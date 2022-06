Gaston Crémieux nacido como Louis, Gaston, Isaac Crémieux (Vida y obra)

–

De parte de Jjmlsm June 23, 2022 284 puntos de vista

Gaston Cr茅mieux nacido como Louis, Gaston, Isaac Cr茅mieux (Vida y obra)

Louis, Gaston, Isaac Cr茅mieux conocido como Gaston Cr茅mieux, (1836-1871). Nacido el 22 de junio de 1836[ Nota 1 ] en N卯mes, Gard, Occitania, (Francia) y muri贸 el 30 de noviembre de 1871 en Marsella, Bocas del R贸dano, Provenza-Alpes-Costa Azul, (Francia).

Fue un abogado, periodista y escritor franc茅s que fue fusilado por su participaci贸n en la Comuna de Marsella durante la represi贸n en Versalles.Gaston Cr茅mieux

Firma

editar 鈥 editar c贸digo 鈥 editar Wikidata

Joven militante radical , se destac贸 en la defensa de los pobres y fund贸 varias asociaciones de ayuda mutua y educaci贸n en el marco de la logia mas贸nica Des Amis Chois . En 1869 apoy贸 a Gambetta en la diputaci贸n. Al mismo tiempo, comienza a publicar algunos poemas. Su evoluci贸n pol铆tica le llev贸 a acercarse a los republicanos m谩s ardientes. Dirige con Alphonse Esquiros y Andr茅 Bastelica la Ligue du Midi , desempe帽ando un papel de intermediario con el gobierno provisional de Tours , donde se sienta en particular el diputado hom贸nimo Adolphe Cr茅mieux [ Nota 2 ] .

En 1871 , apoya a Garibaldi , elegido pero incapaz de sentarse, durante las primeras jornadas parlamentarias de 1871. En marzo del mismo a帽o, toma la cabeza de la segunda Comuna de Marsella con el periodista Clovis Hugues y los futuros diputados 脡mile Bouchet y Mauricio Rouvier . Se comporta all铆 de forma moderada, tratando de imponer clemencia y respeto a la legalidad. Esta insurrecci贸n pretende ser tanto un apoyo a la Comuna de Par铆s como la afirmaci贸n de una voluntad pol铆tica regional independiente de la capital. Sangrientamente reprimida por el general Henri Espivent de la Villesboisnet , la insurrecci贸n dur贸 quince d铆as. encerrado enFort Saint-Nicolas , luego en la prisi贸n de Saint-Pierre , Gaston Cr茅mieux fue juzgado en junio y condenado a muerte por un tribunal militar . La gracia le es negada por la comisi贸n de indultos. Durante estos tres meses de prisi贸n, escribi贸 una obra de teatro dedicada a la memoria de Maximilien de Robespierre , unos poemas y cuentos de la prisi贸n, que hab铆a entregado a su mujer por el rabino de Marsella. Gaston Cr茅mieux recibe un disparo en los jardines de Pharo el30 de noviembrePr贸ximo.

Muri贸 a la edad de treinta y cinco a帽os, ordenando su propia ejecuci贸n y gritando 芦隆Vive la R茅publique!禄 芦. Celebrado por Victor Hugo , Louise Michel [ 1 ] y Jean Jaur猫s [ 2 ] , su recuerdo sigue vivo [ 3 ] .

Resumen

familia y estudiosEditar

Hijo de Abraham Cr茅mieux (1808-1872), mercader de indios , y de Alexandrine Rachel Vidal (nacida en 1810) [ 4 ] , Louis Gaston Isaac proced铆a de una familia de jud铆os del Papa probablemente emparentada con el Guardi谩n de los Sellos Adolphe Cr茅mieux (1796- 1880). Fue el quinto hijo de la pareja despu茅s de Gentille Clara (nacida en 1828), Th茅olinde Hana (1829), Pam茅la Elise (1831) y Alfred Barachiel (1833); Le sucedieron No茅mie C茅leste (1845-1904) y Miette (1847) [ 5 ] . Comparte el mismo bisabuelo, Josu茅 Jacassuya, nacido en 1757 en Carpentras [ Nota 3 ] , con el senador Fernand Cr茅mieux.

De joven, Gaston Cr茅mieux estudi贸 en el colegio de su ciudad natal bajo la protecci贸n de uno de sus t铆os (probablemente el hermano de su madre, Hyppolyte Vidal) [ 6 ] , a quien le confi贸 su deseo de entrar en la abogac铆a [ 7 ] . se registra en19 de octubre de 1854en la facultad de derecho de Par铆s pero la abandon贸 al cabo de un a帽o por falta de dinero, mientras ocupaba sus ratos libres copiando papeles de alguacil para pagar libros, contando s贸lo con una modesta pensi贸n de cincuenta francos al mes [ 8 ] . Despu茅s de encontrar dos trabajos como oficinista, uno de ellos en Par铆s, se matricul贸 en la facultad de Aix-en-Provence el14 de enero de 1856. Exento del servicio militar como sost茅n familiar [ Nota 4 ] , obtuvo su t铆tulo de abogado el25 de noviembre de 1856y se hizo abogado en N卯mes el24 de marzo de 1857.

Defensor de los desfavorecidosEditar

Las dificultades sociales de la clase obrera lo conmovieron hasta el punto de que r谩pidamente se convirti贸 en uno de sus m谩s feroces defensores. Sus comienzos fueron modestos, abog贸 dos casos en 1857, tres en 1858; casos menores de robo o fraude [ 9 ] . Est谩 registrado como 芦abogado suplente de pobres禄, es decir abogado suplente, secretario de oficio de personas de escasos recursos [ 10 ] .

Probando suerte en el periodismo literario, obtuvo grandes 茅xitos [驴Cu谩les?] . A fines de noviembre de 1857 , fund贸 con cuatro de sus amigos un 芦diario literario禄 que aparec铆a todos los domingos al precio de 25 c茅ntimos y se llamaba L鈥橝venir . Vigilado por la polic铆a para la que es pol铆ticamente peligroso, este peri贸dico, del que Cr茅mieux es secretario ejecutivo, est谩 prohibido los14 de febrero de 1858[ 11 ] . Dos art铆culos publicados por Gaston Cr茅mieux esbozan sus opiniones pol铆ticas en ese momento: una nota sobreB茅rangery una rese帽a de un poema deJoseph Autransobre el sitio deMiliana [ 12 ] lo muestran esencialmente a la luz de un patriota [ 13 ] .

Educador y mas贸nEditar

Le贸n Gambetta

En 1862, deja el colegio de abogados de N卯mes por el de Marsella (llamado el10 de septiembre de 1862[ Nota 5 ] ) y abri贸 su pr谩ctica en Venture Street. El mismo a帽o, ingres贸 alGran Oriente de Francia, en la logia禄La reuni贸n de los amigos elegidos禄 [ Nota 6 ] . En 1864 el25 de septiembre, se cas贸 con Judith No茅mi(e) [ 14 ] Molina [ 15 ] , [ 16 ] , con quien tuvo cinco hijos: Albert (1865-1890), Andr茅 (1867-1945), Caroline, Valent铆n (fallecida en 1871) y Maximilien Armand Samuel (1869-1870) [ 17 ] , este 煤ltimo nombrado como Robespierre en homenaje a la figura emblem谩tica del comit茅 de seguridad p煤blica . Su testigo fue el hombre de letras Adolphe Carcassonne [ 16 ] En 1865, durante la cuarta pandemia de c贸lera, participa en el cuidado de los enfermos, recorre los barrios y cae de agotamiento [ 18 ] .

El mismo a帽o, Cr茅mieux decidi贸 poner sus conocimientos al servicio de las asociaciones de trabajadores [ 19 ] , Asesor jur铆dico de la c谩mara sindical de pintores de edificios, escribi贸 en 1867 un libro de quejas de los trabajadores de Marsella [ 20 ] donde Propuso que en los tribunales laborales , el trabajador sea asistido por un abogado financiado por una asociaci贸n de trabajadores. Fomenta la creaci贸n de asociaciones de trabajadores que permitan repartir algunos subsidios en caso de desempleo y recaudar un capital destinado a la asistencia jur铆dica, y redacta los estatutos de las mismas .

Ardiente mas贸n y partidario de la absoluta libertad de conciencia, el joven abogado marsell茅s se involucr贸, a partir de 1865, en la creaci贸n de escuelas p煤blicas reservadas a los adultos por la noche. Era la 茅poca en que masones blanquistas y republicanos (entonces considerados de extrema izquierda ) intentaban conducir a sus hermanos por el camino de la lucha revolucionaria, al servicio de los valores [驴Cu谩les?] de la Rep煤blica, democr谩ticos y sociales. . Los de los Amigos elegidos encontraron la11 de febrero de 1868un comit茅 de iniciativa de la logia central compuesto por diez comisionados: Barne, Brochier , Carriol, Chappuis, Cr茅mieux, Pleuc, Dhionnet, Massip, Rouvier y Adolphe Royannez [ Nota 7 ] , as铆 como un fondo de ayuda central [ 22 ] .

El mismo a帽o, naci贸 la asociaci贸n marsellesa de ense帽anza, instrucci贸n y educaci贸n de ambos sexos [ 23 ] . El abogado tambi茅n public贸 en 1868 sus primeros poemas en el peri贸dico Le Peuple , editado por Gustave Naquet , y una reimpresi贸n, impresa por Canquoin, rue Vacon [ 24 ] .

A finales de ese a帽o, abog贸 ante F茅lix Baret en el caso de los Envenenadores de Marsella . Tres marsellesas Marie-Rose Alavena, Marie Autrand y Antoinette Jos茅phine Duguet son acusadas de haber envenenado a su marido con ars茅nico y belladona suministrados por el espiritista y herbolario Jean-Fran莽ois Joye [ 25 ] . Los abogados salvan la cabeza de los imputados as铆 como la del herbolario acusado de complicidad [ Nota 8 ] .

En 1869, apoy贸 a L茅on Gambetta , luego marcado como radical [ Nota 9 ] . Este 煤ltimo es elegido diputado de la ciudad de Marsella. A pesar de algunos discursos y art铆culos violentos, Cr茅mieux no era realmente un hombre de acci贸n. Sin embargo, quiere estar en todas las luchas y r谩pidamente se convierte en una figura imprescindible en la vida pol铆tica local [ Nota 10 ] . En mayo, fund贸 con Delpech y Rouvier el peri贸dico l鈥櫭塯alit茅 [ 26 ] . la11 de junio de 1870, se presenta en representaci贸n del Partido Dem贸crata en las elecciones cantonales de La Ciotat ; fue derrotado por Armand B茅hic, candidato oficial de Napole贸n III [ 27 ] , [ 28 ] .

derrota napole贸nicaEditar

Incluso antes del colapso del Segundo Imperio antes de la Prusia de Bismarck , los republicanos de Marsella asaltaron los lugares de poder. la7 de agosto de 1870, una multitud imponente de 40.000 personas [ 29 ] encabezada, entre otros, por Cr茅mieux y Gustave Naquet [ 30 ] , lleg贸 a la prefectura para exigir armas. Los acompa帽a la tricolor, en la que est谩 escrito: 鈥 la patria est谩 en peligro; el pueblo quiere armas. Pero el prefecto se neg贸 y Naquet fue arrestado esa noche [ 31 ] . Esa misma noche, los radicales se reunieron en la rue Vacon con los socialistas, formando un comit茅 de acci贸n central y, al d铆a siguiente, Cr茅mieux se encontr贸 al frente de esta primera insurrecci贸n popular con 脡mile Bouchet , Maurice Rouvier, Delpech, Auguste Sorbier y Albertini. Regresan a la prefectura para exigir la liberaci贸n de Naquet. Tras una nueva negativa, la manifestaci贸n gir贸 hacia el ayuntamiento que asaltaron [ 32 ] , instalando un comit茅 revolucionario, formado por Cr茅mieux, Paul Giraud, Clovis Hugues, F茅lix Granet , Cabasse, un empleado del ayuntamiento Joseph Tardif, los periodistas Auguste Sorbier y Armand Elbert, los internacionalistas Charles Alerini , 脡tienne-Louis Combes, Victor Bosc (de los catalanes), Philibert Gilbert, Fr茅d茅ric Bordes, Auguste Conteville y C茅lestin Matheron. A ellos se unieron el empresario F茅lix Debray, el zapatero Joseph Maviel, el alba帽il Esprit Tourniaire y el empleado Eug猫ne Barth茅l茅my.

Detenido, Cr茅mieux fue encarcelado en un calabozo en Fort Saint-Jean . la27 de agosto, un consejo de guerra se pronunci贸 sobre el destino de los l铆deres y conden贸 al abogado a pasar seis meses en prisi贸n en Saint-Pierre . Pierre Bernard, Tardif, Barth茅l茅my y Giraud reciben un mes, Tourniaire tres, Combe, Bosc y Sorbier seis, Bordes ocho, Conteville, Gilbert y Maviel un a帽o y Debray dos a帽os [ 33 ] , [ 34 ] .

la4 de septiembre de 1870, la proclamaci贸n de la Rep煤blica los saca de sus c谩rceles; Gambetta confirma la orden de poner en libertad a Cr茅mieux mientras una gran multitud va al encuentro de los presos en la noche del 4 al5 de septiembre[ 35 ] . El mismo d铆a, el nuevo jefe de gobierno nombr贸 aAlphonse Esquirosadministrador principal de Bouches-du-Rh么ne; Adolphe Joseph Carcassonnefue nombrado presidente de esta primera comuna mientras que Labadi茅 fue nombrado prefecto [ 36 ] ; se iza la bandera tricolor en el ayuntamiento. la7 de septiembre, Cr茅mieux recibe a Esquiros en la estaci贸n de Saint-Charles y lo acompa帽a a la prefectura [ 37 ] .

En el marco de la purga (eliminaci贸n de los magistrados comprometidos bajo el Imperio), Cr茅mieux es abordado con el cargo de fiscal de la Rep煤blica [ 38 ] pero debe enfrentarse de inmediato a la camarilla de sus detractores; para uno de ellos, el Abogado General Desclozeaux: 鈥淓l Sr. Cr茅mieux ha sido una mancha en la barra durante mucho tiempo. Una elecci贸n no pod铆a ser m谩s vergonzosa, m谩s deshonrosa para el Poder Judicial. Despreciado por sus colegas m谩s liberales, [era] un orador comunista, atacando la propiedad y la familia en reuniones p煤blicas, adem谩s dotado de talento, abogado por excelencia de causas rechazadas por otros, violinista de negocios (鈥)禄. El nombramiento de su colega Thourel puso fin a este episodio al cabo de unas semanas. A fines del oto帽o, Cr茅mieux conoci贸 brevemente a 脡mile Zola [ Nota 11 ] . Tras la creaci贸n de la Ligue du Midi por Esquiros, el18 de septiembre, (13 departamentos), Cr茅mieux es delegado de esta liga cuya direcci贸n local corresponde al prefecto ya Bast茅lica [ Nota 12 ] ; recorre la provincia como enviado en misi贸n. Sus palabras son ardientes y dignas de un blanquista :

禄 Estamos decididos a hacer cualquier sacrificio, y si nos quedamos solos, apelaremos a la revoluci贸n, a la revoluci贸n implacable e inexorable, a la revoluci贸n con todo su odio, su ira y su furia patri贸tica. Saldremos de Marsella en armas, predicaremos la guerra santa tras nuestros pasos [ 39 ] 鈥 鈥

Pero un mes despu茅s de su nombramiento, Gambetta desautoriz贸 gradualmente a Esquiros. Varios de sus decretos fueron considerados ilegales por el Ministro del Interior del gobierno provisional (suspensi贸n de la Gazette du Midi , peri贸dico legitimista del10 de octubre de 1870, disoluci贸n de la Congregaci贸n Jesuita de Marsella); A mediados de octubre, Cr茅mieux fue a Tours con Adolphe Cr茅mieux y Gambetta para intentar una conciliaci贸n [ 40 ] , pero fracas贸. Esquiros dimite, lo reemplaza Marc Dufraisse [ 41 ] a quien los partidarios de Esquiros arrestan19 de octubre de 1870. Esquiros, renunciando, contin煤a al frente del departamento.

En Marsella, la guardia nacional apoya al ayuntamiento (moderado) mientras que la guardia c铆vica apoya a la Liga y Esquiros. Continuando la agitaci贸n, Gambetta nombr贸 a Alphonse Gent para el cargo de prefecto (en sustituci贸n de Delpech) y, en nombre del gobierno provisional, cort贸 los lazos con la liga del sur [ 42 ] . El 1 de noviembre, la multitud tom贸 el Palacio Municipal y los miembros de la Comisi贸n Departamental proclamaron una primera 鈥淐omuna Revolucionaria鈥. Al d铆a siguiente, Gustave Cluseret fue nombrado Comandante de la Guardia Nacional, Clovis Hugues asumi贸 como jefe de la Legi贸n Urbana y Esquiros asumi贸 como jefe de la Comisi贸n Municipal. Este2 de noviembre, Gent es recibido por una multitud ben茅vola en la estaci贸n de Saint-Charles, pero recibe, a su llegada a la prefectura, un disparo de rev贸lver en el est贸mago. Este incidente hace llover los 谩nimos y se帽ala el final de esta primera comuni贸n. La indulgencia de Gent devuelve la calma [ 43 ] . Cr茅mieux, ausente, est谩 en una reuni贸n en Is猫re .

A finales de noviembre, Gaston Cr茅mieux vuelve a ponerse en contacto con Adolphe Cr茅mieux , entonces ministro de Justicia [ 41 ] . El diputado aconseja a No毛mi(e) que calme a su marido [ 44 ] ; piensa en 茅l para ocupar el puesto de secretario general de la prefectura [ 45 ] , que el prefecto Gante le niega dos veces.

El tiempo de los comunesEditar

Giuseppe Garibaldi (1866)

Se firm贸 un armisticio con Alemania el28 de enero de 1871. Las elecciones legislativas se celebran el8 de febrero de 1871. En Marsella, Esquiros es reelegido. Gent dimite indignado por los t茅rminos del armisticio. La Asamblea Nacional elegida se re煤ne en Burdeos. Una mayor铆a de notables legitimistas y orleanistas salieron de las urnas. Algunos republicanos consideran que esta c谩mara es una rama de las comunas rurales y que es particularmente reaccionaria. Cr茅mieux est谩 presente en Burdeos , delegado del diario marsell茅s L鈥櫭ゞalite [ Nota 13 ] . Interviene desde la grada para saludar a Garibaldi, elegido, invitado a la C谩mara e impedido de hablar por los diputados realistas, quienes creen, con raz贸n, que siendo extranjero su elecci贸n es ilegal. Lunes13 de febrero de 1871, el joven abuche贸 a estos notables 芦rurales禄 en t茅rminos que han quedado memorables [ Nota 14 ] .

鈥 Mayor铆a rural, verg眉enza de Francia!. 禄

La multitud en las galer铆as lo aplaudi贸 con fuerza, llegando a ahogar los abucheos de los diputados mon谩rquicos; m谩s tarde se precipita hacia Giuseppe Garibaldi para rendirle homenaje, para gran disgusto del l铆der de la mayor铆a, Adolphe Thiers , ulcerado por estos exabruptos. Durante su juicio final, este elemento ser谩 decisivo y har谩 que la corte marcial juzgue a Gaston Cr茅mieux con la m谩s extrema severidad [ 46 ] .

Durante una reuni贸n, organizada por Charles Hugo en Burdeos, conoce a Victor Hugo, elegido a la C谩mara, que dimite en protesta por la destituci贸n de Garibaldi. El poeta anota [ 47 ] : 鈥 Gaston Cr茅mieux era un joven apuesto e inteligente de treinta a帽os. Era de la reuni贸n de periodistas que tuvo lugar en casa de Charles en Burdeos. Charles lo ten铆a en amistad . 禄

la18 de marzo, comienza la insurrecci贸n de la Comuna de Par铆s ; la22 de marzo de 1871, lleg贸 a Marsella la noticia de las amenazas de Adolphe Thiers, el nuevo jefe de gobierno, de desarmar Par铆s. Gaston Cr茅mieux inflama el club de Eldorado y corre al club de la Guardia Nacional, denuncia a Versalles y exige que apoyemos a Par铆s ya la Rep煤blica. Ante la tibieza del club de la Guardia Nacional, Cr茅mieux volvi贸 a hacer esperar al Eldorado. El nuevo prefecto, el almirante Paul Cosnier y el general Espivent [ Nota 15 ] ordenan a la Guardia Nacional reunirse a favor de Versalles, el alcalde Jacques-Thomas Bory intenta disuadirlos; su atractivo cae plano. Al d铆a siguiente23 de marzo, el desfile de las Guardias Nacionales, en el Cours Belsunce , degenera en una manifestaci贸n donde se mezclan los garibaldinos, la poblaci贸n marsellesa y los restos de la Guardia C铆vica de Esquiros. La turba asalta la prefectura sin derramamiento de sangre. Cr茅mieux camina con, a su lado, el joven Clovis Hugues , que blande la bandera roja de la rep煤blica social (隆y ser谩 boulangista por un tiempo !).

La prefectura es investida y las autoridades destituidas. El prefecto Paul Cosnier es hecho prisionero [ Nota 16 ] , el alcalde dimite, Espivent fugitivo es sustituido por uno de sus segundos. Presidida por Cr茅mieux, la comisi贸n departamental tom贸 el lugar del prefecto; se compone de 12 miembros: Radicales (Job y 脡tienne), miembros de la Internacional (Al茅rini), de la Guardia Nacional (Bouchet, Cartoux) y tres delegados del Consejo Municipal [ Nota 17 ]. Con la insurrecci贸n victoriosa, Cr茅mieux declar贸 desde el balc贸n del H么tel D茅partemental la solidaridad de Marsella con Par铆s, llam贸 a la poblaci贸n a mantener el orden y abog贸 por la reconciliaci贸n. La Comuna de Marsella durar谩 quince d铆as. Propone liberar al almirante Cosnier ; la multitud y los delegados, incluido Edmond Megy [ Nota 18 ] , [ 48 ] , [ 49 ] , se negaron.

Las disensiones entre la comuna y la comisi贸n departamental ocupan los tres d铆as siguientes. la27 de marzo, llegan cuatro delegados parisinos: Landeck [ Nota 19 ] , Amouroux y Albert May dit S茅ligman. Landeck [ Nota 20 ] se puso al frente de la comisi贸n y trat贸 a todos los moderados, incluido Cr茅mieux, como sospechosos. El abogado de los pobres piensa por un momento en desistir de la lucha, deja la prefectura por una quinta en La Blancarde . En la noche, regresa para asumir su destino [ 50 ] . Consigue liberar a un reh茅n, el general Ollivier [ 51 ] . Pero al d铆a siguiente, el general Espivent de la Villeboisnet, jefe de las tropas militares del departamento, que oblig贸 a sus hombres a retroceder fuera de las murallas, a Aubagne, proclam贸 鈥 sin raz贸n legal [ 50 ] 鈥 las Bocas del R贸dano en estado de guerra y se declar贸 partidario del gobierno de Versalles de Adolphe Thiers.

la28 de marzo, se restableci贸 el orden en las dem谩s ciudades que se hab铆an constituido en Comunas : Lyon, Toulouse, Saint-脡tienne, Limoges, Narbona鈥

Clovis Hughes.

En Marsella, donde las luchas internas alcanzan su apogeo, la comisi贸n departamental disuelve el consejo municipal. Desde el25 de marzo, Cr茅mieux se opone en vano a la presencia de la bandera roja en la prefectura y busca sustituir la bandera tricolor [ 52 ] . Landeck lo reemplaza con una bandera negra [ 53 ] . Cr茅mieux sigui贸 siendo ante todo republicano, como recuerda [ 54 ] el diputado L茅once Rousset [ 55 ] .

鈥 En 茅sta ya reinaba la discordia. Sus miembros, divididos contra s铆 mismos, ni siquiera se llevaban bien con su l铆der, Cr茅mieux, quien achacaba la izada de la bandera roja y el mantenimiento de las autoridades como rehenes. Tampoco se llevaban bien con el ayuntamiento, que intentaba recuperar el control y hab铆a convocado a la Guardia Nacional para apoyar su autoridad. Y mientras luchaban impotentes, los pueblos vecinos permanecieron sordos a su llamado. Arles se hab铆a negado a izar la bandera roja y, en la regi贸n, nadie parec铆a conmovido. 禄

Peor a煤n, los jefes de administraci贸n han desertado. Los del tel茅grafo, pero tambi茅n los magistrados del parqu茅, los agentes de la fuerza p煤blica鈥 y Cr茅mieux s贸lo puede oponerse a ellos con proclamas [ 56 ] . Finalmente, en lugar de enrolar a las tropas garibaldianas desmembradas y sin un centavo que cruzan la ciudad, las anim贸 a ser pacientes y moderados [ 57 ] .

Las elecciones municipales se realizar谩n el5 de abril[ 58 ] para dar legitimidad a la villa, el general Espivent march贸 con sus tropas (6.000 a 7.000 hombres) contra Marsella a partir del d铆a 3. La lucha comenz贸 al d铆a siguiente; dura todo el dia. Atrapado en un vicio entre los marineros y las tropas de cazadores, golpeado por los ca帽ones apostados en la colina de la Guardia, el puerto bajo el dominio de dos barcos de guerra, la ciudad y la prefectura no pudieron resistir por mucho tiempo. Las tropas de Espivent sufren un total de 30 muertos y 50 heridos, los sublevados tienen unos 150 muertos (y m谩s de 500 prisioneros) [ Nota 21 ] .

Cr茅mieux intenta parlamentar con las avanzadas de Castellane; dos batallones del sexto cazador confraternizan con la multitud. Los garibaldinos que defend铆an la Estaci贸n opusieron una fuerte resistencia a las tropas del general Espivent. Cr茅mieux todav铆a cre铆a en el triunfo de la comuna [ Nota 22 ] . Tras un breve encuentro con Cr茅mieux, Espivent pretende batirse en retirada. Otros soldados confraternizan (muchos de ellos ser谩n fusilados [ 59 ] , [ 50 ]), se efectuaron disparos contra los insurgentes de un club legitimista, ubicado en la casa de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, causando numerosas v铆ctimas entre los insurgentes. Alrededor del mediod铆a, Espivent hizo bombardear la ciudad desde Notre-Dame de la Garde (lo que le vali贸 el apodo de 芦Notre-Dame de la Bombarde禄); despu茅s de haber recibido cerca de 300 proyectiles, la prefectura cay贸 sobre5 de abrila las 7 de la ma帽ana, despu茅s de diez horas de intensos combates. Al d铆a siguiente, las tropas de Espivent desfilan al grito de 鈥溌iva Jes煤s! 隆Viva el Sagrado Coraz贸n! 芦. Se impone un toque de queda en la ciudad.

Actor principal del Municipio de Marsella , Cr茅mieux se niega a huir. Fue detenido la noche del 7 alAbril 8en el cementerio jud铆o; seg煤n Prosper-Olivier Lissagaray , se hab铆a disfrazado de mujer; los soldados no lo habr铆an reconocido y 茅l se habr铆a descubierto voluntariamente frente a ellos [ 60 ] . Su juicio comienza el12 de junioante el primer consejo de guerra.

Condena y meses finalesEditar

Gaston Cr茅mieux fue llevado a Fort Saint-Nicolas, luego al Ch芒teau d鈥橧f (en la celda de Mirabeau [ 61 ] ) , [ Nota 23 ] , luego de regreso a Fort Saint-Nicolas durante el juicio [ 62 ] . Encuentra en esta prisi贸n a los otros l铆deres de la comuna de Marsella, Bouchet, Ducoin, Breton, P茅lissier, Duclos, Novi, Nastorg, Hermet, Genetiaux, Chachuat, 脡berard y Matheron. Encerrado con diecis茅is de sus compa帽eros en un calabozo de 鈥淢edia luna 鈥, a煤n encuentra la forma de bromear sobre ello en uno de sus poemas, especificando que no fue una luna de miel .63 ] .

Muchos de ellos ser谩n absueltos. Pero la acusaci贸n quer铆a un ejemplo: se presentaron al consejo de guerra setecientas nueve preguntas sobre la culpabilidad de cada uno de los acusados, de las cuales ciento sesenta y dos se refer铆an a Gaston Cr茅mieux [ 64 ] . Siete jueces de instrucci贸n los acosan con preguntas. la28 de junio, los debates se cierran en un juicio militar jugado de antemano. En defensa, Cr茅mieux recuerda que solo habl贸 palabras de paz .

禄 Mu茅strenme a quienes Cr茅mieux hab铆a fusilado 禄 , protest贸 su abogado [ 54 ] . 禄

El mismo d铆a, Cr茅mieux -a quien reconocemos la condici贸n de preso pol铆tico- es condenado a muerte como 芦rebelde incorregible禄 y 芦a sueldo禄 [ Nota 24 ] ; lo llevaron de regreso a Fort Saint-Nicolas , donde recibi贸 la primera visita de su esposa y sus padres.

Adolfo Cr茅mieux

Poco despu茅s su mujer, No茅mie, subi贸 a Par铆s para conseguir el apoyo de Adolphe Cr茅mieux . El diputado lo espera en la Gare de Lyon; quiere guiarla en sus pasos y ayudarla a salvar a su marido pero no quiere perdonarla por su conducta en los hechos de Marsella antes de conocer los detalles; a las tres de la ma帽ana del viernes07 de julio, Cr茅mieux es trasladado a petici贸n suya, a la prisi贸n de Saint-Pierre en la celda anteriormente ocupada por el bandolero Quaranta [ Nota 25 ] . Gana con sus camaradas el derecho a recibir alimentos de sus padres y verlos en el sal贸n libre, salir a caminar por el patio, comer juntos, recibir peri贸dicos pol铆ticos y su correspondencia directamente fuera del soborno. ruta. El principal sufrimiento del abogado es imponer tal deshonra a su familia. Sin embargo, desprecia a los cobardes y no desea haber tenido cuidado. En sus impresiones sobre la prisi贸n, cita para subrayar su indignidad el adagio latino:

鈥渇elix quem faciunt aliena pericula cautum [ 65 ] . 禄

Pasan tres meses. En agosto, No茅mie pierde a una de sus hijas. El 5 de septiembre, Clovis Hugues fue arrestado a su vez. En su prisi贸n, Cr茅mieux escribi贸 una obra de teatro en cinco actos en verso titulada Le Neuf Thermidor ou la mort de Robespierre (Victor Hugo dijo de 茅l [ 66 ] a su viuda 芦el p煤blico amar谩 este orgulloso y fino talento禄, a帽adiendo que el el p煤blico sabr谩 medir la grandeza del 茅xito de sus obras por la grandeza de la desgracia (de la que fue v铆ctima) [ 67 ] ); el despreciador de Napole贸n III pide su perd贸n [ 68 ] , [ 69 ]鈥 en vano. Mientras su mujer regresa a Par铆s a petici贸n de Adolphe Cr茅mieux, el Tribunal de Casaci贸n confirma la sentencia de apelaci贸n de15 de Septiembre. Solo la clemencia podr铆a salvarlo y No茅mie regresa a Par铆s por tercera vez. Cr茅mieux, comenz贸 a escribir sus memorias de la prisi贸n, escribi贸 algunos poemas y termin贸 sus Impresiones con una conmovedora s煤plica de protesta:

鈥溌縌u茅 hice, qu茅 quise hacer? 驴Soy culpable hacia mi pa铆s? Todo mi ser grita: No, soy inocente. 禄

Desde Londres , Landeck trat贸 de exonerarlo atribuy茅ndose la responsabilidad de la direcci贸n pol铆tica de la comuna .

Adolphe Thiers , 茅l mismo de origen marsell茅s, aboga por el perd贸n de 脡tienne y Pelissier. Escribe a la esposa de Cr茅mieux: 鈥淎mo mucho a tu demonio de esposo. Es un poco po茅tico, pero tiene sentido com煤n y haremos algo con 茅l en cuanto se le ponga el pelo blanco鈥 No茅mie le anuncia a Gast贸n que est谩 salvado.

驴Pero Thiers, como Scarpia , rechaz贸 el indulto [ 71 ] o m谩s probablemente lo pidi贸 [ 72 ] ? Retuvo su expediente para la Presidencia durante cuatro d铆as [ 50 ] . la24 de noviembre, los dos primeros se salvan, Cr茅mieux es condenado; la comisi贸n de indultos [ Nota 26 ] cedi贸 a la reiterada insistencia del General Espivent [ Nota 27 ] , [ 50 ] .

鈥 La Comisi贸n de Indultos se hab铆a mostrado despiadada con este hombre cuyos errores hab铆an sido compartidos por muchos otros castigados con menos dureza, y que adem谩s no era culpable de ning煤n delito de derecho com煤n 鈥, dir铆a L茅once Rousset [ 54 ] . 禄

Fuerte Saint-Nicolas y

Palais du Pharo en Marsella

la29 de noviembre, Cr茅mieux fue trasladado a Fort Saint Nicolas. Entreg贸 su manuscrito al rabino Israel Vidal [ 73 ] , [ Nota 28 ] y al d铆a siguiente, a las cinco de la ma帽ana, escribi贸 una 煤ltima carta a su mujer y a su hijo mayor, Albert, recomend谩ndole que velara por su hermano (Andr茅) y su hermana (Caroline).

la30 de noviembre de 1871, fue baleado a las 7 de la ma帽ana, en el campo de tiro de Pharo . Se niega a que le venden los ojos. En el 煤ltimo momento, ordena a los soldados que le disparen y les ruega (por respeto a sus padres) que no le apunten en la cara. Sus 煤ltimas palabras son [ 74 ] :

鈥 Apunta al cofre. No te golpees la cabeza. Fuego ! Viva la Rep煤blica鈥 [ 69 ] 禄

Conocida la noticia de su ejecuci贸n, miles de marselleses se agolpan frente a su casa, en el n煤mero 4 de la rue de Rome [ Nota 29 ] . ladiciembre 13las Logias de Amigos Elegidos y Uni贸n Perfecta expresan su dolor por la ejecuci贸n de su venerable ex. la17 de diciembre, un desfile organizado por los hermanos May y Levraut refugiados en Estados Unidos, rinde un primer homenaje en Nueva York a los fusilados en Par铆s y Marsella, entre ellos Ferr茅 y Cr茅mieux.

Despu茅s de Cr茅mieuxEditar

Trabajadores del

puerto de Marsella , 1899

La muerte de Gaston Cr茅mieux provoca una profunda emoci贸n en toda la ciudad pero tambi茅n en la c谩mara. Es similar a la ejecuci贸n de otro Comunero de N卯mes, Louis-Nathaniel Rossel , que tuvo lugar en Satory . la9 de diciembretras su muerte, el diputado Francisque Ordinaire (1844 鈥 1896) [ 75 ] fue suspendido por haber vilipendiado la comisi贸n de indultos como 鈥渦na comisi贸n de asesinos鈥. Maurice Rouvier , por hechos similares, est谩 condenado a 鈥渓a amnist铆a del desd茅n鈥.

Abogado y cercano al pueblo, impulsado por un gran ideal de educaci贸n, Cr茅mieux cre铆a, incluso a riesgo de su vida, en el establecimiento de una Rep煤blica social y universal. M谩rtir de la Comuna de Marsella, fue durante muchos a帽os la figura emblem谩tica del movimiento obrero de la ciudad de Marsella porque nunca dej贸 de luchar por todos los oprimidos. Su mismo nombre sigue siendo peligroso; Gilly la Palud, directora del peri贸dico l鈥 脡galit茅 , fue condenada endiciembre de 1871por publicar su biograf铆a [ 76 ] . Al a帽o siguiente, sin embargo, corri贸 el rumor en los c铆rculos derechistas de que el ayuntamiento de Marsella vot贸 una beca para los estudios de uno de sus hijos; lo que inquieta a los legitimistas [ 77 ] . Algunos reaccionarios no dudaron en burlarse de las l谩grimas de la viuda Cr茅mieux, como lo hizo el polemista L茅once Dupont al publicar cartas supuestamente 鈥渁n贸nimas鈥 [ 78 ] .

Rue Saint-Ferr茅ol en Marsella, 2015.

En 1872, No茅mie envi贸 una copia de las obras de su marido a V铆ctor Hugo, quien respondi贸 [ 79 ] : 鈥淪e帽ora, he recibido su precioso y doloroso env铆o. Hab铆a visto a su valiente esposo en mi hijo Charles. Ambos est谩n muertos (鈥) Pongo a tus pies mi profunda emoci贸n. 禄 . Para sobrevivir, la viuda de Cr茅mieux abre, en la rue Saint-Ferr茅ol , una tienda de ropa bajo el nombre de Aux 3 orphelins [ 80 ] .

En 1873, Prosper-Olivier Lissagaray represent贸 el fantasma de Cr茅mieux en una obra de teatro, La Vision de Versailles [ 81 ] .

En 1876, la tienda de No茅mie quebr贸.

En 1877, el polemista L茅once Dupont reiter贸 sus ataques. En sus memorias, describe a Cr茅mieux como 芦un apuesto moreno, de tez apagada, voz deslumbrante y vibrante禄 y luego afirma: 芦Era un demagogo desenfrenado, de una vanidad irresistible禄 . Para la derecha francesa de la 茅poca, como para el periodista, la muerte de Cr茅mieux, jud铆o y mas贸n, sigue siendo la consecuencia l贸gica de su compromiso, que ella considera ingenuo o incluso vil [ 82 ] .

la30 de noviembre de 1878, una manifestaci贸n silenciosa que reuni贸 a 500 personas se dirigi贸 al cementerio de Saint-Pierre, a su tumba [ Nota 30 ] . La ceremonia est谩 autorizada con la condici贸n de que no se pronuncie ning煤n discurso, y solo los portadores de coronas pueden ingresar al cementerio [ 83 ] .

Alfred Naquet, editor de las obras p贸stumas de Cr茅mieux.

En 1879, Mac-Mahon renunci贸 y la Rep煤blica se volvi贸 verdaderamente republicana [ 84 ] . No茅mie hizo publicar las obras p贸stumas de su marido por Dentu con la ayuda de Clovis Hugues y Alfred Naquet , otro boulangist. Su 茅xito es mixto, No茅mie est谩 decepcionada. En 1881, se traslad贸 a la rue Marcadet, luego a la rue Fontaine, en Par铆s; ella abre una tienda de tabaco. Albert se convierte en abogado; Andr茅, publicista [ 85 ] .

En 1881, el ex prefecto de Ledru Rollin , el abogado de Aixois, consejero general y miembro del 芦c铆rculo de forajidos de 1851禄, Ernest Br茅mond [ 86 ] , public贸 en Socialisme et Libert茅 [ 87 ] su simpat铆a por el 芦reverenciado禄 Cremieux [ Nota 31 ] .

la10 de marzo de 1882, Clovis Hugues present贸 su obra Le 9 Thermidor ou la Vengeance de Robespierre [ 88 ] en el Th茅芒tre du Gymnase de Marsella .

En 1886, el antisemita 脡douard Drumont difundi贸 el rumor de que Cr茅mieux hab铆a sido indultado por Thiers y fusilado por 煤nica orden de Espivent [ 89 ] .

En 1888, el historiador Paul Blondois reconoce en su Historia de la Comuna, que 鈥渟e podr铆a haber ejercido clemencia con ella鈥 [ 90 ] . Albert muri贸 en 1890, dej贸 dos hijos, Gaston y Maurice.

En 1900, Clovis Hugues le revela a Camille Flammarion , un extra帽o romance paraps铆quico reforzando la idea de un destino mesi谩nico .

El peri贸dico L鈥橦umanit茅 , fundado por Jaur猫s, le rindi贸 homenaje regularmente, sobre todo en 1907 [ 92 ] . Un primer homenaje 芦oficial禄 y tard铆o le fue rendido en 1923 por el Partido Comunista Franc茅s y otras efem茅rides le celebraron en 1926 y 1928鈥 Un bulevar de Marsella lleva su nombre, que el municipio de Vichy rebautiza como13 de enero de 1941[ 93 ] . El bulevar recupera su nombre en31 de octubre de 1944[ 94 ] . Gast贸n, su nieto, muri贸 endeportaci贸na la edad de 51 a帽os, el15 de agosto de 1942.

En 1967, Pierre Vidal-Naquet fund贸 el Cercle Gaston Cr茅mieux [ 95 ] .

En 1970, Jean-Claude Izzo escribi贸 en las columnas del peri贸dico La Marseillaise [ 96 ] :

鈥淪u ejecuci贸n, que fue desproporcionada con su actividad pol铆tica, es una de las verg眉enzas indelebles de la represi贸n antipopular posterior a la primavera de 1871鈥.

Adolphe Thiers caricaturizado por

Andr茅 Gill

Hoy repasamos el papel hist贸rico que jug贸 la masoner铆a en este episodio as铆 como la responsabilidad personal de Thiers en la ejecuci贸n de este joven abogado. Gaston Cr茅mieux es mas贸n, dice Adel Joshua [ 97 ] , 鈥減iensa que Marsella, con su gran poblaci贸n de clase trabajadora, puede ser un laboratorio social. Era venerable de su logia, pero no tiene responsabilidad mas贸nica durante los hechos. Aqu铆 tambi茅n, la recuperaci贸n se hace a posteriori. En la 茅poca de las Comunas de Marsella y Par铆s, el presidente del consejo de la orden del Gran Oriente juzg贸 que se trataba de una 芦sedici贸n criminal que ensangrentaba a Francia y deshonraba a la masoner铆a禄 . Cr茅mieux no cuenta con el apoyo de sus hermanos a nivel nacional.鈥淟os dignatarios consideran que los Comuneros Mas贸nicos son elementos aislados que la Masoner铆a no puede reclamar. Algunas logias se involucran, pero las m谩s revolucionarias enfrentar谩n sanciones. La masoner铆a reclama, en cambio, la Comuna a partir de 1880, cuando se concede la amnist铆a a los comuneros. Y para concluir: 鈥淓n cuanto a Cr茅mieux, fue la 煤nica v铆ctima de la insurrecci贸n de Marsella, fusilado por orden de Adolphe Thiers [ 98 ] . 禄

Nada menos cierto, habiendo condenado la comisi贸n de indultos a Cr茅mieux siguiendo a Espivent en contra del consejo de Thiers [ 99 ] . Sin embargo, encontramos la misma afirmaci贸n de la pluma del maestro Lombard [ 100 ] que, en palabras de Jean Contrucci, 芦se convierte en fiscal, para perseguir la borla ensangrentada de Adolphe Thiers de su diccionario y celebrar mejor la que hizo禄. asesinato: el jefe de la Comuna de Marsella y 鈥渁bogado de los pobres鈥, Gaston Cr茅mieux鈥 [ 101 ] .

la2 de diciembre de 2011, con motivo del 140 aniversario de la Comuna de Marsella, tuvo lugar una sesi贸n excepcional de reconstrucci贸n del proceso Cr茅mieux por iniciativa del abogado Roger Vignaud [ 102 ] en la peque帽a sala del tribunal de Marsella (la sala misma de el juicio hist贸rico, habiendo dado la Canciller铆a su autorizaci贸n). Re煤ne durante dos horas de audiencia y alegatos a Sylvie Canovas, Fiscal Adjunta de Marsella, en el papel del Abogado General, Jean-Pierre Deschamps, ex Presidente del Tribunal Penal de Bouches-du-Rh么ne, interpretando el papel del Presidente de las Fuerzas Armadas Tribunal, el papel de abogado de Cr茅mieux lo desempe帽aba Sixte Ugolini, ex presidente del Colegio de Abogados de Marsella [ 103 ] .

El aniversario de su muerte es celebrado en Marsella por partidos de izquierda y extrema izquierda. Adem谩s de un bulevar en Marsella, se ha dado su nombre a una plaza y una calle en 脡vry , a calles en Montceau-les-Mines y Saint-Mitre-les-Remparts , a una calle y un callej贸n sin salida en Martigues . El nombre del Boulevard Gaston Cr茅mieux en Marsella fue dado por orden del13 de enero de 1941, luego de un cambio de nombre retom贸 su nombre por orden del31 de octubre de 1944[ 104 ] .

Gaston Cremieux, escritorEditar

La obra de Gaston Cr茅mieux consta de tres l谩minas, un mon贸logo [ 13 ] en verso publicado en 1869, titulado Robespierre, le21 de enero de 1793[ 105 ] , y un libro publicado p贸stumamente por su viuda. Precedido por una carta de V铆ctor Hugo, esta 煤ltima obra incluye relatos carcelarios (Impressions d鈥檜n damn茅 脿 mort), trece poemas (Rimes de prisonyAvant lesbad jours) y una obra de teatro,Le Neuf Thermidor, casi terminada, a la que se a帽aden dos escenas escritas por Clovis Hugues respetando las indicaciones dejadas por Cr茅mieux [ 106 ] . Esta obra literaria, que ha sido objeto de estudios de Roger Klotz, Pierre-Yves Seraf yRaymond Huard [ 13 ], forma parte de un movimiento de escritores comuneros, cuya influencia ha traspasado el marco pol铆tico de la Comuna, como Jules Vall猫s , Louise Michel , Lissagaray o Clovis Hugues [ 107 ] e hizo algunos emuladores [ 108 ] .

Mi regalo de bodas (1857)Editar

Dedicado a su prima L茅onie Vidal, su prima Esdras Cr茅mieux y su t铆o Hippolyte Vidal, este texto de 8 p谩ginas es un poema de consuelo para la joven novia. Impreso por Baldy y Roger, en N卯mes, data de27 de julio de 1857y permanece disponible en Gallica [ leer en l铆nea (p谩gina consultada el 01/01/2012)] . Hay estos versos, notados por Roger Vignaud :

鈥淭e duermes jovencita y te despiertas mujer.

Y 茅l no sabe lo que contiene su alma

Y gratitud, y amor y fe.

Si no te lo dijo: 隆Pues! Esc煤chame鈥 芦

A Italia. Cien l铆neas (1859)Editar

Publicado en beneficio de las personas inundadas en la ciudad de N卯mes, este folleto de 11 p谩ginas fue publicado por Manlius Salles en N卯mes en 1859 cuando Francia acababa de conquistar Lombard铆a [ 鈥嬧婲ota 32 ] . Conforme 鈥 a priori 鈥 a los fines imperiales, esta diatriba intervencionista termina con unos versos de Hugolia:

鈥淵 Francia toma sus brazos de mala gana, se

levanta, marcha y dice: Italia es mi hermana;

Y su voz env铆a la se帽al de alarma.

Ya los oprimidos han enjugado sus l谩grimas,

y ya el opresor tiembla. 禄

En realidad, seg煤n Pierre-Yves Serraf, las referencias a las victorias de Arcole, Marengo y Lodi, que justifican la intervenci贸n, juegan m谩s con el sentimiento republicano. Compara estos versos con los del primer Robespierre, publicado el mismo a帽o, y subraya que este 煤ltimo texto ya resuena como una condena a Napole贸n III por la ejecuci贸n de Luis XVI [ 109 ] .

Marsella. N茅mesis (1868)Editar

Esta reedici贸n de tres poemas, 芦La cabalgata禄, 芦Gandins et cocottes禄, 芦Voces del pueblo禄, publicado en el peri贸dico Le Peuple en 1868 [ Nota 33 ] .

S贸lo los dos 煤ltimos est谩n reimpresos en obras p贸stumas [ Nota 34 ] .

rimas de la c谩rcelEditar

Arthur Rimbaud en 1871

Es una colecci贸n de cuatro poemas [ 110 ] . Estas rimas se abren con un soneto titulado 鈥淎 mi No茅mi[e]鈥. El autor reprocha a su esposa haberle prometido una visita y no haber venido. La influencia de Hugo ( 芦隆Te vas, es de noche, regresas, es de d铆a!禄 ) y la de Baudelaire ( 芦Una angustia desconocida le da demasiada amargura a mi cena) son evidentes all铆. Unas palabras un tanto grandilocuentes y fuertes vaivenes ( 芦Los cerrojos son m谩s pesados, la pared m谩s desnuda, la puerta m谩s estrecha y el horizonte m谩s oscuro禄 ) denuncian sus debilidades. Sin embargo, da una impresi贸n de modernidad y originalidad.

Le sigue un poema dedicado a Clovis Hughes ( 芦Que nuestros m谩rtires de la libertad duerman en su mortaja禄 ), al que recomienda seguir el glorioso ejemplo de sus predecesores, y un poema fechado19 de octubre de 1871, titulado 芦A Th茅odore de Banville 芦, haci茅ndose eco de Ce qu鈥檕n dit au poete sur les fleurs de Arthur Rimbaud (fechado15 de agosto de 1871). Mientras el joven poeta invita a la gloria del momento a sustituir el falso exotismo por el conocimiento y construir una poes铆a cient铆fica, Cr茅mieux critica a Banville por sus payasadas y su falta de dignidad.

Finalmente, un 煤ltimo poema, titulado 芦Le fort Saint-Nicolas禄 y fechado16 de agosto de 1871, marca toda la tristeza de su cautiverio. Cada estrofa est谩 puntuada alternativamente por un breve estribillo. Esto se invierte a lo largo del poema. Por el bienestar de los presos, se les reemplazan los colchones: 鈥溌os traen los somieres y nos quitan los colchones de paja! Pero pronto esta elecci贸n resulta desastrosa porque los caballetes albergan nidos de chinches. 隆Ll茅vate los somieres y devu茅lvenos nuestros colchones de paja! , gritan los presos antes de que la sentencia del juicio los recoja . Entonces, se abre la puerta鈥 al juicio dictado por las masas. 鈥溌l reinado de la cama ha terminado! 隆M谩s all谩 del reinado de los colchones de paja! 禄, sentencias finales que suenan siniestras, pero que testimonian que en pleno verano el preso a煤n esperaba su liberaci贸n.

Los Nueve TermidorEditar

Patio de la casa

Duplay . Grabado de G. Lenotre (1895)

La obra en cinco actos y un ep铆logo es una obra en verso [ 111 ] .

Se abre en la casa de Th茅r茅sa Cabarrus , en Burdeos . Vemos a Jean-Lambert Tallien , dividido entre las seducciones de la marquesa de Fontenay y sus deberes republicanos. El acto termina con la detenci贸n de la marquesa.

En el segundo acto, la acci贸n traslada al espectador al hotel de Maurice Duplay . Descubrimos un Saint-Just m谩s pol铆tico que Robespierre; Joseph Fouch茅 y Tallien rechazados y despreciados; as铆 como un amoroso Maximiliano鈥

En el tercer acto, el espectador se encuentra invitado a una comida en Jean-Marie Collot d鈥橦erbois . All铆 asiste a las intrigas de Tallien y Fouch茅 para poner a Barr猫re , Collot y Jacques Nicolas Billaud-Varenne contra el incorruptible. La escena III decide su destino con la inversi贸n del Tigre abandonando a Maximiliano a los conspiradores y confesando:禄Todos lo estiman y nadie lo ama

. No tiene enemigo m谩s cruel que 茅l mismo. 禄

El cuarto acto tiene lugar en la Convenci贸n. Las negociaciones del corredor se suceden hasta que el agente Merda arresta a Robespierre .

El quinto acto se divide en varios cuadros: primero en la prisi贸n de Luxemburgo, donde Jos茅phine de Beauharnais y Th茅r茅sa Cabarrus revelan los planes de Tallien; Robespierre va all铆 y afirma su voluntad de morir como m谩rtir de la legalidad; luego, en el H么tel de Ville donde Robespierre fue desfigurado, Henriot defenestrado. Esta segunda pintura es 铆ntegramente de la pluma de Clovis Hughes, as铆 como el comienzo del ep铆logo, rue Saint-Honor茅.

Antes de los d铆as malosEditar

Historia de Monsieur Cryptogame por

Rodolphe T枚pffer

La colecci贸n re煤ne nueve poemas sin fecha en su mayor铆a: 鈥淏ajo los techos鈥, 鈥淟os juramentos鈥, 鈥淎 MMM鈥, 鈥淢i amor鈥, 鈥淢is regalos de navidad a L鈥︹, 鈥淕andins y cocottes鈥, 鈥淟os voces del Pueblo禄, 芦Des谩nimo禄 y 芦Sue帽o de una cortesana禄. Los primeros cinco tienen por tema un amor a menudo infeliz, a veces por motivos pecuniarios, los 煤ltimos cuatro son de inspiraci贸n pol铆tica. El ritmo, las im谩genes, las escansiones parecen profundamente influidas por V铆ctor Hugo, descrito en una de ellas como 芦el m谩s grande de todos, el que todav铆a vuela en lo alto del exilio禄.

芦Bajo los techos禄 cuenta la suerte de un arpista que muere de hambre bajo las flores.

鈥淟os juramentos鈥 evocan en forma de estrofas a una mujer infiel al recuerdo de sus lejanos amores.

En 鈥溍 MMM鈥, el poeta revela las razones de su silencio: 鈥淏asta un rayo para traicionar a una estrella. 禄

En 芦Mon amour禄, compuesto por siete cuartetas de octos铆labos, describe su amor en un juego de espejos con su dedicatoria.

芦Mi Nochevieja en L鈥β tiene fechaenero de 1856. El poeta se describe a s铆 mismo como tan pobre que no puede ofrecer un regalo (un libro de Rodolphe T枚pffer ) al destinatario. La 煤nica riqueza que puede permitirse darle es este poema.

鈥淕andins et cocottes鈥 es un homenaje a Victor Hugo y un alegato a la libertad. Comenzando con la denuncia de la disoluci贸n de las costumbres (no en virtud sino por patriotismo), el poema rastrea la causa hasta los escritores y luego denuncia a la naci贸n, que sin un murmullo apoya鈥 que la libertad agoniza. Aqu铆 hay algunos hallazgos:

芦Y todo este mundo hermoso, de una falsa belleza,

Corre con las mejillas sonrojadas y el pelo al viento,

R铆e, baila, ama, se emborracha al borde del precipicio

Tan hermoso como el pudor, Hacia estas atracciones del vicio

Levanta los ojos de virgen y se aleja so帽ando. 禄

鈥淟as voces del pueblo鈥 (el poema m谩s hermoso y m谩s importante de Cr茅mieux seg煤n Pierre-Yves Serraf [ 13 ] ) se presenta en forma de testimonio. El poeta se describe a s铆 mismo en 茅l como un hijo del pueblo, de una familia oscura . Lleva tambi茅n un mensaje de rebeld铆a ( Oh pueblo, oh majestad, c贸mo sufro al veros revolcaros en el lodo ) y de esperanza a trav茅s de la educaci贸n ( Para vencer hace falta la idea ), denunciando la ignorancia como el primero de sus males.

) se presenta en forma de testimonio. El poeta se describe a s铆 mismo en 茅l como un hijo del pueblo, de una familia oscura . Lleva tambi茅n un mensaje de rebeld铆a ( Oh pueblo, oh majestad, c贸mo sufro al veros revolcaros en el lodo ) y de esperanza a trav茅s de la educaci贸n ( Para vencer hace falta la idea ), denunciando la ignorancia como el primero de sus males. 鈥淒esaliento鈥 es un grito a Dios para que baje de su pedestal y se sume a la lucha de los proletarios. Es tambi茅n una llamada a la muerte de la que afirma Cr茅mieux [ 112 ] :

鈥淵o no huir铆a de ella, ir铆a a su encuentro;

Yo mismo ser茅 el primero en buscarla

Como un amante persigue a su amante y la llama;

Pero desafortunadamente ! Ya no tengo fuerzas para caminar鈥

Finalmente, 鈥淓l sue帽o de una cortesana鈥 se divide en cinco escenas: La calle, Las dos magdalenas, La tormenta, La casita y La realidad. Forman el sue帽o y el despertar de un demimonde arrepentido mientras duerme.

Homenajes topon铆micos en orden alfab茅tico de ciudades:

Platos

Notas y referenciasEditar

CalificacionesEditar

ReferenciasEditar

Bibliograf铆aEditar

Art铆culos relacionadosEditar

enlaces externosEditar