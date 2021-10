Frente a las secuelas por tortura Carlos Antonio López Robles denuncia la falta de atención médica adecuada en prisión

07 oct 2021

En el marco del Encuentro compartir la esperanza de familiares y sobrevivientes de actos de tortura.

Sr. Presidente de la Comisi贸n Internacional de los Derechos Humanos

Por medio de esta humilde carta me dirijo a usted para hacer de su conosimiento y suplicar su valiosa intervenci贸n en las diversas irregularidades que existen en mi persona por mi detenci贸n el d铆a 29 de octubre del a帽o 2019 por el delito de intento de homicidio simple. En donde fueron violadas todas mis derechos constitucionales y humanos ya que penetraron a mi casa con violencia y armados esposandonos a mi Sra. esposa y a mi para luego vendarnos los ojos y el cuerpo completamente ya en las instalaciones de la Fiscal铆a de Alto Impacto ubicado en la Cuidad capital del estado de Chiapas Tuxtla Guti茅rrez Chiapas.

Donde fuimos torturados con mi esposa de nombre Julia Hern谩ndez Hern谩ndez quien fue detenida y torturada con golpes y afixia con una franela en el rostro y agua probocando muchos da帽os graves en nuestro cuerpo de los cuales tenemos secuelas graves que da帽an nuestra vida diaria en ambos. Cave mencionar que por los golpes y patadas que resivi en mi estomago estallaron mis intestinos por lo que tuve una operaci贸n para poder reparar el da帽o con una erida de 20 cent铆metros en mi abdomen de la cual nadie se iso responsable de los gastos y de nuestra hospitalisaci贸n de ambos ni de los gastos m茅dicos, y medicamentos los cuales aun tenemos que estar tomando para el tratamiento de los dolores que aun sufrimos por los severos da帽os f铆sicos, y mentales que nos mantienen con traumas sicol贸gicos por la impotencia de esta situaci贸n jur铆dica. Que hasta este momento me tiene privado de mi libertad en el centro penitenciario no. 14 El Amate sin tener avance en mi enjuiciamiento por el delito de intento de homicidio simple con la causa penal no. 443/2019.

Cave mencionar que el juez de control jir贸 un oficio solicitando a la Fiscal铆a de la tortura en el estado de chiapas mismo que hasta este momento no he recibido ninguna entrevista por parte de esta Fiscal铆a y el 谩rea m茅dica de este Centro se niega a darme las atenciones necesarias ni los seguimientos y valoraciones, los estudios y an谩lisis cl铆nicos y m茅dicos que con mucho sacrificio emos pagado con nuestros propios recursos, ya que somo una familia de muy bajo recursos y me dirijo a usted para suplicarle y abogar su venebolencia y preste atenci贸n a mi queja, con esta carta y me pueda usted faboreser asiendo una efectiva recomendaci贸n dirigida a la Secretar铆a de la Defensa Social, con la finalidad que se me sea asignado un defensor de mi oficio que me pueda defender de todas estas injusticias que estoy sufriendo y mi privaci贸n de mi libertad. Ya que por la pobreza de mi familia no contamos con los recursos necesarios para poder contratar un abogado particular que pueda llevar mi defensa confiable y conforme a derecho.

Al mismo tiempo le suplico un recomendaci贸n a la Fiscal铆a Contra la tortura para que se lleve acavo una investigaci贸n a fondo por la injusticia cometida en mi contra, con delitos inventados y consginaciones echos de manera corrupta e ilegal para privarme de mi livertad. Por lo que le suplico su valiosa intervenci贸n a fin de que sean jiradas las instrucciones que sean necesarias a las arreas que les corresponda a fin que se canalisen los estudios de mi exp. no. 443/2019 con la finalidad de obtener mi libertad de esta situaci贸n lo m谩s pronto posible ya que soy inosente de este delito que se me imputa por parte de la Fiscal铆a de Alto Impacto. Y tambi茅n le suplico gire una recomendaci贸n a la comici贸n antitortura internacional de estambul, para el an谩lisis de mi situaci贸n de tortura, toda ves que tambi茅n mi esposa Sra. Julia Hern谩ndez Hern谩ndez quien aunque esta puesta en livertad tambien fue torturada, sin compasi贸n como si fuera un delincuente muy peligroso por parte de la Fiscal铆a de Alto Impacto.

Sin nada m谩s que desir por el momento me despido de usted. Quedando muy agradesido y en la espera de una respuesta pronta y faborable.

Respetuosamente.

Interno: Carlos Antonio L贸pez Robles

carlos Antonio lopez Robles

c.c.p. Lic. Andres Manuel L贸pez Obrador, Presidente de la rep煤blica mexicana

c.c.p. A los medios de comunicaci贸n

c.c.p. la prueba de estambul

c.c.p. Fiscal铆a General de la tortura del Edo de Chiapas

c.c.p. Lic. Rutilio Escand贸n Cadenas Gobernador del estado de Chiapas

c.c.p. Al archivo del minutario

Cintalapa de Figueroa Chiapas

Centro de Reinserci贸n Social No. 14 El Amate

