De parte de Todo Por Hacer November 1, 2021 98 puntos de vista

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) se encuentra trabajando para constituir el primer gran cuerpo uniformado y armado propio de la UE. Lo que comenz贸 en 2005 como una 鈥減eque帽a鈥 agencia con 50 empleados y 6 millones de euros de presupuesto, se ha transformado en un organismo que, en 2020, contaba ya con 1.200 empleados y 460 millones de euros para gastar, pero, para 2027, tiene como objetivo contar con 10.000 elementos uniformados y armados en las fronteras y convertirse en la Agencia comunitaria con mayor presupuesto.

FRONTEX ha ido creciendo de forma gradual, no solo a nivel de recursos sino tambi茅n de capacidades y autonom铆a, desarrollando ya operaciones propias de gesti贸n fronteriza, b煤squeda y retorno dentro de la Uni贸n, pero tambi茅n contando con presencia en pa铆ses del continente africano y del este de Europa. FRONTEX se ha convertido en un s铆mbolo de la nueva, pero vieja, pol铆tica migratoria europea, donde el discurso securitario refuerza el crecimiento de este aparato policial aut贸nomo, opaco y con estrechos v铆nculos con la industria militar y de seguridad.

En estos 煤ltimos a帽os, han ido apareciendo noticias realmente preocupantes gracias, principalmente, al trabajo de activistas de diferentes lugares pero, a pesar de que los mecanismos de control internos de la UE han puesto en marcha comisiones de investigaci贸n, procesos judiciales o declaraciones p煤blicas, la voluntad pol铆tica de los Estados miembros es clara y dicha Agencia contin煤a su tendencia expansiva.

Entre los diferentes hechos que han tenido un mayor eco se encuentran la colaboraci贸n entre su personal y la guarda costera griega o libia para realizar devoluciones violentas, sin respetar los procedimientos administrativos, quebrantando el derecho de asilo y poniendo en peligro la vida de miles de personas en el Mediterr谩neo; denuncias de acoso laboral y trato denigrante por parte de trabajadoras de este organismo; la progresiva sustituci贸n de las misiones de b煤squeda y rescate mar铆timo por la vigilancia a茅rea a trav茅s de drones (ha invertido 150 millones de euros en drones, una parte de ellos comprados a la industria militar israel铆); la falta de transparencia reflejada en hechos como que el 70% de las reuniones que manten铆a FRONTEX con la industria del control no quedaban registradas en contra de lo que dicta la legislaci贸n comunitaria; etc.

FRONTEX, adem谩s, ha desarrollado la capacidad de asumir las deportaciones, el conocido jur铆dica y administrativamente como retorno. Pese a ser esta una competencia propia de los Estados, la puesta a disposici贸n de dicha alternativa por parte de la Agencia ha provocado que muchos de ellos hayan delegado todas o parte de las deportaciones por el ahorro econ贸mico y de recursos que implica. De esta forma, FRONTEX, de 2009 a 2019, ha expulsado a m谩s de 60.000 personas.

Respecto a su v铆nculo con la industria militar y de seguridad, no solo se limita a la adquisici贸n de material, veh铆culos, armamento, etc., tambi茅n tecnolog铆a punta vinculada a la biometr铆a, almacenamiento, an谩lisis y procesamiento de datos, vigilancia, etc. Adem谩s de destinar grandes cantidades de dinero a proyectos de investigaci贸n vinculados al control y militarizaci贸n de fronteras, FRONTEX asesora de forma directa a la Comisi贸n Europa en dicho 谩mbito y realiza estudios de vulnerabilidad para los Estados fronterizos. La relaci贸n con dicha industria es muy estrecha y se materializa de forma p煤blica en diferentes actos como ferias o su cena anual donde participan empresas y lobbies, y cuyo coste ascendi贸 a medio mill贸n de euros en 2019.

Adem谩s, FRONTEX dirigir谩 el Sistema Europeo de Informaci贸n y Autorizaci贸n de Viajes (ETIAS) cuyo objetivo es crear una gran base de datos biogr谩ficos y biom茅tricos, que completar谩 con la informaci贸n recopilada por otras Agencias de la UE y con otros programas propios como el Trespass, una tecnolog铆a que pretende correlacionar la informaci贸n proporcionada por los viajeros, con sus redes sociales, con las im谩genes en directo de los aeropuertos, etc. Es tal su af谩n por controlar, registrar y almacenar, que la propia UE ha tenido que poner fin a determinados proyectos por violar los l铆mites marcados por la legislaci贸n europea de protecci贸n de datos. Aun as铆, FRONTEX contin煤a dicho camino, recurriendo a la Inteligencia Artificial y al an谩lisis de macrodatos para detectar posibles 鈥渁menazas鈥, desarrollar escenarios futuros, disponer de perfiles propios, etc.

A pie de campo, las sucesivas modificaciones reglamentarias, sobre todo la aprobada en 2019, permite a los miembros uniformados de FRONTEX realizar tareas policiales tales como la verificaci贸n de la identidad, la realizaci贸n de interrogatorios, el registro de huellas, el uso de armas, etc. Este hecho y su despliegue en las fronteras de la UE ha generado fricciones con los Estados, con el gobierno espa帽ol ha tenido choques sobre la direcci贸n de los operativos puestos en marcha, aun as铆 no se han detenido estas operaciones conjuntas, en las cuales los agentes de FRONTEX realizan entrevistas e identificaciones, utilizan embarcaciones mar铆timas, colaboran con las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia, etc.

La apuesta por FRONTEX implica el blindaje policial de las fronteras, la creaci贸n de grandes bases de datos personales, la 鈥渋ndustrializaci贸n鈥 de las deportaciones y la apertura de mayores espacios a la patronal del control y de la guerra en las instituciones europeas, lo cual evidencia cada vez m谩s la naturaleza racista de la Uni贸n. El derecho de asilo y refugio, la libre circulaci贸n de las personas, los recursos para el rescate mar铆timo y la solidaridad internacional no son negociables. Abolish Frontex!