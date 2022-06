–

鈥淣inguna fuerza pol铆tica en los parlamentos, sea vasco o del Estado, nos va a representar鈥

鈥淪omos gente de diferentes perspectivas, con diferentes visiones ideol贸gicas, pero s铆 que compartimos un punto en com煤n: luchar contra la represi贸n de forma unitaria鈥

鈥淟a amnistia va a ser una conquista llevada a cabo por las clases populares, liderada por la clase obrera y va a ser la consecuencia de esta lucha鈥

鈥淓n Euskal Herria seguimos al pie del ca帽贸n hasta que nos traicion贸 el reformismo abertzale y hoy en d铆a, tras diez a帽os, estamos en un proceso de desmovilizaci贸n鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H

驴Qu茅 es Gasteizko Elkartasun Komitea y qu茅 fines persigue?

Es una organizaci贸n antirrepresiva y nos basamos un poco en la unidad popular. Esto quiere decir que somos gente de diferentes perspectivas, con diferentes visiones ideol贸gicas, pero s铆 que compartimos un punto en com煤n: luchar contra la represi贸n de forma unitaria. Contra la represi贸n de un Estado que consideramos que sigue siendo el viejo estado de hace ochenta a帽os, que no ha habido transici贸n pol铆tica, que sigue siendo el viejo estado fascista. Entonces, en unas jornadas que se organizaron en Gasteiz por la amnistia en 2019 nos juntamos ciertos individuos y decidimos empezar a discutir.

Nos basamos en cuatro puntos: el primero, como deber铆a de ser en toda organizaci贸n antirrepresiva: la exigencia de la amnistia total. La amnist铆a total no es solo la liberaci贸n de los presos pol铆ticos, sino que tambi茅n es la legitimaci贸n de su lucha.

La amnistia, como as铆 lo vemos, no va a ser una simple concesi贸n por parte de los estados, va a ser una conquista llevada a cabo por las clases populares, liderada por la clase obrera y va a ser la consecuencia de esta lucha; y no va a ser que, como he dicho, que los prisioneros pol铆ticos salgan de la c谩rcel, sino que adem谩s salgan con la cabeza bien alta y sin haber cedido un 谩pice en su lucha, dando igual los m茅todos que hayan utilizado porque consideramos que todos son leg铆timos en la lucha contra el estado.

El segundo punto ser铆a la autodeterminaci贸n. Exigimos la autodeterminaci贸n para todas las naciones del Estado espa帽ol, que est谩n oprimidas y Euskal Herria es una de ellas, y en nuestro caso creemos que la lucha por la autodeterminaci贸n/independencia cuando es negada no solo se vuelve leg铆tima para el pueblo, si antes no lo era, sino que adem谩s se vuelve totalmente necesaria y es la 煤nica herramienta para que el pueblo se libere de sus pesadas cadenas que le oprimen. Como antifascistas que nos consideramos dentro del Comit茅, creemos que debemos hacer nuestra esa lucha.

Luego est谩 la disoluci贸n de los tribunales pol铆ticos, que son los que realizan la represi贸n y son los mismos tribunales de hace ochenta a帽os. Tenemos claro el ejemplo del Tribunal de Orden P煤blico, que se acost贸 franquista y al d铆a siguiente amaneci贸 democr谩tico en la supuesta Audiencia Nacional, pero sigue siendo el mismo tribunal. Y son los que validan las leyes y realizan la represi贸n, a su vez exigimos la disoluci贸n de los cuerpos represivos y la derogaci贸n de toda la legislaci贸n represiva como puede ser la ley mordaza y la ley antiterrorista.

Y luego la memoria hist贸rica, como he dicho, dentro del Comit茅 tenemos una lectura y creemos que durante ochenta a帽os ha habido muchos luchadores que han luchado contra el Estado y creemos que hacer nuestras estas luchas no solo es totalmente necesario, sino que adem谩s la raz贸n de las luchas del pasado dar谩n sentido y conexi贸n a las de hoy en d铆a y a las del futuro. Creemos totalmente necesario mantener esa memoria hist贸rica.

Bajo estos puntos, adem谩s, queremos hacer un programa amplio en el que podemos hacer una lucha antirrepresiva, que creemos que tiene que ser amplia, porque la represi贸n nos afecta a todos y creemos que tienen que ser una lucha totalmente ofensiva, no solo defensiva, frente a los derechos que nos han robado y que debe ser de car谩cter ofensivo hasta destruir al Estado.

Vuestra actividad se queda en Gasteiz, 驴vais a seguir por el resto de Euskal Herria, c贸mo lo veis?

Al final, nosotros nos organizamos a nivel de Gasteiz y eso es una realidad. Desde que nacimos somos una organizaci贸n peque帽a, con bastantes pocos recursos y limitaciones. La situaci贸n es la que es. No nos planteamos expandir como tal el comit茅, lo que s铆 que nos planteamos, y esa es la realidad, es que no nos podemos quedar en localismos, entonces deberemos tejer lazos con diferentes organizaciones que luchen contra la represi贸n. Tejer esos lazos con el objetivos de que vaya creciendo el movimiento y desde ah铆 realizar trabajo.

驴Por qu茅 hab茅is salido ahora p煤blicamente, vamos que se os ve m谩s por lo menos en las redes sociales?

Las redes sociales las abrimos hace poco porque creemos que todo tiene un proceso. Primero creemos que tenemos que asentar el comit茅, que tenemos que estar en la calle y tenemos que estar con la gente, y las redes sociales creemos que tienen que ser una consecuencia de ese trabajo. Las redes sociales nacieron en el momento en que ve铆amos que necesit谩bamos un medio de difusi贸n propio, por nuestro trabajo porque no pod铆amos estar dependiendo de los diferentes medios de difusi贸n, y por eso abrimos en este caso una cuenta en twitter en este momento, que es la capacidad que tenemos para poder un poco esparcir nuestro trabajo. Nuestra actividad se desarrolla desde el 2020, pero las redes sociales las abrimos como consecuencia directa del trabajo que realizamos en la calle. Ya ve铆amos un muro y, sobre todo, para la expansi贸n de la organizaci贸n.

驴Cu谩ntos sois aproximadamente?

Pocos. La realidad del movimiento es la que es. Hoy d铆a creemos que no tiene nada que ver la realidad pol铆tica con la de anta帽o. Hoy en d铆a los que luchan son muy pocos y el Comit茅 es reflejo de ello. Pero poco a poco el movimiento s铆 que va creciendo y poco a poco superaremos estos obst谩culos. No nos fijamos tanto en lo cuantitativo, sino que m谩s en lo cualitativo. Creemos que m谩s que expandir nuestra organizaci贸n, lo que tenemos que expandir es nuestro programa y nuestro mensaje. Que seamos tropecientos militantes no nos preocupa, la vedad, preferimos que los militantes que estemos trabajemos bien, pero expandir nuestros lazos y nuestro rango de acci贸n s铆 que nos parece importante y poco a poco lo vamos consiguiendo.

驴No son suficientes las organizaciones que hay ahora misma que luchan por la amnistia?

Cuando empezamos a trabajar en nuestro proyecto no exist铆a ninguna organizaci贸n antirrepresiva en Gasteiz que luchara por la amnistia, ni tan siquiera el Movimiento por la Amnist铆a y contra la Represi贸n. Eso s铆, los casos de represi贸n en la ciudad iban en aumento. Hab铆a represi贸n y eso era una realidad y la necesidad de una organizaci贸n que hiciera frente era totalmente palpable. Creo que tuvimos suficiente con el asesinato de Oier G贸mez a manos de los estados espa帽ol y franc茅s y se vio tambi茅n que a ra铆z de eso, al a帽o siguiente, no se ve铆a nada, nadie hac铆a nada. Cuando muri贸 Oier, la respuesta s铆 que fue contundente y luego qu茅鈥ubo un vac铆o. Entonces, nadie se acordaba quien era Oier, nadie se acordaba de su ejemplo. La primera vez que hicimos campa帽a por su asesinato fuimos los 煤nicos y eso que se lo propusimos a otras organizaciones para hacer algo. Esa creemos que es la triste realidad. Organizaciones efectivamente sobran, porque se ven carteles por aqu铆 y por all谩. Nacen siglas d铆a s铆 y d铆a tambi茅n, pero lo que hace falta son organizaciones que luchen en serio, y esas hay pocas. Es el vac铆o que pretendemos llenar humildemente. Abrimos nuestros brazos a que el comit茅 fuera m谩s amplio y que pudieran participar nuevas organizaciones, pero la negativa fue contundente.

Solidaridad como era entendida hace ya d茅cadas parece que no existe en este momento, 驴intent谩is ocupar ese espacio?

Como bien te he indicado antes, no buscamos la expansi贸n de la organizaci贸n, sino la difusi贸n de nuestro mensaje, programa y comenzar a trabajar sobre el mismo con otras organizaciones. Creemos que es un programa amplio y que cualquier antifascista deber铆a compartir. Somos una organizaci贸n totalmente abierta, estamos abiertos a modificar el programa si fuera necesario. S铆 vemos que hay diferentes aportaciones que se pueden realizar para la extensi贸n de nuestras ideas y ocupar el espacio. Queremos formar parte del movimiento, no queremos ocupar nada. Creemos que el movimiento surge de las personas y los colectivos..

驴Si alguno quiere contactar con vosotros por el correo electr贸nico gasteizelkartasunkomitea@protonmail.com?

S铆, se puede publicar el correo electr贸nico, totalmente. Quien quiera aportar, de cualquier forma. La militancia entendida como se entiende hoy en d铆a tampoco la queremos, la militancia como la entendemos te va a condicionar enteramente en tu vida y quiz谩s no todo el mundo est谩 preparado o se dispone a ello. Las aportaciones se pueden dar de muchas formas, quien no quiera o pueda militar, puede aportar de otras maneras. La cuesti贸n es aportar al movimiento, repito que es de todos, nos afecta a todos y podremos participar todas las organizaciones, todos los colectivos y todas las individualidades porque somos antifascistas y queremos ser consecuentes con ello. Pero que esto no lleve a un pasotismo, la militancia es totalmente necesaria, y quien este dispuesto a entregarse en esta ser谩 acogido con los brazos abiertos.

驴Qu茅 an谩lisis de la situaci贸n sociopol铆tica de Euskal Herria y del Estado espa帽ol hac茅is y tambi茅n a nivel econ贸mico, donde parece que vamos a peor, a pesar de que Urkullu ha proclamado hace unos d铆as que hab铆amos salido de la crisis?

En este momento en que nos encontramos, la crisis es constante. Empezamos a decir sobre el origen del Estado. Como ya te he comentado, en una reciente campa帽a por la Memoria Hist贸rica que hicimos situamos el origen del Estado en 1939, donde tras a帽os de guerra el bando fascista aplast贸 lo que era la rep煤blica popular que democr谩ticamente fue elegida en las urnas.

Este r茅gimen ileg铆timo lo que hizo fue poner a un pu帽ado de familias en el poder y condenarnos a la miseria al resto. No solo en el plan econ贸mico, sino que hab铆a una explotaci贸n salvaje en el plano cultural en Euskal Herria y en el resto del estado. No hace falta mencionar la presi贸n que sufrimos, intelectual y, sobre todo, represiva con fusilamientos al alba, c谩rceles llenas de revolucionarios. Detr谩s de esos a帽os de aplastamiento, vinieron a帽os de desmovilizaci贸n. Tras esos a帽os de desmovilizaci贸n, el movimiento popular empez贸 a levantar cabeza, s铆 que se empezaron a ver movilizaciones por la amnist铆a en los a帽os setenta y hab铆a un r茅gimen que estaba totalmente en crisis. Los 煤ltimos a帽os del franquismo fueron a帽os de total crisis y de auge del movimiento popular. Ah铆 se empez贸 a tejer la maniobra de la transici贸n.

Fue una maniobra que no fue m谩s que un lavado de cara y un aperturismo del propio fascismo. Esto es importante porque la definici贸n que damos al fascismo nosotros no es que haya un se帽or dictando lo que tenga que decir, la definici贸n que damos del fascismo es la dictadura terrorista abierta de la oligarqu铆a financiera. Esas oligarqu铆as que se forman ya en la fase del capitalismo, toman el poder absolutamente y dictan su mandato. Ya no hay democracia entre la propia burgues铆a, sino que es la oligarqu铆a financiera la que toma el poder.

Esto se puede ver en el tema de las familias que he comentado antes. Las mismas 30 familias que en el franquismo ten铆an todo el poder del Estado, siguen teni茅ndolo hoy en d铆a; los tribunales pol铆ticos siguen siendo los mismos, la guardia civil sigue teniendo el mismo poder que antes, la casta eclesi谩stica, igual y tambi茅n nos gustar铆a remarcar el tema de las prisiones, que como organizaci贸n antirrepresiva que somos, durante la pac铆fica Transici贸n se cerr贸 la vieja prisi贸n de Puerto, como todos sabemos, a las prisiones van a parar pobres y revolucionarios, y se cerr贸 la vieja prisi贸n, para abrir la prisi贸n de Puerto I, Puerto II y Puerto III. En nuestro caso cabe se帽alar el Tres de Marzo, donde se asesinaron cinco obreros de nuestra capital y donde no ha habido respuesta del Estado y nadie ha pagado por esos cr铆menes y tambi茅n cabe se帽alar los 600 asesinatos que hubo durante la Transici贸n.

El Estado para salvaguardarse puso a su leg铆timo heredero, que fue Juan Carlos de Borb贸n, y se inici贸 un proceso interno de falsificaci贸n del parlamentarismo. Como se suele decir, y nos gusta indicar, la historia se repite. La primera como tragedia, despu茅s como farsa. Y esto mismo pas贸 con la democracia.

En Euskal Herria en ese contexto s铆 que hubo una excepci贸n, mientras que el lavado de cara de la transici贸n, s铆 que hubo una excepci贸n. En el resto del Estado la lucha en parte decay贸, no dej贸 de haber lucha, pero en Euskal Herria seguimos al pie del ca帽贸n hasta que nos traicion贸 el reformismo abertzale y hoy en d铆a, tras diez a帽os, estamos en un proceso de desmovilizaci贸n de Euskal Herria. Es el contexto que tenemos.

Para enlazar con esto 煤ltimo, 驴os sent铆s representados por alguna fuerza pol铆tica? 驴Se ha cambiado la lucha en la calle por las poltronas? 驴Se pacta con nuestros represores a cambio de qu茅?

La respuesta a la primera pregunta es sencilla: no. Ninguna fuerza pol铆tica en los parlamentos, sea vasco o del Estado, nos va a representar. Eso es as铆. Ninguno vela por los trabajadores, ni las capas populares. 驴No fue el Gobierno vasco el que envi贸 al tanqueta contra los trabajadores de Tubacex? No nos van a representar. 驴No son los de EH Bildu quienes quitan los monolitos en homenaje a los gudaris en diferentes pueblos? Tampoco nos van a representar. Ellos no nos representan .

A Tubacex la tanqueta la mandaron hace 30 a帽os, tambi茅n. (Estuve all铆).

Efectivamente, como bien se indica. La historia se repite: primera como tragedia, despu茅s como farsa. Pero ellos no nos representan. Lo hemos tenido claro desde el principio. Una de las primeras campa帽as desde que salimos fue el boicot a las elecciones al Parlamento vasco en el 2020. Creemos que no hay ninguna v铆a en el falso parlamentarismo montado por el fascismo, en donde ellos deciden quien puede entrar en el Parlamento y quien no. Hay una ley de partidos, que dicta muy bien quien puede entrar y quien no. Nosotros no creemos que haya una fuerza que vaya a ser o pueda ser representadora de nuestros intereses como clase obrera.

Es evidente que en Euskal Herria la lucha de la calle se ha cambiado por las poltronas, no solo aqu铆, sino en el resto del Estado tambi茅n. Lo que pasa es que aqu铆 la traici贸n es mucho m谩s reciente como bien comentaba antes, y es mucho m谩s evidente. Los veteranos como vosotros habr茅is visto como un movimiento combativo que, por ejemplo, antes defend铆a a los trabajadores del astillero de Euskalduna o estaba en pie de guerra con los trabajadores de Tubacex, que luchaba contra el estado fascista en cualquiera de sus formas, incluso con la lucha armada en su momento, se ha transformado en un verdadero chiringuito lleno de mafiosos. Ya ni defienden a los trabajadores, ni reivindican la amnist铆a y lo 煤nico que hacen es servir al Estado abiertamente.

驴La clase trabajadora tiene futuro manteniendo este marco actual de represi贸n y las pol铆ticas a favor del neoliberalismo que practican todas las fuerzas pol铆ticas?

Es obvio que no, al menos que queramos un futuro de miseria. Al final, la gente est谩 harta de estas pol铆ticas represivas del Estado. Tambi茅n es cuesti贸n de tiempo, pero la gente est谩 empezando a hartarse y es obvio que ni el reformismo del gobierno m谩s farsante de la historia, como nos gusta llamarlo, est谩 evitando eso. No hay ning煤n futuro dentro de estas pol铆ticas m谩s que miseria, y frente a quien se quiera organizar frente a esta miseria, represi贸n y m谩s represi贸n. M谩s palo y m谩s palo. Frente a ello, creo que nos queda organizarnos e intentar tirar esto entre todos. Tambi茅n queremos indicar que juntos no s茅 si lo conseguiremos, pero est谩 claro que separados y cada una o uno por su lado no lo vamos a conseguir.

Con los sindicato, 驴tenemos futuro?

Esta es una pregunta que s铆 que creo que no nos corresponde a nosotros como organizaci贸n antirrepresiva remarcarla, pero s铆 creemos que los sindicatos de hoy en d铆a, por ejemplo CCOO y UGT, son herederos directos de los sindicatos verticales completamente. No son m谩s que apagafuegos y apagaluchas, traidores de la clase obrera. Y creo que tambi茅n en el contexto vasco de lo que est谩n haciendo ELA y LAB la tendencia es la misma que los otros sindicatos. En los momentos que la lucha prende m谩s, estos no van a llegar hasta el final y se van a quedar a mitad de camino, no van ser representantes de ning煤n tipo de la clase obrera. La clase obrera lo 煤nico que le queda es su organizaci贸n independiente y poder tirar. Al final, el pueblo es el que salva al pueblo y ninguno de esos va a venir a salvarnos a nosotros, m谩s que nosotros mismos.

Manten茅is la solidaridad con los represaliados vascos, en este caso Asier Guridi, 驴c贸mo explic谩is lo que ocurre en Venezuela o en O帽ati, pueblo natal de Guridi?

Asier Guridi nos coment贸 que ahora mismo est谩 en una pelea jur铆dica con el Estado. El Saime (el que entrega los pasaportes y las c茅dulas de identidad) le niega todos los papeles que necesita para tener derecho a su identidad y que su familia tambi茅n lo tenga. Su lucha, lo que ha hecho es tambi茅n destapar las verg眉enzas del Gobierno venezolano, que tiene bastantes tambi茅n. Lo que creemos es que al Gobierno venezolano le preocupa que esa lucha pueda destapar las verg眉enzas. En lo que respecta a O帽ati, su pueblo, parece una verg眉enza la actitud que est谩 teniendo la socialdemocracia con 茅l, prohibiendo solidarizarse con 茅l y apagando las movilizaciones a favor de 茅l e intentando taparlo.

Vaya, que no les protege nadie y est谩n intentando difamar con diferente gente de la izquierda abertzale, como nos ha llegado de primera mano. Y es una verg眉enza absoluta en el contexto que est谩 ahora O帽ati, su pueblo, donde una gran parte del pueblo, porque no han sido todos, ha dado la espalda a Asier Guridi Zalo帽a.

Luego tambi茅n ya yendo un poco m谩s a lo general es importante se帽alar a los refugiados pol铆ticos, que son los grandes olvidados. No sabemos muchos donde est谩n y los que sabemos, est谩n a cientos de kil贸metros. El caso de Asier Guridi es el caso conocido por la propia campa帽a que ha podido realizar 茅l y es algo que los colectivos hemos podido socializar, bien sea haciendo campa帽as en su favor, bien sea con concentraciones o las charlas, que en Gasteiz se dio una. Pero hay otros casos de refugiados que pueden estar igual o peor que 茅l, incluso, pero por esa situaci贸n que, adem谩s, no se conocen entre ellos, son los grandes olvidados y no hay ning煤n apoyo hacia ellos. Nos gustar铆a remarcar eso, que nosotros luchamos no solo por la amnistia de los presos pol铆ticos, sino por la vuelta a casa de todos los refugiados y refugiadas y, al igual que los presos pol铆ticos, con la cabeza bien alta y sin renunciar un 谩pice a su lucha.

Hay futuro para una Euskal Herria libre, independiente y socialista. Qu茅 est谩 dispuesta a hacer GAsteizko Elkartasun Komitea para conseguirlo y que es necesario?

Nosotros s铆 que intentamos hacer un programa que sea mucho m谩s amplio que independencia y el socialismo, y que pueda tambi茅n incluir a ese programa. S铆 que creemos que para conseguir ese objetivo, y en el caso de poder conseguir el derecho de autodeterminaci贸n, por ejemplo, es totalmente necesario la disoluci贸n del Estado espa帽ol y el Estado franc茅s. Esos estados no van a dejar por las buenas que Euskal Herria sea independiente y socialista, y para ello s铆 que creemos que tenemos que destruir a los estados y para ello aliarnos con las diferentes naciones dentro del Estado.

驴C贸mo se destruyen a esos estados?

Bueno, eso no nos corresponde a nosotros responderlo, pero creemos que tenemos que hacer frente a la represi贸n, s铆 que tenemos que ser parte de ese movimiento y nuestra aportaci贸n va a ser que a aquel luchador que quiera luchar por ese objetivo, que es total y absolutamente leg铆timo y lo hacemos totalmente nuestro, en caso de que sean reprimidos o que sean encarcelados haremos todo lo que est茅 en nuestra mano y m谩s para que puedan salir efectivamente y con el resto de compa帽eros con la cabeza bien alta y sin haber renunciado un 谩pice a sus ideas.

Si quer茅is a帽adir algo est谩is a tiempo.

Sin m谩s comentar que estamos con nuevo material que es la revista Altxa! y con su distribuci贸n del segundo n煤mero y tambi茅n con las publicaciones de Ahots Isilduak. El primero lo dedicamos a Asier Guridi. Todo el dinero que saquemos ser谩 para un caso antirrepresivo y desarrollamos nuestra l铆nea pol铆tica la del Comit茅 Solidario de Gasteiz. Es una contribuci贸n solidaria, no nos quedamos con nada.

Ese dinero va a los represaliados, que tambi茅n la necesitan. Es un granito de arena que aportamos con las publicaciones y para expandir nuestro mensaje y programa.