De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno October 12, 2022

Oaxaca, M茅xico, Abya Yala, 12 de octubre 2022, a 530 a帽os del inicio de la invasi贸n Europea en este continente.

D铆a de la Raza, dicen los colonizadores. D铆a de la Resistencia Ind铆gena, Negra y Popular, decimos nosotr@s desde 1992. Porque los Pueblos Originarios resistimos durante 530 a帽os contra los invasores, los conquistadores, los colonizadores. Luchamos contra el saqueo, el despojo, la dominaci贸n, la opresi贸n en todas sus formas. Fuimos masacrados, violentados, perseguidos, oprimidos, ninguneados, silenciados. Pero aqu铆 estamos.

Sobrevivimos gracias a la sabidur铆a heredada de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Nuestra resistencia se ha manifestado de mil maneras: Durante cinco siglos nos levantamos una y otra vez, en armas o sin armas, y por estas batallas todav铆a tenemos nuestros territorios ancestrales y conservamos nuestras tierras comunales; hacemos milpa, y por eso comemos. Vivimos en comunidad, y por eso viven nuestras lenguas, nuestras culturas, nuestros conocimientos. Nos aliamos m谩s all谩 de nuestras comunidades con otros Pueblos, y por eso tenemos fuerza para resistir.

En M茅xico somos m谩s de 60 Pueblos Originarios, y tambi茅n la mayor铆a de los 110 millones de Mexicanos y Mexicanas tienen nuestra sangre y reproducen en partes nuestras culturas, muchas veces sin saberlo. En el territorio oaxaque帽o, somos la mayor铆a de la poblaci贸n y hablamos 16 lenguas, vivimos 16 culturas. Hasta las 茅lites dominantes se jactan de la belleza y la gran diversidad de nuestras culturas. Pero ah铆 reside la mayor de las hipocres铆as: Mientras que se adornan con nuestras vestimentas y (mal) copian nuestras ceremonias, contin煤an en los pasos de los invasores.

No solo decimos esto por el racismo cotidiano que discrimina a nuestros Pueblos, permeando todo: el sistema educativo, los medios de informaci贸n masiva, las religiones, las ciencias, la vida laboral, las artes, dejando da帽os irreversibles en nuestra gente; ni solo por la inmensa injusticia social del sistema capitalista que padecemos y que nos explota y condena a la pobreza extrema en territorios sumamente ricos en bienes naturales. Sobre todo lo decimos por la actual embestida de las empresas nacionales y transnacionales que pretenden expropiar y despojarnos de nuestros territorios para saquear los 煤ltimos recursos que quedan por medio de los llamados megaproyectos como son miner铆a, hidroel茅ctricas, complejos tur铆sticos, maquiladoras, y entre ellos los peores: El Corredor Interoce谩nico y el Tren mal llamado 鈥淢aya鈥. (Como no tienen verg眉enza para apropiarse de nuestros territorios, menos verg眉enza tienen para robarnos nuestros nombres). Todo en nombre del supuesto 鈥渄esarrollo鈥 que de hecho significa enriquecimiento para las 茅lites, empobrecimiento de las mayor铆as, y destrucci贸n irreversible de la naturaleza.

El estado mexicano actual act煤a como protector y garante de los intereses de las 茅lites nacionales y globales, como bien lo demuestra la reciente decisi贸n del gobierno de la supuesta Cuarta Transformaci贸n de militarizar el pa铆s, a sabiendas que el ej茅rcito mexicano est谩 coludido con el crimen organizado. Los partidos pol铆ticos y sus diputados y senadores, lejos de tomar decisiones por el bien del Pueblo, est谩n ah铆 para avalar los planes de saqueo y despojo.

驴Qu茅 nos queda a los Pueblos para enfrentar estos poderes? Organizarnos. En Oaxaca tenemos una gran tradici贸n de rebeld铆a organizada, desde las comunidades, los municipios con su autonom铆a, las organizaciones sociales, los colectivos, los sindicatos y muchas otras agrupaciones. Esta es la experiencia milenaria de nuestros Pueblos: Que s贸lo nadie sobrevive, 煤nicamente en comunidad, organizaci贸n, y la unidad entre ellas, podemos enfrentar los poderes que nos quieren someter. Es por eso, que gobiernos, empresarios, crimen organizado y cuerpos represivos est谩n en plena campa帽a de desprestigiarnos a las organizaciones del pueblo y de los Pueblos Originarios. Nos esp铆an, nos persiguen, nos encarcelan compa帽eros, nos asesinan compa帽eros. A diestra y siniestra nos difaman con mentiras: Ellos, los violentos, nos llaman violentos, ellos, los corruptos, nos llaman corruptos, ellos que dividen y manipulan a los pueblos, nos acusan de lo mismo.

Nos temen, PORQUE SOMOS LOS UNICOS QUE LEVANTAMOS LA VOZ EN CONTRA DE SUS POL脥TICAS DE MENTIRAS Y DESPOJOS, SOMOS LOS 脷NICOS QUE NO ABANDONAMOS A NUESTROS PUEBLOS A SU SUERTE, LOS 脷NICOS QUE TENEMOS LA SUFICIENTE CLARIDAD POL脥TICA PARA NO CAER EN SUS JUEGOS DE LOS SUPUESTOS DESARROLLOS QUE NO DESARROLLAN NADA Y TRANSFORMACIONES QUE NO TRANSFORMAN NADA.

Es por eso que hoy, en el a帽o 530 de Resistencia Ind铆gena, Negra y Popular, los integrantes del FRENTE DE ORGANIZACIONES OAXAQUE脩AS FORO, refrendamos nuestro compromiso con los Pueblos de Oaxaca, en una lucha independiente, aut贸noma, desde abajo y a la izquierda, para la defensa en com煤n organizada de nuestros derechos y territorios, en pro de una vida con justicia y libertad para presentes y futuras generaciones.

Hacemos un llamado al pueblo de Oaxaca y de M茅xico a seguirse organizando y no caer en las mentiras de quienes ostentan el poder y el dinero. Para as铆 juntos exigir el cumplimiento de nuestras justas demandas, el respeto irrestricto a los tratados internacionales como son el Convenio 169 Sobre Derechos de los Pueblos Ind铆genas y Tribales, y la Declaraci贸n Universal de los Derechos de los Pueblos Ind铆genas de la ONU, as铆 como los Acuerdos de San Andr茅s, y todos los acuerdos que emanan de nuestras asambleas. Que no se le olvide a nadie que los Pueblos Originarios somos las Primeras Naciones de este continente, y nuestra lucha y resistencia seguir谩 hasta el final de nuestros d铆as.

隆ALTO A LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO!

隆NO A LA MILITARIZACI脫N DEL PA脥S!

隆CONTRA LOS MEGAPROYECTOS DE DESPOJO Y MUERTE!

隆DONDE HAY OPRESI脫N HAY RESISTENCIA!

隆VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!

FRENTE DE ORGANIZACIONES OAXAQUE脩AS FORO:

Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio APIIDTT

Colectivo por la Memoria, la Esperanza y la Lucha SALVADOR OLMOS GARC脥A

Comit茅 de Defensa de los Derechos Ind铆genas CODEDI

Comit茅 de Defensa Ciudadana CODECI

Comit茅 de Defensa de los Pueblos de Oaxaca CODEPO

Corriente del Pueblo SOL ROJO

Frente Ind铆gena Zapoteco FIZ

Movimiento Agrario Ind铆gena Zapatista MA脥Z

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO

Uni贸n Campesina Ind铆gena de Oaxaca 鈥 Emiliano Zapata UCIO-EZ

Uni贸n de Comunidades Ind铆genas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI

Uni贸n Nacional de Trabajadores Agr铆colas UNTA