Se presentar谩 s贸lo uno de los tres polic铆as citados que supuestamente estuvieron aquel fat铆dico d铆a, los otros dos -un polic铆a y un 鈥榯edax鈥- dicen que han fallecido

El pasado 22 de marzo se cumplieron 39 a帽os desde que las fuerzas de seguridad del Estado espa帽ol mataron a Dionisio Aizpuru ‘Kurro’, Jos茅 Mari Izura ‘Pelu’, Pedro Mari Isart ‘Pelitxo’ y Rafael Delas ‘Txapas’,

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Joseba Merino y Rosa Jimeno, supervivientes de los fusilamientos de hace 39 a帽os en la Bah铆a de Pasaia, volver谩n este jueves 18 de mayo al Juzgado de Donostia (9:30 horas) para una nueva rueda de reconocimiento para intentar esclarecer qui茅nes fueron los Polic铆as que fusilaron a cuatro miembros de los Comandos Aut贸nomos Anticapitalistas hace 39 a帽os, el 22 de marzo de 1984, en la Bah铆a de Pasaia. El abogado Santiago Gonz谩lez ha confirmado a Sare Antifaxista que s贸lo se presentar谩 uno de los tres polic铆as citados, que no se presentaron el pasado 28 de marzo, porque los otros dos (un polic铆a y un 鈥榯edax鈥) 鈥渉an comunicado que han fallecido, aunque el letrado est谩 a la espera de comprobar las actas de defunci贸n para confirmar ese extremo. 39 a帽os despu茅s contin煤a la b煤squeda de los culpables del fusilamiento.

La autopsia practicada a los fusilados de los Comandos Aut贸nomos Anticapitalistas en 1984 revel贸 que Dionisio Aizpuru presentaba en su cuerpo 36 orificios de bala, tanto de entrada como de salida, Pedro Mar铆a Isart, ten铆a 28, Juan Mar铆a Isidro Izura, tambi茅n presentaba 28 y Rafael Delas Aizkorbe, otros 21 balazos.

Santiago Gonz谩lez entiende que esta tarea de identificar, 39 a帽os despu茅s, a los autores de la masacre es 鈥渄if铆cil鈥, pero entiende que 鈥渢enemos que ver todas las posibilidades鈥. El pasado 28 de marzo, la Polic铆a inform贸 de que uno de los siete citados hab铆a fallecido, pero no dijeron nada de los otros dos fallecidos que alegan en este momento. A las puertas del juzgado de Donostia, Santiago Gonz谩lez dijo en la anterior comparecencia, tras la primera rueda de reconocimiento, que 鈥渧amos a hacer m谩s diligencias para que este caso se pueda llegar a aclarar alguna vez鈥.

Joseba Merino en declaraciones a Sare Antifaxista explic贸 entonces que 鈥渘o he podido reconocer al 100% a ninguno. Si no es as铆, no se puede determinar鈥 quienes actuaron como verdugos de los miembros de los Comandos Aut贸nomos Anticapitalistas. Admite que ser谩 una labor dif铆cil, pero, tanto 茅l como Rosa Jimeno, quieren llegar hasta el final para que se conozcan a quienes ejecutaron a sus compa帽eros.

Rosa Jimeno tambi茅n particip贸. Dijo a Sare Antifaxista que 鈥渄espu茅s de tanto tiempo no es f谩cil, a no ser que pongan las fotos de aquella 茅poca, de 1984. As铆, ser铆a m谩s f谩cil. Ahora no he podido reconocer a nadie鈥.

En este sentido, Pasaia Gogoan record贸 por medio de un comunicado que aquella fue 鈥渦na acci贸n del terrorismo de Estado, llevada a cabo en este caso por la fuerza uniformada, fue la m谩s dura de una larga lista de aquellos a帽os, enmarcada en la estrategia del PSOE para destruir la lucha armada. No es casualidad que antes de Pasaia los aut贸nomos llevaran a cabo una acci贸n contra Enrique Casas bajo la acusaci贸n de ser uno de los fundadores de los GAL鈥 y a帽aden que 鈥渆l hambre de venganza del PSOE鈥 llevaron a ese tr谩gico final, unido 鈥渁l juego sucio que desarroll贸 la Izquierda Abertzale鈥.

La realidad es que 39 a帽os despu茅s aquellos fusilamientos no tienen culpables y la polic铆a, igual que los pol铆ticos, ponen todos sus medios y trabas para evitar garantizar la memoria, la verdad, la justicia y la reparaci贸n de aquellas ejecuciones.