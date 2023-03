–

驴C贸mo gestiono la frustraci贸n de un chico que no le pagan las horas extras, que no le hacen contrato o que le tratan como basura en el trabajo?

Esto nos plantea una trabajadora de Fundaci贸n Ra铆ces, que rompe su silencio y se atreve a hablar de las pr谩cticas de esta entidad:

Uno de los proyectos de esta fundaci贸n llamado 鈥淐ocina Conciencia鈥 o 鈥淓mpleo Conciencia鈥, consiste en dar trabajo a j贸venes en riesgo de exclusi贸n social en el sector de la gastronom铆a, uno de los sectores con mayor explotaci贸n y vulneraci贸n de derechos laborales.

Y como nos cuenta, cuando se dan los casos de explotaci贸n y abuso en el trabajo, su funci贸n consiste en 鈥渢ratar la frustraci贸n del chico鈥, no se denuncia a la empresa, no se deja de colaborar con ella, no se le da el contacto de una abogada laboralista al chico para que se pueda defender, no se le informa de sus derechos. Es una pr谩ctica muy com煤n dentro del trabajo social y la educaci贸n social; psiquiatrizar a la v铆ctima con el cl谩sico trastorno de 鈥渂aja tolerancia a la frustraci贸n鈥, y con las frases siempre recurrentes; 鈥渆sto es lo que hay, el mundo laboral est谩 as铆鈥.

Nos encontramos, adem谩s, dentro de la explotaci贸n laboral, con un a帽adido: el sentimiento de deuda que tiene el chico con la Fundaci贸n, una mochila muy pesada a sus espaldas. Esto nos dice A. que trabaj贸 durante meses sin contrato de trabajo aun teniendo permiso de trabajo:

驴C贸mo les iba a denunciar por tenerme sin contrato? Te consiguen los papeles, te dan trabajo, te ayudan al principio econ贸micamente, te sacan de la calle, sientes que les debes la vida y por eso te callas, aguantas, te da miedo pedir que te contraten, te paguen las horas extras o te den horas de descanso.

Se crea una deuda psicol贸gica entre el chico y la fundaci贸n. Ser 鈥淪alvador鈥 en la ayuda humanitaria te convierte en un Dios, con mucho poder sobre el otro.

Esa imagen de Salvador la podemos ver en los premios que da Fundaci贸n Ra铆ces a gente relacionada con la ayuda humanitaria y el derecho (nunca el laboral claro), premiar la ayuda o la solidaridad, mostrando al Salvador ante el p煤blico, ante las c谩maras, les vemos recoger el premio, como si fuesen los 脫scar, y a su lado al 鈥渁yudado鈥, al 鈥減obre鈥, al 鈥渄esvalido鈥, la imagen del ni帽o salvado, la foto del joven feliz y sonriente en su puesto de trabajo, donde no existe la explotaci贸n.

Se crean en estas din谩micas relaciones de dependencia psicol贸gica entre 鈥淪alvador鈥 y 鈥渟alvado鈥; 驴C贸mo voy a denunciarles si me han salvado la vida?

鈥淎 diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba-abajo, humilla a quien la recibe y jam谩s altera ni un poquito las relaciones de poder鈥 dec铆a Eduardo Galeano.

Desde fuera de la Comunidad de Madrid, contactamos con un educador social que colabor贸 con Fundaci贸n Ra铆ces, cuenta c贸mo le dieron trabajo a su chico, el restaurante sali贸 en los peri贸dicos locales, se hizo publicidad, se expusieron los chefs como salvadores, solidarios. Y una vez finalizado el contrato se dej贸 al chico en la calle otra vez. El educador siente que utilizaron al chico como un producto publicitario, de imagen.

Nos encontramos aqu铆 con una forma de publicitar al restaurante, casi siempre restaurantes de alto nivel, donde encuentran si no una v铆a de difundir un negocio s铆 una de dar una imagen social. Puedes explotar a tus trabajadores y al mismo tiempo dar una imagen social de solidaridad, usando a los chicos y chicas m谩s desprotegidos de la sociedad como medio.

Nos preguntamos tambi茅n 驴C贸mo es posible que educadoras, trabajadoras sociales o psic贸logas que trabajan en esta fundaci贸n no denuncien estas pr谩cticas? Y nos encontramos con que estas trabajadoras de la Fundaci贸n tambi茅n son v铆ctimas de la explotaci贸n laboral. Hemos podido descubrir que en el 煤ltimo a帽o ha habido tres bajas laborales por ansiedad. Una de las trabajadoras nos lo confiesa; jornadas de trabajo a destajo, horas extras no pagadas, obligaci贸n a ser voluntarias, conexi贸n del tel茅fono 24 horas al d铆a, fines de semana, sin complementos de disponibilidad. Y adem谩s igual que los chicos a los que atienden; una deuda psicol贸gica; hacerles sentir malas personas o malas trabajadoras por desconectar el m贸vil, por pedir horas, por pedir descansos.

Nos parecen l贸gicas estas pr谩cticas con chicos y trabajadoras de la Fundaci贸n si tenemos en cuenta qui茅n est谩 detr谩s de esta entidad, y de su financiaci贸n: grandes capitales, empresas, corporaciones, como la fortuna de la familia Reyzabal due帽a de la fundaci贸n. Donde rige la tendencia neoliberal de sustituir el pago de impuestos por donaciones a ONGs privadas, la justicia social por la caridad, las conquistas sociales convertidas en derechos p煤blicos por la filantrop铆a particular y privada de los ricos.