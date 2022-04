–

April 9, 2022



por Kevin T. Dugan

9 de abril de 2022

Seis semanas después de que EEUU y los países del G7 convirtieron el sistema financiero mundial en un arma (1) para imponer a Rusia las sanciones más duras hasta ahora (2), las grietas se están haciendo visibles. El rublo se fortaleció recuperando el jueves su valor frente al dólar previo a la guerra, una señal de que los controles de capitales establecidos por el banco central del país estaban funcionando. Mientras el valor de la divisa rusa continuaba subiendo el viernes, el Banco Central de Rusia sorprendió al mundo al reducir su tasa de interés en 3 puntos porcentuales hasta el 17%, que a pesar de ser todavía alta, indica que la postura defensiva del país era demasiado agresiva. Los países europeos siguen comprando energía a gigantes estatales como Gazprom, inundando Rusia con euros y dólares que luego pueden ser utilizados por cualquiera de los más de 200 bancos que no están bajo sanción.

Como anécdota, la presión parece ser difusa y difícil de precisar: una persona que conozco desde mucho antes que la guerra y reside en Moscú me dijo por Telegram que las tiendas de comestibles estaban llenas de comida y los alimentos son en su mayoría eran entre un 5% y un 10% más caros; los precios del gas diesel son de 53,59 rublos el litro, o aproximadamente el equivalente a 2,70 dólares el galón, más barato que en casi todo Estados Unidos; y los minoristas de artículos de lujo de Tretyakovsky Proyezd, el equivalente en Moscú de Rodeo Drive (calle de Beverly Hills, en Los Ángeles, llena de tiendas de artículos de lujo, AyR), aparentemente todavía venden ropa y bolsos a bajo precio a algunos de sus clientes más preciados, gracias en parte a que el gobierno ruso aprueba el mercado de contrabando de productos de lujo (3). El presidente ruso, Vladimir Putin (4), calificó las sanciones como una “declaración de guerra” (5) –y tal vez lo sea, pero también ha sido una bendición de propaganda para el Kremlin a medida que intensifica su guerra en Ucrania (6).

Recuerde, Rusia estaba preparada para esto. Siendo una de las economías más grandes del mundo (7), con un PIB de alrededor de 1,8 billones de dólares, Putin ha aprovechado el activo más importante del país, sus reservas de petróleo y gas natural, por lo que países como Alemania (8) dependen más que nunca de ellos. Pero no se trata solo de que el resto del mundo haya sido atrapado con los pies planos. Según el economista de la Universidad de Columbia, Adam Tooze (9), el presupuesto ruso había sido diseñado antes de la invasión para compensar (10) si el precio del petróleo caía a 44 $ por barril, lo que significa que ha podido ahorrar una tonelada de dinero (INFOGRAFICO 1). Desde 2014, cuando Putin hizo frente a las sanciones occidentales por la anexión de Crimea, se han vendido más bienes producidos en la propia Rusia (11) y se reestructuraron las deudas para ser pagadas en moneda local. En su período previo a la guerra, Rusia se salió en la práctica del sistema global en el que había estado gastando dinero, mientras ataba aún más a sus vecinos que le estaban dando dinero, y dado el tamaño y el poder del país, hizo difícil que el mundo pudiese cambiar su rumbo.

INFOGRAFICO 1: Superávit de la balanza comercial rusa en febrero (2007-2022)

No es que las sanciones no tengan efecto. “Las sanciones están teniendo un impacto dramático en la economía rusa. Lo más probable es que tengamos la crisis más grave que ha tenido Rusia en la historia reciente”, dice Elina Ribakova, economista jefe adjunta del Institute of International Finance con sede en Washington, DC. Se han congelado las cuentas extranjeras del banco central de Rusia, que se ha quedado sin acceso a cientos de miles de millones de dólares y euros. Sus bancos más grandes han sido expulsados ​​​​de SWIFT (12), el sistema de transferencias financieras, limitando la capacidad de Rusia para realizar funciones financieras básicas. Según Moody’s, más de 400 empresas internacionales se han ido de Rusia, incluidas McDonald’s, Starbucks e incluso el reticente Goldman Sachs (13) – lo que ha dado lugar a “despidos masivos que afectarán los ingresos”. Ribakova señala que muchos rusos están tratando de abandonar el país, y la fuga de cerebros (14) a otros países de Europa y el sudeste asiático podría representar un lastre en la economía del país que durará generaciones. Y, por supuesto, hay una búsqueda global de cada yate (15) y apartamento de lujo propiedad de los oligarcas rusos (16), así como una serie de otras prohibiciones comerciales y de viaje.

Pero no da la impresión de que las sanciones habían aislado la economía de Putin de los mercados mundiales. “Rusia no ha sido excluida del sistema financiero”, dice Adam M. Smith, socio de Gibson Dunn quien, como ex asesor principal del Tesoro de EEUU, ayudó a elaborar sanciones contra Rusia en 2014. Si bien gran parte de los países consumidores del mundo se han unido contra Rusia, muchas de las economías más grandes del mundo, incluidas China, India, Brasil, Indonesia y Arabia Saudita, no lo han hecho y han sido más complacientes, ya sea buscando negocios con Rusia o negándose a unirse a las sanciones. “Hay más de 250 bancos en Rusia; la gran mayoría de ellos no han sido sancionados. Así que ciertamente hay una forma de participar en el comercio internacional sin usar los grandes bancos, sin usar el sistema SWIFT. Creo que eso es lo que van a hacer los rusos”, dice Smith.

Si quiere ver cómo Occidente socava sus propias sanciones, no tiene que buscar más allá de las ventas de petróleo y gas de Rusia. Esos tratos, negociados antes de la guerra, son en dólares y euros. Si bien Putin ha tratado previamente de que los países “no amistosos” paguen por la energía en rublos (17), ese no ha sido realmente el caso (18). Ribakova señala que todos esos bancos que no han sufrido sanciones aún pueden tener divisas extranjeras, por lo que en la práctica se comportan como un reemplazo de algunos de los dólares y euros del Banco Central de Rusia que han sido congelados. “Las sanciones contra el banco central fueron un golpe dramático para todo el concepto de la Fortaleza Rusia” (con el concep), dice. “Para ellos, sería importante para fines de estabilidad financiera acumular reservas de divisas”.

A medida que Rusia se ha adaptado a las sanciones, EEUU ha intensificado sus castigos financieros, aislando cada vez más a los bancos más grandes del país (19) y apuntando a las hijas de Putin (20). Aún así, las sanciones no han tenido un efecto económico profundo en el funcionamiento del país. “Hay economistas muy sofisticados que dirigen la economía en Rusia. Estos no son trileros ¿verdad? Saben lo que están haciendo”, dice Smith. Se espera que varias sanciones que aún no se han aplicado por completo, como los controles de exportación de semiconductores y otros equipos informáticos, perjudiquen a la economía rusa en el futuro. “Algunas de las sanciones no están realmente diseñadas para apretar las tuercas todavía”, explica Smith, “pero lo estarán pronto”.

