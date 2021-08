Fürs Leben: Abfahrt von La Extemporánea in Europa

–

F眉rs Leben: Abfahrt von La Extempor谩nea in Europa

Comisi贸n Sexta Zapatista

Mexiko.

August 2021.

An das Europa von unten und links:

An die Sexta Nacional und Internacional:

An die Organisationen, Gruppen und Kollektive, die Wahrheit und Gerechtigkeit f眉r ihre Vermi脽ten suchen:

Schwestern, Br眉der, Schwestern*Br眉der:

Compa帽eroas, compa帽eras, compa帽eros:

Wir m枚chten diese Worte beginnen, indem wir den Kampf und das Engagements all jener Menschen gr眉脽en, die auf der Suche sind nach ihren Vermissten, nach den Verschwundengelassenen. Ihr Kampf ist auch 鈥 und vor allem 鈥 ein Kampf f眉r das Leben. Es ist kein Zufall, dass wir an diesem Tag[1] das Folgende ank眉ndigen:

Erstens: Nach unendlich vielen b眉rokratischen Prozeduren, Hindernissen und Problemen geben wir bekannt, dass die auf dem Luftweg bef枚rderte zapatistische Kompanie, die wir 芦La Extempor谩nea禄 鈥 鈥淒ie Unzeitgem盲脽e鈥 鈥 genannt haben, am 13. September 2021 von Mexiko-Stadt in Richtung Europa aufbrechen wird.

Zweitens: Das Ziel ist die Stadt Wien, in der Geographie, die man 脰sterreich nennt, und wir werden in zwei Gruppen reisen.

Drittens: Eine erste Gruppe wird am 13. September 2021, um ca. 12:10 Uhr, vom Flughafen in Mexiko-Stadt abfliegen. Sie wird am 14. September um 06:00 Uhr in der Stadt Madrid, in der Geographie namens Spanien, ankommen. Nach einem zweist眉ndigen Aufenthalt und Umsteigen wird sie um 08:20 Uhr weiterfliegen und am 14. September um 11:05 Uhr in der Stadt Wien, 脰sterreich, landen. Eine zweite Gruppe wird am gleichen Tag, 13. September um 20:45 Uhr abfliegen und am 14. September um 14:35 Uhr ebenfalls in Madrid zwischenlanden, den Flug um 16:00 Uhr fortsetzen und am 14. September um 19:00 Uhr in Wien landen.

Viertens: Die 鈥濫xtempor谩nea鈥 besteht aus 28 Teams des Zuh枚rens und der Worte (bestehend aus jeweils 4-5 compas), einem Team f眉r Spiel und Spa脽 und einem Team zur Koordination. Die 芦Extempor谩nea禄 kann somit 28 Winkel der europ盲ischen Geographie gleichzeitig abdecken.

Einige Tage sp盲ter werden sich die Delegationen des Congreso Nacional Ind铆gena-Concejo Ind铆gena de Gobierno[2] und der Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua[3] anschlie脽en.

Gemeinsam mit der Delegation dieser Schwesterorganisationen werden wir die Arbeit des so genannten Geschwaders 421 fortsetzen, welches derzeit die Geographie abdeckt, die sie Schweiz nennen.

F眉nftens: In ein paar Tagen werden wir den Tag konkretisieren, an dem wir das Semillero 芦Huellas de la Comandanta Ramona禄 verlassen werden, um uns im Caracol von Jacinto Canek in San Crist贸bal de las Casas, Chiapas, zu sammeln. Von dort aus geht es auf dem Landweg in einer Fahrzeugkarawane nach Mexiko-Stadt, wo wir uns bis zum Abreisezeitpunkt in den R盲umen 鈥淐armona y Valle鈥 einquartieren werden. Falls jemand die Abfahrt und Reise von San Crist贸bal nach Mexiko-Stadt begleiten m枚chte.

Sechstens: Wir widmen diese Anstrengung (an der viele Nicht-Zapatistas und sogar einige Anti-Zapatistas beteiligt waren) allen Verschwundengelassenen [desaparecidas], den Familien, die unter ihrer Abwesenheit leiden, und vor allem den Frauen und M盲nnern, die darum k盲mpfen, sie zu finden und die Wahrheit und Gerechtigkeit zu erlangen, die wir alle brauchen und verdienen. Ihr sollt wissen, dass ihr Beispiel, ihre unerm眉dliche Arbeit und ihr 鈥榥icht aufgeben, sich nicht verkaufen, nicht nachgeben鈥, f眉r uns, die zapatistischen V枚lker eine Lektion der menschlichen W眉rde und der wahrhaftigen Verpflichtung im Kampf f眉r das Leben sind.

In den Tagen, in denen wir uns in Mexiko-Stadt aufhalten, werden wir die Beschl眉sse der Versammlungen der zapatistischen, nicht-zapatistischen und antizapatistischen Gemeinden 眉berreichen. Sie umfassen die Vereinbarungen 眉ber die Unterst眉tzung des Kampfes um Wahrheit und Gerechtigkeit f眉r die Opfer der Gewalt, so wie sie bei der Volksbefragung am 1. August diesen Jahres, 2021, getroffen wurden.

Das ist alles.

Aus den Bergen des mexikanischen S眉dostens.

Subcomandante Insurgente Mois茅s.

Generalkoordinator der Reise f眉r das Leben 鈥 Kapitel Europa.

Noch Mexiko. Jahr 501.

[1] 30. August: Internationaler Tag der Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens.

[2] Indigener Nationalkongress 鈥 Indigener Regierungsrat

[3] Zusammenschlu脽 der V枚lker zur Verteidigung von Land und Wasser (FPDTA)

