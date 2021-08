–

En 1959, Martin Luther King Jr. viaj贸 a la India para rendir homenaje a su fundador, Mohandas Karamchand Gandhi. King atribuy贸 a Gandhi la capacidad de “movilizar y galvanizar a m谩s gente en su vida que cualquier otra persona en la historia del mundo”.

Se trata de una afirmaci贸n audaz, pero no inveros铆mil, sobre todo si tenemos en cuenta las dimensiones transnacionales de la estrategia de desobediencia civil de Gandhi, que inspir贸 claramente al propio Martin Luther King.

La prueba inicial de la estrategia de Gandhi fue en Sud谩frica, donde vivi贸 durante m谩s de veinte a帽os y dirigi贸 las luchas por los derechos civiles y pol铆ticos de los inmigrantes indios en las provincias de KwaZulu-Natal y Orange Free State. Nelson Mandela, que posteriormente recibi贸 el Premio Internacional Gandhi de la Paz, se inspir贸 en Gandhi, al que consideraba el “arquetipo de revolucionario anticolonial” que “no era un l铆der ordinario, pues ten铆a inspiraci贸n divina”.

Mandela ha destacado, con raz贸n, la importancia del tiempo que Gandhi vivi贸 en Sud谩frica para su desarrollo pol铆tico. Una vez, hablando ante un p煤blico indio, dijo: “Ustedes nos dieron a Mohandas, nosotros se lo devolvemos como Mahatma”.

Cuando Gandhi regres贸 a la India, organiz贸 bajo su liderazgo a cientos de miles de personas comprometidas con la desobediencia civil masiva en la lucha por la independencia del pa铆s. La campa帽a de “no cooperaci贸n” de 1920-22 promovi贸 un boicot masivo a los productos brit谩nicos. A su paso, el valor de las importaciones de telas extranjeras se redujo casi a la mitad entre 1920-1921 y 1921-1922. Los indios organizaron 396 huelgas en 1921, en las que participaron 600.000 trabajadores, lo que supuso una p茅rdida de siete millones de d铆as de trabajo, y un 茅xodo de estudiantes de las escuelas y colegios.

En 1930, Gandhi inici贸 el movimiento de desobediencia civil y las autoridades brit谩nicas enviaron a prisi贸n a m谩s de 60.000 personas por no pagar el impuesto colonial sobre la sal. En 1942, las autoridades coloniales detuvieron y encarcelaron a m谩s de 100.000 indios en respuesta a las manifestaciones del Movimiento Quit [Dejar] India.

El propio Gandhi fue detenido cuatro veces en Sud谩frica y otras cinco en la India, y pas贸 unos 2.338 d铆as en prisi贸n durante su vida. Sin embargo, cada nueva oleada de campa帽as desencadenaba movilizaciones de masas cada vez mayores y socavaba la voluntad de los brit谩nicos de conservar su m谩s preciada “joya de la corona”.

Satyagraha

La vida de Gandhi estuvo llena de iron铆as. Fue un ap贸stol de la no violencia y cay贸 abatido por la bala de un asesino en 1948. Fue un individuo profundamente religioso que luch贸 apasionadamente por la unidad hind煤-musulmana, s贸lo para ver a la India libre pero dividida. Un hombre que fue arrestado nueve veces como subversivo y peligroso para los gobiernos coloniales, que se pele贸 con todos los virreyes brit谩nicos a partir de 1916. Era una figura “santa” que nunca ocup贸 un cargo y parec铆a estar por encima de los negocios sucios de la pol铆tica, y tambi茅n era un astuto operador que sopesaba cada palabra y acci贸n de forma calculada.

Gandhi denomin贸 su filosof铆a pol铆tica con el t茅rmino satyagraha: satya significa verdad y graha es una referencia a la insistencia o la fuerza. La fuerza de la verdad se traduce en una resistencia no violenta y suele describirse como “resistencia pasiva”. Sin embargo, Gandhi no ten铆a nada de pasivo en su concepci贸n de la satyagraha; para 茅l significaba el compromiso activo de resistir las leyes injustas, recurriendo a t谩cticas no violentas.

Para Gandhi, la satyagraha no consiste en someterse d贸cilmente a la voluntad del malhechor, sino en poner el alma contra la voluntad del tirano. La pol铆tica de la no violencia representaba una fuerza moral contra un orden injusto. Supon铆a una negativa a cooperar con las autoridades y una disposici贸n a sufrir para conseguir sus objetivos.

La pol铆tica extraparlamentaria combinada con la no violencia es el sello de la satyagraha. Un mundo marcado por una mara帽a de horrores, enfermedades infecciosas, cambio clim谩tico, guerra y racismo pide a gritos una estrategia pol铆tica eficaz. Cuando el reino de la pol铆tica convencional parece haber fracasado, la gente recurre a m茅todos extraconstitucionales.

Gandhi se autodenomin贸 “revolucionario no violento”. Todav铆a goza de una reputaci贸n mundial como gran exponente de esta estrategia, que eleva la no violencia al nivel de un principio y un fin en s铆 mismo. Pero, 驴puede esta estrategia funcionar en la pr谩ctica hoy en d铆a?

De la 茅lite a la pol铆tica de masas

驴C贸mo este hombrecillo de una peque帽a ciudad de la India, un abogado formado en Londres con afici贸n a la elocuci贸n, las clases de baile y las lecciones de franc茅s, empez贸 a dominar la pol铆tica india en la primera mitad del siglo XX inspirando una serie de acciones, movimientos sociales y luchas de liberaci贸n que se han desarrollado desde entonces?

Nacido en 1869, Gandhi proced铆a de una familia de clase media y de una casta media. No era una figura aristocr谩tica, secular, angloparlante y educada en Oxbridge como su futuro aliado Jawaharlal Nehru o el fundador de la Liga Musulmana Muhammed Ali Jinnah, pero sus antecedentes eran c贸modos.

Ni 茅lite ni subalterno, Gandhi empez贸 a ver las debilidades del reci茅n formado grupo de nacionalistas agrupados en torno al Congreso Nacional Indio, que surgi贸 en 1885. Estos l铆deres de la 茅lite exig铆an la representaci贸n de los indios como ellos, pero s贸lo coqueteaban con la idea de dar el poder pol铆tico al resto de la poblaci贸n de la India.

Gandhi era esc茅ptico con respecto a la pol铆tica constitucional y, en sus propios t茅rminos, no quer铆a ver el Raj brit谩nico simplemente sustituido por rostros morenos en la cima. Aunque no proced铆a de las masas indias, comprendi贸 que para que un movimiento tuviera 茅xito, deb铆a ser socialmente amplio, desatando el poder de movilizaci贸n de las masas, desde la base.

Contradicciones de la no violencia

El movimiento nacionalista construido en torno a las campa帽as de Gandhi fue decisivo para la consecuci贸n de la independencia de la India en 1947. Sin embargo, el auge de este movimiento plante贸 problemas para su propio programa de no violencia. En abril de 1919, las tropas coloniales brit谩nicas abrieron fuego contra una manifestaci贸n en Amritsar, matando a cientos de civiles. Tras la masacre, Gandhi cancel贸 su hartal o huelga y ayun贸 en penitencia.

M谩s tarde, en 1922, desmoviliz贸 el movimiento de no cooperaci贸n tras estallar una violenta revuelta entre los musulmanes mappilas de Kerala en agosto de 1921. La directiva de Gandhi tambi茅n fue motivada por un incidente ocurrido en la aldea de Chauri Chaura, ahora parte de Uttar Pradesh, en febrero de 1922. Una turba enfurecida mat贸 a varios polic铆as despu茅s de que la polic铆a matara a tiros a tres personas.

En todos estos casos, Gandhi culp贸 a las masas indias, alegando que no estaban “preparadas” para la no violencia. Aunque hubo una gran disparidad en el n煤mero de bajas en Kerala, con 2.339 muertos mappilas infligidos por las fuerzas brit谩nicas frente a 43 oficiales del gobierno muertos por los rebeldes, fue precisamente a los rebeldes a quienes Gandhi acus贸 de tener un “temperamento impetuoso”. Tras el episodio de Chauri Chaura, los l铆deres del Congreso ofrecieron sus condolencias a las familias de los polic铆as, siguiendo las instrucciones de Gandhi, pero se refirieron a su propia gente como una “turba”.

Estos ejemplos subrayan algunas de las contradicciones y complejidades que existen entre las intenciones originales de Gandhi y los resultados pr谩cticos de los movimientos que inici贸. Su actitud tambi茅n conlleva un cierto tipo de elitismo que considera a las masas incultas, groseras y regidas por pasiones irracionales, mientras que presenta a las personas de clase media con educaci贸n como l铆deres naturales.

Contenci贸n

La ilustraci贸n m谩s clara de esta posici贸n se produjo en febrero de 1946 con el mot铆n naval indio, que se desarroll贸 independientemente del liderazgo de Gandhi. Fue una huelga general y luego un mot铆n de marineros indios -a bordo y en tierra- en la ciudad de Bombay. El mot铆n se extendi贸 por toda la India gobernada por los brit谩nicos, desde Karachi hasta Calcuta y Madr谩s, levantando las consignas “Huelga por Bombay” y “Viva la India”. Lleg贸 a implicar a 78 buques, 20 bases en tierra y 20.000 marineros.

Este movimiento aglutin贸 a marineros hind煤es y musulmanes en torno a una serie de quejas que iban desde las raciones de comida hasta los obst谩culos para ascender en su carrera y el racismo que sufr铆an a manos de los oficiales navales brit谩nicos. En una muestra simb贸lica de unidad nacional, los amotinados retiraron la Union Jack (bandera del Imperio Brit谩nico) de sus barcos e izaron las banderas del Congreso, la Liga Musulmana y el Partido Comunista de la India. Miles de personas llevaron comida a los rebeldes y confraternizaron con ellos. Los trabajadores de Bombay organizaron una huelga general de solidaridad que moviliz贸 a 300.000 personas, mientras que las protestas se extendieron tambi茅n a Karachi.

Sin embargo, el 3 de marzo de 1946, Gandhi critic贸 a los alborotadores, acus谩ndolos de ser “irreflexivos e ignorantes” y de carecer de la necesaria “orientaci贸n e intervenci贸n” de “l铆deres pol铆ticos” cualificados. Declar贸 que “el swaraj [gobierno local] no debe obtenerse con lo que est谩 ocurriendo ahora en Bombay, Calcuta y Karachi”, arrojando una luz directa sobre su comprensi贸n de la libertad.

El liderazgo ideol贸gico de Gandhi actu贸 muchas veces como un freno a la iniciativa popular y a la militancia de base. Defender谩 las reivindicaciones de los campesinos y los organizar谩, siempre que sean pac铆ficos, respetuosos con los terratenientes y acepten sus t谩cticas. Cuando tuvieron la temeridad de exigir la confiscaci贸n de la propiedad privada, Gandhi los consider贸 revoltosos, ingratos e indignos de su apoyo.

Tutela

La filosof铆a de Gandhi estaba llena de paradojas. Se opuso a la industrializaci贸n, escribiendo en el Hind Swaraj que ser铆a “una tonter铆a suponer que un Rockefeller indio ser铆a mejor que el Rockefeller estadounidense”. Sin embargo, form贸 alianzas con capitalistas indios y cont贸 con su apoyo. Eran los mismos que aspiraban a convertirse en los “Rockefeller indios”. Una nueva 茅lite gobernante poscolonial que no tendr铆a reparos en adoptar t茅cnicas industriales ni en explotar a los trabajadores.

Los industriales Sir Ratan Tata y Ghanshyam Das Birla financiaron la labor pol铆tica de Gandhi. En noviembre de 1909, Tata entreg贸 25.000 RS a Gandhi para apoyar su movimiento de no cooperaci贸n en Sud谩frica, la primera de las tres importantes donaciones a la obra de Gandhi. Por su parte, G. D. Birla demostr贸 ser el apoyo financiero m谩s generoso del Mahatma.

Aunque algunos escritores presentan a Birla como un devoto de Gandhi, la relaci贸n entre los dos hombres podr铆a describirse m谩s bien como de colaboraci贸n y no de devoci贸n unilateral. Los vastos recursos financieros de Birla hicieron posible las campa帽as de Gandhi. Birla se benefici贸 a cambio del prestigio social y religioso que le otorg贸 su asociaci贸n con Gandhi, pero tambi茅n vio reforzada su posici贸n econ贸mica.

Gandhi dio su bendici贸n a la abundante riqueza de Birla con sus ense帽anzas sobre la “tutela”. Este concepto establec铆a que los ricos ten铆an derecho a acumular riqueza, siempre que utilizaran parte de esa riqueza en beneficio de la sociedad.

“Todos los medios disponibles”

Gandhi solo aborrec铆a la violencia si era utilizada por la gente corriente como parte de una lucha de clases contra la explotaci贸n y la opresi贸n, ya fuera extranjera o nacional. Esta pauta se mantuvo desde su estancia en Sud谩frica, en los episodios de Chauri Chaura y Mappilla, hasta el movimiento Quit India y los disturbios navales de los 煤ltimos a帽os de la vida de Gandhi. En cada ocasi贸n, Gandhi reprendi贸 a la gente corriente (los subalternos) por no comprender los principios de su estrategia de satyagraha, absolviendo t谩citamente a quienes ejerc铆an el poder del Estado y ten铆an el monopolio de la violencia y la responsabilidad de sus propias acciones.

Al tratar la idea de la no violencia como un precepto moral abstracto, Gandhi dej贸 a las masas indias indefensas ante la brutalidad colonial. No hab铆a lugar en su pensamiento para las ideas de una figura como Frantz Fanon, que rechazaba la idea de que la violencia de los oprimidos pudiera equipararse moral o pol铆ticamente con la violencia del opresor.

Mientras que Gandhi predicaba las virtudes de la conciliaci贸n de clases y castas, haciendo hincapi茅 en la necesidad de la salvaci贸n personal a trav茅s de la reforma moral y social, Fanon ten铆a una visi贸n muy diferente de las cuestiones fundamentales en juego.

El campesino desfavorecido y hambriento es el explotado que pronto descubre que s贸lo la violencia paga. Para 茅l no hay compromiso, ni posibilidad de concesi贸n. La colonizaci贸n o descolonizaci贸n es simplemente una lucha de poder. Los explotados se dan cuenta de que su liberaci贸n implica el uso de todos los medios disponibles, y la fuerza es el primero.

Cuando el Congreso Nacional Africano (CNA) intent贸 seguir una estrategia no violenta contra el apartheid, las tensiones resultantes acabaron por llegar a un punto cr铆tico. A pesar de su admiraci贸n por Gandhi, Nelson Mandela admiti贸 que la lucha por la liberaci贸n de Sud谩frica hab铆a llegado a una etapa en la que este enfoque ya no era viable:

Segu铆 la estrategia de Gandhi todo lo que pude, pero lleg贸 un momento en nuestra lucha en el que la fuerza bruta del opresor ya no pod铆a ser contrarrestada s贸lo con la resistencia pac铆fica. Fundamos Umkhonto we Sizwe [MK, el brazo armado del CNA] y a帽adimos una dimensi贸n militar a nuestra lucha. Aun as铆, elegimos el sabotaje porque no implicaba la p茅rdida de vidas y ofrec铆a la mejor esperanza para las futuras relaciones raciales. La acci贸n militante pas贸 a formar parte de la agenda africana apoyada oficialmente por la Organizaci贸n de la Unidad Africana (OUA) tras mi discurso ante el Movimiento Panafricano por la Libertad en 脕frica Oriental y Central (PAFMECA) en 1962, en el que afirm茅: “La fuerza es el 煤nico lenguaje que los imperialistas pueden escuchar, y ning煤n pa铆s se ha liberado sin alg煤n tipo de violencia”.

El CNA form贸 el Umkhonto we Sizwe (“Lanza de la Naci贸n”) en 1961, tras la masacre de Sharpeville del a帽o anterior, cuando las fuerzas policiales del r茅gimen del apartheid mataron a 69 manifestantes desarmados. El CNA y sus aliados hab铆an recurrido anteriormente a las huelgas, los boicots y el desaf铆o masivo. Sharpeville cambi贸 toda la din谩mica, llevando a activistas como Mandela a considerar la necesidad de la autodefensa militante.

El colch贸n contra la bala

Gandhi ten铆a una comprensi贸n limitada de que la liberaci贸n colonial era sobre todo una “lucha por el poder”, en palabras de Fanon. Una lectura generosa de su vida y obra como la de un revolucionario contradictorio tendr铆a cierto m茅rito. Pero, en 煤ltima instancia, el objetivo de Gandhi no era desmantelar el sistema, sino suavizar su funcionamiento.

En ese sentido, Gandhi proviene de un largo linaje de reformistas. Su propia variedad de reformismo estaba arraigada en un conservadurismo social que buscaba domar el capitalismo en lugar de derrocarlo. Lleg贸 a ser muy querido por algunos sectores de la clase dirigente imperial brit谩nica con su 茅nfasis en las negociaciones que requer铆an concesiones por ambas partes y su defensa de poner la otra mejilla ante la violencia del Estado. Prefirieron tratar con la satyagraha no violenta de Gandhi antes que con una estrategia militante de masas.

Sin embargo, fueron los movimientos populares desde abajo, como la rebeli贸n de Mappila de 1921 y el mot铆n naval de 1946, los que ayudaron a acabar con el dominio brit谩nico sobre la India, haciendo que grandes partes del pa铆s fueran espor谩dicamente ingobernables. Los brit谩nicos no abandonaron la India s贸lo por la campa帽a no violenta de Gandhi; se ir铆an por la presi贸n a帽adida de estos levantamientos insurreccionales.

El revolucionario italiano Antonio Gramsci resumi贸 las limitaciones del gandhismo al criticar la elevaci贸n del “espiritualismo” al “materialismo” en el pensamiento pol铆tico. Para Gramsci, esto llevar铆a a “la exaltaci贸n de los valores puramente espirituales, etc., a la pasividad, a la no resistencia y a la no cooperaci贸n, pero en realidad es una forma de resistencia debilitada y diluida: un colch贸n contra la bala”.

