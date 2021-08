–

Anoche, un equipo de

las Fuerzas Especiales estadounidenses llegó a Kinshasa, la

República “Democrática” del Congo. En un comunicado de

prensa enviado a los medios el día 13, la embajada de EE.UU. en

Kinshasa señala que están en el Congo por invitación del gobierno

congoleño para luchar contra el invisible y fabricado ISIS-DAESH,

que el Departamento de Estado de EE.UU. y el Pentágono insisten en

que están en el Congo, a pesar de que múltiples informes,

incluyendo el informe del Grupo de Expertos de la ONU, han rechazado

categóricamente que exista cualquier vínculo en el Congo entre los

rebeldes llamados ADF y el ISIS.





La declaración de prensa

se hizo pública el mismo día de su llegada. Tampoco está

disponible por ahora en el sitio web de la embajada de Estados

Unidos, sólo en su página de Twitter como imagen y sólo en

francés.

Ha sido fascinante

observar la escalada de violencia en la ciudad natal de mi familia,

Beni, desde el descubrimiento de petróleo en el lago Alberto a

mediados de la década de 2000. Se dice que el lago Alberto, en la

frontera entre Uganda y el Congo, contiene 2.500 millones de barriles

de petróleo, la mayoría de los cuales están en el lado del Congo.



Durante los últimos 15

años, bajo el régimen de Kabila, ha habido reticencias a la hora de

explotar el petróleo y conceder licencias en ese lago, con la

excepción de las concedidas a Clive Khulubuse Zuma (escándalo

de Dig Oil) y Dan Gertler (activo de los servicios secretos

israelíes en el Congo). En el lado de Uganda, Total (la compañía

petrolera francesa) ha conseguido la mayoría de las licencias para

la explotación de petróleo. Cuando la geopolítica de la región

cambió y Tullow Oil se hundió, los intereses petroleros franceses

empezaron a dominar no sólo la región de África Central y

Oriental, sino también Mozambique, donde Total también está

presente.



Existe un plan para

construir un gran oleoducto desde el lago Alberto hasta el océano

Pacífico con múltiples interesados en países con conflictos

regionales de larga data y socios extranjeros. China, de hecho, tiene

más interés en el desarrollo de este oleoducto que pasará por

Tanzania, Burundi Ruanda, Uganda y, por supuesto, la RDC. El ex

presidente tanzano Magufuli, aunque su posición sobre el COVID-19 no

era científica, tenía razón en su oposición al acuerdo del

oleoducto, se negó a que el proyecto avanzara al considerarlo una

medida de explotación impuesta por los intereses franceses en las

reservas de petróleo de la región. Desde su muerte, el proyecto

avanza mucho más rápido y se hace evidente lo que todo el mundo

pretende hacer en los Kivus.



Tengamos en cuenta que

miles de personas han sido asesinadas sin sentido en Beni (Kivu del

Norte) muy a menudo por asaltantes que hablan lenguas extranjeras y a

veces incluso que hablan lingala, según las conclusiones de los

informes de la ONU. Hemos visto los desplazamientos de otros miles de

personas en la misma zona, donde sabemos que si no se desplazan, la

gente se beneficiarían de la explotación del petróleo. Hemos

escuchado también una de las mayores mentiras del siglo XXI: los

rebeldes ugandeses enmascarados llamados Fuerzas Democráticas

Aliadas en el Congo desde finales de los años 90, sin capacidad para

derrocar al gobierno ugandés, han sido conectados de alguna manera

con el ISIS, gracias al gobierno de EE.UU. y en cierta medida a una

organización de Texas llamada Fundación Bridgeway, el brazo

benéfico de un fondo de inversión estadounidense.



Desde el día en que el

Departamento de Estado de EEUU incluyó al Congo en la lista de

países que albergan terroristas islámicos vinculados al ISIS, he

estado desmintiendo sistemáticamente este mito. Aunque los

musulmanes son menos del 10% de la población, entendemos que es

ridículo pensar que un grupo de personas quiera convertir una nación

del tamaño de Europa al Islam decapitando gente. Sólo los crédulos

pueden confiar en lo que dicen el Departamento de Estado y el

Departamento de Defensa de Estados Unidos después de sus mentiras en

Irak y Afganistán.



Ahora tenemos un grave

problema al chocar los intereses internacionales y regionales. Kenia,

que ahora controla el sector financiero en el Congo al expulsar a los

bancos sudafricanos, está enviando sus fuerzas especiales a Kivu del

Norte. Uganda está construyendo una base militar en Beni, Kivu del

Norte, convirtiéndose en el primer país africano en construir una

base militar en el Congo y posiblemente en el primer país africano

en construir una base militar en otro país. Las fuerzas especiales

ruandesas han estado operando en los Kivus sin ninguna documentación

oficial, como se expuso en el informe del Grupo de Expertos de la ONU

de 2020 -señalando que estos soldados están operando cerca de la

zona donde el embajador

italiano Luca Attanasio fue asesinado a principios de este año.

El presidente francés Macron prometió al presidente congoleño

Felix Tshilombo que también enviará pronto tropas francesas a la

RDC para ayudar a combatir a los “terroristas islamistas”.

Esta promesa tuvo lugar durante la última cumbre de África en

París, donde los presidentes africanos fueron a suplicar la

condonación de la deuda, incluido el presidente ghanés Akuffo Addo,

ya que Ghana recibe ahora un enorme apoyo de Francia (y de Total) y

es ahora un miembro voluntario de la Francofonía. Y por último, los

soldados estadounidenses han llegado a Kinshasa.

¿Qué significa todo

esto?

Tengo claro que los

militares estadounidenses que llegan bajo el paraguas de Africom

están ahí para asegurar los intereses de Estados Unidos en el

Congo, y en los Kivus es el petróleo en el lago Alberto y alrededor

del parque Virunga hasta Beni. También tengo claro que hay un gran

intento de contrarrestar los intereses chinos en el Congo. La gente

no se da cuenta de que Jeff Bezos no podría ir al espacio durante 15

minutos si no fuera por el cobalto del Congo, ni tampoco el

sudafricano Elon Musk podría hacer lo mismo. Pero este cobalto en

este momento, en el Congo, está en control de China después de que

la empresa minera estadounidense Freeport McMoran lo vendiera a

China. Freeport controlaba la mayor reserva de cobalto del mundo y la

tenía (con la canadiense Ludin) en un 80% mientras que el Congo

tenía un 20%.



Viendo la lucha entre

EE.UU. y China, creo que EE.UU. va a intentar arrebatar esa mina a

los chinos utilizando a Felix Tshilombo mientras juega con la

histeria anti-china en el continente africano.

Sólo hay que estudiar

las visitas de China y EEUU en los últimos 8 meses al Congo y los

tweets del embajador chino en el Congo. Eso te mostrará lo que se

está desarrollando geopolíticamente con ramificaciones militares.



Mao dijo “quien

controla el Congo, controla el mundo”. Mientras los congoleños

luchan por controlar su destino, sabemos que no estamos solos.

Lumumba nos recordó esto…. Y no nos quedaremos callados mientras

crean sus mentiras para controlar nuestra tierra y nuestros recursos.

Queremos controlar

nuestra tierra y nuestros recursos. Queremos explotarlos en beneficio

de nuestro pueblo y no de los grupos de presión de Washington, los

conglomerados mineros o las potencias occidentales. Queremos mejorar

las condiciones de nuestro pueblo.

Sabemos por qué las

fuerzas especiales estadounidenses están en el Congo… ¡y no es

para detener al ISIS!

