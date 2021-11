–

De parte de Amor Y Rabia November 18, 2021 63 puntos de vista

por Alfonso Pi帽eiro

Estimado Alexander Schallenberg, canciller de Austria.

Desde anteayer lunes tus compatriotas no vacunados viven un desahucio social que podr铆a ser la antesala de la destrucci贸n de los valores europeos; si es que estos se recuperan alguna vez de la crisis en la que los dirigentes hab茅is sumido a las principales claves que hac铆an de este Viejo Continente un referente mundial del concepto 鈥渄emocracia鈥.

Quien te escribe ha recibido su correspondiente doble pauta de vacunaci贸n, no tiene inconveniente en pincharse una tercera o cuarta vez y es, por tanto, defensor de estas vacunas. Pero ostenta otras vacunas, que luce con orgullo. Verbigracia: la vacuna contra la discriminaci贸n por cualquier motivo contra grupos de poblaci贸n ad hoc, especialmente si se trata de una decisi贸n individual que afecta a la salud propia. No comparto los motivos de quienes rechazan estas vacunas, pero eso no me hace olvidar que nadie, y menos en el marco de un Estado de Derecho, goza de legitimidad para imponer un tratamiento m茅dico a un igual, ni por supuesto a un administrado, en contra de su propia voluntad. Ni tampoco a apartarle de la vida p煤blica por no aceptar dicho tratamiento.

Luego os molesta cuando os dicen que es un 鈥渁partheid鈥. Pero es que el significado de 鈥渁partheid鈥 es segregar. Y eso es lo que est谩is haciendo. Ya s茅 que sin motivaci贸n ideol贸gica. Ya s茅 que porque vais cuesta abajo y sin frenos. Si ya lo s茅. Pero parece que pens谩is que este chantaje (coacci贸n, coerci贸n, privaci贸n, imposici贸n), chapucero y de mal gusto, sale gratis.

80 a帽os y 2 meses antes de que t煤 vinieras al mundo naci贸, en una poblaci贸n lim铆trofe de Austria, alguien que llegar铆a a ser 鈥渃anciller鈥 en un pa铆s vecino. Sabes de qui茅n hablo, 驴verdad? Seguro que s铆, ya que desde 2020 eres miembro del Patronato del Fondo Nacional para las V铆ctimas del Nacionalsocialismo. Hito que algunos califican hoy como espl茅ndida casualidad hip贸crita, cuando no como sinvergonzoner铆a del destino en su faceta m谩s histri贸nica.

Tu medida tiene unas bases tan acient铆ficas como las que ten铆an las leyes de segregaci贸n por la 鈥渟uperioridad de la raza aria鈥. Y no, no comparo. No digo que vuestra pol铆tica sea nazi. Digo que las bases sobre las que sent谩is la discriminaci贸n tienen tanta solidez como la ten铆as las bases de aquellos bastardos. No os gu铆a, como a ellos, una disfunci贸n mesi谩nica. Pero ojo que las armas las carga el diablo. Hoy es una medida magufa como la tuya, ma帽ana es toda una poblaci贸n convencida de dar caza al no vacunado y ajusticiarlo por la espalda.

Seas o no consciente de ello, se abre una posible veda a la discriminaci贸n, el marcaje, el se帽alamiento, el hostigamiento y el acoso selectivo. A lomos de un c谩lculo aterrador: a vosotros, y lo sabes, nuestra salud no os importa gran cosa; lo que os quita el sue帽o es que nadie os pueda decir el d铆a de ma帽ana que no hicisteis todo lo que estaba en vuestras manos para evitar una crisis sanitaria. La muerte de vuestros semejantes no os da gran l谩stima, pero os aterra que se os colapse un sistema sanitario p煤blico que llev谩is d茅cadas manoseando en nombre de la eficiencia y la austeridad. Si para taparlo toca pegarse unas risas con preceptos hasta ahora sagrados en el Estado de Derecho, pelillos a la mar. 鈥淪i a la gente en el fondo le da igual鈥. Etc.

Por tu bien, por tu dignidad pol铆tica, prefiero pensar que no eres consciente. Que simplemente has tomado nota de pa铆ses como Francia, Italia o Lituania, y has dicho aquello de 鈥減ara chulo mi pirulo鈥. Si es as铆, te aviso: en un Estado de Derecho antes o despu茅s las tropel铆as se pagan. Y se pagan tanto m谩s cuanto mayores son dichas tropel铆as. T煤 sabr谩s a qu茅 juegas. Salvo que tengas en mente liquidar el Estado de Derecho, y s茅 que no (no, 驴verdad?), nadie te librar谩 de pagar la factura.

Prefiero que seas inconsciente. Porque si eres consciente, entonces ya sabes que tus acciones son ileg铆timas incluso si te crees el cuento de la Bruja Piruja de que est谩s protegiendo a tus semejantes. Si eres consciente quiere decir que ya das por descontado que esto provocar谩 tensiones sociales que acabar谩n legitimando cada vez m谩s el empleo de la fuerza. Y que te puede venir de perlas para hacer frente al descontento social derivado de la crisis sin precedente a la que vosotros, bur贸cratas sin m谩s hiel que el c谩lculo a corto plazo, nos hab茅is llevado con esta gesti贸n de la pandemia a medio camino entre la histeria permanente, la desinformaci贸n, la exageraci贸n y el miedo.

Cabe una opci贸n m谩s, que es la que me recuerdan siempre buenas gentes, con ideas que no comparto, aunque casi siempre con un sentido de la honradez y la decencia que os ganan de aqu铆 a Viena 20 veces ida y vuelta. Resumiendo, ser铆a que obedec茅is un plan de determinadas 茅lites, cuyo fin 煤ltimo es la imposici贸n de una dictadura a nivel global para otros fines como revertir el cambio clim谩tico, o dejarnos desprovistos de todo bien material a cambio de un cr茅dito social, vinculado mediante pasaporte a nuestras acciones de buena ciudadan铆a. Ya te digo que no creo en esta versi贸n. Pero, Alexander, querido, 隆隆es que lo pon茅is muy dif铆cil para no creerlo!! Es todo tan rid铆culo, tan fallido, tan medieval, tan descerebrado, que lo normal es tirar de 鈥渢eor铆as de la conspiraci贸n鈥 para explicarlo, porque es imposible ser tan zote y tan tosco, de manera tan sostenida y con tanto esmero.

T煤 y buena parte de tus hom贸logos est谩is cebando una llama que puede acabar siendo un revival devaluado de lo que hizo aquel malnacido en Austria 80 a帽os antes que t煤. S茅 que no. Que salvo que os volv谩is completamente tarambanas vosotros mismos parar茅is el tren antes de llegar a esa estaci贸n, entre otras razones porque esta Europa naci贸 de las cenizas a consecuencia de aquel psic贸pata llamado Adolf. Pero por eso mismo, porque acabar谩s echando mano del freno de emergencia, 驴para qu茅 lanzarse a esta medida que no tiene aval sanitario, epidemiol贸gico ni cient铆fico de tipo alguno? Con suerte, lograr谩 incentivar un mercado negro de certificados falsos, cuya existencia adem谩s conoc茅is de largo, y contra el que tampoco os conviene actuar demasiado, pues es una m谩s que oportuna espita para aliviar la presi贸n.

Como se dice en Espa帽a: Manolete, Manolete, si no sabes torear, 驴pa qu茅 te metes?

Recapacita. Que a tiempo est谩s. No mucho, pero est谩s.

Atentamente. De un vacunado contra toda forma de discriminaci贸n.