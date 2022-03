–

De parte de Congreso Nacional Indígena March 25, 2022

¡NO NECESITAMOS PERMISO PARA SER LIBRES!

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

¿CUÁL SERÁ LA PREGUNTA CORRECTA PARA SU CONSULTA:

¿Estás de acuerdo con las Policías Comunitarias?

o…

¿Estás de acuerdo en que sigan gobernando quienes han desatendido la seguridad de los pueblos, quienes permiten secuestros, asesinatos, desapariciones, extorsiones, proliferación de grupos narco-paramilitares, etc., ocasionando el surgimiento de las policías comunitarias?

La respuesta es clara, al menos para quien se precie de tener una tercia de neuronas funcionando correctamente.

Los pueblos insurrectos nacimos desde abajo, conformados por el pueblo para defender al propio pueblo. Nacimos a partir de un Estado fallido incapaz de brindar seguridad, con un gran nivel de cooptación de los policías municipales, estatales y federales que han fungido históricamente como brazo armado represivo y corrupto, defensor y protector de los intereses de los de arriba y de los grupos narco-paramilitares. Nacimos precisamente desde el desprecio, del desconocimiento, invisibilización, marginación e ineptitud del Estado para cuidar y proteger a nuestros pueblos, pues sabemos que es únicamente desde la organización de las comunidades la forma de hacer frente a la violencia proveniente no sólo desde los grupos criminales, también de las empresas nacionales y trasnacionales, así como de la clase política sin vergüenza.

El gobierno de Guerrero en 2018, interesado en desmantelar a las organizaciones comunitarias y tener una excusa “legal” para continuar con los presos políticos, ordenes de aprensión falsas y encarcelamientos injustos, decidieron llamar “inconstitucional” a las formas de seguridad comunitaria que han sido necesarias y han tomado fuerza históricamente en Guerrero. Hoy en 2022, cuando el tiempo se les acaba, desean hacer una consulta sin información previa para según ellos, reconocer a las Policías Comunitarias, claro domesticadas y obedientes al mal gobierno, auxiliares les llaman. Consulta rápida, amañada y corrupta, como es costumbre del gobierno de la 4T hacerlas. Alardean de ser “democráticos” pero en la realidad es que desean acabar con una verdadera democracia: la organización colectiva, acabar con nuestro Sistema de Justicia, seguridad y reeducación, que van más allá de la justicia, tiene que ver con la capacidad de auto organización para vivir comunitariamente sin necesidad de esperar la justicia de arriba, que es clasista y racista, que se le niega a quienes desde los sótanos del mundo vivimos sufriendo el haber nacido indígenas y pobres, añadiendo el ser mujeres, como triple condición de exclusión a la justicia. Por eso tuvimos que darnos un sistema propio, considerando a la reeducación como trascendente, pues vimos que el sistema de justicia de los malos gobiernos, sus cárceles, sus reclusorios y CERESOS, no reeducan, sólo castigan, matan la voluntad del ser humano y en no pocos casos se incrementa el interés por delinquir, a sabiendas de la corrupción sistémica de éste país.

Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, secretario general de gobierno, recalcó que los juicios en Asambleas y la reeducación de los presos, no es parte de la iniciativa de reforma constitucional enviada por la Gobernadora Evelyn Salgado al Congreso; agrega que la Policía Comunitaria debe ser un auxiliar en las tareas de Seguridad Pública. No entienden que no entienden; hablan como si supieran de lo que hablan ¿le parece que tiene sentido el querer que la Policía Comunitaria trabaje con sus victimarios? ¿A caso desconoce que es la misma policía municipal, estatal, fiscalía, Guardia Nacional y demás corporaciones, las que, no sólo han permitido que se masacre a nuestros pueblos, sino que han sido los perpetradores de múltiples injusticias y asesinatos? ¿a caso olvida lo que fue la Guerra Sucia? ¿olvida las razones por las que Lucio Cabañas y Genaro Vázquez empuñaron las armas? Pobre México, lástima de nombre, Ludwig.

El estado de Guerrero y sus funcionarios, encabezados por Evelyn Simulación Salgado Pineda, pretenden que las Policías Comunitarias trabajen para ellos, que las Asambleas comunitarias, trabajen para ellos, es decir, quieren controlar al máximo órgano de toma de decisiones indígena y hacerlo trabajar para el gobierno. Así de autoritario es el intento de Reforma. Pero claro, como todo en la 4T, lo justifican con palabras como “confiamos en los pueblos”, “ellos son muy capaces”, “no dejen que los controlen otros (pero nosotros sí)”, “que nadie le diga a los pueblos lo que tienen que hacer”, etc… Palabras todas desde las oficinas, en español claro, que suben al Congreso, pero no bajan a las comunidades, sólo las que necesitan, las actas y boletas, así como en las elecciones, donde llegan con mentiras, actas y boletas.

Lo que no les ha quedado claro a ningún gobierno pasado, y seguramente, tampoco les quedará claro a ningún gobierno futuro, es que en ningún momento los pueblos en resistencia hemos pedido su reconocimiento hacia nuestras formas de organización para poder defendernos, pues justamente nacemos a causa de su ineficiencia para brindar los derechos básicos en nuestras comunidades, empezando por seguridad. Por ello la defensa por nuestras vidas la tomamos en nuestras manos y no sólo, también la construcción de nuestra educación, de nuestros sistemas de salud, justicia, etc.

Por supuesto que estamos en contra de toda reforma o pacto político que niegue la existencia de formas de organización de la defensa de la vida, pues vergüenza le debería dar al gobierno manejar a su antojo la ley en contra de los pueblos; claramente estaremos en contra de todo aquello que busque terminar con las organizaciones y resistencias. Pero lo anterior es muy diferente a querer su reconocimiento; no lo buscamos, no lo queremos y no lo necesitamos. Que se queden con sus reconocimientos y reformas, pues con o sin ellas, la resistencia de los pueblos fue, es y será. No gracias a ustedes, hemos sobrevivido por más de 500 años, no sólo no gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. Si por ustedes fuera, los grupos de la delincuencia organizada ya nos hubieran asesinado a todas y a todos.

Los pueblos tenemos derecho a la Consulta, está normado por acuerdos internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros, pero sabemos que a ustedes no les interesa, sin embargo les recordamos de nuestro derecho a existir y a defender nuestros territorios y formas de organización, pues antes de ser Estado mexicano, antes de las leyes hechas por el grupo dominante en turno para el beneficio de unos cuantos, ya éramos, somos y seremos, con ustedes y a pesar de ustedes.

Y nos acercamos a ustedes para pedir lo que necesitamos, no lo que ustedes quieran. Les exigimos seguridad, el desmantelamiento de “Los Ardillos”, “Los Rojos” y todos los grupos de la delincuencia organizada que asesinan a nuestros hermanos y hermanas, no sólo de la Montaña Baja de Guerrero, pues éstas organizaciones delincuenciales operan en muchos municipios del estado de Guerrero, porque las policías municipales, estatales, fiscalías y otros personajes que forman parte de su gobierno lo permiten, lo solapan, pues como ya lo hemos dicho antes, con una mano cobran su salario con los impuestos del pueblo y con la otra cobran la información y protección que le dan a los criminales.

Con ustedes y a pesar de ustedes, los pueblos de Guerrero y del país, secundando el ejemplo de nuestros hermanos y hermanas del sureste mexicano, construiremos nuestro camino, nuestra autonomía. Es nuestra palabra como Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata. Llamamos a los pueblos todos a organizarnos con mayor intensidad dentro de nuestras comunidades, a dejarles claro a las autoridades del estado de Guerrero que ya pasó su tiempo, que ya vimos que trabajan para quienes nos matan, que ya vimos que sólo simulan y que no nos escuchan ni nos escucharán. Llamamos a fortalecer la organización interna, las asambleas, formas de educación, sistemas de salud comunitarios, la identidad y cultura de nuestros pueblos. Construyamos nuestra historia, atravesada por la creatividad en las formas de la defensa de la vida, como lo son los sistemas de Justicia Comunitarios, la reeducación que buena falta le anda haciendo a toda la bola de funcionarios que hablan y proponen imponiendo.

Por nuestra parte, seguimos en la lucha por la vida, atentos a la “Caravana por el Agua y la Vida, Pueblos Unidos Contra el Despojo Capitalista”, que nos acompañará el 2 de abril en nuestros territorios. No nos vendemos, no nos rendimos, no claudicamos.

¡QUE VIVA EL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA!

¡QUE VIVA LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATA