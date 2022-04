El fallo (cuyo texto puede consultar aquí ) concluye que, aunque CC OO no tuvo intención de causar daño a la letrada, no hizo nada para reducir su excesiva carga de trabajo después de que esta se quejara. Al no minorar el número de asuntos que le asignaba, la abogada no pudo disfrutar de su derecho a conciliar y a trabajar en el horario fijado. Puesto que era la única empleada con reducción de jornada por cuidado de hijos en el departamento, el tribunal declara vulnerado su derecho fundamental a no ser discriminada indirectamente por razón de sexo.