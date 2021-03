–

Las Fuerzas de Seguridad Interna del norte y del este de Siria iniciaron ayer una operaci贸n humanitaria y de seguridad en el campamento de refugiados de Al Hol, con el apoyo de las Fuerzas Democr谩ticas de Siria (FDS) y las Unidades de Protecci贸n del Pueblo (YPG/YPJ).

Las fuerzas de autodefensa de Rojava intentan 鈥渓impiar鈥 el campamento de mercenarios del Estado Isl谩mico (ISIS), para lo cual desplegaron a seis mil milicianos. Al final del primer d铆a de la operaci贸n, se confirm贸 la detenci贸n de nueve personas vinculadas al grupo terrorista. Entre los detenidos se encuentra Abu Seed El Iraqi, uno de los principales reclutadores de ISIS.

Durante esta jornada, las Fuerzas de Seguridad Interna revelaron el descubrimiento de un t煤nel secreto excavado dentro del campamento, que consta de ocho distritos. Adem谩s, en el operativo de hoy se detuvo a muchos sospechosos asociados a ISIS, se confisc贸 la ropa militar que escond铆an los mercenarios y se incautaron numerosos ordenadores port谩tiles y tel茅fonos.

En una entrevista con la agencia de noticias ANF, el portavoz de las YPG, Nuri Mehmud, record贸 que en Al Hol viven familias de ISIS que se encontraban en las zonas de Baghouz y Hajin, donde el Estado Isl谩mico fue derrotado militarmente. 鈥淟a mentalidad del ISIS sigue existiendo aqu铆 鈥揳segur贸 Mehmud-. Hay c茅lulas clandestinas del ISIS en el campamento. Una gran parte de los habitantes del campamento son ni帽os que corren el riesgo de ser influenciados por ISIS. Si no se controla, existe el riesgo de que una nueva generaci贸n de terroristas crezca aqu铆鈥.

El portavoz de las YPG indic贸 que la actual operaci贸n 鈥渆st谩 dirigida contra las actividades terroristas en el campamento. Los miembros de ISIS crearon sus propios tribunales de justicia, lo que es extremadamente peligroso para la poblaci贸n del campamento. Existe el riesgo de que el terror se extienda fuera del campamento. 47 personas han sido asesinadas desde principios de a帽o. La operaci贸n que hemos lanzado est谩 dirigida contra este riesgo potencial鈥.

鈥淎l mismo tiempo 鈥揳greg贸 Mehmud-, se pretende acabar con la influencia de ISIS en la poblaci贸n del campamento. Esencialmente, se trata de proteger a la gente de la mentalidad del ISIS. Ese es nuestro objetivo鈥.

El portavoz de las YPG consider贸 que la operaci贸n durar谩, al menos, dos semanas. 鈥淓l campamento de Al Hol no es una prisi贸n 鈥揹etall贸-. Organizaciones internacionales y periodistas vienen a visitarlo. Debe haber un sistema legal internacional para el campamento. Una gran parte de la poblaci贸n del campamento no procede de Siria, sino del extranjero. Desde el punto de vista del derecho internacional, su situaci贸n no est谩 clara y muchos de ellos siguen ideas peligrosas. Se han tomado serias precauciones de seguridad. La Administraci贸n Aut贸noma (AANES) se ocupa del campamento seg煤n sus posibilidades. Se trata de una pesada carga para la Administraci贸n Aut贸noma y las fuerzas de seguridad鈥.

Mehmud advirti贸 que ante lo que sucede en el campamento, 鈥渓a comunidad mundial no asume su responsabilidad鈥 y 鈥渢oda la carga recae sobre鈥 la AANES. 鈥淢uchas personas en el campamento sufren de angustia psicol贸gica y fobias, algunas incluso creen que cualquiera que no est茅 de acuerdo con ellos debe morir 鈥損untualiz贸-. Se necesita mucha fuerza para evitar este peligro. Eso no puede dejarse solo en manos de la Administraci贸n Aut贸noma, a las FDS, las YPG o las YPJ. La comunidad mundial debe encontrar una soluci贸n para ello. Eso no ha ocurrido hasta ahora鈥.

En la actualidad, m谩s de 60.000 personas permanecen en el campamento de Al Hol, y los ni帽os constituyen la mayor铆a de la poblaci贸n. En el lugar, los polic铆as de ISIS -llamados Al Hesbe- establecieron sus propios tribunales especiales. Al mismo tiempo, ense帽an a los ni帽os del campamento los preceptos del Estado Isl谩mico. Para la AANES, esto representa una gran amenaza para la regi贸n y el mundo.

