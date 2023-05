–

De parte de CGT Castilla Y Leon May 10, 2023 455 puntos de vista

La poes铆a, ese lugar donde habita el feminismo

La Confederaci贸n Territorial de la CGT, de Castilla y Le贸n, entrega los premios del certamen de poes铆a social, 鈥淢ujer, voz y lucha鈥. En esta VI edici贸n, Zamora ha sido seleccionada como sede para hacer la entrega de estos premios. Lo haremos en la ceremonia que tendr谩 lugar el d铆a 20 de mayo, s谩bado a las 12 horas, en el sal贸n de actos del Sindicato, situado en la C/ Fray Toribio de Motolimia.

La poes铆a construye la memoria de los pueblos. Junto con el resto de las artes y la cultura forman nuestro mejor refugio, donde sentirnos seguras, amablemente acogidas, emocionadas, con la sororidad a flor de piel. Nos cohesiona y nos hace m谩s fuertes. La cultura y las artes, nos ense帽an, nos afirman, nos cambian y nos hacen mejores. Las artes, son actividades modificadoras de la naturaleza de las personas y es para nosotras, dentro de la ideolog铆a libertaria y del anarcosindicalismo, un pilar que afianza la propia practica de la libertad.

La lucha feminista est谩 dando grandes pasos en el proceso de transformaci贸n social que precisa la actual sociedad patriarcal, capitalista y excluyente. En CGT, desde la pluralidad y la diversidad, queremos homenajear a nuestras predecesoras, como dice Laura Vicente, somos parte de una genealog铆a y por eso resuenan ecos de algo que existi贸 y recogemos hoy. Recogemos los ecos de una poes铆a impregnada de desgarro, de dolor, esperanza y fuerza revolucionaria. Nos acordamos de todas las mujeres, que hicieron posible el proyecto social, pol铆tico y literario, que cambi贸 el mundo de muchas mujeres 鈥淢ujeres Libres鈥.

Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad, sin mencionar a Emma Goldman cuando afirma 鈥渓a verdadera emancipaci贸n de la mujer, no comienza en las urnas ni en los tribunales, sino en el alma de la mujer鈥 y yo me atrevo a a帽adir que ese cambio, no es posible sin la poes铆a, sin las artes o sin la cultura.

En esta sexta edici贸n, fieles a nuestros principios y convicciones, mantenemos vivo el proyecto iniciado, por la Secretaria de la mujer Territorial de Castilla y Le贸n, con este certamen de poes铆a social 鈥淢ujer, voz y lucha鈥. La gran participaci贸n y la calidad de las poes铆as presentadas, ha a帽adido dificultad en la elecci贸n de las poes铆as premiadas. Por ese motivo, deseo felicitar a todas las personas que han escrito, las que han formado el jurado y a todo el equipo de personas que han hecho posible este certamen.

En la entrega de los premios, nos acompa帽ar谩n la poes铆a por supuesto, pero tambi茅n la m煤sica, la prosa, el arte esc茅nico. Tambi茅n asistiremos a la entrega de premios del taller de arquitectura infantil organizado por Cgt Zamora. Con amor, con humor y con la pasi贸n que nos proporcionar谩n todas las personas, que con su esfuerzo desinteresado nos har谩n pasar, sin duda, momentos inolvidables.

El jurado del VI Certamen de Poes铆a Social 鈥淢ujer, voz y lucha鈥 de CGT CyL formado por:

鈻 Lara Mor铆n Mart铆n

鈻 Alberto Rivera Casares

鈻 Sonia Benito Rica

Reunido el 7 de mayo de 2023 resuelve otorgar los siguientes premios:

鈻 1潞 Premio a la obra n煤mero 33

鈻 2潞 Premio a la obra n煤mero 59

鈻 3潞 Premio a la obra n煤mero 114

Una vez abiertas las plicas estas obras se corresponden con los y las siguientes autores y autoras:

1潞 premio 鈥淣uestras abuelas鈥. Autora: Julia Flores Arena de Villarrobledo, Albacete.

2潞 premio 鈥淥lvida ya el ayer鈥. Autor: L谩zaro Dom铆nguez Gallego del Ferrol, A Coru帽a.

3潞 Premio 鈥淪al del pu帽o del pr铆ncipe que duerme鈥. Autor: Miguel 脕ngel Mu帽oz P茅rez de Toledo.