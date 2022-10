–

La primera cantante del rock nacional public贸 su libro autobiogr谩fico 鈥淟as mil vidas de Gabriela鈥. En su paso por el programa Est谩s Muteadx, de Radio La Retaguardia, habl贸 acerca de su carrera musical y del libro que cuenta su historia como pionera del rock en Argentina y relatos de su vida en el exterior. Por La Retaguardia.



Entrevista: Pedro Ram铆rez Otero/Juli谩n Bouvier

Redacci贸n: Juli谩n Bouvier

Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero

Foto: Laura Tenenbaum

Los a帽os 70 comenzaron con un rock nacional creciente y rebelde. Con pelos largos y pantalones que se ensanchaban llegando a los pies. Aunque sobrevolaban vientos de represi贸n, la juventud se reun铆a alrededor de guitarras y poes铆as. Una joven daba sus primeros pasos en escenarios llenos de varones. Aunque lo sent铆a como algo normal y se divert铆a, todav铆a no hab铆a ca铆do en la cuenta de que ella, Gabriela, era la primera cantante del rock nacional. La primera voz femenina que se sub铆a a esos escenarios a contar lo que sent铆a, con las palabras que quer铆a.

En 1972, sac贸 su primer disco, 鈥淕abriela鈥, de la mano de algunos j贸venes que tambi茅n estaban escribiendo la historia de nuestro rock: David Leb贸n, Edelmiro Molinari y Oscar Moro.Hace algunas semanas, la multinacional Sony Music remasteriz贸 ese disco en vinilo y ya est谩 en distribu铆do en las disquer铆as. 鈥淧ara m铆 este disco es el comienzo de todo. A todos mis discos los tengo como si fueran hijos, los amo. Pero el hecho de que haya sido el primero es muy importante, porque fueron mis primeras canciones, fue mi primera vez en un estudio, mi primera grabaci贸n. Eran los a帽os de predictadura y hab铆a una oscuridad en el aire, entonces lo que hac铆a era cantar toda la furia que se viv铆a en ese momento. Y ven铆a mucha gente a escucharnos, justamente, para sacarse esa mochila de encima de que te pararan en la calle, por ejemplo. As铆 que para m铆 no es solo un disco, significa toda una 茅poca de la Argentina, tambi茅n. Y todo ese movimiento de rock progresivo, que fue fascinante musicalmente, de mucha creatividad鈥, coment贸 Gabriela Parodi.

En ese mismo a帽o, Gabriela form贸 parte de recitales hist贸ricos como el Acusticazo, donde comparti贸 escenario con Litto Nebbia, Le贸n Gieco, Ra煤l Porchetto, entre otros; y el Buenos Aires Rock, que est谩 registrado audiovisualmente por Daniel Ripoll, y donde tambi茅n cantaron Arco Iris, Billy Bond y la pesada, Sui Generis, Pescado Rabioso, Vox Dei. Gabriela fue la 煤nica mujer en ese escenario. Es conocida por mucha gente como 鈥渓a primera cantante del rock nacional鈥. T铆tulo que le cost贸 asumir pero que, con el tiempo, se fue amigando. 鈥淧ionera es una palabra muy fuerte, por m谩s de que ya la tengo integrada a mi ser. Para m铆 pionero es San Mart铆n. En su momento me fue raro el t铆tulo. Pero bueno, despu茅s de todo soy una chica que subi贸 a los escenarios y cant贸 e hizo m煤sica. No hice ninguna proeza. Fue mi momento, me toc贸. Y no hab铆a otras mujeres en el escenario con quien compartir, lo cual a m铆 me hubiera encantado. Despu茅s vino Carola Cutaia, que grab贸 su disco. Mi carrera en Argentina fue muy cortita, porque fue de 1970 a 1974. Y despu茅s emigr茅. Ah铆 vinieron muchas otras mujeres a los escenarios, por supuesto. Estoy reconciliada con el t茅rmino 鈥榩ionera鈥欌, dijo.

Gabriela cont贸 su experiencia como mujer en los escenarios de esos a帽os. 鈥淎lgo bueno que tiene la juventud es la inconsciencia. Despu茅s nos vamos volviendo m谩s anal铆ticos, m谩s conscientes, y hay cosas que no har铆amos. Pero te mentir铆a si te dijera que fui maltratada, o que me discriminaron. Me sent铆a como una especie de mascota, lo cual me encantaba. Estaba todo bien, eramos todos amigotes. Con los pibes de Vox Dei, de Orions Beethoven, que quiz谩 los ve铆as en la calle y cruzabas de vereda, y eran chicos que iban a comer ravioles con la abuela el domingo. Hubo un mito que se form贸 alrededor del machismo y las mujeres en el rock. Hablo por mi experiencia, no s茅 c贸mo la habr谩n pasado las que vinieron despu茅s de m铆. Pero yo la pas茅 b谩rbaro鈥, record贸.

Recientemente, la cantante present贸 su libro 鈥淟as mil vidas de Gabriela鈥欌, donde cuenta relatos de su vida. La artista naci贸 en Argentina, donde vivi贸 hasta los 8 a帽os. Su padre era diplom谩tico y, por eso, vivi贸 su infancia en distintos pa铆ses y continentes: Portugal, Turqu铆a, Irlanda, Brasil. La autora habl贸 acerca de c贸mo recuerda esa infancia: 鈥淔ue como si te hubieran metido en el ciclo de centrifugado de un lavarropas, porque nada paraba. Cuando lograba echar ra铆ces en un lugar y hacer amistades, nos est谩bamos yendo. Eso no fue lindo. Lo viv铆 como algo doloroso. Despu茅s, con el tiempo, porque todo se va acomodando, empec茅 a sacar provecho de haber tenido esa vida. Porque fue un privilegio haber podido vivir en distintas culturas, haber hecho amigos de diferentes nacionalidades, eso fue apareciendo despu茅s en mi m煤sica鈥.

Luego de su partida de Argentina en 1974, su carrera musical continu贸. Su segundo disco fue 鈥淯bal茅鈥 (1981). Gabriela lo reconoci贸 como un disco importante para ella pero tambi茅n para el rock, porque fue la primera vez que se unieron los m煤sicos de la costa oeste norteamericana, con los m煤sicos argentinos que viv铆an en Los 脕ngeles, como Le贸n Gieco, Gustavo Santaolalla, Pino Marrone. 鈥淐reo que logr茅 hacer una fusi贸n que tiene mucha emotividad鈥, dijo.En 1983, Gabriela sac贸 su 煤nico disco en ingl茅s, 鈥淔riendship鈥, 铆ntegramente grabado en Suecia, que se distribuy贸 nada m谩s que en los pa铆ses escandinavos.Luego vino 鈥淎ltas Planicies鈥, que comenz贸 a grabarlo en Estados Unidos, pero lo concluy贸 en Argentina, en 1991. All铆 comparti贸 con m煤sicos como Pedro Aznar, Juan Carlos 鈥 Mono鈥 Fontana, Dino Saluzzi. 鈥淔ue un b谩lsamo tocar con Dino, porque su bandone贸n tiene algo campestre, no es tanguero. Suena a ma帽anas de campo, con aire fresco. Grabar con 茅l fue un gran triunfo para m铆鈥, cont贸.Despu茅s vino la trilog铆a que grab贸 con el guitarrista norteamericano Bill Frisell, que Gabriela considera 鈥榰no de los m煤sicos m谩s reconocidos del 煤ltimo medio siglo鈥. 鈥淐on 茅l logr茅 algo que fue muy importante para m铆, que fue colaborar. 脡l me daba la m煤sica y yo escrib铆a la letra. Fue algo diferente y un gran aprendizaje. Colaborar y tocar con esos m煤sicos tan grosos, que eran m谩s bien del under, pero muy muy grosos. En 鈥榁iento Rojo鈥 que es el segundo disco que hice con 茅l, yo no quer铆a que la m煤sica tocara el piso, quer铆a que fuera como una nube que pasa y la ves pasar, y ves su forma pero no la llegas a tocar. Es un disco que no tiene bater铆a. Ten铆a viol铆n y chelo. Fue para m铆 muy especial, una experiencia fant谩stica. Era la primera vez que grababa sin bater铆a, y es otro mambo, porque no hay nada que te traiga a tierra y que te marque el 鈥榰no鈥. Am茅 hacerlo y me interes贸 mucho la din谩mica, los colores. Cuando decid铆s poner o sacar algo鈥, dijo la cantante.En 2007 lleg贸 su 煤ltimo disco, 鈥淓l viaje鈥 Entre otros reconocimientos, el disco escal贸 al n煤mero 9 de los World Music Charts de Europa.

El nuevo regalo po茅tico y l铆rico que convida Gabriela no viene en forma de canci贸n. Esta vez, la artista decidi贸 escribir un libro, donde cuenta 鈥渁n茅cdotas musicales, viajes y lugares del mundo, y mucha poes铆a鈥. Ella no quer铆a que sea solo una biograf铆a, sino que deseaba contar lo que sinti贸 ante esas situaciones que le tocaba vivir. Combin贸 esas historias y an茅cdotas con letras de su repertorio. All铆 se dio cuenta de que sus letras son, en su mayor铆a, autobiogr谩ficas.鈥淣unca pens茅 que este libro iba a tener tanta repercusi贸n. Siempre pens茅 en escribir mis memorias, como una especie de novela pero real. Y quiz谩 se vend铆an unas cuantas copias, pensaba. Y desde que lo present茅 no paro de trabajar en la promoci贸n, y estoy teniendo una devoluci贸n hermosa de los lectores. Todo el mundo me dice: 鈥楳e vi reflejado en esto鈥 o 鈥榮e me escap贸 un lagrim贸n鈥. Todas cosas que para un escritor o un m煤sico son lo que importa. Para m铆, la devoluci贸n de la gente y los fans que aparecen, que a veces son como amigos 铆ntimos en un momento y despu茅s desaparecen y no los ven nunca m谩s, para mi es fascinante. Eso me da la pauta de lo que ocurre con la obra que acabas de hacer鈥, cont贸. Y agreg贸: 鈥淓scribir este libro fue liberador. Esta soy yo, ac谩 tienen mi vida, con todos los dolores y la oscuridad que pas茅 tambi茅n. Porque adem谩s no soy una estrella. Y la gente se enganch贸 con eso. Porque vieron que yo les cuento como es el lado oscuro de la luna, tambi茅n. Nosotros vemos la luna, pero no vemos el otro lado, donde hay mucha gente que est谩 peor que nosotros鈥.

En 鈥淟as mil vidas de Gabriela鈥, cuenta que trabaj贸 en f谩bricas, realiz贸 diferentes tipos de trabajo en Los 脕ngeles. Qued贸 indocumentada y, por ende, estaba en el pa铆s como ilegal: 鈥淭rabajaba con gente muy pobre y compart铆amos todo. La gente pobre lo poco que tiene lo comparte. Eso para m铆 fue un gran aprendizaje, porque no elegimos d贸nde nacemos, pero en la clase trabajadora hay una solidaridad que no tenemos quienes somos de clase media. Eso me ayud贸 a entender mejor el mundo. A tener m谩s empat铆a. Me ayud贸 a miles de cosas, humanamente hablando鈥, record贸.

La cantante y escritora habl贸 de su actualidad musical y se refiri贸 a las nuevas tecnolog铆as en cuanto a la difusi贸n de la m煤sica. 鈥淎hora estoy muy entusiasmada. No planeando otro disco, porque ahora podes subir de a canciones. Lo cual es mucho menos pesado, al menos para m铆. Digo 鈥榯ermino este tema y lo subo鈥. No tengo la presi贸n de tener una discogr谩fica esper谩ndome, ni tener que hacer 10 temas porque te lo piden. Se van a venir cosas nuevas. Estuve muy encerrada por problemas de salud. Por eso me alej茅 un tiempo de la m煤sica, porque cantar lleva mucha energ铆a f铆sica. Y enfermo no lo podes hacer, no sale la gloria de lo que es la voz humana cantando. Ahora estoy mejor y pude contar mi historia en este libro, donde tambi茅n figura la historia de esta enfermedad que tuve y que de alguna manera tengo, pero que no es terminal. Ahora voy a volver a grabar, y a agarrar mi guitarra. En verdad ya lo estoy haciendo. Cuando pase toda esta furia de la prensa del libro, tengo muchas ideas frescas y mucho material que no entr贸 en los discos. No porque sea malo, sino porque no pegaba con el mensaje del disco. Entonces, tengo cosas viejas que tengo ganas de volver a repasar y traerlas a la actualidad, porque s茅 que son buenas. Hay algunas joyitas que creo que le van a tocar el alma a algunas personas鈥, concluy贸 la artista.

