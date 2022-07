–

De parte de ANRed July 27, 2022 98 puntos de vista

El lunes por la ma帽ana integrantes de la Asamblea por el cierre del incinerador de Marcos Paz realizaron una manifestaci贸n frente a la planta del incinerador clandestino de residuos industriales, t贸xicos y peligrosos para exigir su cierre definitivo. Desde hace mas de 28 a帽os vecinos y vecinas se organizan para luchar contra la instalaci贸n del incinerador que genera un impacto ambiental negativo como as铆 tambi茅n en la salud humana. Dialogamos con Pablo, integrante de la Asamblea que dijo: 芦Queremos que se sepa que en Marcos Paz hace 28 a帽os se privilegia el inter茅s de un grupo econ贸mico muy concentrado que infringe leyes nacionales, provinciales y ordenanzas locales. Que no tiene los certificados de aptitud ambiental como corresponde y que esta liberando a la atm贸sfera y tambi茅n al suelo en forma de cenizas, contaminantes muy peligrosos que son irreversibles, bioacumulables que se desplazan a grandes distancias en el territorio. Por ello lo que buscamos con la concentraci贸n que hicimos el lunes frente a la planta incineradora es que el pueblo tiene memoria y no nos olvidamos de 茅sto que venimos reclamando hace 28 a帽os. 隆Fuera el incinerador de Marcos Paz!禄. Por ANRed

ANRed dialog贸 con Pablo, integrante de la Asamblea quien explic贸: 芦La incineraci贸n es la manera mas contaminante de manejar los residuos. Cuando se trata de residuos industriales, t贸xicos y peligrosos de tercera categor铆a como es el caso de la planta de Marcos Paz, es muy nocivo y contaminante para el medio ambiente y la salud humana. Se liberan gases por la chimenea y las cenizas son contaminantes org谩nicos persistentes, que son sustancias muy peligrosas entre las cuales se encuentran las dioxinas y los furanos禄.

Agreg贸 芦decimos que esta planta es ilegal porque fue inaugurada clandestinamente. Est谩 ubicada en un zona que en el C贸digo de reordenamiento territorial (ordenanza del a帽o 83) del Partido de Marcos Paz, se explicita que el lugar donde est谩 el incinerador no es apto para industrias contaminantes que emitan efluentes gaseosos o l铆quidos. En el a帽o 2006 por la presi贸n de la organizaci贸n de los vecinos, de la comunidad y de las miles de firmas que se juntaron se sancion贸 una ordenanza que se llama de Protecci贸n de la atm贸sfera, el suelo y el agua, en donde entre otras cosas se prohibe la incineraci贸n, se restringe la circulaci贸n de residuos industriales y es otra de las ordenanzas locales que el incinerador viola. Como si fuera poco no tienen el certificado de aptitud ambiental desde el a帽o 2018, seg煤n informaci贸n de la misma OPDS, el Organismo Provincial para el desarrollo sostenible, que hoy es el Ministerio de Ambiente, nos proporcion贸禄.

La empresa fue cambiando de nombres para continuar funcionando a lo largo de los a帽os. Pero los vecinos advierten que todas pertenecen a un pool empresarial internacional. 芦Desde 19994 que se instal贸 hasta 2013 el incinerados funcion贸 como Marcos Martini S.A. del grupo Mauro, luego de muchas denuncias se logr贸 que se lo declare como empresa no grata. Despu茅s de una campa帽a muy grande de juntada de firmas, mas de 10 mil por el cierre del incinerador en el a帽o 2013, el gobierno anuncia la relocalizaci贸n del incinerador en un acto en el que particip贸 Scioli. Sin embargo, no solo no se relocaliz贸 (aunque nosotros pedimos el cierre), cambi贸 de nombre y empez贸 a llamarse STERICYCLE que es una empresa multinacional que fue noticia hace poco porque admiti贸 ante la justicia norteamericana haber pagado coimas a funcionarios de latinoam茅rica. A partir de las noticias sobre las coimas se anuncia que desde 2020 la firma no trabaja mas en el pa铆s, sin embargo la planta de Marcos Paz segu铆a con los carteles de STERICYCLE S.A. Hoy la empresa que maneja el incinerador es SGA enviromental Sertec. Todas estas empresas estan ligadas entre s铆 porque pertenecen a un pool empresario llamado H谩bitat ecol贸gico禄.

Incinerador de residuos industriales, t贸xicos y peligroso en funcionamiento en la localidad conurbana de #MarcosPaz pic.twitter.com/ZWkvaBiHjg 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) July 27, 2022

Consultado por las consecuencias que implica para la salud de los vecinos y vecinas de Marcos Paz, Pablo advirti贸 芦lamentablemente como siempre es dif铆cil probar las consecuencias en la salud humana con las causas ambientales, sin embargo en las estad铆sticas del hospital zonal podemos observar la recurrencia de alergias, dermatitis, asma como las m谩s 芦cr贸nicas禄. Tambi茅n hay muchos casos de abortos espont谩neos. Eso es por la exposici贸n sistem谩tica. Los s铆ntomas que se sienten al estar cerca del Incinerador funcionando son picor en los ojos, y un olor 谩cido muy fuerte y caracter铆stico禄.

芦Queremos que se sepa que en Marcos Paz hace 28 a帽os se privilegia el inter茅s de un grupo econ贸mico muy concentrado que infringe leyes nacionales, provinciales y ordenanzas locales. Que no tiene los certificados de aptitud ambiental como corresponde y que est谩 liberando a la atm贸sfera y tambi茅n al suelo en forma de cenizas contaminantes muy peligrosos que son irreversibles, bioacumulables, que se desplazan a grandes distancias en el territorio. Por ello lo que buscamos con la concentraci贸n que hicimos el lunes frente a la planta incineradora es que el pueblo tiene memoria y no nos olvidamos de 茅sto que venimos reclamando hace 28 a帽os. 隆Fuera el incinerador de Marcos Paz!禄 finaliz贸.