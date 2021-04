LEER COMPLETO EN PDF: Gabriel Benitez Injusticia y despido UTE Bilbao

Soy Gabriel Benitez Portillo, natural de San Ignacio de Loyola de las misiones, Paraguay, vivo en Bilbao desde hace 18 a帽os. Trabajo para la UTE Bilboko argiak, que presta servicios para el ayuntamiento de Bilbao.

Me siento en Bilbao, totalmente integrado en la sociedad. Cuando llegu茅 a Bilbao vine con la esperanza y la f茅 de mejorar mi calidad de vida y la de mi familia Estudie Ingenier铆a Inform谩tica y aqu铆 estudie un certificado en 谩rea d e Electricidad, he estado trabajando en varios sectores y 谩mbitos, contribuyendo dentro de la sociedad.

En el mes de Julio de 2020, mi padre cay贸 en una enfermedad del coraz贸n, donde le diagnosticaron que solo le funciona el 53% de sus funciones, a espera de una cirug铆a que no llega por motivos del COVID. Mi padre en este momento esta dependiendo de una persona que le cuida y de mis ingresos que yo le env铆o mes a mes con gran esfuerzo.

Llevo sin ir a mi casa a Paraguay desde hace 9 a帽os, y en la desesperaci贸n de perder a mi padre, me dirig铆 al responsable de la empresa Patxi Larburu , para comentarle lo sucedido a mi padre y solicitarle mis vacaciones en el mes de diciembre 2020, con lo que el me respondi贸 que lo iba a consultar, en principio me dijo que s铆 que esta empresa mira el aspecto humano, y yo me compromet铆 a trabajar hasta entonces.

Entre finales de Noviembre y diciembre comunique a la empresa que por motivos del COVID, no pod铆a viajar ya que ten铆a que realizar una cuarentena etc

Volv铆a a acudir a la empresa y me dirig铆 al responsable de mantenimiento Adria Flores para replantearle que como no pod铆a viajar le solicite los d铆as de vacaciones del 2020 y el 2021, ya que as铆 podr铆a estar mas tiempo con mi padre y la respuesta fue que no, ya que ello podr铆a crear un precedente en la empresa y que deb铆a de coger las vacaciones inmediatamente o las perder铆a, con lo que tom茅 mis vacaciones del 9 al 26 de febrero del 2021.

Al regresar al trabajo el 1 de marzo, el director Patxi, convoca una reuni贸n con todos los trabajadores para explicar el rendimiento de

la empresa, y al final dijo que si ten铆amos algo que opinar. Yo ped铆 la palabra para hablar y comente delante de todos, porque me

hab铆a mentido descaradamente, sabiendo que estoy a 9000 kil贸metros de mi padre convaleciente, y me hab铆an negado las

vacaciones conjuntas, no me dej贸 continuar mi locuci贸n diciendo que vaya a la oficina.

Con todo esto el pasado d铆a 5 de marzo de 2021, me encuentro con la sorpresa de una carta de despido argumentando ciertas

cosas que no he cometido. BASTA DE INJUSTICIAS鈥

Estoy siendo victima de

UNA GRAN INJUSTICIA

NO PIDO NADA QUE NO ME HE GANADO

ESPERO IMPERE EL SENTIDO COMUN

ME HAN UTILIZADO COMO CABEZA DE TURCO

ME HAN TIRADO COMO A UN PERRO PULGOSO

NO TENGO APOYO FAMILIAR AQU脥 EN EUSKADI

NECESITO AYUDA鈥.. GRACIAS POR TU AYUDA

PARA M脕S INFORMACI脫N PUEDES CONTACTAR CONMIGO EN:

TELEFONO: 690756872

EMAIL: gabp79@hotmail.com

FACEBOOOK: Gabri Benitez

https://www.facebook.com/GABP79

Eskerrik asko Muchas gracias

