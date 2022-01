–

Gandhi, en cambio, ha teorizado la desobediencia civil, primero en Sud谩frica (1893-1914) dialogando con el viejo Tolstoi, y luego, independientemente, desde una dimensi贸n 茅tico-pol铆tica, esto es, discutiendo la compatibilidad medios-fines de la violencia revolucionaria en la lucha por la liberaci贸n nacional y aduciendo, alternativamente, algunas de las tradiciones morales orientales que preconizan la no-resistencia al mal y la no-violencia frente a la agresi贸n. Para Gandhi, la desobediencia civil no es s贸lo un deber moral en tales o cuales circunstancias, sino un derecho intr铆nseco del ciudadano. 脡ste no puede renunciar a tal derecho sin dejar de ser hombre y puesto que, a diferencia de la desobediencia criminal la desobediencia civil no comporta anarqu铆a sino crecimiento social, siempre que el Estado reprime la desobediencia civil lo que en realidad est谩 haciendo es tratar de aprisionar la conciencia.

La propuesta gandhiana de la no-violencia, la insistencia en la satyagraha, en la fuerza de la verdad, e incluso la pr谩ctica del hartal (suspensi贸n de toda actividad productiva), en la larga lucha por la liberaci贸n del yugo colonial, tienen, adem谩s de una evidente dimensi贸n pol铆tico-social, una punta religiosa de fondo que s贸lo se puede entender como resultado ben茅fico del cruce de varias tradiciones pacifistas. Muy posiblemente lo mejor de la ense帽anza no-violenta de Gandhi haya de verse en la convicci贸n y en la veracidad con que junt贸 鈥攅n un pensamiento configurado al hilo del propio testimonio鈥 inspiraciones procedentes de las corrientes liberadoras de varias religiones: desde el jain (corriente marginal del hindu铆smo en la que estaba presente ya la propuesta de abstenerse de realizar cualquier acto que pueda poner en peligro la vida de los otros) hasta el espiritualismo radical y heterodoxo de Tolstoi o la protesta individualista y naturalista de Thoreau, pasando por una particular lectura juvenil del Serm贸n de la Monta帽a hecha en Inglaterra.

La satyagraha gandhiana empez贸 siendo protesta contra la imposici贸n de las autoridades que obligaban acensarse a los hind煤es, cosa que supon铆a siempre vejaciones. Para Gandhi, la afirmaci贸n de 鈥渓a fuerza de la verdad鈥 supon铆a negar el consentimiento a leyes injustas,esto es, desobedecer las leyes, pero sin reaccionar deforma violenta, con independencia del grado de violencia al que fuera sometido el individuo; supon铆a tambi茅n aceptar la pena que la autoridad impone o puede imponer por no obedecer la ley (un principio que Einstein rescatar铆a en los tiempos sombr铆os de la caza de brujas en la Norteam茅rica de la primera Guerra Fr铆a). El acento de la desobediencia civil gandhiana no recae en la negativa a aceptar la autoridad, sino en la discusi贸n sobre la justicia o injusticia de la ley concreta promulgada por la autoridad, y el criterio para juzgar sobre la injusticia de una leyes el reconocimiento de la incoherencia de 茅sta con los principios expl铆citamente proclamados por la autoridad,de manera que ser谩 injusta toda aquella ley que considerada particularmente viole el principio del bien p煤blico en que se supone que se inspira la legislaci贸n.

La teorizaci贸n de la existencia de un v铆nculo 铆ntimo entre la desobediencia y la no-violencia era para Gandhi una forma de reconocer la autolimitaci贸n de la acci贸n: 鈥淓l desobediente debe saber que puede equivocarse. Pero, al acudir a la no-violencia, garantiza que las consecuencias penosas de su equivocaci贸n, si 茅sta se produce, caigan sobre s铆 mismo, no sobre los otros鈥.

