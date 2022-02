*Intervenci√≥n Punk en las calles durante un partido de f√ļtbol de la selecci√≥n peruana*

Versi√≥n Eliminatorias Copa Mundial de f√ļtbol FIFA Qatar 2022

Quiz√°s muchxs hemos crecido en zonas donde el f√ļtbol era parte escencial de nuestras vidas, o la de nuestrxs familiares amigxs o compa√Īerxs. Recuerdo as√≠ que jug√°ndolo ten√≠a diversos comportamientos en lo que el principal era el sentimiento en la satisfacci√≥n de jugarlo (talv√©s hubiera sido mejor -y para el mundo- no importarme el resultado), siendo ah√≠ que empezaba junto a mis amigxs a normalizar la competitividad y a veces las peleas producto de la piconer√≠a cuando el resultado era adverso. A veces las peleas o discusiones era hasta con mis propios jugadores de campo ‚Äúpor no sudarla‚ÄĚ o por fallarse un gol o por no darme pase o por dejar que alguien del equipo rival anotara‚Ķ Cosas de ni√Īos dir√≠a la sociedad, pero no es cosa de ni√Īos, sino es una carga cultural que empieza a podrir nuestras mente desde ni√Īxs, como tantas otras cosas e ideas. Pero que se normalizan desde ah√≠ ya de adultxs se intensifican.

Desde luego la industria usa a su favor lo que le conviene, y la competitividad es una de ellas. Los gobiernos tambi√©n la usan para amoldarlo a su patriotismo que perpet√ļa la existencia del Estado.

Entonces el problema no est√° en jugar f√ļtbol ni en mirarlo o alentar desde las tribunas.

El problema est√° en no depurar esas ideas, reforzando as√≠ a la industria del f√ļtbol creyendo que solo ah√≠ podemos ver la prolongaci√≥n de nuestro yo en ese deporte que seguimos jugando mirando o alentando, o la soluci√≥n ante la frustraci√≥n de ya no poder hacerlo por diversos motivos.

Otro problema es dejarnos llevar por el aparato medi√°tico y ponernos de meta ser como los jugadores profesionales que logran Copas o ganan jugosos sueldos o tienen vidas lujosas mujeres respeto etc. Y peor a√ļn en pasar esas ideas a las nuevas generaciones -con el impulso de la industria de la est√©tica y sus c√°nones de belleza- que hasta se hacen el mismo peinado y -con el impulso de la industria de la moda- usan la misma marca de ropa que los jugadores o similares sino alcanza el dinero. Desde luego la falta de consciencia social en muchos jugadores -exceptuando unos cuantos- es tambi√©n contagioso.

El f√ļtbol como industria cosifica a los jugadores



-sueldos, el dinero manda dicen.

Per√ļ vs. Ecuador: conoce el valor de cada selecci√≥n que busca un cupo al Mundial

-contratos (La famosa Carta Pase es un recibo de pertenencia de un jugador a un club que pagó por esa Carta Pase)

-auspiciadores, que pueden llegar a multar al jugador o recindirle el contrato si incumple su acuerdo en el contrato a√ļn fuera de la cancha de f√ļtbol

-p√≥liza de seguro (de ‚Äúsalud‚ÄĚ) de jugadores, que le pone precio a las partes corp√≥reas de cada jugador seg√ļn la posici√≥n en la que juega. Es decir si es delantero le pondr√° un precio (p√≥liza de seguro) a su cabeza o piernas o pi√©s. Si es arquero le pondr√° precio a sus manos y brazos. Suena bonito el que le paguen/indemnizen por si tiene alguna lesi√≥n en esas zonas del cuerpo. El problema est√° en que si se lesionan fuera de la cancha de f√ļtbol, el seguro queda suspendido o es multado o es obligado a pagar una indemnizaci√≥n al seguro. Por eso ver√°n que hay fricciones entre clubes del jugador y la selecci√≥n a la que representan, ya que si un jugador se lesiona jugando por su selecci√≥n perjudica al club ‚Äúque lo compr√≥‚ÄĚ.

La mafia en el f√ļtbol

Esta industria también crea mafias, dentro y fuera de sus instituciones. Un caso lamentable fué el asesinato del defensa colombiano Andrés Escobar luego de haber hecho un autogol contra el equipo de Estados Unidos en el mundial USA 94 teniendo como resultado la eliminación del equipo de Colombia.

Cómo fue el asesinato de Andrés Escobar, el defensor colombiano que murió por un gol en contra

El autogol por el que habrían asesinado a Andrés Escobar

Otros ejemplos de mafia son el conocido caso de Joseph Blatter y Platini en la FIFA y la UEFA. El mismo Blatter es ya conocido por ser una pieza inamovible en esa industria, y cuando alguien es o se hace inamovible es porque hay corrupción.

Corrupción en la FIFA y la UEFA: Platini y Blatter son imputados por fraude fiscal en Suiza

FIFA Corruption Scandal: How Sepp Blatter Runs Soccer ‚ÄėLike a Chicago Politician‚Äô

Per√ļ tambi√©n tiene lo suyo con el caso de Nizol√°s Delfino. Manuel Burga y Lander Aleman

Ex jefe del f√ļtbol peruano es detenido por corrupci√≥n en la FIFA

Y otros casos más de corrupción que protagonizan sus funcionarixs Privadxs y otras mafias más.

La familia de la FIFA documental sobre la mafia del f√ļtbol y las sedes de los mundiales Qatar 2222

FIFA Gate | Episodio 1 (hay hasta el episodio 6)



La industria del f√ļtbol como ente privado y sus beneficios

Incluso por ser esta industria del sector privado, tiene tremenda coraza en tanto se refiere a posibles sanciones a funcionarixs por parte de alg√ļn gobierno, ning√ļn gobierno puede tocar a alg√ļnx funcionarix de la industria del f√ļtbol sin el consentimiento de estas empresas privadas como el caso en que la FIFA suspendi√≥ a Nigeria porque su gobierno intervino en la federaci√≥n de f√ļtbol de ese pa√≠s

La FIFA suspende a Nigeria de toda competición por interferencias del gobierno

://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/07/140709_ultnot_fifa_suspende_nigeria_competicion_lv

De hecho estipula que s√≥lo la FIFA puede intervenir en las distintas federaciones de f√ļtbol afiliadas a su empresa

FIFA veta por 5 a√Īos a presidente de Confederaci√≥n Africana

también la FIFA tiene la atribución de multar a países

FIFA impone multas millonarias a selecciones de 50 países

://www.hispantv.com/noticias/futbol/501495/fifa-multa-selecciones-malaconducta

La imposici√≥n de sus leyes privadas como la Ley Fifa, pesa m√°s que cualquier ley de cualquier pa√≠s, en pro de la FIFA y sus afiliados inversionistas. Un ejemplo es la Ley Budweiser con la que La FIFA exigi√≥ a Brasil que se levantara la prohibici√≥n legal, aprobada en 2003, de venta de alcohol en los estadios, argumentando que esto da√Īar√≠a econ√≥micamente a la empresa Budweiser, a la que define como ‚Äúla cerveza oficial de la Copa Mundial‚ÄĚ, papel que desempe√Īa desde 1986. El gobierno de Brasil cedi√≥ y aprob√≥ una excepci√≥n que permite la venta de alcohol durante la Copa del Mundo, excepci√≥n conocida como ‚Äúley Budweiser‚ÄĚ.

Brasil sanciona ley del Mundial 2014 que permite venta de cerveza en estadios

Conozca las exoneraciones que tendrá la organización y realización de la Copa Mundial Femenina Sub-20

Y la facultad de la FIFA para el acomodo de sus normativas para favorecer sus millonarias arcas

La norma de la FIFA que puede poner patas arriba el mercado de fichajes

Despojos de tierras : la industria del f√ļtbol como agente gentrificador

La industria del f√ļtbol normaliza el despojo de tierras donde ya viven personas sobre todo si estas son precarizadas o tribus nativas como sucedi√≥ previo al Mundial Brasil 2014, para la construcci√≥n de sus recintos deportivos.

La foto de arriba fu√© tomada en la visita del famoso jugador brasile√Īo Ronaldo (que adem√°s era miembro del Comit√© Organizador de la Copa 2014) a la Tribu Zo√© (que junto a otras tribus protestaban en contra de la realizaci√≥n del mundial por las nocividades para ellxs que eso tra√≠a) tras invitaci√≥n de un presentador de Tv para la realizaci√≥n de un peque√Īo documental sobre esa tribu. A pesar de que hubo las coordinaciones previas, como suele hacer toda producci√≥n, tuvo como resultado que la mayor√≠a de nativxs mirasen sorprendidxs a Ronaldo y el equipo de camar√≥grafos detr√°s y todo ese show medi√°tico con dominadas de bal√≥n de un lado y otro inclu√≠do. No fu√© suficiente para que se diera tambi√©n ese exabrupto para Ronaldo que solo atin√≥ a reirse cuando unos nativos le entregaron su pelota con flechas incrustadas. Esto evidentemente fu√© un rechazo a esa industria del f√ļtbol que les estaba despojando. Quiz√°s tambi√©n se enteraron que Ronaldo conden√≥ las revueltas y protestas que se ven√≠an dando previos al Mundial minimizando el descontento al decir que s√≥lo eran berrinches y que el f√ļtbol debe ir primero, muy contrario a lo que dijo el otro famoso jugador brasile√Īo Rivaldo que se posicion√≥ en contra de la Copa Brasil 2014, aunque solo por twitter.

Na esteira de Beckham, Huck leva Ronaldo para conhecer índigenas isolados

Ronaldo: ‚ÄúDudo que nuestro pa√≠s estuviera mejor si no lo hubieran elegido para organizar el Mundial‚ÄĚ

Ronaldo vs. Rivaldo: opiniones enfrentadas por el mundial Brasil 2014

El Guernica de las calles contra la FIFA

El lado oscuro de Brasil: policías gasean a indígenas en protestas contra el Mundial

Dentro de esos despojos est√° tambi√©n el aniquilamiento de otrxs animales que viven en las calles para que no den ‚Äúmal aspecto‚ÄĚ al torneo que realizar√°n. En realidad pasa en todo torneo internacional que no solo es exclusivo de la industria del f√ļtbol.

Ucrania: Denuncian matanza de perros callejeros por la Eurocopa 2012

Exterminio de animales callejeros por la Eurocopa-2012

También reprimen y aniquilan animales humanxs en las ciudades, sobre todo en zonas precarizadas pero tentadas por agentes de la gentrificación como son las Favelhas en Brasil, bajo el pretexto de combatir la delincuencia y las drogas. También gente sin techo ha sido desalojada con policías militares.

Organismos de DDHH de Brasil temen una ‚ÄĚlimpieza‚ÄĚ de los sin techo previa al Mundial

Los desalojos y la ‚Äėlimpieza social‚Äô del Mundial de Brasil

Desalojos en favelas de Brasil: Limpieza Social

Explotación laboral y sexual

La industria del f√ļtbol a pesar que mueve millones, precariza tambi√©n al proletariado para agilizar la construcci√≥n de sus sedes deportivas y dem√°s instalaciones, siendo el caso m√°s reciente el de Qatar previo al mundial de f√ļtbol de este a√Īo 2022. Es curioso que siendo Qatar uno de los pa√≠ses m√°s lujosos del mundo, tenga ese trato hacia la clase obrera local y migrante.

Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded

Migrant Workers in Qatar ‚Äď Trapped in Slave-like conditions as they work for World Cup 2022

Precariza a menores de edad, y es c√≥mplice de su explotaci√≥n sexual a pesar de que los gobiernos y la Fifa y afiliados junto con entidades religiosas redoblan discursos en contra de esto. La explotaci√≥n sexual infantil es ya parte del paquete del turismo tanto local como internacional, pero la industria del f√ļtbol lo repotencia con sus torneos. Incluso hay pa√≠ses como Brasil que fijan la edad de 14 a√Īos como edad permitida legal para el consentimiento sexual con adultxs. Esto refleja la ‚Äúdura lucha‚ÄĚ que dan los gobiernos en el tema de la explotaci√≥n sexual infantil. Sin embargo, con la ayuda de la prensa a menudo hacen reportajes sobre lo que llaman explotaci√≥n infantil en las calles condenando as√≠ a ambulantes que no tienen donde dejar a sus hijxs y les llevan a trabajar con ellxs. Tampoco intento decir que no exista explotaci√≥n infantil en las calles, pero de ah√≠ a generalizar para de a poco -aunque ya han avanzado mucho- ir erradicando a lxs ambulantes mediante represi√≥n moral, f√≠sica y legal. Mientras que por otro lado aplauden cuando unx ni√Īx es explotadx en industrias como la m√ļsica o la moda o la tecnolog√≠a emergente con lxs nuevxs genixs infantes que son becadxs a universidades desde ni√Īxs. Ni√Īxs prodigix les llaman. Y es as√≠ como su discurso en contra de la explotaci√≥n infantil refleja su clasismo y su hipocres√≠a. El mundo del modelaje infantil est√° plagado tambi√©n de pedrastas y ped√≥filxs caletas porque son gente de dinero como Epstein y dem√°s cagaas. Mientras que en pa√≠ses econ√≥micamente pobres la explotaci√≥n sexual infantil ya hace tiempo est√° normalizada y legalizada, y es el modelo de escenario que quisieran implantar en cada pa√≠s donde se desarrollen torneos de f√ļtbol, aunque sin ese requerimiento legal igual lo hacen. Desde luego la prensa suele s√≥lo condenar estos abusos en lugares pobres y silenciar estos abusos en lugares acomodados a menos explote la noticia como el caso Epstein pero que aunque fu√© difundido lo tomaron con la tibieza caracter√≠stica. Es curioso que cuando hacen estos operativos y encuentran enormes bases de datos de pornograf√≠a infantil, pocas veces difunden los nombres de sus contactos clientes, tal es que pareciera que esos operativos no lo hacen para eliminar la pedofilia, sino para encubrir a quienes pertenecen a esa red.

Trata y prostituci√≥n: las sombras de la Copa Mundial de F√ļtbol

Brasil enfrenta la explotaci√≥n sexual de ni√Īos de cara al Mundial de Futbol

Hablemos de f√ļtbol y explotaci√≥n sexual

Yo Soy ‚Äď Nueva Generaci√≥n ‚Äď Gran Final ‚Äď 12 de junio del 2021 ‚Äď Programa completo

Industrias aliadas del f√ļtbol

De la mano de la industria del f√ļtbol vienen otras industrias igual de nocivas, adem√°s de las anteriormente mencionadas. La que salen en la foto de arriba son solo las marcas m√°s grandes que a su vez se retroalimentan de otras marcas peque√Īas y otras industrias locales tambi√©n. Dentro de esa industria los grandes no pierden, por eso toda empresa muere por estar dentro.

Debo resaltar que s√≥lo estoy compartiendo informaci√≥n de la gran empresa FIFA, pero hay otras m√°s de similar o menor porte en la industria del f√ļtbol, entre ellas la CONCACAF, la CONMEBOL, La UEFA. Y al ver que mucho dinero y Poder se pueden obtener de esos torneos, algunos equipos de f√ļtbol han tomado hace 1 a√Īo otra iniciativa en la que se unieron 12 grandes clubes para realizar la Super Liga en europa. Tambi√©n surgen nuevas presencias institucionales como el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo)

TAS deja sin efecto sanción de FIFA a México por polémico grito

Así marcha la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Qatar 2022

Mundial cada dos a√Īos: la FIFA est√° convencida de que la Conmebol y UEFA terminar√°n por apoyarlo

Domínguez: No habrá Mundial bienal sin Sudamérica y Europa

Superliga europea: 12 de los principales clubes de f√ļtbol abren una guerra con la UEFA y las ligas nacionales

¬ŅQu√© es la nueva Super Liga europea? ¬ŅQu√© equipos est√°n? ¬ŅPara qu√© existe?

Así respondió FIFA al nacimiento de nuevo torneo de clubes

David Ospina y los negocios que lo hacen ‚Äėrico‚Äô afuera de las canchas

F√ļtbol muy metrosexual

Futbolistas que se convirtieron en íconos de la moda

Casas de apuestas

El matrimonio entre la cerveza y el f√ļtbol se refleja en la publicidad

El extractivismo normalizado como premio en las medallas

La alienaci√≥n y la normalizaci√≥n de altos precios en Camisetas y ropa oficial de la selecci√≥n de f√ļtbol peruana

Partidos de la selección peruana impulsan compras por delivery en 30%

La selecci√≥n peruana ser√° el primer equipo de f√ļtbol en realizar un vuelo carbono neutro

m√°s empresas e industrias que surgen y aumentan sus ventas

Per√ļ vs Ecuador: Empresarios de Gamarra estiman que venta de polos de la Bicolor crezca hasta 20%

Pepsi F√ļtbol Vuelven Ellos Repartidores de gaseosas de cancha Copa America

Las Casas de Apuestas : F√ļtbol es pasi√≥n, no adicci√≥n

El uso de nuevas tecnologías en la cancha y fuera de la cancha

Este uso de tecnolog√≠as est√° creando una nueva clase alta de jugadorxs, y tambi√©n vemos al mundo ‚Äúsmart‚ÄĚ (inteligente) que se est√° adentrando tambi√©n en el f√ļtbol.

El VAR (Arbitro Asistente Virtual ‚Äď Virtual Assistent Referi), se ha impuesto sin el consentimiento de lxs jugadorxs ni de lxs hinchas, pero con la complacencia de comentaristas deportivxs y de lxs √°rbitrxs. Pero eso no queda ah√≠, ya que para este a√Īo se viene El Fuera de Lugar Autom√°tico, que seg√ļn dicen acabar√° con la injusticia de los cobros en el f√ļtbol. Lo mismo dijeron con el VAR, pero ya vemos que s√≥lo le ha quitado la pasi√≥n al f√ļtbol ya que todo cobro puede ser cambiado con solo revisar la c√°mara del asistente virtual. De hecho hay sospechas que el VAR sigue el modelo de favorecer a equipos seg√ļn el papel que estos desempe√Īen dentro del mercado del f√ļtbol y otros asuntos geo-pol√≠ticos. Lxs √°rbitrxs que est√°n a favor del VAR, m√°s adelante lo odiar√°n porque este les quitar√° el empleo -como est√° haciendo toda tecnolog√≠a en diversos escenarios industriales como por ejemplo m√°s cercano el despido de cobradorxs de microbuses, reemplazadxs por la m√°quina electr√≥nica de tarjeta de pasaje instalado primero en los servicios de buses integrados que trajeron consigo esa modalidad de la maquinita y el chofer sin cobrador -, s√≥lo basta ver como de a pocos quedan relegadxs de su funci√≥n y ‚Äúlibre albedr√≠o‚ÄĚ dentro del campo.

Así funciona la nueva tecnología de la FIFA para detectar un fuera de lugar

Después del VAR, esta será la próxima gran evolución en el futbol

Aproximadamente 4 mil cobradores del servicio de transporte p√ļblico quedar√°n fuera con el inicio de operatividad del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Despiden a ‚Äúcobradores‚ÄĚ del ViveB√ļs, piden liquidaci√≥n justa

Empresa ‚ÄėLos Chinos‚Äô sobre presunto despido de cobradores: Se busc√≥ reubicar a trabajadores

M√°s de 150 cobradores sin trabajo por pago con tarjeta

La guerra por las trasmisiones

://www.baenegocios.com/negocios/Fox-Sports-le-gano-la-disputa-a-la-AFA-por-la-transmision-del-futbol-argentino-20201030-0050.html

://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/anfp-le-enrostra-a-tnt-sports-una-lista-de-faltas-de-cara-al-arbitraje-por-la-transmision-del-futbol-chileno/JT4OV4EABVDYNN7ATGZHVS46GI/

Globo deja de transmitir el Campeonato Carioca por diferencias con Flamengo

Nueva guerra entre Rubiales y Tebas por una liga de periodistas

Impacto Social: Patriotismo, Fascismo, M√ļsica y Represi√≥n



F√ļtbol y manipulaci√≥n social

F√ļtbol y cultura

Elias Norbert Deporte Y Ocio En El Proceso De La Civilizacion

Pane e circo: la sociolog√≠a del f√ļtbol

Historia del f√ļtbol: evoluci√≥n cultural

El futbolista en la época de la profesionalización

La construcción de la pasión por el futbol

Deporte, violencia y educación

¬ŅLa √ļltima pasi√≥n verdadera? Historia del f√ļtbol en Am√©rica Latina en el contexto global

TU D10S ES UN PED√ďFILO Y VIOLADOR

NO AL RACISMO EN LA COPA LIBERTADORES

El 25 de enero de 1995, √Čric Cantona vivir√≠a uno de los momentos m√°s pol√©micos de su carrera, y quiz√°s del f√ļtbol entero: darle una enorme y brutal patada voladora a Matthew Simmons, un fascista afiliado al National Front y al Partido Nacionalista Brit√°nico.

Soy Georgina (2022) ‚Äď Serie



Losers (2019) ‚Äď Serie



Metegol (2013) ‚Äď Pel√≠cula

Luchas urbanas alrededor del f√ļtbol

F√ļtbol, violencia y pol√≠tica en la Argentina

Jugadores de la Selecci√≥n de Chile se niegan a jugar amistoso con Per√ļ por crisis social

Del Estadio a la Calle. Hinchas y barras de f√ļtbol en la revuelta social de Chile.

Hilos tensados ‚Äď Para leer el octubre chileno

Identidad deportiva en Chile un proceso marcado por el Estado y el Neoliberalismo

Los días del Mundial: miradas críticas y globales sobre Francia 2019

2019: A pesar de todo, el a√Īo del f√ļtbol femenino en Espa√Īa

Vivas, libres y en el f√ļtbol nos queremos

La GOLonialidad del poder: el f√ļtbol, la naci√≥n y los pueblos ind√≠genas

F√öTBOL en medio de una CRISIS SOCIAL: ¬ŅCOPA AM√ČRICA en COLOMBIA? Continente REACCIONA a PROTESTAS

WALDIR SAENZ Y PUMA CARRANZA JUNTOS POR LA DEMOCRACIA

PELICULAS Y DOCUMENTALES DE FUTBOL FEMENINO + TRAILERS | FUTBOLERA2.0

La fifa y su inclusión femenina



BALON DE ORO FEMENINO PARTE 2 | FUTBOLERAS 2.0

*Por el momento es un trabajo incompleto ya que esta industria del f√ļtbol es grande y compleja en los asuntos que lo sostienen, pero con la espera de que otrxs puedan aportar m√°s informaci√≥n, y as√≠ tener un trabajo completo*