De parte de Todo Por Hacer February 2, 2023 43 puntos de vista

A finales de enero, el medio catal谩n La Directa publicaba el resultado de una ardua investigaci贸n 鈥揺n la que han participado 13 personas que han invertido un total de 540 horas鈥 que revela que un polic铆a nacional, cuyo nombre corresponde con las siglas D. H. P., se hab铆a infiltrado en los movimientos sociales libertarios del barrio barcelon茅s de Sant Andreu.

Dani, como se le conoc铆a en estos c铆rculos, se infiltr贸 en el centro social La Cin猫tika en junio de 2020. En los siguientes a帽os, estableci贸 relaciones sexoafectivas instrumentales con al menos ocho mujeres, utiliz谩ndolas para integrarse en diferentes grupos, desde asambleas de vivienda hasta el sindicato CGT. En este tiempo, ha participado en manifestaciones contra la entrada en prisi贸n de Pablo Has茅l o en concentraciones antidesahucios y pas贸 por espacios autogestionados de M贸stoles (como el CSO La Casika) y Euskadi.

Hasta la fecha, cinco mujeres que hab铆an tenido relaciones con el esp铆a se han querellado contra 茅l y su superior jer谩rquico por delitos de abusos sexuales y contra la integridad moral. El testimonio de Clara, una de las parejas de este ser, es desgarrador: 鈥淪i hagu茅s sabut que era policia, mai hi hauria mantingut una relaci贸. [鈥Res justifica que l鈥橢stat i la policia es fiquin en la meva vida. Sento que m鈥檋a violat, he estat amb alg煤 que ara m鈥檃dono que no coneixia i aix貌 genera molta por. El que m鈥檋a fet com a dona 茅s molt fort, per貌 crec que 茅s igual de greu que s鈥檋agi introdu茂t en la vida dels seus amics o en les activitats pol铆tiques鈥.

No es la primera vez que ocurre algo as铆. En junio del a帽o pasado, La Directa destap贸 a otro agente (I.J.E.G.), infiltrado en el movimiento independentista. En todos los pa铆ses la infiltraci贸n de polic铆as en movimientos sociales es la norma, tal y como explica la campa帽a Police Spies Out of Our Lives (鈥減olic铆as esp铆as fuera de nuestras vidas鈥). En el Reino Unido, un agente llamado Mark Kennedy (usando el alias Mark Stone) se infiltr贸 en el movimiento ecologista y animalista durante siete a帽os, incit贸 enfrentamientos contra la polic铆a en manifiestaciones, se acost贸 con varias mujeres activistas e incluso lleg贸 a tener un hijo con una de ellas.

En el Estado espa帽ol, las infiltraciones policiales 鈥搎ue s贸lo est谩n justificadas en caso de delitos extremadamente graves鈥 tienen que estar sometidas a control judicial. 驴Aparte de ordenar el Ministerio de Grande Marlaska 鈥搈inistro del Gobierno m谩s progresista de la historia鈥 la infiltraci贸n, alg煤n juez autoriz贸 que se mantuvieran relaciones sexoafectivas?

Animamos a leer toda la investigaci贸n publicada por La Directa y El Salto, a acudir a las concentraciones que se est谩n llevando a cabo en Barcelona, M贸stoles y m谩s lugares y a gritar, alto y claro, 鈥渇uera polic铆as esp铆as de nuestras vidas鈥.