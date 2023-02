–

De parte de ANRed February 4, 2023 297 puntos de vista

El jueves pasado por la tarde, en el neur谩lgico y transitado hall de la estaci贸n terminal porte帽a de Once retumb贸 a trav茅s de un 鈥渞uidazo鈥 el pedido de reincorporaci贸n de Lourdes y Jazm铆n, trabajadoras del sector monitoreo de la L铆nea Sarmiento de trenes. La protesta uni贸 a empleadas del transporte sobre v铆as y visibiliz贸 lo sucedido: las dos compa帽eras fueron despedidas de forma arbitraria. A su vez revelaron que las colegas damnificadas soportaron previamente un sistem谩tico hostigamiento laboral a trav茅s de difamaciones p煤blicas por parte de la gerencia de Trenes Argentinos y la oficialista Lista Verde de Uni贸n Ferroviaria. Las calamitosas condiciones en las que les toca desenvolverse a las trabajadoras del sector tambi茅n fueron expresadas en la estaci贸n terminal. Por M谩ximo Paz, para AnRed.

Sobre el d铆a 16 del mes pasado cayeron los telegramas de despido. As铆, Lourdes Chamorro, persona en situaci贸n de vulnerabilidad por ser v铆ctima de violencia de g茅nero y Jazm铆n Ayel茅n Rodr铆guez, madre de dos hijos de 9 y 10 a帽os, se encontraron con una de las peores noticias.

Seg煤n expresaron las notificaciones, los motivos de la desvinculaci贸n est谩n supeditados al Art铆culo 245 de la Ley de Contrato del Trabajo (LTC), que es cuando se despide sin causa puntual alguna, como en el caso de una reestructuraci贸n. Ante el hecho, las especulaciones siguientes encontraron el fondo de la cuesti贸n: dos despidos no pueden ser contemplados como 鈥渞eestructuraci贸n鈥 y si fue 鈥渟in causa鈥, es que, por supuesto, hay una: Lourdes y Jazm铆n alzaban la voz, denunciaban las s贸rdidas condiciones de trabajo a las que eran sometidas d铆a a d铆a. Tambi茅n se encuadraban dentro de la Lista Bord贸, agrupaci贸n contraria a la Verde de Sergio Sasia, qui茅n conduce el sindicato en su totalidad.

鈥A mi me echaron por venir con la ropa de la Bord贸. Esa es la causa que no pueden poner en el telegrama. Hay muchos compa帽eros que no hablan por miedo, porque la Verde les mete miedo. No dejan que haya delegados, ni organizaci贸n鈥, cont贸 Lourdes al equipo de prensa de la organizaci贸n opositora a Sasia.

Los reclamos de las trabajadoras eran concretos y precisos: bregaban para que se respeten las 6 horas de trabajo, establecido en el convenio 1576/18, que rigi贸 hasta diciembre del a帽o pasado y que para este a帽o fuera reemplazado por uno de 8 horas por la misma paga. Tambi茅n ped铆an para que se saquen las c谩maras de seguridad del comedor y en las 谩reas de descanso, en tanto que las grabaciones son utilizadas para la confecci贸n de capturas de im谩genes y as铆 burlarse de las mujeres por su aspecto f铆sico en redes sociales.

鈥淭rabajar en Monitoreo es un infierno. Tengo muchas compa帽eras que se han sentido mal, que se han ido al ba帽o a llorar, hay mucha discriminaci贸n y acomodos. Tenemos 20 minutos de descanso. Durante el trabajo no podemos ir al ba帽o, ni nos dejan tener nuestro celular por supuesta confidencialidad, pero los jefes, muchos de ellos ex polic铆as, est谩n ah铆 con sus celulares鈥, cont贸 Lourdes para el mismo medio.

鈥淣o hay cosas b谩sicas como papel higi茅nico o alcohol. Tuve compa帽eros con ataques de p谩nico por como nos gritaban y maltrataban los supervisores cuando d谩bamos aviso de alg煤n hecho de violencia que ve铆amos en las c谩maras. Para lo que tampoco estamos capacitados ni preparados psicol贸gicamente鈥, aclar贸 la despedida de la Bord贸.

El correctivo del d铆a a d铆a fue compuesto por un entramado de abusos laborales, malos tratos, burlas, gritos y, en el caso de que nazca alguna intenci贸n organizativa para contrarrestar el dispositivo aterrador, las detracciones y desvinculaciones disciplinarias.

Por ello, las trabajadoras afectadas mientras se desenvolv铆an en sus tareas tuvieron que sobrellevar unas cuantas difamaciones previas a los despidos.

鈥淢e ensucian diciendo que faltaba mucho. Yo defend铆 mi trabajo y cumpl铆 hasta viniendo con un brazo inmovilizado, por ART. Me amenazaban que me iba a quedar sin trabajo y cumpl铆. Porque todos sabemos lo que necesitamos. Vine a trabajar turno noche todos los d铆as con el coraz贸n en la boca, dejando dos ni帽os solos, porque mi pareja tambi茅n trabaja a la noche. Pensando 鈥榚l 煤ltimo tren sale 1 y30 de Once, 驴c贸mo hago si pasa algo?鈥欌, expres贸 Jazm铆n para la Bord贸.

鈥淟o m谩s grave que dicen es que yo abus茅 de un compa帽ero. Nada m谩s lejos de la realidad. No consta ninguna denuncia en ning煤n lado. No tienen pruebas. Si hubiera una denuncia yo podr铆a defenderme, pero no hay鈥, dijo, por su parte, Lourdes.

La 鈥渃ampa帽a鈥 fue establecida sin miramientos por la jefatura (plagada de expolic铆as) del sector, agentes afiliados a la Lista Verde y la regente inmediata, Marisol Hermoso, con la ayuda de familiares de la supervisora colocados a dedo.

Sobre Lourdes, tambi茅n pesa la cuesti贸n de que su despido fue en el marco de una situaci贸n personal de violencia. Por lo cual, la medida patronal incumple la Ley 24.685 de protecci贸n de mujeres.

鈥淵o fui v铆ctima de violencia de g茅nero, sufr铆 muchos maltratos, hice todas las denuncias. No ten铆a trabajo, ni casa propia ni ning煤n tipo de ayuda familiar. Mis padres me abandonaron. Cuando me separ茅 del padre de mi hijo, el violento, tuve que vender hasta los muebles y me fui a vivir a un hotel familiar. Me vi obligada a entregar la custodia de mi hijo al padre porque no ten铆a para mantenerlo. Hace un a帽o que no puedo verlo鈥, explic贸.

En el hall de la estaci贸n, en pleno 鈥渞uidazo鈥, M贸nica Schlotthauer, delegada de La Bord贸, sobre el conflicto, apunt贸 a Mart铆n Marinucci, presidente de Trenes Argentinos y, en consecuencia, al Ejecutivo nacional: 鈥淟a gesti贸n de este gobierno est谩 pisoteando los derechos de los trabajadores y los usuarios, con despidos sin causa, con sectores cada vez m谩s vaciados, con un servicio que deja tirada a la gente por que no invierte y adem谩s de eso est谩n dejando a trabajadoras en la calle鈥, declar贸 para el medio La Izquierda Diario.

鈥淭odo lo que est谩 haciendo esta gerencia va en contra de lo que dice su discurso pol铆tico, es mentira que abren trenes para que los m谩s pobres se vayan de vacaciones, por que somos los m谩s pobres los que no podemos llegar al trabajo todos los d铆a por la desinversi贸n y tambi茅n por la corrupci贸n鈥, concluy贸.