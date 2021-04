–

De parte de Avispa Midia April 16, 2021 97 puntos de vista

Foto de Portada: Santiago Navarro F.

El gobierno norteamericano de Joe Biden mantiene desde hace por lo menos un mes pl谩ticas a puertas cerradas con el mandatario brasile帽o, Jair Bolsonaro, sobre cambio clim谩tico y proyectos para la Amazon铆a. Un acuerdo entre ambos pa铆ses que ser谩 anunciado en la cumbre sobre el clima, convocada por Biden para los d铆as 22 y 23 de abril. El presidente de los Estados Unidos, en su campa帽a electoral, lleg贸 a mencionar que buscar铆a recaudar 20 billones de d贸lares para la Amazon铆a.

Las negociaciones a puertas cerradas han generado protestas y manifestaciones de organizaciones sociales y de los pueblos ind铆genas en Brasil, que han buscado establecer una comunicaci贸n directa con el gobierno de los Estados Unidos.

Un grupo de 199 organizaciones public贸 una carta al gobierno americano alertando sobre los riesgos que un acuerdo de cooperaci贸n entre Estados Unidos y el gobierno de Bolsonaro puede traer para el medio ambiente y los derechos humanos en Brasil.

Tambi茅n te puede interesar 鈬 Biden mantiene la misma estrategia militar de Trump en Am茅rica Latina

Bolsonaro ha sido negacionista de la pandemia, lo que ha provocado en Brasil un aumento severo de muertes diarias por la enfermedad. Adem谩s, el mandatario brasile帽o ha promovido abiertamente las actividades econ贸micas extractivas y la ganader铆a intensiva en la Amazonia. Sumado a ello, Bolsonaro ha difundido discursos de odio hacia pueblos ind铆genas, mujeres, la poblaci贸n negra y hacia la diversidad sexual.

Un ejemplo de la posici贸n de Bolsonaro fue en 2019, al mantener una pasividad mientras los enormes incendios arrasaban con la Amazonia, esto provoc贸 la deforestaci贸n en 222% en relaci贸n a 2018.

Adem谩s el gobierno brasile帽o ha militarizado la gesti贸n de la Amazon铆a, es decir, los 贸rganos p煤blicos federales de gesti贸n de la regi贸n est谩n encabezados por militares.

Ver tambi茅n 鈬 EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazon铆a brasile帽a

Las organizaciones civiles, que Bolsonaro defini贸 como el c谩ncer de la sociedad, sostienen que 鈥渘o es razonable esperar que las soluciones para la Amazon铆a y sus pueblos vengan de negociaciones hechas a puertas cerradas con su peor enemigo鈥.

La Articulaci贸n de Pueblos Ind铆genas de Brasil (Apib) tambi茅n public贸 una carta direccionada al gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo con la nota, la defensa de la Amazonia es urgente y depende cada vez m谩s de una amplia participaci贸n de la comunidad internacional, 鈥渦na vez que Brasil pasa por una crisis institucional. (鈥) En este proceso de deterioro institucional, uno de los m谩s afectados somos nosotros, los pueblos ind铆genas, protectores hist贸ricos de los bosques brasile帽os鈥.

Foto: Santiago Navarro F

En este contexto, APIB pide el establecimiento de un canal directo de comunicaci贸n con 鈥渆l equipo [del gobierno de los Estados Unidos] responsable por implementar la Orden Ejecutiva para Combatir la Crisis Clim谩tica en Casa y en el Exterior (Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad)鈥, pol铆tica de los Estados Unidos de la cual se desprenden las negociaciones con el Bolsonaro.

La APIB lanz贸 una campa帽a internacional en las redes sociales con el objetivo de 鈥渁lertar鈥 el gobierno de los Estados Unidos. 鈥淪r. Biden, los pueblos ind铆genas de Brasil saben que los Estados Unidos est谩n haciendo un acuerdo secreto con Bolsonaro sobre el clima. Precisamos avisarte: No conf铆e en 茅l. Si usted quiere ayudar a la Amazonia, platique con quien vive en ella y la mantiene鈥, dice una de las piezas de la campa帽a.

Privatizaci贸n de la Amazonia

A pesar de la petici贸n de los pueblos y organizaciones, en este momento, de di谩logo directo con el gobierno de Biden, las negociaciones entre Estados Unidos y Brasil ya ven铆an ocurriendo desde septiembre de 2019, con el gobierno de Donald Trump. Mientras se intensificaban los incendios en diversos puntos de la Amazon铆a brasile帽a, los gobiernos de los Estados Unidos y de Brasil reafirmaron promover 鈥渆l desarrollo del sector privado en la Amazon铆a鈥.

En el acuerdo con Trump, se dio a conocer oficialmente desde Washington por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y su par brasile帽o, Ernesto Araujo, la estrategia de cooperaci贸n que ser铆a implementada en la Amazon铆a como parte del compromiso de los mandatarios de ambos pa铆ses.

鈥淓quipos brasile帽os y estadounidenses avanzar谩n en el compromiso que nuestros presidentes hicieron en marzo (2019) para un fondo de inversi贸n de impacto de 100 millones de d贸lares por 11 a帽os para la conservaci贸n de la biodiversidad amaz贸nica鈥, anunci贸 Pompeo.