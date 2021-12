Octogésimo aniversario del ataque japonés a Pearl Harbour, EEUU, 7 de diciembre de 1941 :: Mitos y realidades

Con motivo del octog√©simo aniversario del ataque japon√©s a Pearl Habour el 7 de diciembre de 1941, un acontecimiento fundamental para el devenir de la Segunda Guerra Mundial, reproducimos el cap√≠tulo dedicado a este acontecimiento del libro de Jacques R. Pauwels, ¬ęLos grandes mitos de la historia moderna. Reflexiones sobre la democracia, la guerra y la revoluci√≥n¬Ľ, Boltxe Liburuak, diciembre de 2021 [Traducido al castellano por Beatriz Morales Bastos].

El mito:

EEUU se implicó activamente en la Segunda Guerra Mundial debido al ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Hacía tiempo que el presidente Franklin Delano Roosevelt (FDL) quería entrar en guerra contra la Alemania nazi, pero no podía hacerlo porque los aislacionistas dominaban el Congreso. Sin embargo, después del traicionero ataque por sorpresa japonés contra Pearl Harbor el Congreso reconsideró su postura y accedió a declarar la guerra a Japón, lo que significaba también la guerra contra el aliado alemán del País del Sol Naciente.

La realidad:

Los dirigentes pol√≠ticos y militares estadounidenses, incluido el presidente Roosevelt, no quer√≠an la guerra contra la Alemania nazi, pero s√≠ contra Jap√≥n. El T√≠o Sam llevaba ya mucho tiempo prepar√°ndose para esa guerra, y anhelaba ganarla r√°pida y f√°cilmente. Provocaron deliberadamente a Tokio para que atacara Pearl Harbor de modo que el conflicto se pudiera presentar ante el Congreso y ante la opini√≥n p√ļblica estadounidense como uno puramente defensivo. Despu√©s de este ataque el Congreso declar√≥ la guerra a Jap√≥n, pero no a la Alemania nazi, que no ten√≠a nada que ver con esa agresi√≥n. Fue Hitler quien de forma totalmente inesperada declar√≥ la guerra a EEUU, a pesar de que no ten√≠a obligaci√≥n de hacerlo seg√ļn los t√©rminos de su alianza con Jap√≥n. De este modo EEUU tambi√©n se encontr√≥ en guerra contra Alemania, algo que no hab√≠a previsto y para lo que no se hab√≠a elaborado plan alguno.

La Gran Depresi√≥n fue esencialmente una crisis de sobreproducci√≥n combinada con una demanda insuficiente. En EEUU el presidente Roosevelt trat√≥ de estimular la demanda con una combinaci√≥n de medidas ¬ękeynesianas¬Ľ, incluidas obras p√ļblicas, que se conoci√≥ con el nombre de New Deal. Los programas de creaci√≥n de trabajos cuya √ļnica finalidad era mantener a alguien ocupado se supon√≠a que creaban empleo y de ese modo aumentaban el poder adquisitivo agregado. En este sentido, la construcci√≥n de presas ha recibido tanta publicidad como la de autopistas en la Alemania de Hitler, pero, de nuevo como en el caso de Alemania, aunque hay que reconocer que en menor medida, los grandes proyectos de armamento, por ejemplo, la construcci√≥n de portaaviones y bombarderos, tambi√©n estimularon la producci√≥n, el empleo y, en √ļltima instancia, aumentaron la demanda.

Con todo, fue la propia guerra la que hizo que la econom√≠a estadounidense saliera de la crisis y experimentara un auge sin precedentes. En adelante hab√≠a que producir aviones, barcos, tanques, camiones y todo tipo de equipamientos marciales no solo para el propio EEUU, sino tambi√©n, por medio del Programa de Pr√©stamo y Arriendo, primero para los brit√°nicos y sus aliados y por √ļltimo incluso para la Uni√≥n Sovi√©tica. Y no debemos olvidar que al menos hasta Pearl Harbor los trusts del petr√≥leo estadounidenses tambi√©n se beneficiaron de sus ventas a todos los pa√≠ses beligerantes, incluida Alemania. Y de este modo, gracias a la guerra en Europa, EEUU pudo salir de la pesadilla de la Gran Depresi√≥n. La producci√≥n y el empleo se dispararon, lo mismo que los beneficios. En este contexto, el EEUU corporativo tambi√©n busc√≥ en otros lugares del mundo mercados para sus productos acabados, oportunidades para reinvertir lucrativamente el capital que se iba acumulando y por √ļltimo, pero no menos importante, materias primas como caucho y petr√≥leo.

Medio siglo antes, a finales del siglo XIX, EEUU se hab√≠a unido a los dem√°s grandes pa√≠ses industriales del mundo en una muy competitiva ¬ępelea¬Ľ mundial por los mercados y los recursos, y se convirti√≥ as√≠ en una potencia ¬ęimperialista¬Ľ como Gran Breta√Īa y Francia. Por medio de una agresiva pol√≠tica exterior de presidentes como Theodore Roosevelt, primo de Franklin Delano Roosevelt (FDR), y de una ¬ęespl√©ndida guerrita¬Ľ contra Espa√Īa, EEUU hab√≠a logrado el control de antiguas colonias espa√Īolas como Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y tambi√©n de la hasta entonces independiente isla naci√≥n de Hawai. De este modo el T√≠o Sam empez√≥ a tener mucho inter√©s por el oc√©ano Pac√≠fico, sus islas y las tierras en sus lejanas orillas, el Lejano Oriente, donde era especialmente atractiva China, que desde el punto de vista de un hombre de negocios era un ¬ęmercado¬Ľ con un potencial ilimitado y un pa√≠s vasto aunque d√©bil, en el que al parecer pod√≠a penetrar econ√≥micamente una potencia imperialista con suficiente poder y ambici√≥n para hacerlo [1].

En el Lejano Oriente, y en particular respecto a China, EEUU se enfrentaba a la competencia de una agresiva potencia rival que quer√≠a hacer realidad sus propias ambiciones imperialistas en esa parte del mundo: Jap√≥n, el Pa√≠s del Sol Naciente. Desde hac√≠a d√©cadas las relaciones entre Washington y Tokio no hab√≠an sido buenas, pero empeoraron durante la d√©cada de 1930 marcada por la Depresi√≥n, en la que se endureci√≥ la rivalidad por mercados y recursos. Jap√≥n estaba a√ļn m√°s necesitado de petr√≥leo y de materias primas similares para alimentar sus f√°bricas, y tambi√©n de mercados para sus productos acabados y para su capital de inversi√≥n. Tokio lleg√≥ incluso a hacer la guerra a China y a crear un Estado cliente, Manchukuo, rico en materias primas, en la parte norte de ese gran pero d√©bil pa√≠s. Lo que molestaba a EEUU no era que los japoneses oprimieran, explotaran y despreciaran a sus vecinos chinos (y coreanos) a los que consideraba subhumanos, sino que parecieran estar decididos a convertir a China y al resto del Lejano Oriente, incluidos los ricos en recursos Sudeste de Asia e Indonesia, en lo que denominaban un dominio econ√≥mica propio, una ¬ęeconom√≠a cerrada¬Ľ en el que no ten√≠a cabida la competencia estadounidense [2].

Al igual que la clase alta de su pa√≠s en general, los hombres de negocios estadounidenses estaban muy frustrados por la posibilidad de ser excluidos del lucrativo mercado del Lejano Oriente por los ¬ęjapos¬Ľ, un ¬ęraza amarilla¬Ľ supuestamente inferior a la que los estadounidenses en general ya hab√≠an empezado a despreciar en el siglo XIX (lo mismo que a los ¬ęojos de rendija¬Ľ, como llamaban despectivamente a las personas chinas (como los estadounidenses hab√≠an tachado a los japoneses y a los chinos de personas inferiores desde el punto de vista racial que representaban un ¬ępeligro amarillo¬Ľ, durante la guerra les iba a resultar dif√≠cil explicar a sus soldados y civiles la diferencia entre sus aliados chinos y sus enemigos japoneses [3].

Con el estallido de la guerra en Europa entr√≥ en juego un factor nuevo e importante. La derrota de Francia y los Pa√≠ses Bajos en 1940 a manos de la Alemania nazi plante√≥ la pregunta de qu√© iba a ocurrir con sus colonias en el Lejano Oriente, es decir, Indochina, rica en caucho, e Indonesia, bendecida con petr√≥leo. Como sus madres patrias estaba ocupadas por los alemanes, estas colonias parec√≠an deliciosos frutos maduros, listos para que los recogiera uno de los competidores que quedaban en el juego de las grandes potencias, pero ¬Ņcu√°l?

Es indudable que a los alemanes no les faltaban ganas, pero primero tenían que ganar la guerra en Europa e imponer a los perdedores un acuerdo similar al de Versalles. Pero las posibilidades de un triunfo alemán se estaban desvaneciendo rápidamente ya en el verano de 1941, cuando la Wehrmacht no logró el ansiado triunfo contra los soviéticos. Por lo que se refiere a los británicos, seguían muy ocupados con la guerra contra la Alemania nazi y tenían razones para temer por sus propias posesiones en el Lejano Oriente, como Hong Kong, Malasia y Singapur.

Sin embargo, un candidato muy probable era Jap√≥n, una potencia con grandes ambiciones, especialmente en su parte del mundo, y con un enorme apetito de caucho y petr√≥leo. ¬ŅPodr√≠a EEUU tolerar una expansi√≥n japonesa en el Sudeste de Asia adem√°s de un monopolio japon√©s del ¬ęmercado¬Ľ chino? Era muy improbable porque significar√≠a la hegemon√≠a japonesa en el Lejano Oriente, y el fin de las ambiciones y sue√Īos transpac√≠ficos del T√≠o Sam. Con todo, justo este panorama pareci√≥ empezar a cobrar forma cuando el gobierno colaboracionista de Francia en Vichy transfiri√≥ el control de Vietnam a Jap√≥n en 1940 y cuando en el verano del a√Īo siguiente Jap√≥n se hizo con toda la ¬ęIndochina francesa¬Ľ.

Los responsables estadounidenses consideraron entonces que hab√≠a que actuar urgentemente antes de que la rica en petr√≥leo Indonesia cayera tambi√©n en manos de los japoneses y todo el Lejano Oriente desapareciera de la pantalla del radar estadounidense. Adem√°s, si el Pa√≠s del Sol Naciente se apoderaba de los yacimientos de petr√≥leo de Indonesia, dejar√≠a de depender de las importaciones de EEUU de esta materia prima de vital importancia, lo que reducir√≠a dr√°sticamente los ingresos de los trust del petr√≥leo estadounidenses que en 1939 manejaban entre el 75% y el 80% de las importaciones totales de ¬ęoro negro¬Ľ por parte de Jap√≥n [4].

Aunque en la d√©cada de 1930 la √©lite estadounidense se opon√≠a mayoritariamente a la guerra contra la Alemania nazi, cada vez era m√°s favorable a la posibilidad de un conflicto contra Jap√≥n. Se ve√≠a al Pa√≠s del Sol Naciente a trav√©s de un prisma tintado de racismo como un pa√≠s advenedizo esencialmente d√©bil, cuyo poder era ¬ęm√°s alarde que fundamento¬Ľ y cuyos ¬ędirigentes estaban dispuestos a retroceder ante la superior determinaci√≥n del hombre blanco¬Ľ, en palabras del historiador estadounidense Michael S. Sherry. Este historiador tambi√©n menciona al Secretario de la Guerra, Henry L. Stimson, ¬ęque se√Īal√≥ que en conflictos pasados los japoneses se hab√≠an “arrastrado” y batido en retirada como “cachorros azotados” cuando EEUU se mantuvo firme¬Ľ. El Secretario de la Marina, Frank Knox, estaba convencido de que el poderoso T√≠o Sam podr√≠a ¬ęborrar f√°cilmente [a Jap√≥n] del mapa en tres meses¬Ľ. En vista de todo esto podemos entender por qu√© los planes de guerra contra Jap√≥n estaban preparados desde hac√≠a tiempo [5].

Con esta guerra en mente se hab√≠an fabricado los portaaviones y los bombarderos estrat√©gicos ya en la d√©cada de 1920. Y en la d√©cada de 1930 se hab√≠an creado los bombarderos, capaces de ¬ęatacar a trav√©s de los mares¬Ľ. La ¬ęfortaleza volante¬Ľ B-17 despeg√≥ por primera vez en 1935 (la idea de que EEUU no estaba en absoluto preparado para la guerra en el momento de Pearl Harbor es otro mito con el que hay que terminar). Estas armas proporcionaron al T√≠o Sam un brazo militar lo suficientemente largo como para llegar al otro lado del Pac√≠fico, donde Filipinas, estrat√©gicamente situadas cerca tanto de Jap√≥n como de China, Indochina e Indonesia, pod√≠an servir de base de operaciones muy √ļtil Se cre√≠a que Jap√≥n, con sus ¬ęciudades hechas de madera y de papel¬Ľ, estaba totalmente indefenso ante los poderosos bombarderos estadounidenses [6].

Los dirigentes pol√≠ticos, militares y econ√≥micos de EEUU quer√≠an la guerra contra Jap√≥n y el presidente FDR, cuya riqueza familiar se hab√≠a construido, al menos en parte, gracias el comercio del opio con China, se mostr√≥ bastante dispuesto a proporcionar esa guerra (el amor por la paz de FDR se suele sobrestimar, lo mismo que el de la mayor√≠a de los dem√°s presidentes estadounidenses, como Wilson y Obama, a que se le concedi√≥ el Premio Nobel de la Paz sin raz√≥n alguna). Evidentemente, en respuesta a una consulta del presidente, el almirante Thomas C. Hart, comandante de la flota asi√°tica de EEUU con base en Manila, inform√≥ a Roosevelt de que ¬ęse cree que es sensata la idea de una guerra con Jap√≥n¬Ľ. En verano de 1941 FDR tambi√©n autoriz√≥ el plan JB 355, una operaci√≥n de ¬ęfalsa bandera¬Ľ para bombardear Jap√≥n con aviones aparentemente pertenecientes a China, que estaba oficialmente en guerra con Jap√≥n. Pero el plan nunca se llev√≥ a cabo, posiblemente porque los excelentes cazas Zero japoneses habr√≠an derribado f√°cilmente los bombarderos de medio alcance, los Lockheed Hudson, y en ese caso se podr√≠a descubrir que la ¬ęoperaci√≥n negra¬Ľ era una agresi√≥n estadounidense, de facto un acto de guerra estadounidense [7].

Con todo, Washington no se pod√≠a permitir que se le viera iniciar una guerra contra Jap√≥n. Al presuntamente aislacionista Congreso y a una opini√≥n p√ļblica estadounidense con pocas ganas de guerra solo se les pod√≠a ¬ęvender¬Ľ una guerra defensiva. Adem√°s, un ataque estadounidense a Jap√≥n tambi√©n habr√≠a exigido a la Alemania nazi acudir en ayuda de Jap√≥n seg√ļn los t√©rminos de su alianza, mientras que un ataque japon√©s a EEUU no. Seg√ļn los t√©rminos del Tratado Tripartito firmado por Jap√≥n, Alemania e Italia en Berl√≠n el 27 de septiembre de 1940, los tres pa√≠ses se compromet√≠an a ayudarse mutuamente cuando una de las tres potencias firmantes fuera atacada por otro pa√≠s, pero no cuando uno de ellos atacara a otro pa√≠s. Por otra parte, como Hitler ya estaba en una situaci√≥n desesperada en la Uni√≥n Sovi√©tica, se cre√≠a que no estar√≠a dispuesto a enfrentarse a un nuevo enemigo del calibre de EEUU. Se pudo apreciar la reticencia de Berl√≠n a implicarse en una guerra contra EEUU en su moderaci√≥n ante una serie de incidentes en los que se vieron involucrados barcos estadounidenses y submarinos alemanes en el Atl√°ntico en el oto√Īo de 1941. A veces se afirma err√≥neamente que estos incidentes, denominados de forma exagerada ¬ęguerra naval no declarada¬Ľ, reflejan el deseo de FDR de entrar en guerra contra la Alemania nazi.

Puede que Roosevelt hubiera sobrestimado la aversi√≥n a la guerra de la opini√≥n p√ļblica estadounidense. La mayor√≠a de los estadounidenses no quer√≠a una guerra contra Alemania, pero un conflicto con Jap√≥n era harina de otro costal. Seg√ļn Sherry, las encuestas de opini√≥n demostraron que la mayor√≠a de los estadounidenses compart√≠a los prejuicios racistas de la √©lite contra los ¬ęjapos¬Ľ, despreciaba a los pa√≠ses del Lejano Oriente y afrontaba la posibilidad de una guerra contra semejante enemigo ¬ęcon entusiasmo, casi con displicencia¬Ľ. Cita un art√≠culo de la revista Life titulado ¬ęUS Cheerfully Faces War with Japan¬Ľ [EEUU afronta alegremente la guerra contra Jap√≥n] publicado la v√≠spera del ataque a Pearl Harbor, en el que se informaba de que los estadounidenses pensaban ¬ęcon raz√≥n o sin ella, que los japoneses eran pan comido¬Ľ. Por lo tanto, el tipo de guerra que se esperaba era una nueva edici√≥n de la ¬ęespl√©ndida guerrita¬Ľ de 1898 contra Espa√Īa, es decir, una guerra contra un solo enemigo que se supon√≠a era relativamente d√©bil, pero tambi√©n una guerra que se pudiera presentar como de naturaleza defensiva. Por consiguiente, hab√≠a que provocar a Jap√≥n para que cometiera un acto de agresi√≥n. Al discutir en una reuni√≥n del gobierno acerca de ¬ęsi el pueblo nos apoyar√≠a en caso de que atac√°ramos a Jap√≥n¬Ľ, Roosevelt ¬ęinsinu√≥ que EEUU podr√≠a atacar primero, quiz√° despu√©s de que un incidente ofreciera un pretexto para hacerlo¬Ľ [8].

En verano de 1941 Washington empezó a trabajar sobre cómo provocar a Japón para que iniciara una guerra. Pareció que se había perdido una oportunidad cuando los japoneses ocuparon la mitad sur de Vietnam el 28 de julio, un paso que los estadounidenses consideraron el preludio de una invasión de las Indias Orientales Holandesas y un control japonés casi total del Sudeste de Asia. Había que impedir lo antes posible ese funesto panorama.

El momento pareci√≥ propicio por otra raz√≥n, ya que los sabuesos de la Wehrmacht, a los que se hab√≠a soltado en la Uni√≥n Sovi√©tica solo un mes antes, podr√≠an estar ocupados ah√≠ mucho m√°s tiempo del esperado. Los brit√°nicos pudieron as√≠ respirar m√°s tranquilos, lo que permiti√≥ a Washington cambiar su atenci√≥n del Atl√°ntico al Pac√≠fico y centrarse en los ¬ęjapos¬Ľ. Se esperaba que el ej√©rcito japon√©s, cuya base estaba a lo largo de la frontera entre Manchukuo y Siberia, podr√≠a emprender de nuevo hostilidades contra la Uni√≥n Sovi√©tica, como ya hab√≠a ocurrido en 1939, lo que har√≠a que el interior japon√©s fuera vulnerable desde su periferia sur y este. El 15 de julio de 1941 el embajador estadounidense en Tokio inform√≥ a Washington que se rumoreaba que las tropas japonesas se estaban concentrando cerca de centros estrat√©gicos sovi√©ticos como Vladivostok [9]. Incluso unos meses despu√©s, en octubre, ¬ęlas estimaciones militares estadounidense […] todav√≠a consideraban que el ataque a Rusia era la acci√≥n japonesa m√°s probable y que el ataque a instalaciones estadounidense era muy poco probable¬Ľ [10].

Un sector de los dirigentes japoneses, personificado por el ministro de Exteriores, Yosuke Matsuoka, s√≠ defend√≠a atacar a la Uni√≥n Sovi√©tica, pero muchos generales se opon√≠an. Se decidi√≥ observar desde la barrera hasta que la derrota sovi√©tica fuera segura. Se estacionaron tropas adicionales en Manchukuo para participar en el ataque en cuanto ¬ęcayera al suelo el caqui maduro¬Ľ . Esa oportunidad nunca se iba a presentar [11], pero debieron de haber sido los ecos de estos preparativos los que convencieron a los estadounidenses de que Jap√≥n estaba dispuesto a unirse a Alemania en la guerra contra la Uni√≥n Sovi√©tica [12]. En todo caso, con el grueso del ej√©rcito japon√©s abandonado, por as√≠ decirlo, en el interior de China y supuestamente a punto de verse envuelto en un conflicto con los sovi√©ticos, los dirigentes de Washington consideraron que pod√≠an esperar una victoria r√°pida y f√°cil contra una naci√≥n insular que estaba indefensa ante las poderosas fuerzas navales y a√©reas estadounidenses, especialmente sus bombarderos.

Para conseguir el tipo de guerra ¬ędefensiva¬Ľ que no provocara la intervenci√≥n alemana y se tuviera la seguridad de que era aprobada por los aislacionistas del Congreso, Roosevelt ten√≠a que ¬ęprovocar a Jap√≥n para que cometiera un acto de guerra manifiesto contra EEUU¬Ľ, como ha se√Īalado Robert B. Stinnett en un detallado y bien documentado estudio [13]. En efecto, en caso de que hubiera un ataque por parte de Jap√≥n la opini√≥n p√ļblica estadounidense se iba a unir sin lugar a dudas tras la bandera; ya lo hab√≠a hecho antes, en concreto al empezar la Guerra Hipano-Estadounidense, cuando el acorazado estadounidense Maine se hab√≠a hundido misteriosamente en el puerto de La Habana durante una visita, un hecho del que se culp√≥ a Espa√Īa. Y lo hizo de nuevo despu√©s de otra provocaci√≥n planeada, el incidente del golfo de Tonkin en 1964. Y Roosevelt y sus asesores debieron de darse cuenta de que la opini√≥n p√ļblica estadounidense se pod√≠a haber opuesto a la guerra contra Alemania, pero no contra Jap√≥n. Adem√°s, si Jap√≥n iniciaba las hostilidades, el Reich no estaba obligado a acudir en su ayuda. Por consiguiente, los aislacionistas del Congreso, que eran no intervencionistas respecto a Alemania, pero no respecto a Jap√≥n, no tuvieron que temer que un conflicto con Jap√≥n significara tambi√©n una guerra contra Alemania.

Como el presidente Roosevelt hab√≠a decidido que ¬ęse debe ver a Jap√≥n dar el primer paso¬Ľ, hizo de ¬ęprovocar a Jap√≥n para que cometiera un acto de guerra manifiesto la principal pol√≠tica que gui√≥ sus actos hacia Jap√≥n a lo largo de 1941¬Ľ, como escribe Stinnett [14], El presidente debi√≥ de hablarlo con Churchill. El 17 de agosto de 1941 este inform√≥ a su gobierno que FDR le hab√≠a dicho que ¬ęemprender√≠a la guerra,pero no la declarar√≠a¬Ľ y que ¬ęse iba a hacer todo lo posible para forzar un incidente¬Ľ. Churchill concluy√≥ que esperaba que la actitud de Roosevelt respecto a Jap√≥n fuera ¬ęcada vez m√°s provocativa¬Ľ [15]. Entre las estratagemas utilizadas estaba el desplegar barcos de guerra cerca de las aguas territoriales japonesas, e incluso dentro, al parecer con la esperanza de provocar un incidente que pudiera servir de casus belli. Igual de provocador fue el traslado a Filipinas a finales del verano de 1941 de un escuadr√≥n de bombarderos B-17, que pod√≠a atacar Jap√≥n desde ah√≠.

El Secretario de la Guerra Stimson escribi√≥ euf√≥rico a FDR acerca de esos bombarderos que ¬ęde pronto nos encontramos con que se nos ha conferido la posibilidad de gran poder¬ę y claramente quer√≠a decir poder respecto a Jap√≥n. En un intento de contribuir a que este tipo de confianza y optimismo se filtrara a la opini√≥n p√ļblica estadounidense y de prepararla para la guerra, en octubre de 1941 la revista Fortune public√≥ un art√≠culo sobre el bombardero B-17. Su buena noticia era que, si ¬ęse utilizaba de forma contundente contra f√°bricas y civiles, esa arma destruir√≠a el poder de producci√≥n [del enemigo] y, en √ļltima instancia, su voluntad de resistir, con lo que se le exigir√≠a una rendici√≥n, aunque sus ej√©rcitos permanecieran invictos¬Ľ. A finales de ese mismo mes otra revista estadounidense, United States News, public√≥ un mapa del Lejano Oriente en el que se ve√≠an unos bombarderos que se dirig√≠an a Tokio desde Guam, Singapur, Hong Kong y, por supuesto, Filipinas, La publicaci√≥n de este material puede haber sido una mera coincidencia, pero tambi√©n es posible, e incluso m√°s probable, que pretendiera contribuir a provocar a Jap√≥n para que atacara de forma preventiva las bases desde las que las fuerzas a√©reas o navales podr√≠an lanzar un ataque [16].

En Manila, donde estaban estacionados ahora los B-17, muy amenazadoramente desde el punto de vista japon√©s, George Marshall, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de EEUU, celebr√≥ una rueda de prensa el 15 de noviembre de 1941 en la que inform√≥ sin rodeos a un grupo de destacados periodistas estadounidenses (a los que de forma poco realista ¬ęhizo jurar que guardar√≠an el secreto¬Ľ) que ¬ępreparamos una guerra contra Jap√≥n¬Ľ. A√Īadi√≥ que las bombas incendiarias lanzadas por los B-17 iba a borrar de la faz de la tierra ¬ęlas ciudades de papel¬Ľ de Jap√≥n y a matar de paso a miles de civiles, lo que bastar√≠a para hacer que los supuestamente cobardes ¬ęjapos¬Ľ izaran la bandera blanca [17]. Era improbable que la revelaci√≥n ¬ęconfidencial¬Ľ de Marshall no llegara a o√≠dos de los japoneses; aunque aparentemente no era m√°s que un plan est√ļpido, es m√°s probable que fuera deliberado, una argucia que formaba parte de la estrategia de provocaci√≥n de FDR.

No obstante, posiblemente fue m√°s eficaz todav√≠a la implacable presi√≥n econ√≥mica que se ejerci√≥ sobre Jap√≥n, un pa√≠s que necesitaba desesperadamente materias primas y, por tanto, es posible que considerara que esos m√©todos eran particularmente provocativos. Esta estrategia equival√≠a a una despiadada forma de guerra econ√≥mica que, una vez m√°s, reflejaba desprecio por Jap√≥n, al que se consideraba ¬ęun tigre de papel que se iba a desmoronar en respuesta a una fuerte presi√≥n estadounidense¬Ľ. Muchos dirigentes estadounidenses esperaban que ni siquiera fuera necesaria la acci√≥n militar para lograr el objetivo de eliminar al gran rival transpac√≠fico de EEUU y que las meras amenazas ser√≠an suficientes. En su rueda de prensa en Manila el 15 de noviembre Marshall hab√≠a expresado la esperanza de que bastar√≠a la disuasi√≥n para hacer el trabajo, de modo que no ser√≠a necesario bombardear las ciudades japonesas. Se consideraba cobardes a los japoneses, pero tambi√©n ¬ęastutos calculadores¬Ľ que ¬ęsopesar√≠an ganancias y p√©rdidas, y decidir√≠an [a la hora de calcular las p√©rdidas potenciales a consecuencia de la acci√≥n militar estadounidense] que las √ļltimas eran demasiado importantes¬Ľ. As√≠, el gobierno Roosevelt congel√≥ todos los activos japoneses en EEUU y en colaboraci√≥n con los ingleses y los holandeses impuso unas severas sanciones econ√≥micas a Jap√≥n, incluido un embargo a las exportaciones tanto de chatarra y otros metales vitales para la industria del acero de Jap√≥n como de productos petroleros, lo que en realidad sirvi√≥ para aumentar las ganas de Jap√≥n de controlar la rica en petr√≥leo colonia holandesa de Indonesia [18].

El objetivo de las constantes provocaciones estadounidenses a Jap√≥n era conseguir que sus dirigentes fueran a la guerra, ya que la √ļnica otra alternativa viable era ¬ęrenunciar al estatus de gran potencia [de su pa√≠s] y relegarlo a una dependencia estrat√©gica permanente de un Washington hostil¬Ľ. No es de extra√Īar que decidieran que era ¬ęmejor luchar que capitular¬Ľ puesto que les perec√≠a que ¬ęla guerra (incluso una guerra perdida) era […] a todas luces preferible a la humillaci√≥n y el hambre¬Ľ [19]. El embajador estadounidense en Tokio advirti√≥ reiteradamente de ello e insisti√≥ en que las sanciones podr√≠an ¬ęobligar a Jap√≥n a arriesgarse a un “hara-kiri nacional”¬Ľ [20], pero fue ignorado porque en Washington se deseaba la guerra. El 26 de noviembre el Secretario de Estado Cordell Hull envi√≥ a Tokio una categ√≥rica ¬ęNota de diez puntos¬Ľ, conocida como la ¬ęNota Hull¬Ľ, que inclu√≠a exigencias que se sab√≠a eran inaceptables, como la retirada de sus tropas de China e Indochina. En aquel momento los japoneses se hartaron y decidieron emprender su propia acci√≥n militar. Al recordar las provocaciones por parte de EEUU en oto√Īo de 1941, FDR iba a confesar m√°s tarde a un amigo que ¬ęeste pinchar continuamente con alfileres a las serpientes cascabel acab√≥ haciendo que este pa√≠s mordiera¬Ľ. Y, efectivamente, cuando recibieron la ¬ęNota de diez puntos¬Ľ fue cuando las ¬ęserpientes de cascabel¬Ľ de Tokio decidieron que ya bastaba y se prepararon para ¬ęmorder¬Ľ, esto es, para optar por la guerra en vez de por la sumisi√≥n [21].

Ya a finales de octubre de 1941 se rumoreaba entre la comunidad estadounidense en Manila que la tropa japonesa iba camino de Pearl Harbor [22]. Todav√≠a no era el caso, aunque el 26 de noviembre de 1941 se orden√≥ a una flota japonesa navegar hacia Hawai para atacar la impresionante colecci√≥n de barcos de guerra que FDR hab√≠a decidido estacionar ah√≠ en 1940 (de forma tan provocadora como tentadora por lo que respecta a los japoneses). En Tokio se esperaba que un ataque certero a la base naval situada en medio del Pac√≠fico impedir√≠a a los estadounidenses intervenir de forma eficaz en el Lejano Oriente en un futuro inmediato, lo que brindar√≠a a Jap√≥n una buena oportunidad de establecer firmemente su supremac√≠a en el Lejano Oriente, por ejemplo, a√Īadiendo Indonesia a su colecci√≥n de trofeos, apoder√°ndose de Filipinas, etc.

De este modo se iba a crear un hecho consumado respecto al cual EEUU no iba a poder dar marcha atr√°s una vez que se recuperara del golpe recibido en Pearl Harbor, especialmente porque se ver√≠a privado de su cabeza de puente en el Lejano Oriente, Filipinas. No obstante, los estadounidenses hab√≠an descifrado los c√≥digos japoneses, de modo que los hombres que estaban en lo m√°s alto de la c√ļpula de poder en Washington sab√≠an exactamente d√≥nde estaba la armada japonesa y qu√© intenciones ten√≠a [23]. Pero no se permiti√≥ que esta informaci√≥n llegara a los niveles m√°s bajos y no se advirti√≥ a los comandantes en Hawai, lo que permiti√≥ que se produjera el ¬ęataque sorpresa¬Ľ a Pearl Harbor aquel funesto domingo 7 de diciembre de 1941 [24].

Al d√≠a siguiente a FDR le result√≥ f√°cil convencer al Congreso de que declarara la guerra a Jap√≥n y, como era de esperar, el pueblo estadounidense, conmocionado por lo que parec√≠a ser un ataque a traici√≥n, que √©l no pod√≠a saber que lo hab√≠a provocado su propio gobierno, se uni√≥ tras la bandera de barras y estrellas. Como ha se√Īalado el historiador estadounidense Michael S. Sherry, los estadounidenses consideraron que el ataque japon√©s era una traici√≥n (o, como dijo FDR, una ¬ęinfamia¬Ľ), tanto m√°s cuanto que ellos mismos hab√≠an so√Īado previamente con ¬ęlanzar bombas sobre Jap√≥n, quiz√° en un ataque sorpresa¬Ľ [25].

EEUU estaba preparado para emprender la guerra contra Jap√≥n y las posibilidades de una victoria relativamente f√°cil no se vieron mermadas por las p√©rdidas sufridas en Pearl Harbour que, aunque eran aparentemente graves, estaban lejos de ser catastr√≥ficas. Los barcos hundidos eran viejos, ¬ęen su mayor√≠a […] viejas reliquias de la Primera Guerra Mundial¬Ľ y no eran en absoluto indispensables en la guerra contra Jap√≥n. Los barcos de guerra modernos, por su parte, incluidos los portaaviones, cuyo papel en la guerra iba a resultar fundamental, no hab√≠an sufrido da√Īos: justo antes del ataque Washington les hab√≠a ordenado convenientemente abandonar la base y estaban a salvo en alta mar cuando se produjo el ataque japon√©s [26].

Con todo, el plan no funcion√≥ exactamente como se hab√≠a previsto porque unos d√≠as despu√©s de Pearl Harbor, el 11 de diciembre, Hitler declar√≥ inesperadamente la guerra a EEUU por las razones que hemos aclarado en el cap√≠tulo anterior. Es cierto que las relaciones de EEUU con Alemania hab√≠an empeorado desde hac√≠a alg√ļn tiempo debido a la ayuda prestada Gran Breta√Īa a trav√©s del Programa de Pr√©stamo y Arriendo, que fue aumentando hasta la ¬ęguerra naval no declarada¬Ľ del oto√Īo de 1941. Sin embargo, con su guerra contra Gran Breta√Īa lejos de estar acabada y su cruzada contra la Uni√≥n Sovi√©tica que no iba tal como estaba previsto, Hitler no deseaba enfrentarse a un enemigo nuevo y poderoso.

A la inversa, aunque hab√≠a muchas razones humanitarias de peso para emprender una cruzada contra el verdaderamente malvado ¬ęTercer Reich¬Ľ, la √©lite pol√≠tica, militar y econ√≥mica estadounidense no quer√≠a declarar la guerra a Alemania. Las principales corporaciones estadounidenses estaban haciendo unos negocios fabulosos con la Alemania nazi, por ejemplo, suministr√°ndole el petr√≥leo que tanto necesitaban sus panzers y stukas, y benefici√°ndose tambi√©n de la guerra que Hitler hab√≠a provocado ya que vend√≠an equipamiento de guerra a Gran Breta√Īa dentro del Programa de Pr√©stamo y Arriendo. Adem√°s, muchos miembros de la clase alta estadounidense, que ignoraban la trascendencia de la batalla de Mosc√ļ, todav√≠a esperaban que Hitler acabara destruyendo una Uni√≥n Sovi√©tica a la que despreciaban tanto como Hitler. No se deseaba una guerra contra Alemania y las fuerzas armadas estadounidenses hab√≠an preparado planes minuciosos para una guerra tanto contra Jap√≥n como contra Gran Breta√Īa (m√°s Canad√°) e incluso contra M√©xico, pero no contra la Alemania nazi [27]. As√≠ que la declaraci√≥n de guerra de Alemania fue una sorpresa muy desagradable para la Casa Blanca.

Al abordar el tema de Pearl Harbor, el popular historiador estadounidense Stephen F. Ambrose ha puesto de relieve que EEUU no ¬ęentr√≥¬Ľ en guerra sino que fue ¬ęarrastrado¬Ľ a ella ¬ęa pesar de los actos del presidente estadounidense m√°s que debido a ellos¬Ľ [28]. Tiene raz√≥n en el sentido de que, en efecto, el T√≠o Sam fue ¬ęarrastrado¬Ľ a la guerra en Europa en contra de su voluntad. Esto plantea una pregunta muy interesante pero a la que no se puede responder: ¬Ņcu√°ndo habr√≠a entrado Washington en la guerra contra la Alemania nazi si el propio Hitler no hubiera actuado como hizo el 11 de diciembre de 1941? ¬ŅQuiz√° nunca?

En cualquier caso, despu√©s de Pear Harbor los estadounidense se encontraron inesperadamente con que ten√≠an que hacer frente a dos enemigos en vez de a uno solo. Y ahora ten√≠an que luchar una guerra mucho m√°s grande de lo esperado, es decir, una guerra para la que no se hab√≠an elaborado planes, una guerra en dos frentes, una guerra tanto europea como asi√°tica, una verdadera guerra mundial en vez de otra r√°pida y f√°cil ¬ęespl√©ndida guerrita¬Ľ. Adem√°s, el Pa√≠s del Sol naciente iba a resultar ser un hueso mucho m√°s duro de roer de lo que hab√≠an esperado los dirigentes pol√≠ticos y militares estadounidenses, convencidos de la inferioridad de los ¬ęjapos¬Ľ. Este hecho qued√≥ muy claro el mismo 8 de diciembre de 1941, el d√≠a despu√©s de Pearl Harbor, cuando los japoneses atacaron Filipinas y destruyeron muchos bombarderos B-17 en tierra. A los estadounidenses les iba a costar muchos a√Īos cumplir finalmente su viejo sue√Īo de borrar desde el aire las ciudades japonesas.

El ataque japon√©s contra Pearl Harbor fue provocado porque se quer√≠a un conflicto armado contra Jap√≥n, aunque se necesitaba que pareciera una guerra defensiva. La idea de que fue por ¬ęsorpresa¬Ľ es un mito, aunque la declaraci√≥n alemana de guerra que sigui√≥ al ataque en Hawai fue, sin lugar a dudas, una desagradable sorpresa.

Notas:

[1] Véase, por ejemplo, Zinn, p. 290-313.

[2] Hearden, p. 105.

[3] ¬ęAnti-Japanese sentiment¬Ľ, http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Japanese_sentiment [en castellano https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento_antijapon√©s].

[4] Record, p. 13 y siguientes.

[5] Sherry (1987), pp. 100-91; Knox aparece citado en Buchanan. El ej√©rcito estadounidense hab√≠a elaborado unos planes minuciosos de guerra contra Jap√≥n, lo mismo que contra Gran Breta√Īa y M√©xico (m√°s Canad√°), pero no contra la Alemania nazi, v√©ase Rudmin.

[6] Sherry (1987), pp. 52-53, 58-61, 100-104.

[7] Weber; v√©ase tambi√©n ¬ęJB 355. Rosevelts [sic] plan to attack Japan months before Pearl Harbor¬Ľ. En un estudio deAlan Armstrong este plan se presenta como un proyecto que pod√≠a haber impedido el ¬ęataque sorpresa¬Ľ a Pearl Harbor.

[8] Citado en Sherry (1995), p. 62.

[9] Telegrama del embajador en japón (Grew) al Secretario de Estado, 15 de julio de 1941, Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941, General, the Soviet Union, Volumen I, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1941v01/d742.

[10] Sherry (1995), p. 108.

[11] A m√°s tardar a principios de octubre los dirigentes de Tokio ya hab√≠a tomado definitivamente la decisi√≥n de no atacar la Uni√≥n Sovi√©tica, tal como iba a informar a Mosc√ļ ese mismo mes el esp√≠a sovi√©tico Richard Sorge, v√©ase Hasegawa, p. 17

[12] Hasegawa, pp. 16-17.

[13] Stinnett, p. 6.

[14] Stinnett, p. 9.

[15] Citado en Baker, pp. 380-381.

[16] Baker, pp. 402, 423.

[17] Sherry (1987), pp. 105-108; Sherry (1995), p. 61.

[18] Record, p. 13 y siguientes; Sherry (1987), p. 101. Se cita a Marshall en Sherry (1995), p. 62.

[19] Record, pp. 21, 23.

[20] Baker, p. 425.

[21] Hillgruber, pp. 75, 82-83; Irye, p. 149-150, 181-182; Stoler, p. 32.

[22] Baker, p. 415.

[23] Stinnett, op. cit., pp. 60-82.

[24] Stinnett, pp. 5, 9-10, 17-19, 39-43; Buchanan.

[25] Sherry (1995), p. 62.

[26] Stinnett, pp. 152-154.

[27] Rudmin. En los planes de guerra contra Gran Breta√Īa y su Dominio Canadiense se inclu√≠a bombardear ciudades como Toronto y utilizar gas venenoso.

[28] Ambrose, p. 66.

Boltxe Liburuak