September 27, 2021

La profesora Margalida Soc铆as acaba de publicar en Lleonard Muntaner el Diario de 1937 del popular periodista Gabriel Fuster Mayans, alias Gafim. Este texto 铆ntimo viene a completar los ya publicados del inicio de la guerra civil y la dictadura. El personaje es el mismo: vitalista, inteligente, cr铆tico, arrogante鈥 pero a帽ade informaci贸n desconocida sobre su papel como teniente en los campos de prisioneros republicanos de Regana y Punta Llobera, en Llucmajor.

Los campos de concentraci贸n de Mallorca han sido estudiados recientemente por la historiadora Maria Eug猫nia Jaume. Los presos fueron utilizados para diversos trabajos p煤blicos 鈥攕obre todo construir carreteras y defensas costeras鈥 y sufrieron unas condiciones de vida deplorables. En cambio, Gafim califica la estancia de los militares de 鈥渃amping deportivo鈥. El 7 de enero de 1937 escribi贸: 鈥淢e doy cuenta de que soy necesario. Empiezo a tomarle el gusto a esta vida. 隆隆Es magn铆fica!!鈥.

Gafim dedicaba la mayor铆a del tiempo a construir barracones y caminos. Pasaba las horas muertas leyendo, cazando, haciendo deporte y contemplando las puestas de sol. Es curioso que en el diario s贸lo hable de la vida en el campamento. No menciona nada sobre pol铆tica, la presencia italiana o la dura represi贸n que sufr铆a Mallorca.

Soc铆as afirma que en la relaci贸n de los militares con los reclusos 鈥減redominaba la benevolencia e incluso la conmiseraci贸n鈥. Gafim escribi贸 en su diario: 鈥淢e es muy penoso tratar con gente a la que se priva de libertad鈥. 鈥淗e emprendido el regreso a Regana, donde he querido saludar a Simoncelli, el cual est谩 preso. 隆Pobre Simoncelli! Me ha abrazado casi llorando鈥. El diario cuenta la bronca que le ech贸 el capit谩n porque 鈥渘o hab铆a pan para los presos鈥 y c贸mo uno de ellos le regal贸 un 鈥渂ast贸n de acebuche鈥 y 鈥渦na pipa hecha de ma铆z de mata鈥. Soc铆as concluye que 鈥las condiciones de vida de los presos, dentro de sus penosas circunstancias, no fueron inhumanas鈥.

Llama la atenci贸n, a trav茅s de sus diarios, el excelente humor de Gafim en toda la guerra. Durante la batalla contra los milicianos de Bayo mantuvo una moral alta y juraba disfrutar de la 鈥渁ventura鈥. Incluso engord贸 en el frente. Despu茅s se libr贸 de ser enviado a la pen铆nsula y luchar en batallas como la del Ebro, donde participaron muchos mallorquines.

Tras la guerra, se afili贸 a Falange y escribi贸 40 a帽os en el peri贸dico portavoz del movimiento, el Baleares. Lleg贸 a concejal y fund贸 los premios literarios Ciutat de Palma. Muri贸 en 1977 siendo un referente intelectual y el Ayuntamiento de la capital le homenaje贸 con un busto que todav铆a resiste en una de las columnas de la Plaza Mayor. El Govern ha pedido a Hila que lo retire.

(Columna Tejiendo historia, publicada en el diario Ultima Hora (Mallorca) el viernes 24 de septiembre de 2021.)