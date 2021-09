Fuerza Aérea Zapatista rumbo a Europa

Fotos: Red Universitaria Anticapitalista y Cotric

Ins贸lita im谩gen: en el aeropuerto internacional de la Ciudad de M茅xico se congregan decenas de mujeres, hombres, ni帽os y ni帽as zapatistas. Todas y todos son ind铆genas mayas de diferentes regiones de Chiapas. La gran mayor铆a, si no es que todxs, nunca ha salido de M茅xico, muchxs ni siquiera de Chiapas. Ahora van rumbo a Europa con una misi贸n. Escuchar y aprender de quienes luchan en aqu茅l continente y compartir su propia historia de lucha y de construcci贸n de alternativas de vida ante la enfermedad de nuestro mundo. La esperanza es que, al compartir dolores y rebeld铆as, se puedan articular esfuerzos aislados y, as铆, se vislumbren nuevos caminos colectivos que defiendan y afirmen la vida ante un sistema de muerte.

Se trata del primer grupo de la delegaci贸n a茅rea zapatista 鈥淟a Extempor谩nea鈥, que parte en estos momentos (a las 12:10) rumbo a Viena, pasando por Madrid, llegando a la capital austr铆aca ma帽ana, 14 de septiembre, a las 11:05. El segundo grupo llegar谩 al aeropuerto esta tarde para salir a las 20:45 y llegar a Viena ma帽ana a las 19:00. Y en unos d铆as, una delegaci贸n del Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 Concejo Ind铆gena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua se les unir谩 para comenzar esta nueva fase de la Traves铆a por la Vida en la Europa Insumisa (Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p).

La Extempor谩nea es la segunda delegaci贸n zapatista en visitar Europa, despu茅s de la gira de la delegaci贸n mar铆tima 鈥淓scuadr贸n 421鈥, que viaj贸 50 d铆as a bordo del nav铆o La Monta帽a y regres贸 este s谩bado 11 de septiembre despu茅s de una gira de dos meses y medio por la Europa de abajo.

Como inform贸 el Subcomandante Insurgente Mois茅s, La Extempor谩nea est谩 compuesta de 28 equipos de Escucha y Palabra, un equipo de Juego y Travesura y un equipo Coordinador. Cada uno de dichos equipos de Escucha y Palabra viajar谩 independientemente para cubrir 鈥28 rincones de la geograf铆a europea en forma simult谩nea鈥. Entre lxs participantes de La Extempor谩nea se encuentra la Secci贸n Miliciana Ixchel-Ramona, un grupo de j贸venes milicianas que, adem谩s de formar parte de los equipos de Escucha y Palabra, est谩n encargadas de la seguridad y de organizar partidos de futbol con equipos femeniles europeos. Tambi茅n viaja como parte de La Extempor谩nea el 鈥渢emible鈥 Comando Palomitas que, como explica el Sup Galeano:

La Extempor谩nea se llama como se llama porque fue as铆 como la Secretar铆a de Relaciones Exteriores, con racismo y prepotencia, calific贸 a lxs 67 zapatistas a quienes les neg贸 el pasaporte. A esas dificultades se les sum贸 las impuestas por la Uni贸n Europea para poder entrar al continente, pues all谩 no se reconocen muchas de las vacunas que se utilizan en M茅xico. Y finalmente las trabas impuestas por el Ministerio de Interior de Francia (a donde en un principio planeaban volar), que les neg贸 la entrada, ante lo que organizaciones y colectivos europeos realizaron m谩s de 46 protestas en 13 pa铆ses en una sola semana. Eso sin mencionar las inumerables reuniones y asambles en territorio zapatista que sin duda tuvieron lugar para elegir a lxs delegadxs y prepararse para el viaje, adem谩s de la extraordinaria log铆stica que una iniciativa de esa magnitud requiere.

Todo ese esfuerzo, explic贸 el Subcomandante Mois茅s, est谩 dedicado

a todas las desaparecidas, a las familias que sufren su ausencia y, sobre todo, a las mujeres y hombres que luchan por encontrarlas y conseguir la verdad y justicia que todas necesitamos y merecemos. Sepan que su ejemplo, su incansable trabajo y su no rendirse, no venderse y no claudicar, son para nosotros, los pueblos zapatistas, una lecci贸n de dignidad humana y de compromiso aut茅ntico en la lucha por la vida.