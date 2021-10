–

Nuevo impulso del caso Jimmy: Un testigo clave identifica al presunto autor de la muerte

La reyerta se produjo en noviembre de 2014 en Madrid y el caso se cerr贸 en 2018

No habr铆a declarado antes, al no estar protegido por la justicia y el juez tampoco le cit贸 al no darle reconocimiento de testigo protegido

‘Jimmy’ hincha del Depor que acab贸 en el Manzanares durante una reyerta en noviembre de 2014 entre hinchas antifascistas de Riazor Blues y ultras neonazis del criminal Frente Atl茅tico.