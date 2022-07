Guerrilla galega

Por Angelo Nero*. LQSomos.

La memoria antifascista recuerda a las guerrillas gallegas en la isla de San Sim贸n

Un a帽o m谩s el movimiento memorialista gallego, organizado en la Iniciativa Galega pola Memoria, acudi贸, ayer domingo 17 de julio, a la isla de San Sim贸n, que fue campo de concentraci贸n franquista, entre 1936 y 1943, en el interior de la R铆a de Vigo, la R铆a que en aquellos a帽os de miedo se convirti贸 en una enorme fosa com煤n, pues era pr谩ctica com煤n de los fascistas 芦pasear禄 a los presos republicanos en botes, y anclarlos atados a una plancha de hierro, o arrojarlos por la borda despu茅s de darles un tiro.

Los distintos grupos de memoria llenaron las islas de San Sim贸n y Santo Ant贸n, en el Homenaje Nacional a las v铆ctimas del franquismo, para recordar a todos los que sufrieron las p茅simas condiciones del campo de concentraci贸n de la isla, y a los que all铆 perdieron la vida, en la r铆a, o en las terribles traves铆as de la 鈥渞aposa鈥 que dejaba muchos muertos en las fosas del entorno. Tambi茅n este a帽o, por primera vez, hubo una representaci贸n de varios colectivos antifascistas, de Vigo y del Condado, para recordar que 鈥淟a Memoria tiene que ser Antifascista, o no es Memoria鈥. A la cita anual de San Sim贸n asistieron unas quinientas personas, pertenecientes a una treintena de agrupaciones de toda la naci贸n gallega, y cont贸 tambi茅n con una nutrida representaci贸n de la Comuna, a asociaci贸n de presos y represalias por la dictadura franquista.

Este a帽o fue el d铆a en el que el pueblo gallego record贸 a los m谩rtires del franquismo, y de la transici贸n (que tambi茅n existi贸), estuvo dedicado a la Resistencia Armada al r茅gimen fascista, que se organiz贸 en la Federaci贸n Guerrillera de Le贸n-Galicia, donde se juntaron anarquistas, comunistas, socialistas y gallegos, y que estuvo activa hasta 1947. Fueron muchos los hombres que se tiraron al monte para enfrentar al nuevo r茅gimen, tantos como las mujeres que sirvieron como 鈥渆nlaces鈥 de la guerrilla, tejiendo redes de apoyo popular sin las cuales el la resistencia no se habr铆a alargado tanto en el tiempo, algunas, como Consuelo Rodr铆guez L贸pez Chelo, tambi茅n lucharon en las filas guerrilleras.

Como es habitual mientras las barcas iban llegando a la isla, se hicieron rutas guiadas para conocer en profundidad la historia de este campo de concentraci贸n, del que la Xunta de Galicia abusa con usos tur铆sticos, festivales de m煤sica y retiros de yoga, en los que no hay el menor respeto por todos aquellos buenas y generosos luchadores que sufrieron en sus carnes en este lugar los rigores del fascismo, en condiciones inhumanas, hacinados, hambrientos y sufriendo los rigores del clima. Esta es una de las denuncias de la IGM, que tambi茅n reclama la declaraci贸n de la Isla como espacio de Memoria.

Al mediod铆a comenz贸 el Homenaje Nacional a las v铆ctimas del franquismo, con todo la gente de la peque帽a isla de Santo Ant贸n, presentado por el cantante Xurxo Souto, que estudi贸 la represi贸n franquista sobre el grupo de m煤sicos y recientemente imparti贸 varios talleres sobre este tema. Y Jorge habl贸, y habl贸 bien: 鈥淓n todos los pa铆ses de Europa hab铆a una guerrilla antifascista, en Italia, en Francia. Eran la Resistencia. Recibieron honores de todos los ciudadanos. Fueron considerados verdaderos h茅roes y hero铆nas. En esta parte del mundo, la consideraci贸n institucional era para ladrones y bandidos. Afortunadamente, el trabajo de muchos investigadores, y de muchos investigadores, ha recogido y acercado a la sociedad en su conjunto el trabajo de toda esta gente comprometida: Guerrilleros y Guerrilleras鈥

El acto comenz贸 con la interpretaci贸n del Himno de Riego, a cargo de los Gaiteirxs da Memoria, ya habituales de este evento, y luego, y tras una bienvenida del m煤sico de Monte Alto, dio paso a la cantora de Louri帽a, Ux铆a Senlle, que interpret贸 la canci贸n 鈥淎corda鈥, realizada ex profeso para la cartograf铆a musical de la Memoria, que, por iniciativa del 谩rea de Memoria Hist贸rica de la Diputaci贸n Provincial de Pontevedra, y recogida en el documental del mismo nombre, dirigido por Lucas Terceiro , y con la direcci贸n art铆stica de Ux铆a y Marina Carracedo.

A continuaci贸n, la catedr谩tica e historiadora Aurora Marco, autora de 鈥淚rmandi帽as鈥, sobre las mujeres de las Irmandades da Fala, o 鈥淢ulleres na guerrilla antifranquista galega鈥, primer estudio sobre el papel de la mujer en la guerrilla gallega, al que dedic贸 cinco a帽os, para asegurar que 芦las mujeres formaban la columna vertebral de la guerrilla gallega禄, ya que daban cobijo, armas y v铆veres, avisaban de la aparici贸n de la Guardia Civil, enviaban notas a los de la monta帽a, y, por supuesto, sufr铆an el doble represi贸n: por resistentes y por mujeres. Y habl贸 as铆: 鈥淐oraje, rebeld铆a, entrega, pasi贸n, el compromiso de los integrantes de ese movimiento de Resistencia, con un fin definido: la lucha por la libertad y la defensa de la Rep煤blica. Ahora que los sicarios falangistas nos llaman bandidos, somos guerrilleros, somos revolucionarios, y no nos hemos rendido, despu茅s de diez a帽os de lucha y que ante los secuaces de Franco, mantenemos en alto la bandera de la libertad y la Rep煤blica. Escribi贸 Ponte Pedreira en una carta al juez militar Manuel Chac贸n, con motivo de una acusaci贸n contra 茅l y otros compa帽eros en el a帽o 46鈥.

Irene Franc茅s, representante de Avogad@s nov@s, fue la encargada de leer el manifiesto de la IGM, que reproducimos 铆ntegramente a continuaci贸n:

Mesmo na noite mais triste

em tempo de servid茫o,

h谩 sempre algu茅m que resiste

h谩 sempre algu茅m que di n芒o.

Manuel Alegre

As persoas e entidades que conformamos o movemento memorialista galego, INICIATIVA GALEGA POLA MEMORIA, reunidas na Illa de San Sim贸n, proclamamos:

Que non acreditamos nesa visi贸n dunha Galiza submisa logo do golpe de Estado militar fascista do 20 de xullo de 1936. Pola contra, como demostraron numerosas investigaci贸ns e publicaci贸ns, e recentemente Dionisio Pereira e Eliseo Fern谩ndez no libro A primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza 1936-1940, a loita armada comeza desde o mesmo momento do golpe na contorna das cidades de Ferrol, Vigo Coru帽a ou Vilagarc铆a, e logo en zonas m谩is afastadas dos montes.

En Galiza organizouse a primeira estrutura militar de resistencia armada contra o franquismo, a Federaci贸n de Guerrillas Galiza-Le贸n, no ano 1942. E m谩is adiante, no ano 1946, o Ex茅rcito Guerrilleiro de Galiza, ambas organizaci贸ns con presenza en amplas zonas do noso pa铆s e con redes de apoio popular.

Que 谩 par do papel maioritario dos homes na resistencia armada, reivindicamos o protagonismo das mulleres na loita antifranquista, na fronte do monte e na fronte da chaira, como demostran varios estudos entre os que sobrancea a obra de Aurora Marco Mulleres na guerrilla antifranquista galega. Fronte 谩 visi贸n franquista das 鈥減utas dos rojos鈥 n贸s queremos lembrar hoxe o compromiso, a coraxe e o heroismo das guerrilleiras e de todas as mulleres que foron perseguidas, asasinadas, aldraxadas e condenadas por non renderse, por defender a democracia, os dereitos das mulleres e os dereitos do noso pa铆s.

E m谩is al谩 dos l铆mites xeogr谩ficos da nosa terra, homenaxeamos hoxe aos homes e sobre todo as mulleres como Mercedes N煤帽ez ou Placeres Castellanos que continuaron a loita antifascista en Francia, e pagaron un alto prezo por non renderse nunca.

Queremos hoxe lembrar e honrar o esforzo que se leva facendo desde a investigaci贸n hist贸rica, desde o mundo asociativo, desde moi concretas iniciativas editoriais e xornal铆sticas, para estudar e dar a co帽ecer a historia, o compromiso e a loita do movemento galego de resistencia armada contra o franquismo. Saudamos e reco帽ecemos o labor de persoas historiadoras e investigadoras (non 茅 pos铆bel citar a todas) e iniciativas recentes como o coleccion谩bel de N贸s 鈥淎 loita da guerrilla galega ao descuberto鈥, que botan luz sobre o verdadeiro relato e a relevancia da loita armada antifranquista desde 1936 at茅 o seu final nos anos 60.

Saudamos e apoiamos as iniciativas de estudo e posta en valor dos espazos da resistencia antifranquista e consideramos de especial interese o erguemento de memoriais e a construci贸n de centros de interpretaci贸n e divulgaci贸n da loita guerrilleira.

Reclamamos que as instituci贸ns galegas honren as persoas que loitaron polos dereitos democr谩ticos e polas liberdades. As persoas que foron asasinadas, encarceradas, expoliadas, torturadas, roubadas, excluidas, depuradas e desterradas. Todas estas persoas merecen o reco帽ecemento das instituci贸ns galegas, comezando pola Xunta e o Parlamento.

Demandamos, en fin, unha grande homenaxe institucional 谩 guerrilla antifranquista galega e o seu reco帽ecemento colectivo como combatentes antifascistas. As铆 como a reparaci贸n da afronta que sup贸n a cualificaci贸n como bandoleiros, delincuentes e terroristas coa que figuran nos documentos oficiais.

E, finalmente, queremos denunciar unha vez m谩is a perversa utilizaci贸n desta Illa como parque tem谩tico e como basti贸n da antimemoria, a eliminaci贸n por parte da Xunta de Galiza de toda a programaci贸n relacionada coa memoria hist贸rica, a privatizaci贸n da xesti贸n e a trivializaci贸n das actividades que se desenvolven no que deber铆a ser principalmente un lugar de respecto, de lembranza e de homenaxe.

Por iso, esiximos a recuperaci贸n do proxecto da Illa da Memoria, un plan de usos consensuado, e o desenvolvemento dunha programaci贸n est谩bel que po帽a de relevo o significado de San Sim贸n como o grande espazo simb贸lico da represi贸n franquista, da resistencia democr谩tica contra a Ditadura e da loita polas liberdades e os dereitos de Galiza.

Medre a memoria!!!!!