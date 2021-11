Exigimos al Estado espa帽ol la aplicaci贸n de sus propias leyes y el cese de esta venganza que descubre la arbitrariedad del autodenominado 鈥淓stado de derecho鈥. El sistema ejecuta una vez m谩s, una venganza institucional y pol铆tica. Compa帽ero, no est谩s solo, esta lucha es de todas, es de todos.

We demand that the Spanish state apply its own laws and put an end to this revenge that reveals the arbitrariness of the self-styled 鈥渞ule of law鈥. The system is once again executing institutional and political revenge. Compa帽ero, you are not alone, this struggle belongs to all of us, it belongs to everyone.

