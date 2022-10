–

En este texto el autor analiza los resultados de las pasadas elecciones brasile帽as destacando dos aspectos: el triunfo de Lula y el avance del bolsonarismo y de Bolsonaro, centr谩ndose en el an谩lisis del comportamiento de los evangelistas y de los militares.

El pueblo ha hablado, 123,67 millones de brasile帽os fueron a los colegios electorales depositar el voto en las urnas electr贸nicas el 煤ltimo 2 de octubre. Salvo el resultado m谩s que satisfactorio del ex presidente Lula da Silva con un 48,43% o 57 millones de votos contra un 43,9% o 51 millones de votos del actual presidente Jair Bolsonaro, no hay nada a conmemorar entre los sectores progresistas de la sociedad por los nefastos resultados obtenidos en las legislativas y estaduales. La alta abstenci贸n del 20,9%, alrededor de 32 millones de electores, supuso un dato negativo que debe ser enfrentado por las fuerzas de izquierdas, pese a que hubo colegios electorales cerrando 5 horas despu茅s de la hora prevista, debido las enormes colas ocasionadas por la biometr铆a que exige la seguridad del voto en la urna electr贸nica. El saldo tras la resaca de las urnas es muy preocupante. Se ha dibujado un retrato utraconservador de la sociedad brasile帽a, y no se puede negar que la mayor铆a del electorado ha preferido elegir candidatos aliados al campo ultraconservador bolsonarista o abiertamente fascistas, en detrimento de las candidaturas progresistas del campo popular.

El 2 de octubre en Brasil vino a confirmar que la extrema derecha ya no representa algo ocasional, que despunt贸 en el mapa pol铆tico en 2018, desplazando el voto moderado en los partidos liberales tradicionales del pa铆s. Despu茅s de solo 4 a帽os es una fuerza pol铆tica con profundo arraigo especialmente en las regiones m谩s ricas de Brasil. El Partido de Bolsonaro (PL) ha logrado la proeza de llevar el mayor numero de diputados en la c谩mara federal (98 parlamentarios) y en el senado sus apoyadores han obtenido la mayor铆a de 15 senadores frente 8 del ala progresista. Entre la gobernanza de los estados el grupo que apoya el actual presidente ha salido victorioso en 8 estados de la federaci贸n, adem谩s ganando ya en primera vuelta en los importantes estados de Minas Gerais y Rio de Janeiro. En Sao Paulo, el m谩s populoso, rico e industrializado estado de la federaci贸n el ex ministro del gobierno de Bolsonaro, Tarc铆sio de Freitas ir谩 a la segunda vuelta con grandes posibilidades de salir vencedor. Con estos datos es importante reconocer que en el plan electoral Brasil tiene poco m谩s que Lula da Silva para aguantar el rodillo de la ultraderecha. Poner vendas a esa realidad no ayuda a construir la lucha contra el movimiento fascista que avanza muy r谩pidamente entre una parte importante de la geograf铆a del pa铆s.

La gigantesca figura de Lula da Silva, mantuvo el tipo, frente a la marea ultra, obtuvo el mejor resultado que la izquierda jam谩s hab铆a tenido antes en una primera vuelta, ya que le faltaron apenas 1,5% de los votos para salir directamente proclamado presidente. Es un resultado extraordinario que s贸lo fue posible gracias a la poderosa presencia popular de Lula da Silva en la regi贸n Nordeste de Brasil con 66,7% de los votos frente 27 % de Bolsonaro. Una diferencia enorme del 39,7% de los votos en la segunda regi贸n m谩s poblada de Brasil y a la vez la m谩s pauperizada. La rebeld铆a del Nordeste contuvo la avalancha ultraconservadora de los estados del Sur y Sudeste en donde el bolsonarismo es una fuerza hegem贸nica. Ni siquiera los raudales de dinero del programa electorero Auxilio Brasil que desde algunos meses antes de las lecciones deja 600 reales (115 euros) de ayuda a las familias de baja renta, pero que terminar谩 dos meses despu茅s del pleito, ha hecho mella en el electorado del Partido de los Trabajadores (PT). La relaci贸n pol铆tica de Lula da Silva con los m谩s pobres es antigua, son ya casi 40 a帽os de complicidad pol铆tica, lo que le confiere un capital electoral que seguramente le dar谩 la victoria en segunda vuelta.

Lula da Silva se comunica directamente sin filtros con el pueblo de la regi贸n Nordeste, que dentro del pa铆s simboliza, m谩s que cualquiera otro, el Brasil de la resistencia a las cadenas del esclavismo y la exclusi贸n social. En los otros estados de Brasil especialmente el Sur y Sudeste ricos, la mayor铆a de los electores han abrazado sin tapujos las pautas el movimiento ultra brasile帽o. Evidentemente no era de esperar que Brasil, y marcadamente esas regiones, fuesen una isla antifascista en el mundo occidental. Desde el a帽o 2016 los movimientos ultraconservadores han ganado campo en la lucha pol铆tica en el pa铆s. El golpe judiciario-medi谩tico-parlamentario en contra la ex presidenta Dilma Rousseff abri贸 las puertas para la entrada de los movimientos ultraderechistas en la sociedad brasile帽a. Entretanto los grupos nost谩lgicos de la dictadura, evangelistas, terratenientes, clase media urbana cristiana, liberales, agronegocio, polic铆as, militares han ido tomando cuenta de las calles. La izquierda, con Lula da Silva en la c谩rcel, se ha quedada arrinconada en la defensiva, con la excepci贸n de la heroica lucha del Movimiento de los Sin Tierra y Sin Techo. Los militantes del PT no han podido hacer frente en las calles a la fuerza de los movimientos ultras organizados, salvo cuando se trata de las pautas identitarias, en donde la izquierda domina el relato. S贸lo ahora, en el periodo electoral, los partidos de izquierda intentan esbozar una reacci贸n, aunque con un mensaje confuso, inconsistente, distantes a煤n de la periferia de las grandes ciudades, frente a la poderosa avalancha de la ultraderecha que domina las pautas morales que unen el mensaje de las diversas tendencias de la extrema derecha.

En el contexto de un pa铆s que fue el 煤ltimo a abolir la esclavitud, por lo que la deuda racial y social es impagable, estar lejos de las bases sociales para las izquierdas se paga con un precio muy caro. Olvidar las calles de los barrios de las grandes ciudades ha sido el peor fallo de las izquierdas brasile帽as. Las desigualdades sociales de hoy son el retrato fiel del pasado esclavista. Tampoco el pa铆s ha pasado cuentas con su pasado autoritario m谩s reciente, por lo que la redemocratizaci贸n no ha querido enfrentar a sus dictadores, que ahora en los cuarteles y clubes de militares jubilados alientan todav铆a golpes a la democracia. Todos estos problemas del pasado siguen ah铆 latentes. Ning煤n gobierno democr谩tico ha querido enfrentar de verdad. En los gobiernos del PT se ha intentado disminuir la deuda social del pa铆s con sus clases populares, pero no han podido llevar adelante una comisi贸n de la verdad en relaci贸n a los cr铆menes de la dictadura de 20 a帽os. La retomada del poder en 2016 y la confirmaci贸n en 2018 ha devuelto la fuerte alianza tradicional entre poder pol铆tico, econ贸mico, militar y religioso, que condujo una reacci贸n visceral contra todas las peque帽as conquistas de las clases populares. Se ha puesto en marcha una guerra cultural en contra del programa pol铆tico de la izquierda democr谩tica.

Actualmente la violencia pol铆tica es tambi茅n un elemento central en la estrategia ultra, lo que permite aglutinar sus bases armadas y amedrentar la oposici贸n que casi no se deja ver en las calles de las regiones del Sul del pa铆s. Seg煤n datos del propio ej茅rcito, Bolsonaro expandi贸 el comercio de armamento, por lo que ha aumentado el uso de las armas en 474%, a lo que se ha beneficiado especialmente sus apoyadores de los llamados CACs (cazadores, tiradores deportistas y coleccionistas). S贸lo por ilustrar, en eses 煤ltimos dos meses, a parte de las inn煤meras agresiones a militantes y cargos de izquierdas, ya van 2 muertos de filiados del PT por manos de bolsonarista. Hasta el opositor candidato la presidencia Lula da Silva tuvo que acudir a algunos m铆tines con chaleco antibalas. Se ha normalizado la violencia pol铆tica, los grandes medios de comunicaci贸n, aunque critican los abruptos del presidente, conviven amigablemente con los ministros de su gobierno, especialmente con el de ultraliberal ministro de econom铆a Paulo Guedes.

Bajo el sugestivo lema ultra: 鈥淏rasil a cima de todo, Dios a cima de todos鈥, el gobierno de Bolsonaro h谩bilmente ha actualizada la pauta fascista, no extra帽a a la pol铆tica de Brasil. Ya en los a帽os de 1930 el movimiento fascista brasile帽o Acci贸n Integralista Brasile帽a (AIB) propuso un mote parecido: 鈥淒ios, patria y familia鈥. Si la IAB se vest铆a de verde, el bolsonarismo escoge ahora el verde y amarillo para salir a la calle en el d铆a de desfile militar de la independencia del pa铆s, pidiendo a las fuerzas armadas intervenci贸n en contra de las instituciones democr谩ticas para moralizar el pa铆s. Con ese mensaje Bolsonaro consigui贸 reunir en torno a si los sectores de la antigua derecha tradicional, entre ellos, los religiosos son los m谩s numerosos y entregados a la causa. Aunque algunos sectores fan谩ticos de la iglesia cat贸lica, no alineados con el Papa Francisco, est谩n tambi茅n representada entre los bolsonaristas, la fuerza del voto conservador est谩 entre los evangelistas. Seg煤n encuesta del instituto Data Folha de 2020, el 31% de la poblaci贸n se declaraba evangelista, m谩s de 60 millones de personas que est谩n representado en el parlamento actual a trav茅s de 82 diputados. Estos diputados comportan en su mayor铆a del frente parlamentario evangelista creado en 2003, provenientes de las iglesias pentecostales y neopentecostales de inspiraci贸n estadounidense. La presencia de estos grupos en el gobierno y en el parlamento constituye un s贸lido bloque que defiende la b谩sicamente la pauta moral religiosa, el liberalismo en la econom铆a y el fisiologismo de cada iglesia. Ya en el 2011, en el gobierno de Rousseff, impidieron la publicaci贸n de una libreta educativa que combat铆a la homofobia en las escuelas. Los pastores de esas iglesias, adem谩s de dictar las reglas morales a sus fieles, ejercen mucha presi贸n en la decisi贸n del voto de cada creyente. El pastor Silas Malafaia es el paradigma de poder evangelista en el gobierno, pese a no tener ning煤n puesto, tiene una poderosa influencia sobre el presidente a punto de ser invitado de honor en la comitiva de Bolsonaro al funeral de estado de la reina Isabel II. La influencia del voto evangelista en las elecciones de 2018 fue comprobada con estudios estad铆sticos: seg煤n el Data Folha en las anteriores presidenciales los evangelistas fueron determinantes para la victoria de Bolsonaro, que obtuvo m谩s de 11,5 millones votos de m谩s que el entonces candidato del PT, Fernando Haddad. Puede que el voto evangelista no sea suficiente, por si solo, para explicar en avance del ultra conservadurismo en Brasil, pero sin duda es esencial a la hora de dimensionar el tama帽o y la rapidez de ese fen贸meno. Minimizar sus efectos s贸lo vale para relativizar su fuerza entre en las filas bolsonaristas.

Por otro lado, 驴qu茅 pasa con las fuerzas armadas? 驴porque nadie en Brasil dice nada de lo que esta ocurriendo en los cuarteles en esas elecciones? 驴Por qu茅 este silencio miedoso en relaci贸n al rol de los generales en la pol铆tica partidaria? La presencia de los militares en el gobierno pas贸 de 3000 en 2017 a 6000 cargos en el 2022, sus privilegios y sueldos es un esc谩ndalo nacional. El candidato a vice de Bolsonaro es Walter Braga Netto, general y hombre de confianza del presidente. El actual vicepresidente de la rep煤blica, general Hamilton Mourao acaba de salir elegido senador de la rep煤blica contra todo pron贸stico por el estado de Rio Grande do Sul. En 2016 el ejercito apoy贸 el golpe contra Rousseff, en 2018 los cuarteles abrir谩n sus puertas para apoyar la campa帽a del actual presidente. Se dec铆a que fueron uno de los responsables por participar de la log铆stica de los disparos masivos de fake news en las redes sociales, decisivas en el resultado favorable de la vitoria del actual presidente. Los mismos disparos fueron utilizados libremente en estas elecciones sin que el Tribunal Superior Electoral pudiera parar. No parece cre铆ble que ejercito brasile帽o est谩 mirando impasible el proceso electoral en donde se juegan sus intereses y privilegios, mas a煤n para quienes conoce la influencia y la tradici贸n golpista de la c煤pula militar brasile帽a. No hay que olvidar que hasta 1984 Brasil era gobernada por una dictadura militar. Mas a煤n ahora, que el llamado 鈥減artido militar鈥 (militares que concurren por diversos partidos de derechas) ha elegido 2 senadores, 17 diputados y puede salir victorioso en los gobiernos de los estados: del Mato Grosso do Sul (con el capit谩n Contar) y Rond么nia (con el coronel Marcos Rocha). Los militares con ese gobierno han ganado mucha fuerza y est谩n actuando en el submundo de la cloaca pol铆tica para garantizar la reelecci贸n del actual presidente.

Sabedor de los muchos desaf铆os que tiene por delante, apenas terminada la segunda vuelta Lula da Silva volvi贸 a la lucha. El d铆a siguiente ya ha reunido con los suyos para darles 谩nimo para seguir la campa帽a que le llevar谩 la victoria el 30 de octubre. Ha podido cosechar el apoyo de Ciro Gomes (candidato del PDT con 3% de los votos en la primera vuelta) y Simone Tebet (candidata del MDB con 4,2%), ambos candidatos del campo democr谩tico. Sabe que no ser谩 una tarea f谩cil sacar el actual inquilino de poder en Brasilia. Pero por primera vez un presidente en ejercicio ha quedado atr谩s en la primera vuelta, eso no es poco para quien tiene la m谩quina administrativa en la mano. Los electores de ultraderecha est谩n muy movilizados, ahora falta hacer el mismo con los electores progresistas que por diversos motivos se abstuvieron de votar en la primera vuelta. Lula da Silva es consciente que para ello tendr谩 que recoger el Brasil para mantener sus apoyadores en alerta y si posible, convencer a los que votaron en otros candidatos a engrosar las filas de la candidatura capaz de derrotar el fascismo en la pr贸xima cita electoral. La victoria sobre Bolsonaro en la segunda vuelta ser谩 posible con movilizaci贸n ciudadana, es la 煤ltima oportunidad de Brasil poner un muro de contenci贸n, desde el poder ejecutivo a las fuerzas fascista que han salido consolidadas con la victoria en las elecciones legislativas y estaduales del 2 de octubre.

