De parte de El Topo June 7, 2022 197 puntos de vista

El pasado febrero se celebraron unas jornadas sobre prostituci贸n con enfoque proderechos en Extremadura, ya de por s铆 falta de alianzas, que se han saldado con m谩s sensaci贸n de frustraci贸n e impotencia que de 茅xito. No podemos seguir invisibilizando o negando que se producen situaciones violentas que atraviesan cuerpos que ya est谩n muy cansados.

Han sido meses tan cargados de dificultades que a estas alturas no sabemos ni por d贸nde comenzar a analizar lo que se nos viene cada vez que proponemos espacios de debate integrado por prostitutas o trabajadoras sexuales, pero vamos a intentar resumir qu茅 est谩 significando posicionarse al lado de las compa帽eras, para que ni quede en lo invisible, ni sigamos ignorando el tema.

Empecemos hablando de lo que incluso ya hemos asumido: el boicot y la violencia continua que est谩n recibiendo las compa帽eras prostitutas y las que se posicionan a su lado por defender una postura pol铆tica que las contemple como sujetas de derecho y no como objeto de normativas y planes profundamente machistas, paternalistas y victimizadores. El siguiente problema viene, desde hace tiempo, cuando esto deja de ser solo el funcionamiento sistem谩tico del Estado para convertirse tambi茅n en las herramientas que se utilizan desde colectivos que se proclaman feministas.

Acusaciones de proxenetismo, como las vertidas por @abolicionistasextremadura y otros perfiles, ataques directos a colectivos que apoyan los actos, violaci贸n de la intimidad de las compa帽eras prostitutas, como al CPS, y hasta peticiones a las instituciones de intervenir el espacio okupado autogestionado la Algarroba Negra en Badajoz. Y, la verdad, que estemos acostumbradas no quita que estar continuamente en alerta genere un agotamiento cada vez m谩s cr贸nico; hasta escribir esto trae flashbacks de Vietnam.

Seguro que compartimos rabia e indignaci贸n por tener que enfrentar estas violencias de instituciones o del feminismo hegem贸nico. Ahora viene la parte de la cr铆tica pa dentro: necesitamos ya interpelar(nos) y dejar de obviar las situaciones que vivimos cerca y que se siguen perpetuando.

Las Jornadas Proderechos finalmente tuvieron lugar en el espacio autogestionado, no sin antes tener que lucharlo en asamblea. Adem谩s, y para ser transparentes, se comparti贸 con las personas asistentes la incomodidad y el malestar que supuso que las jornadas fueran propuestas en principio sin contar con los colectivos que est谩n trabajando desde hace tiempo en el territorio, como Derecho a la Escucha, o con personas cercanas que conocen de la tem谩tica, de los discursos y por tanto de los desequilibrios y riesgos.

Si los 芦espacios seguros禄 no dejan de albergar violencias, 驴por qu茅 no podemos dejar de llamarlos ya espacios seguros?

Sin embargo, durante una asamblea previa a las Jornadas tambi茅n se aprob贸 en el mismo CSOA la celebraci贸n de otras jornadas abolicionistas una semana despu茅s, promovidas por otros colectivos cercanos. Entendemos que hay personas y espacios que necesitan de debates internos propios para ir entendiendo un tema tan complejo (nosotras los hemos necesitado), pero esto no puede servir como excusa para sostener y defender p煤blicamente posturas ambiguas que amparen violencias como seguir llamando 芦prostituidas禄 o 芦alienadas禄 a las compa帽eras con total impunidad. Seguir promoviendo la idea de que prostituci贸n y trata son lo mismo fue lo que ocurri贸 en estas segundas jornadas, en las que no particip贸 ninguna persona que ejerciera la prostituci贸n. El seguir negando autom谩ticamente espacios de escucha a activistas proderechos o incluso identidades pol铆ticas (el anarquismo/feminismo es abolicionista). 驴Son seguros aquellos espacios o colectivos que siguen reproduciendo estas violencias? 驴Qui茅n, aparte de quien opta a ciertos privilegios, se puede sentir seguro en ellos? 驴Tenemos que aguantar tambi茅n las acusaciones desde grupos 芦afines禄?

Esto no es un ataque individual hacia un espacio o colectivo en concreto, por desgracia esto est谩 ocurriendo de forma sistem谩tica en pueblos y ciudades, tambi茅n en lo interno de muchas asambleas cercanas, donde se ha normalizado sostener que partimos de una igualdad de condiciones a la hora de defender los #derechosparatodas y que por tanto caben todos los discursos, argumentos,

reacciones o resistencias. Esto surge de la necesidad de plantearnos preguntas que llevan ignor谩ndose desde hace mucho tiempo. 驴Qu茅 estamos haciendo para apoyar desde la acci贸n? A las prostitutas las invitamos a bloques dentro de jornadas ya organizadas, pero no damos pie para una coorganizaci贸n o autoorganizaci贸n 鈥攍o que en las jornadas extreme帽as deriv贸 en un primer cartel nefasto鈥 o les decimos que moderen el tono en algunos espacios porque hay que 芦hacer pedagog铆a禄.

Las estamos apartando de los espacios de construcci贸n colectiva porque creemos que tenemos tantos temas que abarcar y a tantas identidades a las que 芦hacer hueco禄 (las racializadas, las migras, las trans, las lesbianas, las personas no binarias, etc.), todas en una lista que nos sabemos ya de carrerilla, que olvidamos que muchas compa帽eras est谩n atravesadas por muchos ejes indivisibles y que no es cuesti贸n de que nosotras les hagamos hueco a ellas (como siempre, volvemos a crear otredades), sino que las apoyemos y cedamos el espacio que ellas estimen necesario; poner nuestros cuerpos a disposici贸n de su seguridad, para que nuestros colectivos sean verdaderamente incluyentes y no partan de una jerarquizaci贸n o de una tokenizaci贸n que establecemos en cuanto alguien cruza el primer umbral.

驴Para qu茅 estamos creando jornadas si no est谩n transformando nada de la cotidianidad de las compa帽eras?

驴Nos hemos planteado, aparte de estos apoyos te贸ricos, qu茅 podr铆amos estar haciendo? Por ejemplo, 驴por qu茅 se siguen abriendo m谩s y m谩s espacios en los que solo vemos los mismos perfiles pero que no sirven de refugio para las que siempre quedan en los m谩rgenes? 驴Por qu茅 no nos estamos replanteando para qu茅 y qui茅nes seguimos okupando? 驴Por qu茅 no dar techo a todas las compas que por ejercer trabajo sexual o por su situaci贸n administrativa no pueden acceder nunca a una vivienda digna, para que tengan espacios seguros y quitarles as铆 esa carga y riesgo? 驴Les hemos preguntado siquiera si eso cubrir铆a sus necesidades? Y como decimos okupar, podemos decir crear, investigar, facilitar, abrir cajas de resistencia, publicar, acompa帽ar, etc., pero subrayamos la okupaci贸n porque es algo que ya denuncian feministas afrodescendientes para asegurar la vida de las migras y refugiadas.

Quiz谩s ya es hora de dejar de repetir jornadas que se quedan en marcas en las agendas y que solo sirven para ratificar lo ya dicho 鈥攏o vayamos a vaciarlas de significado鈥, de dejar de esquivar nuestra responsabilidad hacia todas las compas y dar el paso que nos llevan exigiendo desde hace mucho.