De parte de CNT Vitoria-Gasteiz November 10, 2022 191 puntos de vista

Bajo el lema ÔÇťHacer sindicalismo no es delitoÔÇŁ, la CNT nos reuni├│ en las calles de Madrid el pasado 24 de septiembre, as├ş como nos hab├şa reunido hace un a├▒o en Gij├│n, donde llenamos con rabia y entusiasmo las calles de banderas rojinegras.

Protest├íbamos por las condenas recaidas en seis sindicalistas de la CNT de Gij├│n: tres a├▒os y medio de prisi├│n y el pago de 150.000 euros por solidarizarse con una trabajadora de la Pasteler├şa La Suiza.

Fuimos reuni├ęndonos frente al Ministerio de Justicia en la Calle de San Bernardo mientras lleg├íbamos de todos los puntos de la pen├şnsula. Luego, recorrimos durante unas tres horas las c├ęntricas calles madrile├▒as de Callao, Preciados, Sol y Jacinto Benavente y finalizamos la marcha frente a la Glorieta de Carlos V, en Atocha. All├ş tomaron la palabra las encausadas clausurando la manifestaci├│n. Sus palabras llegaron lejos, alternando entre la rabia y el entusiasmo de saberse acompa├▒adas: todav├şa se mantien el eco. A buen seguro permanecer├í indeleble hasta encontrar justicia. Otras organizaciones se sumaron al acto en defensa de las libertades de las personas.

De hacerse efectiva la condena anunciada, son los derechos fundamentales de toda la clase trabajadora los que se ven atropellados. Son seis compañeras, pero no están solas.

Las condenas anunciadas, tres a├▒os y medio de prisi├│n a cada una de las seis personas condenadas y el pago de 150.000.-ÔéČ son el precio. Eso es lo que cuesta reclamar nuestros derechos de manera pac├şfica. El opio pol├ştico, cuando no la teolog├şa pol├ştica, y la esclavitud econ├│mica a la que pretenden acostumbrarnos queda ali├▒ada as├ş con las salsas judiciales: la desproporci├│n, los obst├ículos burocr├íticos, los plazos inhumanos y la tributaci├│n en tiempo -en vida- y en dinero para pagar sus m├║ltiples guerras, que no son las nuestras. Nos quieren en silencio; d├│ciles. Pero frente a sus dedos apuntadores alzaremos una y otra vez nuestras voces y nuestros brazos, esos mismos con los que trabajamos para que puedan asegurar su bienestar caciquil e irreverente. Aun desde la extenuaci├│n laboral en la que nos quieren con la boca cerrada, sacaremos fuerzas. Esta sentencia viene a reafirmar que tanto la justicia, que siempre escriben con may├║scula y no la merece, como las fuerzas policiales que como su nombre indica velan por la seguridad del Estado -de unos pocos elegidos-, que no la nuestra, obedecen sumisas a la fuerza del capital arrollando a quienes no usamos otra herramienta que la solidaridad y el apoyo mutuo.

El sindicalismo, la acci├│n directa y el apoyo mutuo no son delito. Hoy son las seis de Gij├│n, y con ellas, todos y todas, porque de materializarse la sentencia, ma├▒ana seremos otros y otras.

No faltes: participa en esta jornada de movilizaciones. En Vitoria Gasteiz: el sábado 19 de noviembre a las 12:00 horas nos encontramos en la Plaza de la Virgen Blanca.

Nos manifestaremos: para exigir la absoluci├│n de las seis compa├▒eras, condenadas a tres a├▒os y medio de prisi├│n y al pago de 150.000,00.-ÔéČ.

Nos manifestaremos: porque nos encontramos ante una sospechosa deriva que no es significa otra cosa que la judicializaci├│n de las protestas sociales y la represi├│n del sindicalismo.

Nos concentraremos: para manifestar que esta sentencia supone un peligroso precedente legal que invalida los principios jur├şdicos de la libertad de asociaci├│n, de la libertad de expresi├│n y de la libertad sindical.

Nos concentraremos en solidaridad con las compa├▒eras y en rotundo rechazo frente a sentencias incoherentes; frente a una justicia que solo sirve a unos pocos; y, frente a un proceso falso y orquestado.

¡¡¡Ante su violencia, nuestra solidaridad!!! ¡¡¡La lucha es el único camino!!!

