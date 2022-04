–

De parte de CNT Leon April 20, 2022 285 puntos de vista

Se est谩 viendo c贸mo cada vez nos encontramos m谩s cerca del abandono total de nuestros mayores en atenci贸n bancaria. Ya no estamos hablando solamente de productos bancarios complejos que se les venden desde las diferentes sucursales de las entidades bancarias desde hace a帽os, de las comisiones cada vez mas altas por el simple hecho de mantener una cuenta corriente en el Banco, etc. Estamos hablando tambi茅n de que tienen cada vez mas dif铆cil la atenci贸n personal dentro de cada una de esas sucursales bancarias. La banca nacional desde 2008 a septiembre de 2021 ha reducido un 55% de las sucursales, mas de 100.000 empleados menos en el mismo periodo y con unos beneficios de las 5 principales 鈥渆ntidades financieras鈥 cercanos a 20.000 millones de euros en 2021. Este mercantilismo sin control hace que los ciudadanos rescaten entidades financieras para que las m谩s grandes de nuestro pa铆s las absorban casi gratuitamente y, a su vez, conseguir en 2021 unos beneficios de los mas altos en los 煤ltimos a帽os. Hablamos de inyecciones p煤blicas directas de 66.577 millones de euros e indirectas procedentes del SAREB (el llamado Banco malo) de 35.000 millones de euros (a cierre de 2020) con una estimaci贸n de recuperaci贸n de 9.500 millones鈥 m谩s parte de lo que se pudiera recuperar a煤n del SAREB, con unas previsiones muy a la baja. De estos fondos, la mayor铆a han sido aportados directamente por los ciudadanos, a los que se les deja apartados cada d铆a m谩s con acciones como desahucios, cobro de comisiones excesivas, etc鈥 todo ello sin contar que han hecho necesario el mantener una cuenta bancaria para cobro de n贸mina, pago de recibos y multitud de acciones a las que ya 煤nicamente se pude acceder mediante una cuenta bancaria nunca exenta de comisiones que crecen cada d铆a.

En la actualidad mientras las comisiones bancarias suponen mas de un 30% de los beneficios de muchas entidades (elevando el peso de las comisiones en sus ingresos en cerca de un 11% en el 煤ltimo a帽o), se ha abandonado la atenci贸n financiera a todas esas personas que durante a帽os han tenido sus ahorros y sus deudas con dichas entidades.

Por un lado esta el abandono de las zonas rurales y por otro el abandono en atenci贸n presencial en las oficinas鈥 Primero empezaron no permitiendo ingresos y reintegros menores de alguna cantidad aleatoria, mientras se vend铆a gratuitamente la banca online para realizar t煤 mismo las gestiones bancarias. A la vez se implantaron horarios cada vez m谩s reducidos para el pago de determinados recibos, impuestos, etc.

Ahora mismo con niveles record de reclamaciones ante los servicios de atenci贸n al cliente de las entidades financieras y lo m谩s preocupante es la inacci贸n del Estado y, en particular, del Banco de Espa帽a que solo se dedica a dar 鈥渞ecomendaciones鈥 ante estos problemas.

Las quejas de nuestros mayores van en aumento ante la indefensi贸n y la codicia de este capitalismo salvaje instalado en nuestro sistema y, como no, en la Banca en particular.

Por todo ello, exigimos cambiar esta tendencia con una mejor atenci贸n ciudadana a nuestros mayores y con un control mayor sobre las personas que pueden acceder a la banca online y las personas que no pueden, ya sea por edad, por cualquier tipo de discapacidad o por otros motivos. Exigimos tambi茅n cuentas sin comisiones para las personas que solo quieran usarla para los tramites que se les obliga, como el cobro de n贸minas, pago de ciertos recibos, y as铆 un largo etc. Se hace cada vez mas necesario la colaboraci贸n, uni贸n y protesta ciudadana ante estas injusticias de un 鈥渓iberalismo鈥 que hunde, arruina y desahucia a los ciudadanos mientras solo se preocupa por aumentar las cuentas de resultados para repartirse mas bonus entre los altos directivos. Y esto, que merecer铆a otro punto aparte, ya que saben, lo han sabido y sabr谩n que, aunque hayan enga帽ado, arruinado, desahuciado, etc. han seguido cobrando a帽o tras a帽o unos bonus desorbitados porque al final, a las entidades para las que se venden, les rescatar谩 el Estado con el esfuerzo de los ciudadanos para que ellos les puedan seguir enga帽ando.