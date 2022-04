Estimado/a representante,

El 煤ltimo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC) concluye que la ventana para evitar impactos clim谩ticos verdaderamente catastr贸ficos se est谩 cerrando r谩pidamente. El informe establece con claridad que son los pa铆ses m谩s industrializados quienes con mayor esfuerzo y rapidez deben realizar reducciones profundas de gases de efecto invernadero para evitar sobrepasar el 1,5 潞C. Con este objetivo, los escenarios clim谩ticos compatibles con el Acuerdo de Par铆s reflejan que las emisiones deben reducirse a la mitad en 2030 y alcanzar la neutralidad en torno a 2040.

En este contexto, la red Gas No Es Soluci贸n y las organizaciones abajo firmantes han considerado de vital importancia expresar que las sanciones y medidas tomadas por la Uni贸n Europea y el Estado espa帽ol en el contexto de la guerra en Ucrania no pueden convertirse en una excusa para incrementar la dependencia de los combustibles f贸siles sin importar de donde provengan. La necesidad de reducir el consumo energ茅tico dr谩sticamente en los pr贸ximos a帽os y dejar los combustibles f贸siles bajo el suelo es una llamada a la conciencia global para afrontar un problema sist茅mico con profundas ra铆ces sociales, econ贸micas, pol铆ticas y culturales. Si bien es necesario reducir la dependencia de carb贸n, petr贸leo, gas y nuclear de Rusia lo antes posible, no se debe hacer a costa de aumentar las explotaciones f贸siles en otras partes del mundo, ya que, adem谩s de las consideraciones clim谩ticas, muchas veces financian otros reg铆menes autocr谩ticos. Los instrumentos de los que se est谩 dotando la UE, como la hoja de ruta REPowerEU o el reciente acuerdo con EE UU (Task Force on Energy Security) para aumentar el suministro de gas natural licuado (GNL), si no se aplican adecuadamente podr铆an consolidar la dependencia a los combustibles f贸siles en lugar de suponer un avance considerable para la transici贸n energ茅tica justa.

Cualquier expansi贸n de las infraestructuras de combustibles f贸siles nos alejar谩 de la 煤ltima oportunidad de evitar el caos clim谩tico, y continuar谩 con las d茅cadas de da帽os causados a las comunidades que viven cerca de los pozos de gas de fractura hidr谩ulica o fracking, generando las llamadas zonas de sacrificio. Tambi茅n se producen impactos en las poblaciones cercanas a las infraestructuras de GNL, los gasoductos y las terminales de exportaci贸n e importaci贸n.

Por otro lado, es necesario resaltar que las infraestructuras gasistas no son una soluci贸n a corto plazo, ya que pueden tardar a帽os en entrar en funcionamiento, desviando recursos de las inversiones que realmente ayudar谩n a reducir r谩pidamente la demanda de gas, como la eficiencia energ茅tica, la electrificaci贸n, la promoci贸n de las energ铆as renovables, el impulso al autoconsumo y a las comunidades energ茅ticas.

Para justificar esta inversi贸n en el largo plazo se habla de la necesidad de que esta infraestructura sea compatible con el hidr贸geno renovable, pero ni las redes gasistas europeas est谩n listas para transportar hidr贸geno ni este es todav铆a competitivo ni eficiente de producir (y puede que nunca lo sea del todo). El hidr贸geno renovable no puede convertirse en una falsa coartada que fortalezca el papel del gas f贸sil y la inversi贸n en m谩s infraestructuras innecesarias. Por ello, no debe considerarse como una soluci贸n clim谩tica a gran escala.

Ante la emergencia sanitaria, ambiental y social mundial en la que nos encontramos, la Uni贸n Europea y el Estado espa帽ol deben implementar soluciones coherentes que aceleren la acci贸n clim谩tica, y que no pongan en peligro el camino ya recorrido, evitando por todos los medios la expansi贸n de las infraestructuras de combustibles f贸siles, la energ铆a nuclear y otras falsas soluciones que se est谩n planteando estos d铆as. En su lugar todos los esfuerzos deben ir dirigidos a:

Promover la resiliencia energ茅tica mediante la reducci贸n de la demanda, la eficiencia energ茅tica y la aceleraci贸n de la generaci贸n renovable respetuosa con la naturaleza y las personas, priorizando el autoconsumo y las comunidades energ茅ticas locales. Proteger a las personas en estado de vulnerabilidad mediante una tarifa social para la energ铆a y los suministros b谩sicos; adem谩s implementar un cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables y la inversi贸n en eficiencia energ茅tica en los edificios. Aumentar la ambici贸n clim谩tica, reforzando herramientas legislativas como el paquete Fit for 55, la Ley de Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica y realizando una revisi贸n ambiciosa del Plan Integrado de Energ铆a y Clima a nivel estatal y las estrategias regionales. Prohibir la publicidad y los patrocinios de las empresas de combustibles f贸siles. El IPCC se帽ala que estas estrategias de comunicaci贸n lavan la cara y son responsables de perpetuar nuestra dependencia de tecnolog铆as sucias.

Una mirada exclusivamente econ贸mica y de corto plazo no puede prevalecer frente a la magnitud de los retos que se nos presentan. La declaraci贸n de Emergencia Clim谩tica por parte del Estado espa帽ol el 21 de enero de 2020 no deber铆a olvidarse. Y, tras las conclusiones del 煤ltimo informe del IPCC queda claro que el tiempo se agota. Por ello, la acci贸n clim谩tica deber铆a colocarse como prioridad en el panorama pol铆tico, social y medi谩tico.

Hoy m谩s que nunca, se evidencian las costuras de un sistema energ茅tico que es todav铆a excesivamente dependiente de los combustibles f贸siles y que amenaza y vulnera los derechos y la seguridad de las personas. Atravesamos un momento crucial en el que es necesario acelerar la transici贸n energ茅tica justa y la reducci贸n del consumo energ茅tico sin dejar a nadie atr谩s. Por todo ello, la sociedad civil planteamos nuestra disposici贸n a participar en la construcci贸n de soluciones sociales y medioambientalmente sostenibles, ya que el momento para la acci贸n transformativa es ahora o no ser谩.