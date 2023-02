–

Desde CNT Centro queremos responder a la llamada de apoyo mutuo de las personas y organizaciones afectadas por el Polic铆a infiltrado.

Este pasado 30 de enero del 2023, a ra铆z de una investigaci贸n del peri贸dico La Directa, volv铆a a saltar la 煤ltima noticia de un polic铆a infiltrado en los movimientos libertarios, sociales y de base, que, de nuevo, vuelve a ensuciar nuestros espacios.

Esta es una de las violencias que ejerce el Estado contra nosotras. Algunas son tan evidentes que nos dejan con costillas rotas, sin casa o nos privan de libertad. Otras son m谩s sutiles y nos impiden llegar a fin de mes por sus pol铆ticas asistencialistas y laborales, nos enferman de forma progresiva con las listas de espera o nos impiden hablar con la vecina al quitar el banco de la calle. Todas ellas destinadas a someter, controlar y privar de organizaci贸n y lucha a la clase trabajadora.

Nuestro apoyo, solidaridad y cari帽o para todas las personas que se han visto afectadas por esta infiltraci贸n policial.

El Estado se ha metido en nuestros espacios seguros, y lo tiene que hacer con la mentira y el enga帽o, porque saben que son el enemigo de las personas que intentan crear una sociedad m谩s justa, m谩s libre. Nos han espiado como si fu茅semos delincuentes, nos han fichado y nos han intentado manipular. A d铆a de hoy, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Ir铆dia, y el sindicato CGT han presentado sendas denuncias al infiltrado, su superior y el Ministerio del Interior por supuesto delito de abusos sexuales, contra la integridad moral, de revelaci贸n de secretos y de impedimento del ejercicio de derechos c铆vicos.

Quieren sembrar la duda y el miedo con la persona que tenemos al lado, que desconfiemos, que la organizaci贸n no sea abierta, que volvamos a ser grup煤sculos marginales que no se f铆an de nadie. Pero eso no puede pasar y no va a pasar porque nuestra lucha es leg铆tima y necesaria.

Ya en los a帽os 2000 sindicatos de CNT de Madrid sufrieron otra infiltraci贸n del Polic铆a que se hac铆a llamar 鈥淔ernando P茅rez L贸pez鈥, atentando tambi茅n contra la intimidad de nuestra militancia, por lo que empatizamos totalmente con las compa帽eras que han vuelto a sufrir esta situaci贸n. Seguimos alerta en nuestra organizaci贸n por la situaci贸n de indefensi贸n de nuestras compa帽eras, 鈥淟as seis de la Suiza鈥, que por ejercer la solidaridad activa las est谩n pidiendo a帽os de prisi贸n.

En CNT Centro tenemos claro que la represi贸n va m谩s all谩 de las Siglas, las personas y las ideas, que la solidaridad no es solo una palabra y que 鈥渟i nos tocan a una nos tocan a todas鈥 no es solo un eslogan.

Mucha fuerza a todas las personas y organizaciones que han sufrido este atropello del aparato represor del Estado espa帽ol.