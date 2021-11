–

La primera vuelta la lidera Kast con 27,91%, mientras que Boric logra 25,81%, con m谩s de 46.519 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente al 99,21%. El Servicio Electoral (Servel) de Chile informa que la segunda vuelta por la Presidencia se dar谩 entre el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el ultraderechista Jos茅 Antonio Kast el pr贸ximo 19 de diciembre.

Con informaci贸 de teleSUR. De acuerdo a la Servel, el porcentaje de escrutinio corresponde a 44.816 de un total de 46.887 mesas que deben ser escrutadas. Por el momento, Kast lidera esta primera vuelta con un 27.95 por ciento y Boric le sigue con 25.71 puntos porcentuales.

Por su parte, la candidata por la coalici贸n Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, obtiene el 11.767 por ciento (780.066 votos), mientras que Sebasti谩n Sichel (846.401 sufragios) y Franco Parisi (863.373) est谩n logrando el 12.57 y 12.92 por ciento de los votos, respectivamente.

#ChileDecide | Con m谩s de 30.722 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente a 65,52% Jos茅 Antonio Kast: 28,42% Gabriel Boric: 24,90% Franco Parisi Fern谩ndez: 13,38% Yasna Provoste Campillay: 12,07% S铆guelo aqu铆 鉃https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/6bcT3BUHMR 鈥 teleSUR TV (@teleSURtv) November 21, 2021

M谩s abajo est谩n los candidatos Marco Enr铆quez-Ominami con 7.61 por ciento (508.308 votos) y el profesor Eduardo Art茅s Brichetti con 1.47 puntos porcentuales (97.902 sufragios).

Es menester resaltar que respecto a los votos en el extranjero, el candidato Boric arras贸 en pa铆ses como Alemania, Francia, Espa帽a, Finlandia, Italia y Nueva Zelanda; mientras que Kast logr贸 mayor铆a en Israel.

#ChileDecide | Con m谩s de 37.765 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondiente a 80,54% Jos茅 Antonio Kast: 28,15% Gabriel Boric: 25,32% Franco Parisi Fern谩ndez: 13,19% Yasna Provoste Campillay: 11,87% S铆guelo aqu铆 鉃https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/ni9kDmDNhu 鈥 teleSUR TV (@teleSURtv) November 22, 2021

El presidente del pa铆s, Sebasti谩n Pi帽era, felicit贸 a Boric y Kast por avanzar a la segunda vuelta, al mismo tiempo reconoci贸 que Chile necesita avanzar, 鈥渘ecesitamos construir un buen pa铆s para todos, donde podamos cumplir nuestros sue帽os鈥, agreg贸.

鈥淓l futuro presidente de Chile deber谩n afrontar enormes y exigentes desaf铆os, como la lucha contra el cambio clim谩tico, contra la pandemia, as铆 como acompa帽ar los sue帽os y las necesidades de los chilenos鈥, expres贸 el mandatario.

Pronunciamiento de candidatos

El candidato por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, asever贸 que no es la primera vez que los sectores alternativos est谩n en desventaja, 鈥渄ebemos trabajar por la unidad de los dem贸cratas, no es la primera vez que partimos desde atr谩s, ya lo hicimos cuando rompimos el binominal y por la educaci贸n y no tengo dudas que con unidad, vamos a lograr el triunfo鈥, a帽adi贸.

鈥淣osotros venimos hacer los voceros de la esperanza, di谩logo y unidad, la cruzada por la que nos vamos a desplegar por todo Chile es para ganarle al miedo. Agradezco profundamente la confianza de los miles de chilenos鈥, sentenci贸 Boric.

#ENVIVO l Declaraciones de Jos茅 Antonio Kast, candidato presidencial por el Partido Republicano, agradece a Dios y expresa que Chile es un pa铆s que quiere y cuida a la democracia https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/p1wpH90Tvw 鈥 teleSUR TV (@teleSURtv) November 22, 2021

Kast enfatiz贸 que su proyecto no busca discriminar, 鈥淐hile es un pa铆s donde nadie sobra, m谩s all谩 de las diferencias pol铆ticas, tenemos que recuperar la unidad y progresar en la Justicia鈥, a帽adi贸.

鈥淣ecesitamos reducir el Estado, necesitamos darle respeto a Carabineros y las Fuerzas Armadas, no queremos ir a la ruta a pa铆ses que est谩n muy complicados (鈥) Queremos salir adelante porque ah铆 est谩 el desarrollo que nos tira para arriba鈥, punt贸 el candidato pinochetista.

Tras conocerse los resultados del escrutinio, el presidente del Partido Socialista (PS), Alvaro Elizalde, llam贸 a su militancia a votar en segunda vuelta por Boric ante el peligro del regreso del pinochetismo a La Moneda, 鈥淜ast constituye una amenaza y una amenaza para la vida de los chilenos鈥, acot贸.

El #PS, a trav茅s de su presidente, @alvaroelizalde, llam贸 a votar por @gabrielboric en segunda vuelta pic.twitter.com/tkTVkLwI5c 鈥 Partido Socialista de Chile (@PSChile) November 21, 2021

La jornada electoral se efectu贸 con gran afluencia, as铆 como de denuncias en algunas zonas donde se cerraron centros electorales pese a la presencia de ciudadanos que estaban esperando a ejercer su derecho al voto.

Estas denuncias se dieron aunque las autoridades de Servel insistieron que mientras los ciudadanos est茅n en fila se les respetar铆a su derecho, 鈥渕ientras haya alg煤n elector que se encuentre haciendo fila al interior o exterior del local, la mesa deber谩 recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre鈥, acotaron.

Los chilenos adem谩s de elegir por un nuevo presidente, tambi茅n escogen en esta jornada a sus representantes en la C谩mara de Diputados, Senadores y Consejos Regionales.

