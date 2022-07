FRENTE AMPLIO DE MUJERES QUE LUCHAN.

07 jul 2022

Ciudad de M茅xico, 7 de julio de 2022.

Claudia Sheinbaum Pardo

Jefa de Gobierno de la Ciudad de M茅xico.

Mart铆 Batres.

Secretario de Gobierno de la Ciudad de M茅xico.

Ricardo Ruiz Su谩rez

Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de M茅xico.

La Glorieta de las Mujeres que Luchan fue tomada y renombrada el 25 de septiembre de 2021 por mujeres emblem谩ticas que forman parte de diversas luchas sociales y colectivas en b煤squeda de verdad, justicia y no repetici贸n en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en nuestro pa铆s; la toma de dicho espacio con la colocaci贸n de la silueta de una mujer en color morado, la palabra justicia c贸mo columna

vertebral de la misma y el pu帽o izquierdo en alto, reivindica a uno de los movimientos sociales m谩s importantes de los 煤ltimos tiempos, y se帽ala la enorme deuda que el Estado Mexicano y cada una de sus instituciones tienen con las mujeres en este pa铆s llamado M茅xico. Para nadie es ajena la estrategia de la actual administraci贸n 鈥 tanto local como federal 鈥 de borrado, anulaci贸n, represi贸n y criminalizaci贸n de la protesta a los movimientos de mujeres en todo el pa铆s. No es posible poner en duda la legitimidad de nuestro reclamo de justicia, verdad, no repetici贸n, as铆 como la forma en que hacemos v谩lido nuestro derecho a la memoria y la materializamos para que 鈥渘unca m谩s haya un M茅xico sin nosotras鈥, nosotras, las 64 540 634 mujeres que seg煤n datos del INEGI al 5 de marzo de 2021 conformamos el 51.2% de la poblaci贸n total del pa铆s.

La Glorieta de las Mujeres Que Luchan se ha cimentado como un referente del esfuerzo, la propuesta concreta y la voluntad pol铆tica de las mujeres en M茅xico que organizadas apostamos a cambiar esta realidad basada en la desigualdad y la discriminaci贸n que toma forma, lacera y elimina la vida de las mujeres bajo el amplio espectro de la violencia feminicida. Desde nuestra apropiaci贸n pac铆fica, hace diez meses, se han sucedido una gran diversidad de acciones, actividades y vivencias que han, como lo hemos ya mencionado, consolidado dicho espacio, su presencia y su esencia. Sumado a la primera intervenci贸n leg铆tima, art铆stica y pol铆tica, el pasado 5 de marzo, instalamos el 鈥淛ard铆n Somos Memoria鈥, el 鈥淭endedero de Denuncias y Protestas鈥, e intercambiamos la primera figura representativa de las Mujeres que Luchamos por una de acero para garantizar su permanencia. Nos honra que durante las marchas emblem谩ticas de mujeres, seamos testigas del reconocimiento mediante el saludo sororo y cari帽oso, de la existencia del espacio con una parada puntual y programada en el sitio de memoria, que tambi茅n ha sido punto seguro de reuni贸n para las movilizaciones. La toma y sus efectos han sido documentados en peri贸dicos, libros, reportajes, art铆culos a nivel nacional e internacional. Activistas, defensoras de derechos humanos, artistas, sobrevivientes, familiares de v铆ctimas, luchadoras con causas sociales, acad茅micas, sindicalistas etc., han resaltado el enorme valor de la toma como una aportaci贸n material y simb贸lica a la defensa de la vida.

鈥溾s necesario que se escuche nuestra voz es necesario y ha sido necesario colocar todos esos nombres en esas mamparas que un d铆a ellos pusieron para no permitirnos acercarnos m谩s鈥osotras hemos dicho basta, no solo vamos a escribir los nombres de las que nos hacen tanta falta, tambi茅n vamos a escribir nuestros nombres, los nombres de las mujeres que este pa铆s ha obligado a salir a las calles a buscar justicia, a buscar la verdad鈥︹

Araceli Osorio Mart铆nez.

鈥..una propuesta que conjuga acci贸n art铆stica, conectividad colectiva, informaci贸n y espacio p煤blico, con la intenci贸n de provocar reflexi贸n, conciencia y cambio en el contexto social鈥a escultura se convirti贸 inmediatamente en un referente simb贸lico de descolonizaci贸n cultural鈥

Revista Proceso.

鈥溾 este grupo de mujeres est谩 mostrando que esta es una lucha que nos corresponde a todxs鈥..es totalmente v谩lido que el movimiento feminista exija que se reinscriba la historia, incorpor谩ndolas a ellas鈥erecen que se reconozca la lucha de las mujeres en la construcci贸n de este pa铆s鈥

Primer plano.

鈥淎l Gobierno se le hace bien f谩cil borrar nuestros nombres, pero no se da cuenta que no se puede borrar la sangre de nuestras hijas asesinadas鈥i estamos en este lugar es porque el Estado no nos est谩 garantizando nuestros derechos y tenemos que pelearlos鈥.

Lidia Vel谩zquez Florencio.

鈥溾ste monumento es un monumento digno para nuestro digno dolor y nuestra digna rabia que llevamos dentro鈥

Mar铆a Herrera Magdaleno.

Hay evidencia p煤blica de que el mismo gobierno de la Ciudad de M茅xico da por hecho, reconoce y nombra el espacio como La Glorieta de las Mujeres que Luchan, c贸mo ejemplo y sin ir m谩s lejos en sus 鈥淎gendas de movilizaciones sociales鈥.

A solicitud es posible hacerles llegar ligas, fotos videos y m煤ltiples referencias que colocan esta acci贸n como un hecho hist贸rico en el reconocimiento a las luchas de las mujeres en M茅xico. La apropiaci贸n y vivencias en el marco de la Glorieta de las Mujeres que Luchan est谩n m谩s que consolidadas y reconocidas en diversos 谩mbitos. Para nosotras y por sobretodo, la Glorieta est谩 habitada y reconocida por las mujeres que luchamos, y al hacerlo por convicci贸n y desde la dignidad, les llevamos ventaja a sus instituciones. A sus propuestas de mesas de trabajo, nosotras les proponemos reunirnos en el espacio p煤blico porque esa es la principal esencia de nuestra lucha, habitarle, dotarle de sentido y significado. En una oficina no cabr铆amos todas y adem谩s queremos que recorran el 鈥淛ard铆n de la Memoria鈥 (proyecto inconcluso de vida) que lean y reconozcan los nombres, que les pongan rostro y coraz贸n. Que el legado de cada una de las mujeres all铆 visibilizadas y las que, cuyo nombre a煤n no hemos podido inscribir, as铆 como el trabajo de investigaci贸n, el

reto de la colocaci贸n, la organizaci贸n que esto representa; les quede claro, por eso les invitamos a reunirnos en la Glorieta, para que la conozcan, la vivan, aprecien sus componentes y la historia que estamos escribiendo juntas, estamos seguras que as铆 comprender谩n que la digna memoria no es negociable.

Ustedes, 驴de qu茅 quieren hablar con nosotras?, 驴cu谩l es el tema que quieren tratar? 驴cu谩l es la intenci贸n de su acercamiento?.

Son preguntas muy espec铆ficas y quisi茅ramos respuestas claras para saber qu茅 tienen en mente, qu茅 est谩n planeando y hacia d贸nde quieren ir, para tener claro si nuestros pasos se dirigen o no a lugar com煤n.

M茅xico, Ciudad de M茅xico, julio de 2022.

FRENTE AMPLIO DE MUJERES QUE LUCHAN.

