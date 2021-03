Decenas de personas se dieron cita en Vitoria-Gasteiz este s谩bado bajo el lema, “INOR EZ KALE GORRIAN” a favor de una ley que garantice el derecho a la vivienda.

Por primera vez desde hace 43 a帽os el Gobierno espa帽ol pronto presentar谩 una 芦Ley de vivienda estatal禄 que haga efectivo el derecho a la vivienda. Hasta ahora, se han aprobado leyes de vivienda auton贸micas, pero todas ellas, han sido recortadas por el tribunal constitucional alegando que invaden competencias estatales o el derecho de propiedad.

Ante esto, se ha constituido una 芦Iniciativa unitaria por el derecho a la vivienda禄, para conseguir que esta ley reconozca la vivienda como un derecho subjetivo de las personas y nadie tenga que vivir en la calle.

Una ley que haga respetar el derecho internacional que proh铆ba los desahucios sin alternativa habitacional previa. Que ampl铆e el parque p煤blico de alquiler social, destinando, como m铆nimo, el 2% del presupuesto estatal. Que regule los alquileres en funci贸n de los ingresos e impida la especulaci贸n. Que garantice los suministros b谩sicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para acabar con la brecha digital. Que facilite una segunda oportunidad efectiva para los deudores hipotecarios, y establezca medidas contra los abusos financieros e inmobiliarios. Y que acabe con una fiscalidad que beneficia a los especuladores y a las rentas m谩s altas.

Han informado que actualmente, 32.000 personas no tienen un hogar. 12 millones de personas est谩n en riesgo de exclusi贸n social. M谩s de un mill贸n de personas han sido desahuciadas desde 2008. La vivienda es hoy un problema social agravado por la pandemia, la especulaci贸n, y el escaso parque p煤blico. Una de cada tres personas tiene que dedicar m谩s del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda y suministros b谩sicos. Los j贸venes no pueden acceder a un techo que les permita emanciparse.

Muchos pensionistas sufren problemas de accesibilidad en sus viviendas. Miles de familias son desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas y los abusos bancarios, o por no poder pagar alquileres, o porque no les prorrogan los contratos. Denuncian que no es aceptable que haya personas que viven en infraviviendas, o se ven obligadas a ocupar pisos deshabitados, o a dormir en la calle, o a ser excluidos de un contrato de alquiler por racismo o por tener un trabajo precario.

En Euskadi, despu茅s de 5 a帽os de aprobarse la Ley de vivienda vasca, 茅sta sigue sin desarrollo y sin aplicaci贸n. Acusan que no es casualidad que PNV y PSE-EE, que integran el Gobierno Vasco, se est茅n oponiendo en el parlamento estatal a sacar adelante una Ley estatal de vivienda que controle los alquileres especulativos e impida a la iniciativa privada especular con un bien de primera necesidad.

Por 煤ltimo llaman a participar y apoyar la iniciatica contra las presiones de los especuladores y a movilizarse como 煤nica garant铆a de que esta ley responda a las necesidades y e intereses del pueblo. Reclaman que ya es hora de que se les escuche y atienda, ya que es la mayor铆a del pueblo el que sufre el problema de la vivienda.

