En ese sentido, las soluciones propuestas por el establishment progresista no se diferencian en absoluto de las propuestas por la patronal.

Periodistas afines al gobierno como Enric Juliana apelan a momentos hist贸ricos donde las contradicciones entre el capital y el trabajo fueron resueltas a base de someter a la clase trabajadora para garantizar el sostenimiento del orden econ贸mico y pol铆tico. Como recuerda Juliana, los Pactos de la Moncloa constituyen los cimientos sobre los que se erige la Transici贸n y el R茅gimen del 78. Su explicaci贸n viene a justificar que si hace m谩s de 40 a帽os la clase trabajadora se sacrific贸 renunciando a subidas salariales y mejores condiciones laborales cuando la inflaci贸n caminaba al 30%, hoy debe volver a sacrificarse para salvaguardar el actual sistema pol铆tico.

Como hemos explicado, el objetivo de la clase pol铆tica y empresarial es evitar por todos los medios que sean los beneficios empresariales quienes carguen con el precio de la inflaci贸n. Frenar cualquier posibilidad del incremento de los salarios es entonces un requisito para cumplir con este objetivo. Esto es lo que esconde la propuesta de un 鈥減acto de rentas鈥.

Es, cuanto menos, llamativo que quienes se dicen de izquierdas hayan renunciado a dar la pelea por garantizar que no pierda la clase trabajadora. El precio del combustible no deja de crecer, mientras la cesta de la compra no deja de encarecerse y los alquileres no frenan su ascenso: la 煤nica propuesta del gobierno es decirnos que 鈥渢odo va bien鈥.

驴C贸mo respondemos a la situaci贸n?

La pelea central es quien paga la inflaci贸n: si la pagan los trabajadores y trabajadoras o si la pagan los empresarios. En funci贸n de la fuerza social de cada parte, el del incremento de precios se deslizar谩 hacia uno u otro agente. Las huelgas que estamos viendo estos meses, y que continuar谩n, en todo el Estado son una respuesta incipiente ante esta lucha abierta.

Es sobre esta punta de lanza que representan las trabajadoras y trabajadores del sector industrial sobre la cual podemos plantear seriamente una orientaci贸n global de lucha social y sindical, que recupere la reclamaci贸n por la actualizaci贸n autom谩tica de todos los salarios y pensiones en funci贸n del IPC y que permita ir integrando al conjunto de la clase trabajadora a este conflicto que va a ser decisivo durante los pr贸ximos meses. Una medida que conecta a la perfecci贸n con el encarecimiento objetivo de la vida y, especialmente, con la percepci贸n subjetiva de millones de trabajadoras y trabajadores que ya lo sentimos en nuestros bolsillos. Enarbolar una hoja de ruta en torno a este objetivo plantear铆a un serio problema para la clase empresarial y nos permitir铆a dar un paso adelante, recuperando la confianza en nuestras propias fuerzas, incorporando al conjunto de la poblaci贸n trabajadora a una respuesta social ante la degradaci贸n de las condiciones de vida. Unificar la lucha por la subida de las pensiones y los salarios hoy, nos permitir谩 afrontar la evidente batalla que se va a dar en los pr贸ximos meses y va a redefinir los a帽os venideros. En ese sentido, es la obligaci贸n de todas las organizaciones sociales y pol铆ticas comenzar a unirse en ese terreno. Por nuestra parte, nos pondremos a ello, luchando por imponer la socializaci贸n de los beneficios empresariales, el control social de los precios y aumentos salariales y en las pensiones en funci贸n del IPC, algo tan b谩sico y tan sencillo de entender hace unos a帽os, pero que como ya hemos explicado antes, es tan dif铆cil de exponer y de exigir en la actualidad, que seguramente nuestra primera tarea sea esa, la de convencer a una gran parte de la clase trabajadora de que las medidas del gobierno y las medidas empresariales, nos hacen perder dinero y empobrecernos a帽o tras a帽o. Sabemos que el gobierno y los empresarios no nos regalar谩n nada: la mejor manera de defender nuestros salarios es pasar a la ofensiva.

Fuente: Publico