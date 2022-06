En la Reunión Anual del Foro Económico Mundial de 2018, el historiador israelí y profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yuval Harari, presentó una conferencia sobre el futuro de la humanidad y el surgimiento de las dictaduras digitales, impulsadas por las élites mediante la apropiación de los datos biométricos para el poder, el control y la construcción de un nuevo orden. Harari advierte la necesidad de regular la propiedad de la información para protegerla de peligros como las dictaduras digitales, corporativas y estatales, pero llama la atención que omita cualquier mención a la conciencia humana, el orden implicado, etc. Después de todo, el Foro Económico Mundial es un evento patrocinado por las élites globalistas para echar hacia adelante sus agendas. Y tal vez por eso mismo, el expositor considera como una “gran idea” la definición que reduce los organismos a “meros algoritmos” —comúnmente promovida por la ciencia convencional moderna y la industria del entretenimiento: “Los humanos —dice Harari— en realidad son solo algoritmos bioquímicos.” Y bajo esta tónica puede interpretarse mejor la urgencia de este foro por “regular” y “controlar” lo que ya de antemano se ha elegido como el paradigma a seguir, sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el plan de Elon Musk para fusionar las computadoras con el cerebro humano a partir de 2020, ya está en marcha.

En su exposición ante el FEM en Davos, Yuval Harari expuso lo siguiente:

“Probablemente somos una de las últimas generaciones de Homo sapiens.

Dentro de un siglo o dos, la Tierra estará dominada por entidades que serán más diferentes de nosotros que nosotros de los neandertales o de los chimpancés.

En las próximas generaciones aprenderemos a diseñar cuerpos, cerebros y mentes.

Estos serán los principales productos de la economía del siglo XXI. No textiles, vehículos y armas, sino cuerpos, cerebros y mentes.

¿Cómo serán los futuros amos del planeta?

Esto será decidido por las personas que poseen la información. Quienes controlan los datos controlan el futuro, no solo de la humanidad, sino también el futuro de la vida misma, porque hoy los datos son el activo más importante del mundo.

En la antigüedad, la tierra era el activo más importante, y si demasiada tierra se concentraba en muy pocas manos, la humanidad se dividía en aristócratas y plebeyos.

Luego, en la era moderna, en los últimos dos siglos, la maquinaria reemplazó a la tierra como el activo más importante. Y si muchas de las máquinas se concentraban en muy pocas manos, la humanidad se dividía en capitalistas y proletarios.

Ahora los datos están reemplazando a la maquinaria como el activo más importante. Y si una gran cantidad de datos se concentra en muy pocas manos, la humanidad ya no se dividirá en clases. Se dividirá en especies, en dos especies diferentes.

¿Por qué son tan importantes los datos?

Los datos son importantes porque hemos llegado a un punto en el que no solo podemos piratear las computadoras. También podemos hackear seres humanos y otros organismos.

En estos días se habla mucho sobre piratería informática, cuentas de correo electrónico, cuentas bancarias y teléfonos móviles. Pero en realidad estamos alcanzando la capacidad de hackear seres humanos.

¿Qué se necesita para hackear a un ser humano?

Se necesitan dos cosas: Mucha potencia informática y muchos datos, especialmente datos biométricos. No se trata de datos sobre lo que compro o hacia dónde voy, sino datos sobre lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo y dentro de mi cerebro.

Hasta hoy nadie había tenido la potencia informática necesaria y los datos necesarios para hackear a la humanidad.

Incluso si alguien era espiado por la KGB soviética o la Inquisición española las 24 horas del día todavía no se contaba con la potencia informática y el conocimiento biológico necesarios para dar sentido a lo que estaba sucediendo en el interior de las personas, en su cuerpo y cerebro, para comprender cómo se sentían, qué pensaban y qué querían.

Pero esto ahora está cambiando debido a dos revoluciones simultáneas.

Por un lado, los avances en informática y especialmente el aumento del aprendizaje automático y la inteligencia artificial nos están dando la potencia informática necesaria. Y al mismo tiempo, los avances en biología y especialmente en la ciencia del cerebro nos están dando la comprensión necesaria, la comprensión biológica.

Los ciento cincuenta años de investigación biológica desde Charles Darwin podrían resumirse en la siguiente frase:

‘Los organismo son algoritmos’

Esta es la gran idea de las ciencias de la vida moderna, que los organismos, ya sean virus, plátanos o humanos, en realidad son solo algoritmos bioquímicos. Y estamos aprendiendo cómo descifrar estos algoritmos.

Ahora, cuando las dos revoluciones se fusionan, cuando la revolución de Infotech se fusiona con la revolución de biotecnología, lo que obtienes es la capacidad de hackear seres humanos. Y quizás la invención más importante para la fusión de Infotech y biotech es el sensor biométrico que traduce los procesos bioquímicos en el cuerpo y en el cerebro en señales electrónicas que una computadora puede almacenar y analizar.

Y una vez que tenga suficiente información biométrica y suficiente potencia informática, puede crear algoritmos que me conozcan mejor que yo mismo. Y los humanos realmente no se conocen muy bien, es por eso que los algoritmos tienen una posibilidad real de conocernos mejor.

Toda esa información valdrá miles de millones. Una vez que tengamos algoritmos que puedan comprendernos mejor de lo que nos comprendemos nosotros mismos, podrían predecir nuestros deseos, manipular nuestras emociones e incluso tomar decisiones en nuestro nombre; y si no tenemos cuidado, el resultado podría conducir al surgimiento de dictaduras digitales.

Dictadura digital

En el siglo XX, la democracia generalmente superó a la dictadura porque la aquella procesa la información de manera distribuida. Distribuye la información y el poder de tomar decisiones entre muchas instituciones e individuos. La dictadura, por otro lado, concentra toda la información y el poder en un solo lugar.

En el siglo XXI, las nuevas revoluciones tecnológicas, especialmente la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, podrían mover el péndulo en la dirección opuesta. Podrían hacer que el procesamiento centralizado de datos sea mucho más eficiente que el procesamiento distribuido de datos. Y si la democracia no puede adaptarse a estas nuevas condiciones, los humanos vendrán a vivir bajo el dominio de las dictaduras digitales.

Ahora estamos viendo la formación de regímenes de vigilancia cada vez más sofisticados en todo el mundo, no solo por regímenes autoritarios sino también por gobiernos democráticos. Estados Unidos, por ejemplo, está construyendo un sistema de vigilancia global mientras mi país de origen, Israel, está tratando de construir un régimen de vigilancia total en Cisjordania.

Pero el control de los datos podría permitir a las élites humanas hacer algo aún más radical que simplemente construir dictaduras digitales pirateando organismos. Las élites pueden obtener el poder de abarcar el futuro de la vida misma porque una vez que puedes hackear algo, generalmente también puedes diseñarlo, y si de hecho logramos hackear y diseñar la vida, esta no será solo la mayor revolución en la historia de la humanidad. Esta será la mayor revolución en biología desde el comienzo de la vida.

Ahora, este cambio científico se trata de reemplazar la evolución por selección natural con una evolución por diseño inteligente. No es el diseño inteligente de un Dios sobre las nubes sino nuestro diseño inteligente y el diseño inteligente de nuestras nubes, la nube de IBM, la nube de Microsoft. Estas son las nuevas fuerzas impulsoras de la evolución y, al mismo tiempo, la ciencia puede permitir la vida después de estar confinada al ámbito limitado de los compuestos orgánicos.

Es por eso que la propiedad de los datos es tan importante. Si no lo regulamos, una pequeña élite puede llegar a controlar no solo el futuro de las sociedades humanas, sino también la forma de las formas de vida en el futuro.

Cómo regular la propiedad de la información

Hemos tenido 10,000 años de experiencia regulando la propiedad de la tierra. Hemos tenido algunos siglos de experiencia en la regulación de la propiedad de la maquinaria industrial. Pero no tenemos mucha experiencia en la regulación de la propiedad de los datos, lo cual es inherentemente mucho más difícil porque, a diferencia de la tierra y la maquinaria, los datos están en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Se pueden mover a la velocidad de la luz y pueden crearse tantas copias como uno desee.

Entonces, ¿los datos sobre mi ADN, mi cerebro, mi cuerpo, mi vida, me pertenecen a mí o a alguna corporación, o al gobierno o quizás al colectivo humano?

En la actualidad, las grandes corporaciones almacenan gran parte de los datos y las personas se preocupan por ello, pero ordenar a los gobiernos que nacionalicen los datos puede restringir el poder de las grandes corporaciones solo para dar lugar a dictaduras digitales.

Al hablar sobre la regulación de datos, la mayoría de la gente piensa en la privacidad, en las compras y en las empresas y corporaciones que saben a dónde van y qué compran.

Pero esto es solo la punta del iceberg. Hay cosas mucho más importantes en juego, por lo que la discusión apenas ha comenzado y no podemos esperar respuestas instantáneas.

Es mejor que recurramos a nuestros científicos o filósofos, a nuestros abogados e incluso a nuestros poetas —especialmente a nuestros poetas— para que dirijan su atención a esta gran pregunta.

¿Cómo regular la propiedad de los datos para el futuro, no solo de la humanidad, sino de la vida misma? Nuestro destino podría depender de la respuesta a esta pregunta.”

Harari no es el único que hace predicciones alabando el transhumanismo y la tecnología. Ahondando y previendo el futuro de Metaverso y del mundo virtual – algo bastante relacionado con la interfaz cerebro máquina y el hackeo de los cuerpos -, una ex asesora del gobierno de Inglaterra, Catriona Campbell, afirma que el 20% de bebés serán ‘virtuales’ para 2075

Los “niños virtuales” en el Metaverso se están proponiendo como una “solución viable a la sobrepoblación”, según esta autoridad líder en inteligencia artificial y ex-asesora del gobierno del Reino Unido.

“Es probable que los bebés generados por computadora que cuestan alrededor de $ 25 por mes se conviertan en un fenómeno común a principios de la década de 2070”, argumenta Catriona Campbell, quien asesoró al gobierno británico en la primera redacción de sus estándares de Usabilidad y Accesibilidad. Ella afirma que hasta uno de cada cinco padres optará por un bebé digital. “Es un cambio de juego tecnológico que, si se maneja correctamente, podría ayudarnos a resolver algunos de los problemas más apremiantes de la actualidad, incluida la superpoblación”, explica Campbell.

“Doy conferencias como invitada en varias instituciones europeas y he hablado en algunas de las conferencias más importantes del mundo, Microsoft Global Congress y Media Festival, por nombrar solo dos”, agrega en su biografía profesional, que también revela su trabajo con empresas como Barclays, Skype y Nokia.

Campbell espera que para 2070 la realidad aumentada (AR) y los guantes hápticos “sensibles al tacto” hagan que las interacciones con los bebés virtuales se sientan “reales”.

Ella hace las predicciones en su nuevo libro, AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence, donde describe un potencial “servicio de suscripción tipo Netflix por tan solo $ 25 por mes” para permitir que las personas críen bebés virtuales.

“Los niños virtuales pueden parecer un gran salto desde donde estamos ahora, pero dentro de 50 años la tecnología habrá avanzado hasta tal punto que los bebés que existen en el metaverso no se diferenciarán de los del mundo real”, dijo en un comunicado al Servicio de Noticias del Suroeste (SWNS). “A medida que evoluciona el metaverso, puedo ver a los niños virtuales convirtiéndose en una parte aceptada y plenamente aceptada de la sociedad en gran parte del mundo desarrollado.

“Esto conducirá al primer grupo demográfico completamente digital que, aunque un poco extraño a primera vista, de hecho representa lo que podría ser uno de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad desde el advenimiento de la Edad del Bronce dado su impacto potencial en las poblaciones globales y el cambio social”.

Nos espera, pues, un mundo maravilloso. Como dice la canción: “Así que esto era el futuro, pues menuda puta mierda”

