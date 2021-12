–

De parte de Anticarcelarias December 18, 2021 36 puntos de vista

Palabras an谩rquicas y subversivas desde las prisiones chilenas

Pareciera que, seg煤n lo que la ciudadan铆a pregona, somos testigxs de un momento clave en la historia de este territorio; que nos hayamos arrinconadxs de espaldas a un precipicio al que, a menos de que hagamos algo, nuestra ca铆da ser谩 inminente; al parecer presenciamos una guerra abierta, encarnizada, entre dos polos pol铆ticos enemistados a tal nivel que, cual guerra fr铆a, pone en peligro la subsistencia y el futuro de todxs lxs seres en el territorio dominado por el Estado Chileno.

Por un lado el grito de guerra versa: 芦隆Comunismo o Libertad!禄, y por el otro: 芦隆Democracia o Fascismo!禄. Ante tan dram谩tico escenario se nos presenta la herramienta clave para afrontar este contexto, capaz de detener de una vez por todas, este ba帽o de sangre: la participaci贸n en los procesos electorales, en la que ser谩 el sufragio el arma libertadora.

No somos ni ciegxs ni sordxs, caminamos con plena consciencia de este y muchos otros aconteceres del territorio m谩s, no s贸lo nos distanciamos, si no que le declaramos la guerra a toda instancia institucional que busque cualquier perpetuaci贸n del Statu Quo.

Desconocemos a cabalidad el falso enfrentamiento de dos sistemas supuestamente distintos, el eje en el cual se disputa la batalla sigue y seguir谩 siendo el de la Democracia y la administraci贸n del Capital; la existencia de una 芦pugna禄 de distintas pol铆ticas solo intenta justificar la supuesta amplitud del sistema democracia-capital, la esencia 芦diversa禄 de este y la supuesta cabida de todo tipo de pensamiento; de ninguna forma queremos ser aceptadxs por un sistema o una sociedad que rechazamos, no queremos que nuestra pol铆tica sea una m谩s dentro de las opciones de este sistema; queremos destruir toda opci贸n y la estructura que las sustenta. Nada tenemos que ver con el show electoral y su puesta en escena de elecciones, plebicitos, votos y demases, consideramos que esto no es m谩s que el apriete de la clavija, el reacomodo burgu茅s de clase para la mantenci贸n maquillada y acorde a los tiempos de un orden impuesto y existente.

Tenemos la certeza que independiente de cu谩l sea el resultado electoral de este plebiscito nada cambiar谩 esencialmente. M谩s all谩 de la coyuntura de qui茅n est茅 disputando la administraci贸n y la gesti贸n de la opresi贸n, el mundo institucional y por ende el de las elecciones nunca ha sido el nuestro. En este sentido, quien vota, quien libremente opta por investir de autoridad a otrx, es tan responsable como el gobernante que dar谩 las 贸rdenes de asesinar, militarizar y encarcelar. Quien vota es quien mediante el acto del sufragio decide delegar parte de su autonom铆a para fortalecer la cadena de opresi贸n y, por lo tanto, del Estado. No seremos c贸mplices de ning煤n gobierno de turno, no lo hicimos a fines de los a帽os 80, cuando, al igual que ahora, el veterano poder pol铆tico instaur贸 el miedo para restar ox铆geno y posici贸n a la lucha confrontacional del contexto -c贸mo lo fue la lucha armada- desplegando un escenario c铆vico electoral que pretend铆a lapidar mediante un S铆 o un No cualquier atisbo de ruptura real.

Aqu铆 ya hab铆amos fijado posici贸n subversiva, y desde aquellos tiempos, esencialmente nada ha cambiado.

La verdad es que no es, ni deber铆a ser, de ninguna forma el objetivo de este texto, convencer o siquiera teorizar sobre la participaci贸n de la ciudadan铆a en los procesos electorales, no ser铆a correcto demandar ni medir seg煤n nuestros criterios a esa masa obediente; el punto de inter茅s surge en cuanto leemos a un gran abanico de personajes que se reivindican como actores 芦antag贸nicxs禄 o inclusive se denominan subversivxs, revolucionarixs, rebeldes o anarquistas, realizar abiertos llamados a participar de la v铆a electoral e inclusive votar por un candidato en espec铆fico.

Algunos de los argumentos esgrimidos que justifican este actuar dicen relaci贸n con la potencial p茅rdida de derechos civiles -siempre garantizados por el Estado-, principalmente en el plano de las minor铆as 芦vulnerables禄 o las disidencias.

No desconocemos el cambio que supondr铆a, en la validaci贸n entonces arraigada de un discurso institucionalmente conservador, la din谩mica de gran parte de la sociedad enajenada -lo que tampoco dista realmente del contexto actual-, mas creemos que las luchas reales -de todo tipo-, desde un posicionamiento an谩rquico, subversivo o revolucionario, nunca deben buscar la validaci贸n o la integraci贸n por parte de la institucionalidad o la sociedad misma; entregarnos, con nuestras diferencias y particularidades, a la 芦integraci贸n禄 institucional supone diluir nuestra individualidad antag贸nica en un espacio que no nos pertenece, y que cuyo 煤nico fin dice relaci贸n con ampliar el abanico de participaci贸n democr谩tica, sin realmente cuestionar sus din谩micas de fondo. No est谩 de m谩s se帽alar que, a pesar del vaiv茅n en el que se mueven, se extienden o disminuyen, los derechos civiles en coyunturas espec铆ficas, no nos cabe a nosotrxs esperar que los administradores de la opresi贸n sean quienes nos otorguen dichos 芦derechos禄 -termino ya suficientemente repudiado per se-, nuestra libertad la alcanzaremos por nuestros propios medios y en plena autonom铆a. Ni la institucionalizaci贸n, ni a煤n la socializaci贸n de las ideas o pol铆ticas divergentes suponen un cambio real en las pr谩cticas individuales o colectivas. A las din谩micas que coartan nuestras libertades se les combate en el conflicto, pero sobre todo con un desarrollo integro individual y una cr铆tica constante, no mediante el sufragio ni la participaci贸n ciudadana.

Se hace necesario tener que referirnos a un tema que parec铆a absolutamente zanjado dentro de los espacios e individualidades que dicen optar por la confrontaci贸n contra el Poder. No nos cabe el derecho de decir quienes son o no subversivxs, no somos nosotrxs los encargadxs de hacerlo, es la simbiosis entre la palabra y la acci贸n la 煤nica encargada de dar cuenta de esta realidad; si por un lado se plantea el quiebre total con el mundo existente, se hacen constantes llamados a acabar con el capitalismo o con todo 谩pice de autoridad, resulta a lo menos pat茅tico que se plantee avalar todos esos aspectos mediante la utilizaci贸n del voto como 芦herramienta禄 pol铆tica, acci贸n que por lo dem谩s es un abierto espaldarazo, y refuerzo, a la institucionalidad democr谩tica del capital; a煤n cuando la misma hace poco m谩s de dos a帽os parec铆a tambalearse.

Cre铆amos que el entendimiento de este gigantesco abismo entre la praxis y la palabra era un principio b谩sico en toda individualidad que en su cotidiano se posiciona como un ente 芦revolucionarix禄; pareciera que es cierto que cada d铆a las palabras pierden m谩s su sentido, y que la apuesta por est茅ticas radicales fuese la motivaci贸n primaria de muchxs individuxs 芦cr铆ticxs禄.

Si no somos capaces de asumir el conflicto en todas sus formas, solo seremos parte de esa masa que despreciamos y de aquellxs que, aunque quieran definirse como conscientes u organizadxs, siempre ser谩n parte de un reba帽o que clama por l铆deres y figuras que ostenten poder, para as铆 continuar en la sumisi贸n, con la comodidad e inconsistencia de quienes solo predican destruir esta realidad de miseria.

La represi贸n, la c谩rcel y la muerte, la hemos vivido en carne propia en Dictadura, con los gobiernos de la Concertaci贸n y con Chile Vamos, y tenemos la certeza que esto no ser谩 distinto con un gobierno de Apruebo Dignidad ni mucho menos con un presidente del Frente Social Cristiano. Gobierne quien gobierne nuestros objetivos no cambian: la destrucci贸n del Capitalismo, el Estado, los aparatos represivos; el fin de la necesidad de gobernar y ser gobernadxs. No nos interesa un gobierno 芦menos malo禄 o un capitalismo verde o m谩s 芦humano禄.

驴Nuestra apuesta? Pues la de siempre y con la porf铆a inquebrantable que nos acompa帽a: extender y profundizar el conflicto permanente e irrefrenable sabiendo que no somos salvadorxs ni representantes de nada ni de nadie, salvo de nosotrxs mismxs. Nuestra opci贸n por el enfrentamiento la hacemos en primera persona porque entendemos que golpeando nos vamos liberando y si otrxs asumen tambi茅n dicho camino, excelente, pero si no es as铆 eso no ser谩 motivo para desalentarnos ni menos ceder en nuestras convicciones, cayendo y validando la via institucional. No somos iluminadxs ni mucho menos quienes decidir谩n lo que vendr谩, pero seremos entendidxs por lo que somos, por la praxis, por lo que hacemos siempre en concordancia con nuestras ideas, por la causa que brota y por la complicidad anarquica, subversiva e insurrecta que propaga rebeld铆a; nuestro caminar en guerra se convierte as铆 en la posibilidad palpable de ser libres.

Prisionerxs subversivxs, anarquistas y mapuche: fuera de las c谩rceles!!

Agudizar el conflicto; intensificar la ofensiva!

Juventud combatiente: insurrecci贸n permanente!

Muerte al estado, viva la anarqu铆a!!

Nuestra es la convicci贸n!!

Mientras exista miseria habr谩 rebeli贸n!!

M贸nica Caballero Sep煤lveda

-C谩rcel femenina de San Miguel

Pablo Bahamondes Ortiz

-C.D.P Santiago Uno

Francisco Solar Dom铆nguez

Marcelo Villarroel Sep煤lveda

Juan Aliste Vega

Joaqu铆n Garc铆a Chancks

-C.P Rancagua 芦La Gonzalina禄

Diciembre 2021

Territorio dominado por el estado chileno

Fuente