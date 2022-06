–

Entrevista a Gabriela Conder, abogada de Anal铆a 芦Higui禄 de Jes煤s, quien se refiri贸 a la apelaci贸n que present贸 la fiscal del caso a su absoluci贸n. 芦Higui sali贸 absuelta del homicidio que se le imputaba por defenderse de una violaci贸n de un grupo de varones. Ella se defendi贸 y cay贸 uno, de todos los que la atacaron, que muri贸. La acusaron de homicidio. La fiscal que estuvo en el juicio sigue acus谩ndola de homicidio y apel贸. A nosotros nos llama la atenci贸n porque qued贸 muy claro que fue leg铆tima defensa. Nosotras no ten铆amos que probar que hab铆a leg铆tima defensa sino que la fiscal ten铆a que probar que Higui hab铆a matado con intenci贸n a esta persona y eso no lo pudo probar. Esta apelaci贸n es parte de una persecuci贸n禄, remarc贸 Conder. Entrevista realizada por Mario Hern谩ndez.

Mario Hern谩ndez: Podr铆amos comenzar diciendo que el Estado desde el ministerio p煤blico fiscal contin煤a criminalizando y vulnerando a Higui. 驴Esta apreciaci贸n es correcta?

Gabriela Conder: Yo entiendo que s铆. Higui sali贸 absuelta del homicidio que se le imputaba por defenderse de una violaci贸n de un grupo de varones. Ella se defendi贸 y cay贸 uno, de todos los que la atacaron, que muri贸. La acusaron de homicidio. La fiscal que estuvo en el juicio sigue acus谩ndola de homicidio y apel贸.

Nos llama much铆simo la atenci贸n porque en el debate qued贸 claro c贸mo fueron los hechos y ella no pudo probar que fue un homicidio. Y apel贸. Yo quiero decir que dos jueces entendieron que se prob贸 la leg铆tima defensa y uno dijo que no fue probado que hubo homicidio. O sea que por el beneficio de la duda absolvi贸. Pero dos entendieron que est谩 probada la leg铆tima defensa. A nosotros nos llama la atenci贸n porque qued贸 muy claro que fue leg铆tima defensa. Tienen que tener en cuenta esto: nosotras no ten铆amos que probar que hab铆a leg铆tima defensa sino que la fiscal ten铆a que probar que Higui hab铆a matado con intenci贸n a esta persona y eso no lo pudo probar.

Esto de que est茅 probada la leg铆tima defensa es un plus para nosotros. Si bien nosotros 铆bamos por eso, con que no pueda probar la fiscal que Higui hab铆a matado con intenci贸n y todo eso estaba absuelta igual.

Esto es, claro, una persecuci贸n porque nosotros estuvimos en el debate, hay un mont贸n de cosas que sucedieron en el debate como que hab铆a un solo testigo del hecho y en la manera que dijo que hab铆an sucedido las cosas eran totalmente imposibles de negar, porque Higui tendr铆a que haber medido m谩s de 1,80 m, porque dijo que Higui hab铆a pasado por encima de su hombro y hab铆a dado dos puntazos a su amigo mientras que su amigo estaba a un metro de distancia por detr谩s de 茅l. No s茅 si entiende. Estaba su amigo, 茅l en el medio e Higui atr谩s. Dice que su amigo estaba a un metro y que Higui pasa por arriba de su hombro con el brazo y que le pega dos puntazos, dos cuchillazos. Que su amigo despu茅s de que le pega las dos cuchilladas le pega una pi帽a. La defensa no quiso preguntarle nada a esta persona porque era uno de los atacantes, sab铆amos que iba a mentir. Pero los jueces le preguntaron c贸mo hab铆a sucedido lo de la pi帽a. Lo relat贸 distinto de como lo hab铆a relatado antes. Hab铆a dado una declaraci贸n distinta, pero el tema es que Higui mide 1,50 m, no puede pasar por encima del hombro de una persona que mide 1,70 m y pegar una cuchillada de la manera que despu茅s la m茅dica dijo que le hab铆a pegado al muerto.

Imaginate que una persona de 1,50 de alto como Higui, si quiere pasar por arriba del hombro de uno de 1,70 m no tiene el alcance de brazos para llegar a un metro de distancia despu茅s de esa persona. No la podr铆a alcanzar nunca.

M.H.: Gabriela, 驴esta apelaci贸n que hace la fiscal, puede llevar a la reapertura del caso?

G.C.: El hecho es as铆. Ya hicieron la admisibilidad que ten铆a que tener. Est谩 la C谩mara de Casaci贸n. Nos dieron traslado a nosotros. El fiscal de C谩mara apoy贸 esta presentaci贸n de la fiscal, que era formalmente admisible. Ah铆 te preguntan si quer茅s una audiencia o presentar un memorial. Nosotros dijimos que quer铆amos la audiencia. As铆 que vamos a ir a una audiencia para sostener nuestra posici贸n.

Ac谩 se tiene que discutir el derecho, el fallo de los jueces. Tiene que ser tan contundente para dar vuelta a los tres jueces, no es nada m谩s de la defensa. Ac谩 est谩 el fallo de los jueces, que la verdad est谩 muy bien explicado. La fiscal tiene que dar vuelta esos tres votos. Tiene que ser fuerte su argumento. Yo la verdad no creo que pueda ser as铆, porque quiere discutir una prueba que ya se discuti贸. Esto que dice ella tendr铆a que haber argumentado m谩s en el debate. Una vez que acus贸 ella tiene la posibilidad de apelar y la est谩 utilizando.

Esta apelaci贸n tambi茅n es parte de una persecuci贸n. Tambi茅n te das cuenta de la calidad鈥 me parece a m铆 que es mala gente. El fiscal tiene que ser una persona totalmente objetiva, no tiene que manejarse por cuestiones mis贸ginas. Me parece que est谩 pifiando en ese sentido.

M.H.: Gabriela te agradezco mucho esta comunicaci贸n. Nos aclara mucho, porque realmente fue una noticia que nos impact贸. Cre铆mos cerrado el caso y esta apelaci贸n nos tom贸 un poco de sorpresa. Esto 煤ltimo que nos est谩s diciendo nos da m谩s tranquilidad respecto de qu茅 puede pasar a futuro.

G.C.: Lo que pasa es que con respecto a las cuestiones de g茅nero nos encontramos con esto. Aunque a veces no tiene que ver con el g茅nero, porque esta fiscal es una mujer, y los jueces fueron tres varones. Pero nos encontramos con esto, como que hay lugar para cualquier cosa. Te toca un facho o una facha y te tocan estas cosas. Hay que tener una visi贸n de c贸mo fueron los hechos, el derecho penal en lo que dicen las normas tiene en cuenta generalmente a varones, cuando habla de homicidio y de la leg铆tima defensa en igualdad de armas. Higui ten铆a un cuchillo y eso es lo que se puede discutir. Pero una mujer frente a un var贸n no puede pelear y mucho menos una mujer contra cuatro varones. Fue una suerte que Higui tuviera un cuchillo, sino hubiera sido un femicidio m谩s.

Pero seguir esta discusi贸n la verdad que da cuenta de qu茅 clase de fiscales podemos llegar a tener y eso da mucha pena. Porque una vez que pas贸 el debate y fue tan claro que hubo polic铆as que es ins贸lito. Viste que cuando los polic铆as dicen 鈥榓c谩 est谩 el cuerpo, de esta manera estuvo Higui y no pod铆a levantar los brazos鈥, la que describi贸 que ten铆a la ropa rasgada en las partes 铆ntimas fue una polic铆a, que estaba toda golpeada, que no pod铆a levantar los brazos, fue una polic铆a. Esos golpes la fiscal nunca dijo de d贸nde procedieron si no fue de la golpiza que recibi贸 Higui.