Garbarino: El gobierno brilla por su ausencia y el sindicato también

Garbarino: El gobierno brilla por su ausencia y el sindicato tambi茅n

Mario Hernandez

El martes 15, trabajadores despedidos autoconvocados de Garbarino marcharan a Plaza de Mayo para entregarle un petitorio al Presidente y exigir que intervenga ante la desesperada situaci贸n en que se encuentran luego de casi un a帽o que Carlos Rosales, due帽o de la empresa, dej贸 de abonar salarios e indemnizaciones. Fueron acompa帽ados por organizaciones sociales, pol铆ticas y delegaciones del Subte, aeron谩uticos de Latam y GPS, entre otros.

COMUNICADO DE PRENSA

Las y los trabajadores de Garbarino en lucha realizaremos el d铆a martes 15 de febrero a las 11:00 una movilizaci贸n a Plaza de Mayo. En este marco vamos a hacer lectura y entrega de un petitorio al presidente Alberto Fern谩ndez pidiendo nuevamente que intervenga para conseguir una soluci贸n a la desesperada situaci贸n que estamos viviendo.

Desde abril del 2021 m谩s de 4.000 familias quedamos a la deriva sin cobrar sueldos, sin obra social y sin aportes jubilatorios. Finalmente, en el mes de noviembre nos despiden y tampoco recibimos la indemnizaci贸n correspondiente. El responsable de toda nuestra situaci贸n es el empresario Carlos Rosales y todos los que componen el directorio del grupo Garbarino.

Este proceso de vaciamiento de la empresa que vienen haciendo en forma paulatina lo vienen llevando a cabo en complicidad de un sindicato que no act煤a para defender a las y los trabajadores como deber铆a ser.

Durante este tiempo el gobierno prometi贸 intervenir pero a casi un a帽o las soluciones no llegan. Es por esta raz贸n que se hicieron varias acciones de protesta y ante la falta de respuestas concretas las y los trabajadores de Garbarino vamos a realizar una vez m谩s una movilizaci贸n a Plaza de Mayo para de una vez por todas conseguir una soluci贸n a nuestro conflicto.

Entrevista a Ceferina, trabajadora de Garbarino

MH: 驴Qu茅 resultado tuvo esta nueva actividad que llevaron adelante?

C: El secretario de Gobierno, Juan Fern谩ndez, nos recibi贸 el petitorio y nos dio un n煤mero de expediente para poder seguir la ruta del petitorio.

La marcha fue una m谩s de las que ya hicimos anteriormente porque hemos venido de manifestaci贸n en manifestaci贸n, todo el 2021, incluso en octubre tuvimos una charla con el presidente y diferentes reuniones en el ministerio de Producci贸n y contactos con Desarrollo Social, pero nada avanza.

Lo 煤nico que hemos recibido de parte del gobierno fue la ayuda en la carga de tr谩mites administrativos a trav茅s del Anses pero ya no podemos hacerlo porque ahora no tenemos m谩s v铆nculo con la empresa. Y ayuda alimentaria solo para fin de a帽o con traslado a nuestro cargo. Se dio en un dep贸sito en CABA y nosotros tenemos trabajadores en toda CABA y el Gran Buenos Aires. Como esto no fue acompa帽ado con log铆stica de parte del gobierno todos nuestros compa帽eros del interior no vieron un solo alimento.

Desastroso. Hasta ahora todo muy desastroso a pesar de que hacemos el intento constante de tener llegada a trav茅s de la lucha con diferentes reclamos y metodolog铆as ya sea una marcha o cortes en el Puente Pueyrred贸n, no hay absolutamente nada que haga quebrar la frialdad con la que se maneja tanto el ministerio de Trabajo como Desarrollo Social porque no hay ning煤n tipo de soluci贸n para nuestro conflicto cuando la palabra del presidente all谩 por octubre del 2021 fue completamente diferente.

Se incumpli贸 cada punto, cada ayuda que nos dijo que nos dar铆a, todo, absolutamente todo, a pesar que solo est谩bamos hablando de mantenernos vinculados a la empresa, poder llamar al empresario a una reuni贸n o hacer todo lo posible para conseguir un nuevo inversor y no se perdieran los puestos de trabajo como pas贸 en noviembre del a帽o pasado. Absolutamente nada.

MH: 驴Las 200 sucursales est谩n cerradas?

C: Hay solo cuatro operativas.

MH: Y tienen diez meses de salarios atrasados.

C: Aparte de no haber cobrado un solo peso, ni las indemnizaciones. Nosotros tenemos seis empresas dentro del Grupo Garbarino: Compumundo, el cr茅dito personal y la tarjeta Mastercard, Garbarino Viajes que ha estafado a cualquier cantidad de clientes y tambi茅n a los trabajadores que fuimos clientes y estamos sin las posibilidades de viajar. Y dos f谩bricas ensambladoras en Tierra del Fuego.

Hay posibilidades de desarrollo de la empresa, pero ni siquiera dan el brazo a torcer por ese lado porque a los trabajadores de esas plantas los tienen parados. Algo de mercader铆a hay para ensamblar pero falta una parte que si bien tiene un costo y tiene que hacerlo alguna empresa, sea Garbarino u otra, falta esa inversi贸n para trabajar. Es una pena porque esas dos f谩bricas est谩n paradas con toda la tecnolog铆a impresionante que tienen, tanto Tecnosur como Digital Fueguina.

MH: Estamos hablando de un universo de 4.000 trabajadores.

C: Correcto.

MH: Hace unos d铆as publiqu茅 informaci贸n sobre un acuerdo entre el ministerio de Trabajo y el sindicato de Comercio por el cual se daba una prioridad laboral a los trabajadores de Garbarino.

C: Es correcto, pero un chiste, lamentablemente.

MH: 驴Cu谩l ha sido el rol del sindicato de Comercio en el conflicto?

C: Una desaparici贸n y un completo abandono de parte de uno de los gremios m谩s grandes del pa铆s liderado por el Sr. Armando Cavalieri que lleva en ese escritorio m谩s de 30 a帽os. Es lamentable porque una persona con tanta experiencia, liderando un gremio tan grande, podr铆a haberse comportado de otra forma con los trabajadores de Garbarino.

El sindicato tiene mucho que ver en este conflicto porque Rosales y su vicepresidenta, Mariana Casares, fueron presentados a los hermanos Garbarino por Cavalieri cuando vendieron la firma en junio del 2020.

A pesar de todo lo que hemos vivido los trabajadores durante el 2020, los descuentos, la falta de pago, de los aportes patronales para la seguridad y obra social ni hablar, el seguro laboral, que no se efectuaron desde que Rosales entra en la empresa, este sindicato que es el que nos representa y tiene m谩s de un mill贸n de trabajadores afiliados, brill贸 por su ausencia, lamentablemente.

Y con respecto a esa cartera de trabajo que mencion谩s, que hab铆a que anotarse en un portal, es algo que tambi茅n se le reclama al gobierno en las movilizaciones, pero la realidad es que ning煤n compa帽ero hasta el d铆a de hoy, febrero del 2021, ha recibido el llamado de una empresa, de los que nos anotamos en el portal Empleo. A pesar que el gobierno ofrece condiciones ventajosas para la empresa que quiera contratarnos de $ 15.000 del b谩sico m谩s el 90% si sos hombre y el 95% si sos mujer de cobertura total subsidiada en las cargas sociales. Es algo bastante ventajoso y beneficioso para cualquier empresario.

Dejame decirte que el trabajador de Garbarino est谩 muy capacitado para diferentes 谩reas. Si hay algo que se le puede reconocer a la empresa es la capacitaci贸n dentro de su negocio, el rubro de comercio, pero aun as铆, por eso te dec铆a que fue un chiste, hicieron que nos anot谩ramos y absolutamente nadie nos llam贸.

El gobierno brilla por su ausencia y el sindicato tambi茅n. Es m谩s, el sindicato hizo un pedido de investigaci贸n hace 15 d铆as. Otro chiste, parece que nos estuviera haciendo una broma a todos los trabajadores, porque el mismo que trae al empresario hoy quiere que se lo investigue y denuncia a la empresa por malversaci贸n de fondos, por falta de pago a los trabajadores, reci茅n en 2022. Se acordaron muy tarde.

MH: Hay que aclarar que Carlos Rosales est谩 estrechamente vinculado al ministro de Turismo, Mat铆as Lammens, ya que ambos son directivos del club San Lorenzo de Almagro. Podr铆a haber una suerte de intervenci贸n de un alto miembro del gobierno hacia su colega en la Comisi贸n Directiva de San Lorenzo.

Si bien tarde, el sindicato habla de una malversaci贸n de fondos y es evidente que ha habido un vaciamiento de la empresa 驴por qu茅?

C: 隆Qu茅 gran pregunta! Al principio fue un vaciamiento encubierto porque no entend铆amos nada de lo que pasaba, con un mont贸n de despidos, suspensiones, falta de pago, a los proveedores tambi茅n, falta de mercader铆as que incluso llev贸 a la empresa a no tomar los pagos de los clientes, que no sab铆an d贸nde abonar su cuota y nadie dec铆a nada p煤blicamente. Si no quer茅s tener el pago de un cliente con la cantidad que ten铆a la empresa, estamos hablando de una empresa que no est谩 queriendo recibir pagos. Vaciamiento con todas las letras.

Los trabajadores no lo sab铆amos y lo vivimos como algo encubierto, pero a febrero de 2022 sabemos que esto fue planificado, obrado por el Sr. Carlos Rosales. Tuvimos la sospecha y hoy te dir铆a la confirmaci贸n que este se帽or vino a terminar algo que la empresa ya hab铆a comenzado all谩 por el 2018/9.

En lo personal trabaj茅 15 a帽os en Garbarino hasta noviembre 2021 y por primera vez en 2018 comenzamos a tener falta de mercader铆a. Cuando la competencia estaba baja de stock, Garbarino siempre ten铆a porque era una empresa muy adelantada a nivel comercial. Y en 2018/9 comienza con esta falta de mercader铆a, con problemas con los proveedores, con cosas raras.

Tal vez podr铆amos haberlo notado, pero Garbarino hab铆a superado varias crisis y nunca pensamos que esa no la superar铆a o iba a terminar en un vaciamiento. A medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta y la llegada de Rosales fue el puntapi茅 para comenzar a hacer el desastre. La pandemia tambi茅n lo ayud贸 a escudarse y todos los vericuetos legales, porque es muy h谩bil junto a su vice, una se帽ora que es abogada, no dejaron nada para que se filtre o se les escape absolutamente nada. Todo fue muy delicadamente planificado hasta llegar al despido de 4.000 trabajadores.

MH: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

C: Como podemos verlo a trav茅s de las redes sociales, canales de TV y publicidades radiales que hace el gobierno, diciendo que son argentinos, inclusivos, esto y lo otro, la verdad nos gustar铆a que estuviera presente. Cuando Alberto Fern谩ndez sale a decir 鈥榚stamos presentes鈥, la verdad que ser铆a el momento de hacerlo, cuando este tipo de empresario que tiene conexiones con el gobierno, con el poder pol铆tico llega a hacer una masacre laboral como en Garbarino, el gobierno desaparece. Cuando m谩s tendr铆a que estar presente, deja a la deriva a 4.000 trabajadores.

Trabajadores de Garbarino impulsaron fondo de lucha junto a estudiantes en la UNJu

El mi茅rcoles 23, trabajadores de la ex Garbarino se hicieron presentes en la Facultad de Humanidades de la Unju y junto a estudiantes de la Juventud del PTS pasaron por los cursos de Ambientaci贸n donde difundieron su situaci贸n y buscaron solidaridad con su fondo de lucha para continuar su pelea.

A m谩s de un a帽o de iniciado el vaciamiento de la empresa, los trabajadores contin煤an peleando por que se les pague la indemnizaci贸n y todas las deudas que les corresponden y denuncian que hasta el momento no recibieron ning煤n tipo de respuesta por parte del gobierno nacional y provincial. El fondo de lucha es una manera de poder costear parte de sus gastos para poder continuar peleando por sus derechos y evitar que la falta de recursos y sueldos sea un motivo para abandonar esta pelea.

Sin embargo no se rinden, y contin煤an buscando fortalecer su pelea; es as铆 que junto a otros sectores de trabajadores en lucha, los partidos que son parte del Frente de Izquierda, y distintas organizaciones sociales vienen de organizar y marchar en com煤n contra el FMI y las consecuencias que el pacto traer谩 para toda la poblaci贸n.

隆Vos tambi茅n pod茅s ser parte! Si te interesa sumarte a colaborar con los trabajadores de Garbarino y todos los trabajadores que est谩n peleando por sus derechos, escribinos para ir a tu Facultad y poder difundir esta situaci贸n.

Contacto: Keila Zequeiros 3884423961

Puente Pueyrred贸n: trabajadores de varios sectores realizaron corte

El pasado jueves 24 exigieron la reincorporaci贸n de despedidos, reconocimiento del nuevo sindicato municipal de Berazategui y pago de indemnizaciones, entre otras demandas. Pertenecen a Garbarino, municipales de Berazategui, de Gri Calvi帽o, de Latam, entre otros. Los acompa帽aron organizaciones solidarias.

La bandera de les trabajadores municipales de Berazategui estuvo entre las que encabezaron la columna exigiendo la reincorporaci贸n de ocho trabajadores que fueron despedidos del municipio gobernado por Juan Jos茅 Mussi por organizarse, y el reconocimiento del sindicato que fundaron, la Uni贸n del Personal Municipal de Berazategui (UPMB).

Tambi茅n los trabajadores y trabajadoras de Garbarino, que luchan desde el a帽o pasado cuando fueran cerradas las sucursales de la casa de electrodom茅sticos dejando miles de personas en la calle.

Se sumaron trabajadores de Gri Calvi帽o, empresa multinacional metal煤rgica de la energ铆a e贸lica, ubicada en Bosques, en la zona sur del GBA, que despidi贸 decenas de obreros sin causa o con causas fabricadas por la patronal, en un momento en el que sus acciones est谩n en alza. Reclaman la reinstalaci贸n de los compa帽eros y denuncian lock out patronal y militarizaci贸n de la planta.

Otra delegaci贸n presente fue la de trabajadoras y trabajadores de Latam exigiendo que se cumpla el compromiso de reinstalaci贸n y denunciando la impunidad con la que sigue operando la empresa.

Tambi茅n participaron trabajadores de la L铆nea 60 de colectivos, quienes desde las 0:00 de ese d铆a estaban de paro tras ser votada la medida a 煤ltima hora del mi茅rcoles en asamblea. Denuncian despidos arbitrarios por parte de la gerencia de DOTA, enmarcada en la disputa con el gobierno por los subsidios.

Quienes convocaron a esta nueva medida de lucha no estaban solos: los acompa帽aban trabajadores, estudiantes y legisladores de izquierda como el diputado nacional del FITU Nicol谩s del Ca帽o. All铆 se cruzaron trabajadores de Coca Cola, aeron谩uticos, estatales, docentes y de la energ铆a como los ex trabajadores de Ema. Tambi茅n se solidarizaron activamente con su presencia estudiantes de distintas universidades y terciarios como la UNLa, UNAJ, Undav e ISDF 41 de Adrogu茅. Y se hizo presente una delegaci贸n del Sindicato de Municipales de Vicente L贸pez.

Adem谩s, entre las organizaciones presentes el PTS, el PO, el MST e IS (integrantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad), el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) y La Red de Trabajadorxs Precarizadxs.

Despidos en la L铆nea 60

A trav茅s de un comunicado el Cuerpo de Delegados de Monsa L铆nea 60 informaron que se encuentran en estado de asamblea permanente luego de que en los 煤ltimos d铆as los directivos del grupo DOTA, actual gerenciador de la empresa, decidieran despedir trabajadores de manera arbitraria y sin motivo alguno.

Los trabajadores vienen denunciando las p茅simas condiciones laborales, con cabeceras sin agua ni elementos b谩sicos de seguridad e higiene y con unidades con diez a帽os de antig眉edad; persecuci贸n laboral y suspensiones a las que califican de caprichosas. 鈥淒enunciamos, adem谩s, que la empresa parasita los subsidios del Estado, resultando de esto el p茅simo servicio brindado al p煤blico usuario de nuestra l铆nea鈥, agregan.

鈥淧or estos motivos, y entendiendo que los despidos obedecen a una pelea interna -entre el grupo DOTA y el Estado- por el reparto de los subsidios, informamos que defenderemos nuestros derechos laborales. Advertimos, por medio de la presente, que no descartamos posibles paros o suspensiones de servicio y que informaremos los pasos a seguir鈥, finaliban desde el Cuerpo de Delegados.

芦Hemos llegado a esta resoluci贸n luego de que los directivos del grupo DOTA (actual gerenciador de la l铆nea) despidieran a cuatro trabajadores, los cuales eran candidatos a delegados, de manera arbitraria y sin motivo alguno禄. Asimismo, advierten: 芦de no mediar respuesta positiva, continuaremos con nuestro plan de lucha el pr贸ximo mi茅rcoles 4 de marzo禄. El delegado Santiago Menconi ampli贸: 芦no es casualidad que un d铆a despu茅s de que anunciaran la quita de subsidios nos llegara el primer telegrama por la 245 -en referencia al art铆culo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entendemos que el grupo DOTA parasita los servicios, recorta los recorridos y servicios, no renueva las unidades, no garantiza las condiciones de seguridad e higiene y, encima, se da el tup茅 de despedir a trabajadores para poder sentarse en una mesa de negociaci贸n para poder discutir los subsidios que siempre piden禄.

Gri Calvi帽o: 鈥淪i no entran todos, no entra nadie鈥

Reproducimos una entrevista de La Izquierda Diario a un trabajador:

Desde La Izquierda Diario dialogamos con uno de los trabajadores en lucha de la empresa ubicada en Bosques. 鈥淓stamos reclamando por la reinstalaci贸n de los compa帽eros que est谩n despedidos, con causas que son mentiras. Han inventado que nosotros robamos papel higi茅nico, o que jug谩bamos en la f谩brica, todo mentira. Se trata de despidos sin causa y con telegramas mal redactados. La empresa dice que no hay trabajo y no tienen ganancias lo cual no es verdad, ellos prev茅n volver a producir. Todos estamos suspendidos y a煤n no nos depositaron el aguinaldo鈥, nos cont贸.

GRI es una empresa multinacional de una rama energ茅tica que se encuentra en alza. Viene realizando negocios millonarios los 煤ltimos a帽os y ha recibido la flamante visita del intendente y del gobernador Axel Kicillof. La firma tiene 16 plantas en Argentina, Estados Unidos, Espa帽a, China, Sud谩frica, Turqu铆a, India y Brasil. El hecho de que aleguen p茅rdidas en sus ganancias como excusa para realizar despidos se trata de la peor estafa. El ataque de GRI va en sinton铆a con los objetivos flexibilizadores de las patronales de conjunto. Al no poderse imponer la reforma laboral durante el macrismo buscan ir flexibilizando por f谩brica o gremio.

En consulta sobre las medidas que est谩n realizando nos dijo: 鈥淓stamos haciendo marchas, festivales para recaudar para el fondo de lucha, ollas populares. Los compa帽eros que est谩n despedidos no est谩n recibiendo ning煤n ingreso, y los suspendidos cobramos solo el b谩sico. Hemos realizado varias movilizaciones al ministerio de Trabajo de La Plata (鈥) ellos no dan respuesta y parece que patean para el lado de la empresa (鈥) tambi茅n nos concentramos frente a la UOM seccional Quilmes exigiendo que tomen medidas por nosotros鈥.

Para finalizar dijo sobre el desarrollo del conflicto: 鈥淪i no entran todos, no entra nadie. No hay que bajar los brazos, hay que luchar por todo lo que hemos conquistado, seguir en la lucha por los derechos de los trabajadores. Es una situaci贸n dif铆cil, a veces te bajonea, pero hay muchas familias que est谩n en juego y eso es lo que nos hace poner m谩s fuerzas鈥.

Gran apoyo en el festival solidario de Gri Calvi帽o

M谩s de un centenar de trabajadores de distintas organizaciones en lucha acercaron su solidaridad el pasado s谩bado 19.

Estuvieron presentes delegaciones de Municipales de Berazategui en lucha, docentes, ferroviarios, el PO, el MST, el MAS y el PTS. Con bandas en vivo y parrilla, se sinti贸 un gran apoyo a la lucha por la reincorporaci贸n de los compa帽eros.

Municipales de Berazategui

El mi茅rcoles 16 de febrero, trabajadores y trabajadoras municipales de Berazategui, nucleados en la Uni贸n del Personal Municipal de Berazategui, se concentraron a las puertas de la intendencia, ubicada en Avenida 14 y Calle 131, para reclamar por pol铆ticas efectivas de g茅nero en el 谩mbito laboral, donde a las 12:00 hubo una conferencia de prensa. Las trabajadoras denuncian situaciones de acoso sexual, violencia institucional y de g茅nero dentro de la municipalidad.

鈥淩ecientemente tomamos conocimiento de la denuncia penal de una compa帽era contra el ex director de Mayordom铆a, Gustavo Adolfo Isea, por un hecho de violencia sexual鈥, relat贸 Cecilia Paredes Guti茅rrez, secretaria Administrativa y de Actas de la UPMB.

鈥淓xigimos el inmediato desplazamiento de Isea mientras se realiza la investigaci贸n pertinente y se le inicie el sumario administrativo correspondiente. Reafirmamos la voluntad de nuestro sindicato de acompa帽ar cada uno de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras municipales鈥, agreg贸 el secretario adjunto Gustavo Gale.

鈥淣os parece importante que el municipio implemente en forma efectiva la capacitaci贸n obligatoria en materia de g茅nero que dispuso la Ley Micaela. Pero m谩s all谩 de pol铆ticas espec铆ficas, es imprescindible el pase a planta de todas las compa帽eras que hayan cumplido el per铆odo de prueba, porque la precarizaci贸n facilita las situaciones de abuso, y ellas est谩n m谩s expuestas y vulnerables a situaciones de violencia, hostigamiento, acoso y abuso鈥, se帽al贸 Mario Torroba, secretario general de la UPMB.

Fuentes: Red Eco Alternativo, Anred, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Plan B(aires) 鈥 FM La Boca (90.1) 鈥 Jueves de 18 a 19.