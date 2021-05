–

Es la principal propuesta de CCOO ante Sanidad, adem谩s de plantear sanciones en la convocatoria de OPE.

Acabar con las tasas de reposici贸n resulta “fundamental” a la hora de reducir la temporalidad en el sector sanitario y estabilizar un mayor n煤mero de puestos de trabajo. Es uno de los pilares sobre el que se sustenta la negociaci贸n que mantienen los sindicatos y el Ministerio de Sanidad sobre el futuro laboral de los trabajadores del SNS.

Comisiones Obreras ve en esta medida “la 煤nica forma” de romper con la temporalidad teniendo en cuenta el horizonte m谩s pr贸ximo con un incremento de personal coyuntural que acabar谩 siendo estructural y las necesidades que surjan a ra铆z de las jubilaciones futuras, que suponen cada a帽o entre el 2 y el 3 por ciento de las plantillas.

Jes煤s Cabrera, portavoz de Sanidad del sindicato, asegura que, debido a este motivo, se espera un incremento de la temporalidad importante en los pr贸ximos a帽os. De hecho, la autorizaci贸n de las jubilaciones anticipadas entre el personal estatutario de los servicios de salud ha hecho que estas crezcan de forma “exponencial en los 煤ltimos a帽os”.

Una vez presentada la propuesta en la Mesa de Negociaci贸n con el consenso sindical y de la Administraci贸n, el siguiente paso ser谩 llegar a un acuerdo con los ministerios de Hacienda y Funci贸n P煤blica.

Los sindicatos tambi茅n ven un problema en el gran volumen de “nombramientos habituales” puesto que muchos de ellos no son “coyunturales sino estructurales”. En este sentido, CCOO, propone revisar aquellos contratos temporales de m谩s de 12 meses y estudiar la posibilidad de reconvertirlos en estructurales, tal y como recoge el segundo Acuerdo por el Empleo.

Listado de condiciones laborales en cada CC.AA

Por su parte, la Administraci贸n se ha comprometido a hacerles llegar un an谩lisis pormenorizado con la situaci贸n de los puestos de trabajo de cada uno de los servicios de salud de las comunidades aut贸nomas. El objetivo, explica Cabrera es poder conocer al detalle cu谩ntos profesionales sanitarios hay fijos, cu谩ntos interinos, cu谩ntos son eventuales-estructurales…

Las distintas representaciones sindicales tambi茅n coinciden al se帽ala el concurso de oposiciones como el sistema m谩s garantista desde el punto de vista judicial para acceder a estos puestos. A煤n as铆, en el 谩mbito de la Mesa General, piden que sea cada autonom铆a la que pueda decidir, abordar y negociar las condiciones de sus procesos selectivos y se establezca, “dentro de lo posible”, un sistema permanente de traslado. “O al menos que siempre haya traslados previos a las oposiciones”, matizaba Cabrera.

Sanciones por incumplimiento de plazos en OPE

Desde CCOO., son partidarios de convocar OPE como m铆nimo cada dos a帽os, en la misma l铆nea que plantea la reforma del Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia trazado por el Gobierno, con ofertas anuales o bianuales en todas las CC.AA.. Sin embargo, el sindicato concreta plazos e insiste en que deben resolverse en un m谩ximo de 3 a帽os.

Otra de las cuestiones debatidas en la Mesa de Negociaci贸n fue la posibilidad de establecer alg煤n tipo de sanci贸n a aquellas administraciones p煤blicas o de salud “que no cumplan con los requisitos” en los procesos selectivos. “Lo que no puede ser es que, por la desidia de algunos organismos no se resuelvan las OPE y la temporalidad vaya creciendo”, lamenta Cabrera.

Seg煤n explica el experto, Sanidad considera “aceptables” las propuestas presentadas por los sindicatos aunque muchas de ellas dependen de terceros organismos para su tramitaci贸n.

