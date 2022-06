–

Versión Eliminatorias Copa Mundial de fútbol FIFA Qatar 2022

Quizás muchxs hemos crecido en zonas donde el fútbol era parte escencial de nuestras vidas, o la de nuestrxs familiares amigxs o compañerxs. Recuerdo así que jugándolo tenía diversos comportamientos en lo que el principal era el sentimiento en la satisfacción de jugarlo (talvés hubiera sido mejor -y para el mundo- no importarme el resultado), siendo ahí que empezaba junto a mis amigxs a normalizar la competitividad y a veces las peleas producto de la piconería cuando el resultado era adverso. A veces las peleas o discusiones era hasta con mis propios jugadores de campo “por no sudarla” o por fallarse un gol o por no darme pase o por dejar que alguien del equipo rival anotara… Cosas de niños diría la sociedad, pero no es cosa de niños, sino es una carga cultural que empieza a podrir nuestras mente desde niñxs, como tantas otras cosas e ideas. Pero que se normalizan desde ahí, y ya de adultxs se intensifican.

Desde luego la industria usa a su favor lo que le conviene, y la competitividad es una de ellas. Los gobiernos también la usan para amoldarlo a su patriotismo que perpetúa la existencia del Estado.

Entonces el problema no está en jugar fútbol ni en mirarlo o alentar desde las tribunas.

El problema está en no depurar esas ideas, reforzando así a la industria del fútbol creyendo que solo ahí podemos ver la prolongación de nuestro yo en ese deporte que seguimos jugando mirando o alentando, o la solución ante la frustración de ya no poder hacerlo por diversos motivos.

Otro problema es dejarnos llevar por el aparato mediático y ponernos de meta ser como los jugadores profesionales que logran Copas o ganan jugosos sueldos o tienen vidas lujosas, mujeres, respeto, etc. Y peor aún en pasar esas ideas a las nuevas generaciones -con el impulso de la industria de la estética y sus cánones de belleza- que hasta se hacen el mismo peinado y -con el impulso de la industria de la moda- usan la misma marca de ropa que los jugadores o similares sino alcanza el dinero. Desde luego la falta de consciencia social en muchos jugadores -exceptuando unos cuantos- es también contagioso.

