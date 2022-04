–

De parte de A Las Barricadas April 20, 2022 205 puntos de vista

La Directa

La persecuci贸n de la disidencia pol铆tica a la Federaci贸n Rusa ha motivado la fuga de muchas libertarias hacia Ucrania, desde donde ahora participan activamente contra la invasi贸n ordenada desde Mosc煤 y alertan del peligro del ascenso del nacionalismo y el militarismo a consecuencia de la guerra



La milicia de combate Black Headquarter, que lucha en Ucrania desde el 2014 / Archivo

Nacho Ib谩帽ez

La formaci贸n de milicias anarquistas que luchan en Ucrania contra la invasi贸n rusa no deja de sorprender a colectivos libertarios de todo el mundo. Organizadas en peque帽os grupos aut贸nomos, llevan a cabo recogidas de material y alimento y campa帽as de ayuda a las refugiadas, pero tambi茅n acciones directas de combate. Grupos como Black Headquarter, Rev D铆a o Black Flag participan en el conflicto desde 2014, ya sea bajo el paraguas de las Unidades de Defensa Territorial conformadas por la poblaci贸n civil, o incorporadas al mando 煤nico del ej茅rcito ucraniano.

Muchas de las que participan son personas rusas que, o viene hace a帽os que viven en Ucrania huyendo de la represi贸n en Rusia, u otras de reci茅n llegadas que creen en la necesidad de parar los pies al imperialismo de Putin. La propaganda rusa hace a帽os que justifica la guerra al Donbass como una lucha antifascista contra un gobierno apoyado por neonazis, pero, si es as铆, por qu茅 la inmensa mayor铆a del movimiento anarquista se posiciona en contra de esta guerra?

Acusaciones de terrorismo

El primer motivo hay que situarlo en la misma Rusia, y es que, en los 煤ltimos a帽os, el pa铆s se ha convertido en una pesadilla para los movimientos sociales. B. Traven, miembro de la red internacional de informaci贸n CrimethInc, con quien hemos podido hablar, asegura que 鈥渓a represi贸n estatal ha eliminado pr谩cticamente todas las formas de organizaci贸n que no siguen la l铆nea de Putin, a pesar de que todav铆a existen organizaciones comunistas y fascistas, estas han aceptado de forma t谩cita no criticar el gobierno鈥.

En el contexto represivo que se vive en Rusia, las anarquistas han estado en el centro de la diana. El a帽o 2017, el gobierno ruso aseguraba haber desmantelado una supuesta organizaci贸n conocida como 鈥淟a Red鈥, que, seg煤n el Servicio Federal Ruso, planeaba la organizaci贸n de ataques durante las elecciones de 2018 y la Copa del Mundo de f煤tbol, con el objetivo de 鈥減rovocar un levantamiento armado y sublevar las masas para una mayor desestabilizaci贸n pol铆tica del pa铆s鈥. Siete j贸venes activistas antifascistas fueron declarados culpables de terrorismo por los tribunales rusos con penas de hasta dieciocho a帽os de prisi贸n, en un caso que despert贸 la solidaridad internacional al conocerse que los acusados hab铆an sido torturados con pr谩cticas como la electrificaci贸n de los genitales. Seg煤n la Fiscal铆a, los acusados utilizaban partidas de airsoft como entrenamiento, sin dar detalles concretos de los ataques que supuestamente planeaban.

Por Dmitry, activista ruso de la web Antijob.net que se dedica a elaborar una 鈥渓ista negra de empresarios鈥 explotadores, este caso fue un punto de inflexi贸n para el movimiento. Seg煤n este activista, el movimiento anarquista era hasta entonces 鈥渦na serie de proyectos separados, y, en la mayor铆a de casos no conectados entre ellos鈥, limitados a los medios de comunicaci贸n y a grupos locales. 鈥淣o exist铆a coordinaci贸n, y ahora se busca a toda presa鈥.

Mientras tanto, la ofensiva rusa contra el movimiento aumentaba en todo el pa铆s y decenas de anarquistas eran detenidas cada a帽o bajo acusaciones infundadas de planear atentados. Adem谩s, en muchos de los casos, los acusados denuncian haber sido torturados. En uno de los casos m谩s paradigm谩ticos, tres adolescentes siberianos fueron detenidos para planear un ataque contra un edificio federal en el videojuego Minecraft. Se los acusa por terrorismo, cuando, en el momento de los hechos, contaban solo con 14 a帽os.

El entramado represivo planificado por las fuerzas de seguridad rusas ha hecho muy dif铆cil el trabajo de los colectivos antiautoritarios, y ha conseguido 鈥渓a paralizaci贸n de su actividad p煤blica, puesto que todos los intentos de coordinaci贸n eran descubiertos con antelaci贸n鈥 por los servicios secretos. 鈥淗ay mucho miedo鈥, afirma Dmitry, porque las acusaciones por cualquier delito relacionado con la actividad anarquista te enfrenta a 鈥渟entencias potencialmente muy largas鈥.

En este contexto, son muchas las anarquistas que deciden huir del pa铆s. Ucrania se presenta como el 煤nico pa铆s del entorno no gobernado por reg铆menes dictatoriales pr贸ximos a Putin donde su nacionalidad los permite establecerse. 鈥淣o poder contar con que se los conceda la residencia en la UE, el que las coloca entre la espada y la pared. Es por eso que algunas se han decidido para luchar con las anarquistas ucranianas contra el militarismo ruso. Sienten que no tienen otra opci贸n, y saben, por experiencia propia, que la extensi贸n de la influencia de Putin y su victoria en la guerra acabar谩 con la existencia de los movimientos sociales鈥, sentencia B. Traven.

La falacia antifascista

鈥淨uedarse al margen querr谩 decir ser c贸mplice de las masacres鈥. El otro motivo compartido para las que luchan en Ucrania, es que en ning煤n caso se trata de defender un estado, sino de defender su poblaci贸n. Las anarquistas saben del cierto que una ocupaci贸n rusa comportar谩 la instauraci贸n de un r茅gimen dictatorial y fuertemente represivo, en un pa铆s gobernado desde su independencia por gobiernos populistas y olig谩rquicos, pero d贸nde todav铆a se conservan ciertas libertades inexistentes en Rusia. En este sentido, muchas anarquistas apelan al ideario de Bakunin, quien consideraba que 鈥渓a Rep煤blica m谩s imperfecta vale mil veces m谩s que la Monarqu铆a m谩s esclarecida鈥.

Para las anarquistas rusas, el argumento de 鈥渄esnazificar鈥 Ucrania es solo un pretexto de la pol铆tica imperialista de Putin, puesto que si bien el Estado ucraniano se ha servido de milicias abiertamente neonazis, los partidos de esta ideolog铆a solo consiguieron un 1,62% de los votos a las 煤ltimas elecciones. Seg煤n su enfoque, se puede considerar que a pesar de que la ideolog铆a nacionalsocialista es muy presente en la pol铆tica y el ej茅rcito ucraniano, en ning煤n caso podemos etiquetar as铆 su poblaci贸n. La Revoluci贸n de Maidan, eclipsada y capitalizada por sectores de ultraderecha, puede considerarse como un aut茅ntico levantamiento popular contra el 鈥渆stablishment鈥, y donde decenas de anarquistas participaron. Adem谩s, en la posterior guerra al Donbass, milicias fascistas como Movimiento Imperial Ruso o Unidad Nacional Rusa combatieron junto a las rep煤blicas, convirtiendo la ret贸rica de la lucha 鈥渁ntifascista鈥 en una falacia.



Un joven anarquista durante la revuelta de Maidan del 2014 |Archivo

Aun as铆, la participaci贸n de grupos neonazis dentro del ej茅rcito ucraniano no deja de ser muy preocupante para el movimiento anarquista. Pero precisamente por eso, no consideran v谩lido extraerse de la guerra consider谩ndola un conflicto entre estados o un enfrentamiento de dos bandos igualmente fascistas, sino que participar se presenta como una oportunidad de contrarrestar la exaltaci贸n nacionalista y hacerse visibles como una alternativa entre la poblaci贸n. Adem谩s, como se帽ala Dmitry, 鈥渃rear una milicia nos puede llevar una experiencia de acci贸n decisiva de cara a futuras situaciones cr铆ticas, y una capacidad de lucha鈥, puesto que es posible que la victoria rusa nos lleve 鈥渉acia una guerra de guerrillas como la que hemos visto en Chechenia鈥.

Para las anarquistas, una ocupaci贸n rusa provocar谩 un declive de las libertades en todo el mundo, as铆 como un punto de no retorno de las pol铆ticas expansionistas rusas. Traban cree que 鈥渓a invasi贸n ha creado un entorno f茅rtil por el nacionalismo y el militarismo no solo en Rusia y Ucrania, sino tambi茅n a Europa Occidental, China o los Estados Unidos鈥. El patriotismo inherente en la guerra no puede hacer m谩s que aumentar en caso de victoria rusa, y la mala situaci贸n econ贸mica ser谩 f谩cilmente justificable como una agresi贸n 鈥渙ccidental鈥 por medio de las sanciones.

Protestas generalizadas en Rusia

Por su parte, una victoria ucraniana tampoco genera un gran optimismo entre las anarquistas entrevistadas, pero si genera cierto sentimiento de oportunidad. Dmitry cree que irremediablemente 鈥減ondr谩 Zelensky en un pedestal y arreglar谩 reformas antes impopulares como la liberalizaci贸n del derecho laboral鈥. Adem谩s, considera que 鈥渓a asistencia facilitada por occidente no ser谩 gratuita, y el m谩s probable es que comporte requisitos como una apertura del mercado o una mayor liberalizaci贸n de la econom铆a, tal como hemos visto en otros casos鈥.

En cambio, es importante se帽alar que una victoria ucraniana solo es posible gracias a la autoorganizaci贸n popular y la ayuda mutua, abriendo una oportunidad a la construcci贸n de una democracia de base. Al mismo tiempo, la derrota rusa, har谩 m谩s dif铆cil de justificar las penurias de la poblaci贸n y las muertes de sus soldados. En este escenario, es posible pensar que vemos aumentar las protestas en la calle, a pesar de que un levantamiento popular generalizado es visto como poco factible. Lo m谩s probable es que desemboquen en un 鈥済olpe de estado palaciego鈥, cree Traven, mientras que Dmitry expresa sus dudas de 鈥渜ue los anarquistas sean capaces de impulsar este proceso, pero si de avanzarse a sectores de izquierdas que han tomado la agenda estatal鈥.

Las protestas masivas son, para Traven, la mejor esperanza 鈥渄e que la guerra en Ucrania no desemboque en una gran erupci贸n del nacionalismo, la militarizaci贸n y la represi贸n estatal鈥. Aun as铆, pase lo que pase, 鈥渁 las anarquistas se les presenta un trabajo muy duro para mantener abierta una visi贸n de cambio social positivo basado en la solidaridad entre las personas a ambos lados de la frontera鈥.