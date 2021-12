–

Por Lluis Bou

La noticia cuestiona que en el Estado espa帽ol se respete la libertad de expresi贸n en t茅rminos europeos

Destacados medios internacionales se han hecho eco de la decisi贸n del Tribunal de Apelaci贸n de Gante, de denegar la extradici贸n del rapero Valt貌nyc a Espa帽a. El caso del cantante mallorqu铆n ha trascendido como un problema de libertad de expresi贸n a escala europea, y deja evidente que en Espa帽a no se respeta este derecho en t茅rminos europeos.

Estas son las principales reacciones:

Agencia France Presse

La agencia francesa ha explicado que Valt貌nyc hab铆a sido condenado en Espa帽a por apolog铆a del terrorismo en una canci贸n, pero que la Justicia belga ha rechazado la extradici贸n. Ha a帽adido que los abogados consideran la sentencia 鈥渦na victoria para la libertad de expresi贸n鈥. Recuerda que Valt貌nyc vive 鈥渞efugiado鈥 en B茅lgica desde el 2018. Seg煤n France Presse, este caso 鈥渆s uno de los que ha provocado presiones sobre las autoridades espa帽olas para aliviar los castigos duros que existen en el pa铆s para los supuestos delitos de expresi贸n鈥.

Canal internacional de la TV alemana, Deutsche Welle

El canal internacional de la televisi贸n alemana ha recordado que Valt貌nyc fue condenado por letras de canciones publicadas en la red en los a帽os 2012 y 2013. 鈥淓n aquel momento, el mallorqu铆n era un rapero poco conocido en las Illes Balears. Y poco a poco recibi贸 apoyo popular en Catalunya, sobre todo dentro del movimiento independentista鈥, detalla. Recuerda que Valt貌nyc ha declarado que hoy es 鈥渦n buen d铆a para la m煤sica y la libertad de expresi贸n鈥. La Deutsche Welle recuerda en su informaci贸n que tambi茅n est谩 exiliado en B茅lgica el president Carles Puigdemont, y a帽ade que el caso de Valt貌nyc 鈥渉a obligado a B茅lgica a considerar cambios en su ley de lesa majestad鈥, que data de 1847.

Semanario alem谩n 鈥楧er Spiegel鈥

El que est谩 considerado el principal semanario alem谩n ha explicado que desde mayo del 2018, Valtonyc es buscado por la Justicia espa帽ola a trav茅s de una orden europea de detenci贸n. 鈥淧ero el tribunal de Gante lo ha rechazado, y ha afirmado que las denuncias formuladas por Espa帽a no se consideran delitos penales en B茅lgica鈥, a帽ade. Seg煤n Der Spiegel, Valt貌nyc ha insistido en que existen 鈥渆st谩ndares europeos鈥 para los derechos humanos, y que Espa帽a no puede ser s贸lo una tierra de fiestas y playas, sino que tambi茅n es importante pensar 鈥渆n los artistas que hay en la c谩rcel鈥.

Radiotelevisi贸n belga RTBF

La radiotelevisi贸n belga ha explicado c贸mo Valt貌nyc y sus abogados, no s贸lo han ganado a Espa帽a, sino que han obligado a cambiar las leyes belgas. 鈥淓n marzo del 2020, Valt貌nyc y sus asesores consiguieron una primera victoria ante el Tribunal de Justicia de la UE. Con el fin de ejecutar la orden de acusaci贸n, la sala de acusaci贸n tuvo que examinar la condici贸n de doble incriminaci贸n seg煤n la cual se tiene que denegar la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea si el hecho que es la base no constituye una infracci贸n en el r茅gimen belga. Y as铆 constat贸 que el desprecio y los insultos graves contra el rey eran punibles en B茅lgica. Pero para garantizar la constitucionalidad de la ley sobre el delito de lesa majestad, que data de 1847, y que es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, preguntaron al Tribunal Constitucional belga. Este dictamin贸 a finales de octubre que el art铆culo 1 de la ley del 6 de abril de 1847 que castigaba los delitos contra el Rey, vulneraba la libertad de expresi贸n. Como B茅lgica no est谩 autorizada a extraditar personas por actos que no est谩n prohibidos en nuestro pa铆s, la sala de acusaci贸n ha decidido finalmente este martes que Valt貌nyc no ser铆a extraditado鈥, ha detallado.

Cadena europea Euronews

La cadena europea Euronews ha se帽alado que la justicia belga ha rechazado este martes la extradici贸n del rapero Valtonyc, 鈥渃ondenado en su pa铆s por apolog铆a del terrorismo en sus canciones y refugiado en B茅lgica desde el 2018鈥. 鈥淪us abogados hablan de una victoria de la libertad de expresi贸n鈥, a帽aden. Euronews ha recordado que justo se ha conocido la sentencia, el cantante ha publicado una fotograf铆a en la red haciendo la peineta ante la embajada de Espa帽a y con este texto: 鈥淧rimero te ignoran, despu茅s se r铆en, despu茅s te atacan y finalmente, ganas. Gracias a los que me han apoyado desde mi detenci贸n en el 2012, desde el exilio en el 2018, al equipo jur铆dico y a los imprescindibles que saben que la lucha es el 煤nico camino鈥.

Diario suizo 鈥楲e Matin鈥

El diario suizo Le Matin ha detallado las palabras que ha dicho Valt貌nyc al salir de la prisi贸n. 鈥Soy libre y ya no estoy s贸lo en libertad condicional. Hice m煤sica cuando ten铆a 18 a帽os, no soy un terrorista y la Justicia me ha dado la raz贸n鈥, ha reaccionado Valtonyc, que se llama realmente Josep Miquel Arenas Beltran, al final de la vista鈥, explica. El diario cita declaraciones del abogado Simon Bekaert, que habla de una 鈥渧ictoria clara鈥.

Diario escoc茅s 鈥楾he National鈥

El diario escoc茅s The National ha detallado la obsesi贸n que Espa帽a tiene con Valt貌nyc. 鈥淓spa帽a lo ha perseguido durante tres a帽os alegando que hac铆a apolog铆a del terrorismo en sus letras, pero un tribunal belga ha desestimado el caso de extradici贸n contra el rapero catal谩n en el exilio Valtonyc鈥, indica. Seg煤n The National, 鈥渄espu茅s de su condena en el 2018, Valtonyc huy贸 de Catalunya diciendo que no lo pondr铆a f谩cil a las autoridades espa帽olas para encarcelarlo鈥. Y ha recordado las duras cr铆ticas que ha lanzado el cantante al presidente espa帽ol, Pedro S谩nchez, y a Unidas Podemos a la salida del tribunal: 鈥淓l Gobierno, que se llama el m谩s progresista de la historia, sigue teniendo un estado fascista. Si Espa帽a es un estado fascista y est谩 en el siglo XVIII, es porque quiere serlo鈥.

