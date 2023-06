–

La poes铆a que posee, la poes铆a visionaria, la poes铆a necesaria, descubre los vasos comunicantes m谩s insospechados y encuentra su camino en el reguero de p贸lvora roja y negra de la libertad.

驴Es, entonces, la poes铆a peligrosa? 驴Es este el para qu茅 de l@s poetas, de la poes铆a? 驴Para el peligro? 驴La poes铆a adelanta a la acci贸n como precede a la filosof铆a?

S铆, siempre que tiendan a lo real como lo imaginario, cuando sean hech@s por tod@s.

Por eso dec铆a Ant贸nio Jos茅 Forte que 鈥渓a acci贸n po茅tica implica: para con el amor una actitud apasionada, para con la amistad una actitud intransigente, para con la Revoluci贸n una actitud pesimista, para con la sociedad una actitud amenazadora. Las visiones po茅ticas son aut贸nomas, su comunicaci贸n esot茅rica鈥.

Y es que 鈥測a no hay tiempo para confusiones 鈥搇a Revoluci贸n es un momento, lo revolucionario todos los momentos-. No se puede confundir el amor con una causa, con una patria, con el Amor. No se puede confundir la adhesi贸n a tipos 茅tnicos con el amor al hombre y a la libertad. 隆NO SE PUEDE CONFUNDIR!鈥.

As铆 dec铆a y era Ant贸nio Jos茅 Forte (1931-1988), integrante de la segunda generaci贸n surrealista portuguesa, conspirador de la 鈥淥pera莽茫o Papagaio鈥 que intent贸 derribar la dictadura de Salazar a golpe de programa radiof贸nico anticip谩ndose a la Revoluci贸n de los Claveles, situacionista, anarquista, poeta. Poeta de la poes铆a visionaria, la peligrosa, la pose铆da que posee. La necesaria.

Y as铆 celebraremos a Forte: presentando 鈥淯n cuchillo entre los dientes y otros textos鈥 en la Biblioteca Libertaria Jes煤s Lizano de Fuenlabrada, este s谩bado 3 de junio, a las 18.30h. Conociendo una vida legendaria de libertad irreductible, insurrecci贸n absoluta, poes铆a salvaje y amor loco. Leyendo sus poemas de vitriolo on铆rico, lirismo radical y malestar exultante en su primera forma b谩rbara.

隆Os esperamos con el cuchillo entre los dientes cual fantasma de la libertad!

Participan: Eugenio Castro y Jose Manuel Rojo.

S谩bado 3 de junio. 18.30h. Biblioteca Libertaria Jes煤s Lizano. Calle de Barcelona 20 (La Serna). Fuenlabrada.