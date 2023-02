–

Jos茅 Bautista / Fundaci贸n porCausa

Filtrar informaci贸n sobre violaciones de derechos fundamentales no es una opci贸n, es un deber. Esta premisa de primero de democracia adquiere fuerza especialmente en el 谩mbito migratorio 鈥揺n Espa帽a todav铆a resuenan los gritos de la masacre de Melilla y en apenas unos d铆as ser谩 el aniversario de la masacre del Tarajal en Ceuta. De no ser por personas valientes que comparten informaci贸n con periodistas e investigadores, no sabr铆amos casi nada sobre la larga lista de abusos y atropellos cometidos por Frontex y por gobiernos que se dicen dem贸cratas, desde Espa帽a hasta Grecia, pasando por Polonia, Hungr铆a e Italia.

“Est谩 en tus manos evitar que vuelva a pasar: cuando seas testigo de negligencias en las que los derechos fundamentales se vean amenazados, env铆a una alerta. Si ves algo, dilo”. Esta es la idea central de la 煤ltima campa帽a de Frag den Staat (鈥楶reg煤ntale al Estado鈥), una organizaci贸n alemana que se ha convertido en una pesadilla para los gerifaltes de la polic铆a fronteriza europea. La campa帽a va dirigida a los funcionarios de Frontex. Desde hace un mes, las vallas publicitarias que hay en las inmediaciones de su sede central en Varsovia animan a sus funcionarios a filtrar las atrocidades que presencian en su d铆a a d铆a. Es posible que el mensaje tambi茅n llegue a los cadetes que Frontex instruye en 脕vila.

En la Uni贸n Europea, igual que en Espa帽a, existen leyes de transparencia pero quienes las redactan y aprueban no las respetan. Sirva de prueba el escandaloso informe de la Oficina Antifraude europea sobre Frontex: relata en detalle cientos de abusos y atropellos, violaciones de derechos y otras pr谩cticas ilegales que estaban bajo secreto (informe completo aqu铆). La opacidad es el pilar fundamental de la impunidad. En el 谩mbito migratorio, la impunidad alcanza cotas incomparables. Sabemos esto y m谩s porque una fuente valiente dijo “basta” y decidi贸 filtrarlo.

Valla Staat.Valla publicitaria cerca de la sede central de Frontex en Varsovia. Foto: Frag Den Staat.

“Proteger los derechos fundamentales no es una opci贸n, es un deber”, se帽ala Frag den Staat. “Si ves algo, no te calles”, se lee en decenas de carteles publicitarios y hasta en banners en internet lanzados por esta organizaci贸n. Las violaciones de derechos en las fronteras de Europa son sistem谩ticas y el denominador com煤n, desde el Mediterr谩neo hasta la frontera con Bielorusia, es Frontex. De ah铆 que centren en ellos su objetivo.

Frontex responde a P煤blico y porCausa que sus oficiales est谩n entrenados para informar sobre cualquier violaci贸n de derechos fundamentales y que se toman muy en serio este asunto. “En 2022, Frontex puso los derechos fundamentales en el centro de sus actividades”, asegura la agencia europea de fronteras por correo electr贸nico. “Hemos visto la campa帽a de Frag den Staat y nuestra respuesta es sencilla: si ves algo, dilo 鈥 隆eso es exactamente lo que Frontex hace!”, afirma la agencia.



Informes de Frontex censurados.Informes de Frontex censurados.

Los mandos de Frontex que ordenan y ocultan los abusos de la agencia s铆 saben manejar la informaci贸n. Por ejemplo, esta agencia recopila detalles sobre quienes huyen de Libia y se los facilita a las milicias y mercenarios que rigen en ese pa铆s. Frontex tambi茅n gasta mucho dinero de tus impuestos en empresas de armas 鈥揵asta de hablar de 鈥榚mpresas de defensa鈥 cuando nos referimos a los mercaderes de la guerra鈥 para disponer de tecnolog铆a punta con la que localizar embarcaciones de migrantes, no para salvarles la vida, sino para mandarlos de vuelta a Turqu铆a.

Son solo dos ejemplos de una lista enorme que conocemos gracias a los whistleblowers (algo as铆 como 鈥榙enunciantes鈥 o 鈥榝iltradores鈥). Aunque a veces cueste creerlo, los seres humanos somos emp谩ticos por naturaleza. Como periodista, busco esa empat铆a en mis fuentes para obtener informaci贸n. Gracias a estas personas valientes, ahora Frontex enfrenta graves acusaciones ante el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea. Incluso sucedi贸 lo imposible: el intocable Fabrice Leggeri, director de Frontex con el apoyo de Emmanuel Macron y hasta de la Comisaria de Interior Ilva Johansson, se vio forzado a dimitir en mayo de 2022. El nuevo director, el finland茅s Hans Leijtens, tiene fama de dialogante y emp谩tico, pero incluso los perfiles m谩s amables deben someterse al escrutinio. Los procedimientos habituales no lo permiten, pero hay alternativa: las filtraciones.

Quiero filtrar, 驴c贸mo me protejo?

La protecci贸n de las fuentes es crucial para quienes nos dedicamos al periodismo y la investigaci贸n. Hay muchas formas de protegerse y permanecer en el anonimato a la hora de filtrar informaci贸n sensible. El primer consejo: si puedes, evita los soportes digitales. Si no puedes, otro consejo: busca un wifi p煤blico, no uses la conexi贸n a internet de tu casa o tu trabajo. Por 煤ltimo, intenta enviar la informaci贸n usando plataformas seguras. Mi recomendaci贸n es que te abras una cuenta de correo electr贸nico ex profeso con Protonmail. Para env铆os por tel茅fono, descarga la app de Signal. No es perfecta, pero es f谩cil de usar y puedes programarla para que tus mensajes se borren autom谩ticamente. Si tienes alguna duda o quieres compartir informaci贸n sensible, estar茅 encantado de ayudarte. Puedes contactar conmigo haciendo clic aqu铆.

